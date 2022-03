NDBC BIDA BALITA (March 25, 2022)

HEADLINES

1 Campaign period sa local elections, nagsimula na, rekoreda ng mga kandidato hari sa kalsada

2 OPLAN BAKLAS, gagawin ng Comelec, mga nagkalat na campaign materials, tatanggalin

3 Kidapawan PNP, handa na sa pagsisimula ng campaign period. Police chief may request sa lahat.

4 PAGGAMIT ng social media platform sa kampanya, dapat daw registered sa poll body, ayon sa Koronadal Comelec

5 Kidapawan City at North Cotabato, zero sa Covid 19 infections kahapon

6 Zero COVID-19 infection din sa Lanao del Sur, Marawi, Basilan, Lamitan, Sulu at Tawi-Tawi

NAGSIMULA NA KANINANG madaling araw ang kampanya ng mga kandidato para sa local elections sa pamamagitan ng rekoreda.

Nakapaskil na din ang campaign materials ng mga kandidato sa ibat ibang lugar ng lungsod, lalawigan at bayan. Hudyat ito ng isang maingay, makulay at puno ng mga paghahayag ng plata porma de gobyerno ng mga kandidato.

Siyemre matingkad ang mga political color na red, green, pink, blue, violet, yellow at puti.

Alas 530 kaninang umaga, masikip na ang traffic sa national highway ng Cotabato City.

Inaasahang sa loob ng 42-days na campaign period ay may mga proclamation rally, pocket rally, pulong-pulong at house to house campaign strategy na gagawin ang mga kandidato.

Ayon sa ilang kandidato, broadcast radio pa rin ang pinaka-epektibong paraan para ipahayag ang platform of government ng isang kandidato. Sa social media aniya ay iilan lang meron dahil sa isyu ng internet signal at hindi naman lahat may modernong mobile phones.

GAGAWIN NGAYONG ARAW ng Comelec sa Cotabato City kasama ang PNP at iba pang law enforcement units ang Oplan Baklas kasabay ng pagsisimula ng campaign period para sa mga kandidato sa local positions.

Sinabi ni City Election Officer Atty. Norpaisa Paglala-Manduyog na tatanggalin ng OPLAN BAKLAS TEAM ang mga campaign materials na naka-display sa hindi common poster areas

Kasabay nito, pinayuhan ni Atty. Manduyog ang mga kandidato at kanilang supporter na wag maglagay o mag display ng campaign posters kahit saang lugar maliban sa identified poster areas.

Bawal din ang pangamgampanya sa April 14 at 15, Huwebes Santo at Biernes Santo.

ALL is set na ang PNP para pangalagaan ang kaayusan at kapayapaan sa Datu Odi Sisnuat, Maguindanao ngayong campaign period at halalan dahil unique ang bayan sa panahon ng halalan.

Sinabi sa DXMS radyo bida ni Datu Odin Sinsuat town chief Lt. Col. Assir Balindong na mas matindi ang kanilang ginagawang paghahanda sa halalan ngayon. \

Sa loob kasi ng 27 taon ay ngayon pa lamang may maglalaban sa posisyon ng pagka-alkalde, bise-alkalde at mga konsehal sa naturang bayan.

Kalimitan ay unopposed ang isang mayoral o vice mayor aspirants ng bayan.

Kaya't hindi nagiging kampante ang PNP kahit pa wala silang namomonitor na anumang banta sa seguridad sa pagsisimula ng local campaign.

Ayon pa kay Balindong, bagama't hindi kabilang sa area of concern ang bayan, mahigpit pa rin ang kanilang pagbabantay kasunod ng serye ng pamamaril sa bayan na ikinasawi ng apat katao.

Hanggang ngayun kasi hindi pa tukoy ng PNP ang mga suspect sa naturang insidente.

SAMANTALA, nanawagan ang hepe ng PNP ng Datu Odin Sinsuat, Maguindanao sa lahat ng mga lalahok sa rally o motorcade na magpatupad ng physical distancing.

Napansin kasi ni Lt. Colonel Assir Balindong na tila siksikan ang mga tao sa mga political gathering, lalo na ngayong nagsimula na ang campaign period.

Handa na ang mga personahe ng Kidapawan City PNP sa campaign period ng mga nagpapapiling kandidato sa Kidapawan City simula ngayong araw.

Sinabi ni Kidapawan City PNP Chief Police Lt Col Peter Pinalgan, nakalatag na ang security measure ng mga pulis upang matiyak ang malinis at mapayapang pangangampanya hanggang sa matapos ang halalan sa lungsod.

Inihayag ni Pinalgan, walang namonitor na campign to permit laban sa mga armadong grupo at tiniyak ng police official na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay laban dito.

Aasahan na rin anya ang mas maraming police personnel sa places of convergence at handang rumesponde sa anumang posibleng pangyayari o election related incidents.

