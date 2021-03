NDBC BIDA BALITA (March 27, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES:

NO MOVEMENT Sa Cotabato City, inalis ng city LGU para sa Palm Sunday at Easter Sunday.

2. Mga pagbabago sa Lingo ng Pagaspas bukas sa “new normal”, ipinaalala sa mga mananampalataya ng Simbahang katoliko sa Koronadal City

3. Negative swab test, dapat dala ng air traveler mula Manila, No negative RT-PCR results, no entry sa city

4. ILANG may close contact sa nasawing COVID-19 patient sa Carmen, North Cotabato, negatibo sa sakit

5. Mahigit P700 million kailangan ng South Cotabato pambili ng Covax Covid-19 vaccine, ayon kay Dr. Rogelio Aturdido Jr.

6. Mas mahigpit na protocol sa mga air traveler papasok ng Cotabato City, ipinatupad uli ng city LGU.

7. BILANG ng mga nagkakasakit dahil sa Covid, dumarami na naman

8. APAT pang BIFF, patay sa nagpapatuloy na military operation.

CUE VO………….. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local…

BILANG PAGKILALA SA paggunita ng Semana Santa ng mga mananampalatayang Katoliko sa Cotabato City, inalis ng LGU ang No Movement Sunday simula bukas, March 28 Palm Sunday at sa April 4, Easter Sunday.

Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Cynthia Guiani Sayadi na ang pagpapalabas ng Exec. Order para ditto ay naglalayong bigyan ang mga Kristiyano ng sapat na panahon para sa Linggo ng Palaspas at Linggo ng Pagkabuhay.

Ito ay magbibigay din ng pagkakataon sa mga Moro na paghandaan ang nalalapit na Ramadhan o fasting month.

Hiling ni Mayor Sayadi sa lahat na panatilihin ang pagsunod sa minimum health protocols at proper hygiene.

-0-

Local…

DUMARAMI NA NAMAN ANG MGA nagkakasakit ng Covid sa Soccsksargen region.

Kahapon, may 17 katao ang nagkaroon ng virus.

Parehong may limang bagong kaso ang naitala sa General Santos City at Sarangani, apat sa South Cotabato at tatlo sa Sultan Kudarat.

Dahil diyan sumampa na sa 6,024 ang total coronavirus disease sa rehiyon.

Pumalo naman sa 5,572 ang total recovered patient matapos gumaling ang siyam pang mga pasyente.

Lima sa mga gumaling ay taga General Santos City, tatlo sa Koronadal at isa sa Sarangani.

Ang Covid-19 death toll ay umabot na sa 220 matapos nasawi ang isang 75 years old na lalaki na taga Lambayong, Sultan Kudarat.

Habang tumaas pa ng hanggang 230 ang aktibong kaso.

-0-

LOCAL…

SA BANGSAMORO REGION, nakapagtala ng tatlong bagong kaso ng coronavirus infections ang Ministry of Health.

Isa sa mga bagong kaso ay mula sa Cotabato city, isa sa Maguindanao at isa rin sa Lamitan at Basilan.

Dahil diyan, pumalo na sa 4,187 ang total Coronavirus disease sa BARMM.

Gumaling naman ang anim pang mga pasyente kung kayat sumampa na sa 3,931 ang kabuoang bilang ng mga gumaling.

-0-

Local………………..

Muling nagpatupad ng precautionary measures ang Cotabato City sa lahat ng mga incoming passengers ng mga eroplano mula Maynila.

Lahat ng mga papasok ng Cotabato City mula sa National Capital Region ay kinakailangang magsumete ng negative RT pcr results, certificate of acceptance, 14 day quarantine.

Inihayag ito ni Ctoabato City Mayor Cynthia Guiani Sayadi sa pamamagitan ng Exec. Order.

Ito ay kasunod ng surge o biglang pagdami ng mga kaso ng Covid-19 infections sa national capital region at kalapit lalawigan.

Nagbabala si Mayor Sayadi na may katumbas na kaparusahan sa mga gagamit ng fake documents.

Sinabi ni city administrator Dr. Danda Juanday na lahat ng ito ay naglalayong hindi makapasok ang new variant ng Covid sa lungsod.

-0-

Lima pang miembro ng Private Armed Group, sumuko sa Criminal Investigation and Detection Group sa Maguindanao.

