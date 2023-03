NDBC BIDA BALITA (March 20, 2023)

HEADLINES

INANUNSYO NI Marbel Bishop Cerilo Casicas, DD na hindi na miembro ng Diocese of Marbel si Fr. Alan Catigday matapos na ito ay umalis sa kongregasyon at lumipat ng ibang relihiyon.

Payo ni Bishop Casicas sa mananamplatayang Katoliko ay huwag makibahagi sa mga misa at iba pang Sakramento na pinangungunahan ni Alan Catigday dahil hindi na siya otorisado para gawin ito.

Ayon kay Obispo, bagamat ikinalungkot nito ang nangyaring paglisan ni Catigday, ay hiniling niya sa mga mananampalataya na ipagkatiwala ang mga sarili sa Panginoon.

Hindi sinabi kung anong relihiyon ang nilipatan ni Catigday subalit kumalat sa social media na siya ay sumapi na sa isang sekta at mahina ang pundasyon ng kanyang pananampalaya.

Ang sekta na ito ay panay ang batikos sa Simbahang Katoliko subalit hindi pinapatulan ng simbahan.

SUMUKO ANG ISANG buntis na kasapi ng New People’s Army sa Palimbang, Sultan Kudarat na nahaharap sa kasong attempted murder.

Hindi kinilala ni 603rd Infantry Brigade commander

Brig. Gen. Michael Santos ang babaeng NPA na agad sumuko sa mga sundalo at PNP nang makita ang dalang warrant of arrest para sa kanya.

Walong buwang buntis ang NPA member na kabilang sa kilusang kumunista na nag-o=operate sa boundary ng Sultan Kudarat, South Cotabato at SArangani.

ISA LANG ANG nagpositibo sa COVID 19 sa Region 12 kahapon.

Siya at taga Makilala, North Cotabato, ayon sa Dept of Health 12.

Isa din ang gumaling na pasyente na taga Columbio, Sultan Kudarat at walang iniulat na namatay.

SA BARMM, tatlong taga Maguindanao ang nagpositibo sa COVID 19, ayon sa BangsaMoro IATF.

May isang pasyente ang gumaling habang nasa 38 iba pa ang nananatili sa isolation facilities at sa ospital.

MAHIGIT SA kalahating milyon ang halaga ng ari-arian na natupok ng apoy sa sunog na naganap sa Teodoro Juliano Avenuie, Cotabato City kahapon.

Inaalam pa ng Cotabato City Fire Station investigators ang pinagmulan ng sunog na nagsimula alas 3:11 ng hapon.

Ang tahanan ay pag-aari ni Tahara Alon Name of Owner: Ms. Tahara Alon.

Kabilang sa mga nasunog ay dalawang mga sasakyan at plastic products sa loob ng compound.

Ito ang ikalawang sunog na naitala sa lungsod ngayong fire prevention month.

DEAD ON ARRIVAL sa pagamutan si Abdulazis Butokan alyas Droga, 28-anyos habang nagpapagaling naman sa ospital si Not Tayuan, 19-anyos, kapwa taga Mother Kalanganan nang pagbabarilin sa Sinsuat Avenue, RH 4, Cotabato City pasado alas 4:00 ng madaling araw kahapon.

Ayon kay Police Station 2 Commander Major Amil Andungan, habang sakay ang dalawa sa itim na Bajaj na motorsiklo ay bigla itong pinaunlanan ng bala ng mga di pa tukoy na mga suspek.

Tatlong bala ng baril sa likod ang tinamo ng nasawing si Butokan habang sa bandang tiyan naman timaan si Tayuan.

Hindi pa batid ng PNP kung sinundan o inabangan ng mga suspek ang dalawang mga biktima dahil walang witness sa krimen.

Narekober ng mga police investigators sa crime scene ang pitong basyo ng caliber 5.56mm at isang basyo ng caliber 9mm.

Inaalam pa ng PNP ang motibo ng pamamaril.

NAGPAPATROLYANG kasapi ng PNP sa Datu Odin Sinsaut, Maguindanao del Norte, pinaputukan, pulis sugatan, suspect sugatan din.

KINILALA ANG SUGATANG pulis na si Staff Sergeant Michael Lacsasa na taga Dalican, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte at nakatalaga sa 2nd Provincial Mobile Force Company ng Maguindanao PPO sa Shariff Aguak, Maguindanao del Sur.

Sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Datu Odin Sinsuat PNP commander Major Regie Albellera na habang nagpapatrolya ang biktima kasama ang ibang pulis ay may napansin silang lalaki na kahina-hinala ang kilos.

Lalapitan sana siya ng mga pulis pero bigla itong namaril.

Ang biktima at mga kasama nito ay sakay ng motorsiklo bilang bahagi ng police visibility program ng PNP laban sa kriminalidad.

Nangyari ang pamamaril sa old market, Barangay Poblacion Dalican, Datu Odin Sinsuat pasado alas onse ng umaga kahapon.

Agad namang naaresto ang suspek matapos isagawa ng mga otoridad ang hot pursuit operation.

May mga nagsasabi na unang pinaputukan ng mga police ang suspect kayat gumanti ito. Pero, ito ay patuloy pang biniberepika ng PNP

Sa braso tinamaan ang suspect na si Sukarno Giaber at ngayon ay ginagamot sa ospital.

Wome's group binuo ng MSSD para tulungan ng mga kababaihang nangangaylangan ng legal intervention sa SGA barangay ng BARMM

ANG BAGONG tatag na grupo ay tatawaging Building Alliances for Bangsamoro Actions towards Women's Empowerment o BABAE na binuo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD.

Kasapi nito ang 200 mga kababaihan mula sa 24 na mga barangay ng Pikit at Aleosan.

Si MSSD Minister Atty. Raisa Jajuri ang nanguna sa pagpapasinaya sa nasabing grupo kasabay ng ginanap na Women's Summit sa barangay Batulawan Pikit, North Cotabato nitong sabado.

Isa ito sa mga hakbang ng MSSD para palakasin pa ang sektor ng kababaihan sa mga komunidad at bigyang halaga ang kanilang papel sa nation building.

Bukod dito, tutulungan din sila ng MSSD lalo na sa legal interventions.

Ang aktibidad ay isa lang sa mga pagsisikap ng MSSD na bigyang halaga ang sektor ng kababaihan ngayong Women's Month Celebration.

Abot ng 3 hanggang sa 4 pesos ang itinaas sa presyo ng kadal kilo ng bigas sa Kidapawan City.

Sinabi ito ni Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECON Region 12 President Carmelito Bacus.

Nagsimula anya ito nakaraan pang linggo at aasahan pa hanggang sa susunod na buwan dahil sa tumaas na rin ang presyo mula sa traders.

Ang nakikitang dahilan anya ay kakulangan ng supply nito lalo na ang imported rice.

Sa local rice naman ay sapat pero aminado kasi itong mas tinatangkilik pa rin ng maraming consumers ang imported rice dahil sa kalidad nito.

Mula sa 40 pesos per kilo nasa 44 per kilo na ang imported rice. Ang dati namang 36 kada kilo na local rice ay naging 39 kada kilo na.

Mas nagmahal naman ito sa iba pang retailer o mga malilit na tindahan

Aasahan pa sa mga susunod na sabado ng consumers ang agri-fair o Merkado Kidapaweño kung saan may pabentang ibat-ibang produkto mula sa tapat ng Kidapawan City Plaza at City Highwalk kung saan pansamantala noong ipinasara ang isang lane ng National Highway.

Pinayuhan rin ang mga motorsista na habaan pa ang pasensya dahil aasahan na magtuloy-tylog pa ito tuwing sabado.

Malaking bagay ito para sa mga magsasaka dahil ialagay dito ang mga puwesto para sa mga local farmers at local vendors upang makapagbenta sila ng mga sariwang gulay, prutas, bulaklak at iba pang produkto.

Hindi lang ang mga local farmers ang makakabenispisyo kundi ang lahat ng mga mamamayan sa loob maging sa labas ng Kidapawan City na makabili ng sariwa at abot kayang presyo.

May nakapanayam ang Radyo BIDA na ilang tindera at sinabing kahit bumuhos ng ulan ang iba naubos ang kanilang paninda. Hiling din ng ilan na gawin rin tuwing sabado at linggo.

Nabatid kasi ngayong lahat nalang ng bilinhin ay nagmamahal na simula sa bigas, karne at iba pa kung kaya't malaking tulong daw ito para sa kanila.