Ikampanya lamang ang mga plataporma at tandaan ang pagsunod sa mga alintuntunin ngayong campaign period.

Ito ang apela ni COMELEC Election Officer Joel Celis sa President Roxas, Cotabato sa lahat ng mga kandidato maging sa kani-kanilang suporters.

Pina-aalahanan din ang mga kandidato na sumunod sa itinatakda ng batas para sa patas at kaaya-ayang pangangampanya.

Partikular dito ay ang paglalagay ng mga campaign materials at posters sa mga itinakdang lugar at iba pang mga dapat sundin sa ilalim ng Omnibus Election Code.

Bukod dito, sa panahon ng COVID-19 pandemic dapat rin ang mahigpit na pagsunod sa health protocols.

Panawagan rin ang responsableng pagboto kasabay ng pag-giit na huwag magpapalinlang sa mga kandidato at dapat alamin ang kanilang mga program ana maaring makinabangan ng nakakarami.

Simula ng umiral ang Election Gun ban nakapagtala na ng sampung gun ban violators ang Cotabato Provincial Police Office.

Sinabi ni CCPO Deputy Provincial Director Police Lt Col Bernard Tayong, result ana rin ito ng mahigpit na pagpapatupad ng batas sa lahat ng mga mamamayan ng probinsya.

Ang mga nahuling at nasampahan ng kaso na mga suspect ay galing sa ibat-ibang bayan ng probinsya na karamihan ay police response.

Pero anya mahigpit naman ang ipinatutupad na gun ban implementation lalo ang Iron Clad ng Police Regional Office 12 lalo na sa mga lugar na kadalasang may nangyayaring shooting incidents.

Aminado ang opisyal na marami pa rin silang mga namonitor na loose firearms sa probinsya na ngayon ay tinututukan na.

Ang lugar na kanyang tinukoy ang ang bayan ng Pikit kung saan tiniyak nitong magdadagdag ng personahe ang CPPO lalo na sa pagsisimula ng campaign period ngayong araw.

Kinokonsidera na ngayon na venue ng election propaganda ang social media platform.

Pero nilinaw ni Koronadal City Election Officer Atty. Maleiha Usman-Loong na saklaw pa rin ito ng mga alitunttunin ng Comelec.

Kaya palaala ni Loong sa mga kandidato, bago gamitin sa pangangampanya ang isang social media site iparehistro muna ito sa national office ng Comelec.

Layon nito ayon kay Loong na maberipeka at mapanagot sa ang mga user ng social media sites na lalabag sa batas.

Binigyan diin ni Loong na kahit na ngayong election period epektibo pa rin ang criminal laws kaya ang mga trolls na lumabag dito ay maari pa rin makasuhan.

Ayon kay Loong saklaw din ng mga alituntunin ng comelec ang mga online political ads.

Paliwanag nito dapat pareho ang pagkakaton ang mga kandidato na kumbinsihin ang mga netizen na bumoto sa kanila.

NAKAPAGTALA ANG Dept. of Health 12 ng 18 bagong kaso ng Covid 19 infections sa Soccsksargen region.

Sa bilang na ito, pito sa Gen. Santos City, dalawa sa Koronadal, sampu sa South Cotabato at isa sa Tacurong City. Zero infection sa North Cotabato, Sarangai at Sultan Kudarat at zero din sa Kidapawan City.

Sampu naman ang gumaling at walang nasawi.

Sa BARMM, zero infections din ang naitala sa Lanao del Sur, Marawi, Basilan, Tawi-Tawi at Sulu habang may dalawang kaso sa Cotabato City at isa sa Maguindanao.

Dalawa gumaling, isa patay at 18 pa ang aktibong kaso, ayon sa report ng Bangsamoro IATF.

PORMAL nang nagtapos kahapon ang third regular session ng Bangsamoro Transition Authority, ang lawmaking body ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Nagtapos ito sa pamamagitan ng report to BTA ni BARMM chief Minister Ahod “Kaghi Murad” Ebrahim.

Sa kanyang report, inanunsyo ni Ebrahim ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na mahigit tatlong taon mula nang mabuo ang BARMM.

Hiniling niya sa bawat miembro ng BTA na tingnan ang nilalaman ng kanyang Accomplishment report at maaring gawing basehan ng kanilang pagbuo ng mga panukalang batas.

Samantala, anim na proposed hospital bills ang pinasa sa second reading kasabay ng pagtatapos kahapon ng BTA third regular session.

Kabilang dito ang proposed upgrading ng Datu Blah Sinsuat District Hospital at Buluan District Hospital sa Maguindanao, Unayan Municipal Hospital at Wao District Hospital sa Lanao del Sur at ang Maimbung District Hospital and Sulu Provincial Hospital sa Sulu.

Babalik ang regular session sa June 2, ayon sa majority floor leader.