Kinilala ni CIDG Director Brig. Gen. Albert Ferro ang limang sumuko na sina Gulam Poloyagan, Lumayon Guiameron, Sanodin Tando, Haisam Maliwanag at Omar Ramalan Maliwan, pawang taga Parang, Maguindanao at supporter din ng dating alkalde ng bayan.

Ayon kay Gen. Ferro, si Poloyagan at ang kanyang mg a kasamahan ay agad na nakipag-ugnayan sa mga tauhan ng Maguindanoa CIDG upang ipaabot na handa silang sumuko dala ang kanilang armas.

Narinig kasi nila na ang sampung dating tauhan ni Mayor Talib Abo na nasawi sa isang police operation sa Cotabato City ay nagsurrender dala ang kanilang mga armas.

Kabilang sa mga isinuko ng grupo ni Poloyagan ay M-14 rifles, rifle grenades at mga bala. Ayon kay Forro, makakatulong ng malaki ang pagsuko ng 15 armadong kalalakihan sa kampanya para sa kapayapaan sa Maguindanao.

-0-

Sa naturang labanan na naganap sa Barangay Saniag, Ampatuan, Maguindanao ay naka-recover din ang Army ng anim na improvised bombs sa tatlong magkakahiwalay na encounter site.

Sinabi ni Joint Task Force chair Maj. Gen. Juvymax Uy na ang tropa ng 1st Mechanized Infantry Brigade at 601st Infantry Brigade ay rumesponde sa report ng mga sibilyan na may mga kasapi ng BIFF sa kanilang lugar.

Als 10 ng umaga unang naganap ang labanan kung saan tumakas ang BIFF dalawa ang tatlo nilang mga kasamahang nasawi. Iniwan nila ang kanilang maliit na kampo na nagsisilbing advance command post para sa isang bomb=making area sa itaas na bahagi ng Barangay Saniag.

Nanguna sa operasyon ang grupo ng 1st Scout Ranger Battalion o First SRB, sa pamumuno ni Lt. Col. Raymond Rapi at kanilang narecover ang tatlong IED at mga bomb making components.

Isa pang grupo ng BIFF ang nakasagupa mga tropa ng Joint Task Force Central. Tumagal ng 10 minuto ang labanan. Ang tropa naman ng 40th Infantry Battalion ay may nakasagupa din na isa pang gruupo ng BIFF, ayon kay 601st Infantry Brigade commander Brig. Gen. Roy Galido.

Isang BIFF ang nasawi ditto at tatlo pang IED ang narecover ng Army. Pinapurihan ni 6th ID commander Maj. Gen. Juvymax Uy, na siya ring hepe ng Joint Task Force Central, ang mga sibilyan na nakikipagtulugan sa mga otoridad.

-0-

Mga aakyat sa Mount Apo Natural Park Mandangan Trail, lilimitahan lamang sa 30 ka tao bawat araw at kailangan ng magpresenta ng medical certificate

Inanunsiyo na ng Kidapawan City Tourism Office na magbubukas na muli ang Mount Apo Natural Park Mandangan Trail simula sa buwan ng Mayo matapos na ipasara ito sa publiko ng higit isang taon simula noong lindol.

Pero kailangan limitado lamang ang maaring makaakyat sa bawat araw. Dapat nasa tatlumpu ka tao ang papayagan sa bawat batch ng hanggang sa tatlong araw.

Kailangan din na magpresenta ng medical certificate atleast 3days bago umakyat, valid ID na nagpapatunay na taga Region 12 lang at CCTS. Para sa mga magpapareserve, kailangan lamang na makipag-ugnayan sa mapiling travel agency.

Narito naman ang dagdag na panuntunan. Walang trekking activity kung may kalamidad, kailangan mag secure ng travel policy, at magpacheck ng Blood Pressure bago umakyat bawal din ang may medical underlying conditions.

Samantala, bilang hakbang upang makaiwas sa COVID-19 kinakailangan at mahgipit pa rin ang pagsunod sa minimum health standards. Hiling din sa trekkers ang pang-unawa at kooperasyon upang tuloy-tuloy na ang pagbubukas ng tourist attraction.

-0-

Tuluyan ng ideneklarang persona non grata ng mga residente ng Barangay La Suerte Mlang, North Cotabato ang komunistang New People's Army o CPP-NPA-NDF sa pamamagitan ng resolusyon.