Isa din sa mga naging highlight din ay ang pagbebenta ng mura pero dekalidad na bigas.

Ang programa ay nakasaad sa Executive Order No. 18, series of 2023 na nilagdaan ni City Mayor Atty. Jose Paolo Evangelista.

Brigade commander ng MILF, patay matapos na sundan at tambangan sa Mlang, North Cotabato

Anim na bala ng caliber 45 pistol ang tumapos sa buhay ng brigade commander sa pamamaril ng hindi pa nakikilalang suspect sa Barangay Inas, Mlang Cotabato umaga nitong biyernes.

Ang biktima na si Sammy Bulod Mangomping, ng 129th base command ng MILF at taga Purok 7-B Barangay Dunguoan sa bayan pa rin ng Mlang.

Lumalabas sa imbestigasyon ng PNP, na habang binabaybay ng biktima ang daan lulan ng kanyang motorsiklo nang sundan ng di pa nakikilang armadong suspect at dito na siya tinambangan.

Nagtamo ng sugat sa ibat-ibang parte ng kanyang katawan ang biktima na isinugod pa sa ospital pero dahil sa tindi ng tama siya ay binawian ng buhay.

Nagpapatuloy pa naman ang isinasagawang pursuit operation laban sa mga tumakas na suspect lalo na sa mga barangay ng bayan.

Ayusin at palitan ang lumang linya ng kuryente na naging sanhi ng system lost na ipinapasa sa mga myembro konsomidor.

Ito ang hamon ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa management ng South Cotabato Electric Cooperative o Socoteco I.

Ayon kay Tamayo kung hindi kaya ng Socoteco I na solusyunan ang mataas na singil nito sa kuryente mas makabubuting i-privitize na lamang ito o bibilhin ng provincial government.

Ipinahayag ni Tamayo na tolerable para sa Socoteco I ang charge nito sa system lost dahil hindi pa ito umabot sa na set ng national government.

Pero ayon kay Tamayo hindi tugma ang charge sa system lost ng SOCOTECO 1 sa bilang ng kanilang mga member consumer.

Nilinaw naman ng gobernador na ito ay sarili lamang nitong opinion dahil ipatatawag muli ng Sangguniang Panlalawigan para makapagpaliwanag ang management ng nasabing electric cooperative.

Sa ngayon ang Socoteco I ay naningil ng P15.95 per kilowat hour sa kanilang mga myembro konsomidor.

-0-

Naglaan ng P2.5 million na premyo para sa mga tatangghaling Cleanest and Greenest barangay ang provincial environment and management office o PEMO South Cotabato.

Ipinahayag ito ni PEMO Head Seigfred Flaviano kasabay ng pagsisimula ng evaluation para sa 2023 Clean and Green Contest ngayong Marso.

Ipinunto ni Flaviano na ang Clean and Green Contest ay nakatuon pa rin sa barangay empowerment.

Layon nito ayon kay Flaviano na mas magampanan pa ng mga barangay officials ang kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng malinis at luntiang kapaligiran.

Sinabi ni Flaviano na ang Cleanest and Greenest Barangay sa bawat LGU ay makatatanggap ng tig P100,000.

Magiging batayan naman sa pagpili ng mga mananalo ang Tamang Waste management at disposal, Environment Sanitation, Vegetation and Beautification, Support System, Sustainability Mechanism, Community Garden at Roadside Beautification.

Ang mga mananalo ay pararangalan sa National Environmental Awareness Month sa Nobyembre.

-0-

Satellite offices para sa agarang tulong sa mga nangangailangan, inilagay ng DSWD sa ilang mga lugar sa region 12 at BARMMMayroon nang satellite offices ang Department of Social Welfare and Development 12 sa General Santos City, Tacurong City, Koronadal, at mga bayan ng Surallah sa South Cotabato, Midsayap sa North Cotabato at Maguindanao.

Ayon kay DSWD 12 Assistant Regional Director Bonifacio Sema Jr., layon nito na mapadali ang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan.

Nilinaw ni Sema na maliban sa financial assistance na mas alam ng nakararami ang DSWD ay nagbibigay din ng counselling sa mga mamamayan na nahaharap sa matinding krisis.

Kaugnay nito sinabi naman ni DSWD 12 Crisis and Intervention Unit Head Nanig Sanoy na ang ahensya ay maryoong ding Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS.