Subalit iginiit ng isang member of parliament na ayon sa parliamentary rules ang susunod na session ay mangyayari sa unang Martes pagkatapos ng Ramadhan o fasting month.

Ito ay nataon isang araw pagkatapos ng May 9, 2022 elections. Magpapasiya pa ang BTA kelan sila muling magkakaroon ng session.

Aarestuhin ng mga pulis ang mga mamamayang tumatangkilik ng mga smuggled na sigarilyo.

Ito ang babala sa publiko ni Police Regional Office o PRO 12 Regional Director Brig. General Alexander Tagum.

Sinabi ito ni Tagum matapos makakumpiska ng mahigit P24,000 na halaga ng smuggled na sigarilyo ang mga pulis sa Barangay Poblacion,Glan, Sarangani province.

Kabilang sa mga ito ang 45 reams at limang pakete ng Budang Baru cigarettes, 16 na ream ng Reverse menthol cigarettes, at apat na rim ng Gemilang Cigarettes.

Ang mga ito ayon sa pulisiya ay pawang galing sa Indonesia.

Ang mga na kumpiskang smuggled na sigarilyo ay ikinustodya ng Glan PNP.

Habang ang mga mayari ng mga tindahan na nagbebenta ng mga ito ay binalaan na lamang muna ng PNP at pinaalalahan na iligal ang pagbebenta ng mga smuggled na sigarilyo.

Nagsagawa agad ng culling sa poultry farm sa Barangay Raja Muda na nakitaan ng Avian influenza o bird flu ang city veterinary office ng Tacurong.

Ipinahayag ito ni Tacurong City Veterinarian Dr. Allan Alimajen sa emergency meeting ng mga kasapi ng Avian Influenza Task Force o AITF.

Sa ngayon ay inaalam ng nasabing tanggapan kung saan nagmula ang bird flu na umatake sa poultry farm sa Raja Muda.

Kumuha na rin ang mga ito ng blood samples sa mga poultry at backyard farms na nasa loob ng one kilometer radius surveillance area.

Ayon kay Alimajen nagpapatuloy pa rin ang quarantine at disinfection sa live bird market sa Barangay New Isabela na mananatiling nakasara hangga’t hindi pa nadedeklarang bird flu free ang nasabing lugar.

Pinaalalahanan naman ng Tacurong LGU ang mga nagaalaga ng mga manok at iba pang poultry animals na agad na ireport sa city veterinary office o barangay ang mga sintomas ng bird flu para maimbestigahan.

Nasawi habang ginagamot ospital isang binatilyo na nasangkot sa vehicular crash sa national Highway, Barangay Sulit, Polomolok, South Cotabato.

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Pol. Lt. Col. Verlin Pampolina ang biktima na si Saiden Mustapha kinse anyos nakatira sa Mangudadatu, Maguindanao.

Sugatan naman sa insidente ang mga kasama nitong sina Esmael Usop 68 years old, SB member sa Mangudadatu; Jonas Tumendeg, 34 anyos kawani ng Mangudadatu LGU, Mahatir Dicayanan, 39 anyos kawani ng Barangay Tinambulan at driver ng sinakyan nilang Toyota Fortuner.

Nabangga ng Toyota Fortuner na sinakyan ng mga biktima ang kasalubong at nag-left turn na Nissan Truck Bus na minamaneho ni Rey Samontanes, 47 years old ng Polo, Polomolok.

Dahil sa lakas ng banggaan umiikot pa ang Toyota Fortuner na patungo sana sa General Santos City at nabangga ang truck na nakaparada sa tabing daan.

Ligtas naman sa vehicular crash ang mga driver ng bus na ikinustodya ng Polomolok PNP.

Headline : Coffee processors sa region 12 wagi sa Philippine Coffee Quality Competition 2022

Pinatunayan muli ng region 12 na kumpara sa ibang mga lugar sa bansa hindi pa rin pahuhuli ang kape nito.

Ito ay matapos magwagi sa katatapos lang na Philippine Coffee Quality Competition o PCQC 2022 ang dalawang mga taga Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat.

Ang mga ito ay sina Lovern Estrada na nakakuha ng ikalawang pwesto sa kanyang honey process at ang nasa ikatlong pwesto na si Rey John Basco na naging entry naman ang natural process.

Sila ay namukuod tangi sa walumput pitong mga coffee frowers na lumahok sa Robusta Category ng nasabing patimpalak.

Layon ng PCQC na maisulong ang Philippine Specialty Coffee sa local at international market para matulungan ang mga coffee farmers sa pag-market ng kanilang mga produkto.

Sa Awarding Ceremony noong March 18 sa Davao City, kinilalala ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, ACDI/VOCA, the Barista and Coffee Academy of Asia, at Coffee Quality Institute ang mga dekalidad na kapeng Arabica at Robusta sa bansa.