Ito ay kasabay ng isinagawang grand pulong-pulong kahapon na pinangunahan ng Philippine Army, PNP at mga opsiyales. Nakilahok ang maraming mga mamamayan ng barangay sa isingawang rally bitbit ang mga plakards na may mga kataga na nagpapakitang ayaw nila sa komunistang NPA at nais na nila ng tunay na kapayapaan sa kanilang lugar.

Matapos din ang panunumpa ng nasa labingwalong mga dating NPA members mula sa nasabing lugar, sinunog nila ang flag ng komunistang grupo bilang pagpapakita na tuluyan na nilang itinakwil ang grupo.

Samantala, inihayag naman ni Noel Legaspi o mas kilala noong Ka Efren, dating spokesperson ng National Democratic Front-Far South Mindanao Region, hindi totoong ang mga NPA ay sundalo ng mga mamamayan at tagapagtanggol ng bayan.

Anya ang kanilang mga ginagawa ay dapat kondenahin at hindi maaring ipagbunyi. VC- KA EFREN Ang tinig ng dating NPA na dating aktibong miyembro ng kilusan.

Samantala, patuloy ang ginagawang kampanya ng lokal na pamahalaan hindi lamang sa bayan ng Mlang kundi sa iba pang lugar sa North Cotabato upang tuluyan ng mawaksi ang kilusan at makamit ng bawat mamamayan ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng EO 70 o ang National ask Force o End Local Communist Armed Conflict.

-0-

Isang linggo na ngayong isinailalim sa focus containment ang nasa tatlongpung mga bahay sa Carmen, North Cotabtao upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Ito'y makaraang kumpirmahin ni Carmen Mayor Moises Arendain ang local transmission case sa kanilang bayan.

Ayon sa Alkalde, simula pa noong biyernes ipinatupad ang focuscontainment mula sa ibat-ibang Barangay kung saan nakatira ang mga may close contact sa tatlong nagpositibo sa virus.

Ang carrier ng virus ay may history of travel sa General Santos City, nahawaan nito ang kanyang asawa at ina.

Kahapon, lumabas din ang resulta ng test ng anim na mga may close contact sa kanila at negatibo sa COVID-19. Samantala, tiniyak naman ng LGU ang pagkain at tulong ng nasabing mga pamilya.

-0-

Laking gulat na lang ni Magpet Vice Mayor Rogelio Maranon sa agarang pagpapasira ng opisina ni Mayor Florentino Gonzaga sa lahat ng mga resort, ilog at water falls matapos dalawang indibidwal na ang nasawi sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa bayan.

Makokonsiderang inoperative o out of order ng bise-mayor kung bakit hindi man lang ito na-endorso sa opisana niya at ng Sangguniang Bayan upang ma-review bilang legislative body.

Tila panggigipit naman kung maituring ni Marañon ang hindi anya makatarungan ang agarang pagpapasara ng naturang mga establisyemento at limitadong panahon para i-comply ang mga dokumentong ni-require ng municipal executive office lalong lalo na't may dagok ng pamdemya.

Paglilinaw din ni Maranon, hindi anya siya namumulitika kay Mayor Gonzaga, pero kung may dapat man isara ay ang illegal quarry site na pag-aari ng Mayor dahil doon nangyari ang insidente ng pagkalunod.

Samantala, sinubukan namang kunan ng pahayag ang alkalde ng subalit bigo ang Radyo Bidang makausap ito.

-0-

Mga pagbabago sa Lingo ng Pagaspas bukas sa “new normal”, ipinaalala sa mga mananampalataya ng Simbahang katoliko sa Koronadal City

Kanselado ang prosesyon mula harap ng Notre Dame of Marbel University patungong Christ the King Cathedral na nakagawian na ng mga mananampalatayang katoliko sa Koronadal City tuwing madaling araw ng Palm Sunday.

Kinumpirma ito sa Radyo Bida ni Koronadal Saint Anthony Parish Media Reporter Valme Mariveles. Ayon kay Mariveles ito ay bilang pagiingat na rin ng simbahan laban sa pinangangambahan pa ring COVID-19.

Umapela din si Mariveles sa mga mananampalataya na manatili lamang sa kanilang mga upuan sa blessing of the palm.

Ayon kay Mariveles ang mga pari kasi mismo at kasamang mga ministro ng simbahan ang magiikot para magbasbas sa mga pagaspas.