Saklaw nito ang pagbibigay ng medical, burial, food, transportation at educational assistance.

Ayon pa kay Sanoy abot sa higit sa 200 mga mamamayan na humihingi ng tulong ang isinasailalim sa assessment ng kanilang mga social workers kada araw.

-0-

Maximum assistance ng mga pulis sa lahat ng oras tiniyak ng South Cotabato PNP provincial director

Tingnan muli ang kanilang manpower.

Ito ang marching order sa mga police chief ni South Cotabato PNP Provincial Director Pol. Col Cydric Earl Tamayo.

Ayon kay Tamayo layon nito na matiyak ang pagbibigay ng serbisyo ng PNP na walang delay sa mga nangangailangan.

Ito ay sa pamamagitan ng pagtiyak na may sapat na pulis na maiiwan sa mga police station na makapagbibigay ng maximum assistance sa loob ng biente kwatro oras.

Ipinahayag pa ng nasabing police official na may mga pagkakaton na naantala din ang pagresponde ng mga pulis sa mga humhingi ng tulong sa kanila dahil sa kakulangan ng mga naka-duty na personnel.

Kaya yon kay Tamayo mahalaga din na ma-evaluate ang kapasidad anumang oras ng mga police personnel sa South Cotabato.

-0-

Libre o walang bayad ang mga programa at proyekto na ipinatutupad ng Department of Agriculture.

Ito ang nilinaw ng DA 12 na pinamumunuan ni Regional Executive Director Sailila Abdula sa publiko.

Ayon sa DA 12 may mga indibidwal kasi na ginagamit ang pangalan ng ahensya sa scam o panloloko.

Nilinaw ng DA 12 na tanging mga interbensyon lamang na pang-angrikultura ang kanilang ipinamamahagi.

Payo pa ng ahensya sa mga mamamayan, mag-ingat sa mga nagpapanggap na mga tauhan ng DA o municipal agriculture office.

Nanawagan din ang DA 12 sa publiko na isumbong sa kanilang opisina ang mga scammer o mag text sa sumbungan ng bayan na may hotline number na 0998-570-0988.

Pwede ring isumbong ang mga scammer sa Agri Tayo SOCCKSARGEN official facebook page ng ahensya.

-0-

NAGBIGAY PUGAY ang BARMM sa mga Moro na pinatay sa biktima ng pagpatay sa Corregidor Island, Cavite noong 1968.

Mahigit 50 dekada na nang maganap ang tinaguriang Jabidah Massacre at naging hudyat ng Moro rebellion.

Nanguna sa 55th year commemoration ng Jabidah massacre noong sabado, March 18, Ministry of Public Order and Safety –BARMM at nagbigay pugay sa mga Tausug at Sama fighter.

Ang programa, ayon kay Public Order and Safety Minister Hussien Muñoz, ay naglalayong makamit ang healing, reconciliation at unity ng mamamayang Pilipino.

MAGKAKAROON NG HIWALAY na moonsighting activity ang Bangsamoro Darul Ifta at ang National Commission on Muslim Filipinos.

SA March 21, bukas, gagawin ng DArul Ifta ang moonsighting. Kapag nakita bukas ng gabi ang buwan, ang fasting month ay magsisimula sa March 22.

Ang NCMF naman ay sa March 22 pa magkakaroon ng moonsighting.

At kapag nakita ng NCMF ang buwan sa March 22 ng gabi, March 23 ang simula ng Ramadhan.

-0-

SA KORONADAL CITY, MAY natagpuang patay sa na sanggol sa isang kanal kahapon.

Ipinalibing na ng barangay kasama ang city social welfare and development office ang bagong silang na nakita sa Barangay Caloocan, Koronadal City.

Ayon kay Caloocan Barangay Chairman John Manaay, ang bagong silang na sanggol ay unang natagpuan ng isang concerned citizen sa kanal na walang tubig sa Purok Nagkakaisa.

Ipinahayag ni Manaay na ang sanggol ay nasa state of decomposition na nang matagpuan.

Inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang mga magulang ng natagpuang sanggol.

Pero ayon kay Manaay maaring ang sanggol ay itinapon sa karatig barangay at inanod lang ng tubig patungo sa kanilang lugar