Binigyan diin din ni Mariveles na mariin pa ring ipinatutupad sa Christ the King Cathedral ang 50 percent capacity.

Sinabi nito na ang mga bawal lumabas o hindi makadalo sa misa ay maaring ring makinig o manood ng live streaming ng misa sa FB page ng simbahan at maging sa Radyo Bida Koronadal

Paliwanag ni Mariveles Ang Palm Sunday o Linggo ng Pagaspas ang ika-anim at huling Linggo ng Kuwaresma bago ang Pasko ng Pagkabuhay ni Kristo kaya ito mahalaga sa mga mananampalatayang katoliko.

Sa araw na ito ayon kay Mariveles ay ginugunita ng mga Kristiyano ang pagpasok ni Hesukristo sa Jerusalem bago ang kanyang kalbaryo, o senyales ng pagsisimula ng Mahal na Araw.

-0-

Mahigit P700 million kailangan ng South Cotabato para sa pagbili ng Covavax Covid-19 vaccine, kay Provicial Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

Kino-cosolidate ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato ang mga maaring mapagkukunan nila ng pondo para mapinalisa na ang pagbili ng COVID-19 Covavax Vaccine. Ito ay ayon kay Provincial Health Officer Dr.Rogelio Aturdido Jr.

Ayon kay Aturdido ang lalawigan ay mangangailangan kasi ng 780 million pesos para sa pagbili ng 600 doses ng nasabing bakuna. Paliwanag ni Aturdido bawat dose kasi ng Covavax ay nagkahahalaga ng 12.00 US dollars o katumbas ng 650 pesos.

Sinabi ni Aturdido na maari nang bumili nito ang lalawigan kapag naipalabas na ang emergency use utilization o EUA para sa nasabing bakuna .

Kinumpirma din ni Aturdido na si Governor Reynaldo Tamayo Jr. ay nakapagdala na ng letter of intent para sa pagbili ng bakuna sa US-base na Novavax ang nag-develop ng Covavax vaccine na ginagawa naman ng Serum Institute sa India.

Dinagdag din nito na tutulong din sa pagbili ng nasabing mga bakuna ang mga local government unit sa lalawigan. Voice… Si South Cotabato Provincial Health Officer Dr.Rogelio Aturdido Jr.

Nauna nang sinabi ni Governor Tamayo na ang bibilhing bakuna ay augmentation o pandagdag sa ibinibigay ng national government.

Sinabi naman ni Aturdido na isa din sa mga kinonsidera ng lalawigan sa pagbili ng bakuna ang mga kinakailangang supply at storage facility. Bahagi ng nasabing pondo ayon kay Aturdido ay ibibili din ng mga syringes, alcohol at kits para sa adverse event following immunization o AEFI.

-0-

Gagamit ng Data Vault for Your Vaccination o DVYVAC ang local government ng Glan sa Sarangani Province para mapabilis ang COVID-19 vaccination na nasabing lugar.

Paliwanag ni Glan Mayor Vivien Yap ang DVYVAC ay isang online pre-registration tool na kukuha ng health declaration ng mga babakunahang mamamayan.

Para makapagparehistro sa DVYVAC maaring gamitin ng mga mamamayan sa Glan ang kanilang Quick Response- QR-based application. Layon nito na malaman ang kanilang medical conditions tulad ng hypertension, allergies, diabetes, asthma at iba pang mga karamdamam.

Sinabi ni Yap na ang datus na makokolekta ng DVYVAC ang magiging basehan nila sa pamimigay ng bakuna. Dinagdag din ng alkalde na malalaman sa pamamagitan ng DVYVAC QR System kung ang isang indibidwal ay nakapagpabakuna na.

Mapapadali din nito ayon kay Yap ang pamimigay ng bakuna sa mahigit 130,000 na populasyon ng Glan. Mahalaga din ayon kay Yap na malaman ang kinaroroonan ng mga mabibigyan ng bakuna dahil posible pa ring mahawaan ang mga ito ng COVID-19 virus.

Ang Glan na kilala sa mga white-sand beaches nito ang isa sa pangunahing tourist destination sa region 12.

-0-

Publiko pinagiingat ng PNP kasunod ng pagdami ng bilang ng road crash incidents sa Koronadal City ngayong Marso Magingat pa sa pagmamaneho para iwas aksidente.

Ito ang paalala sa mga motorista ni Police Staff Sergeant Fely Bascon ng Traffic Section ng Koronadal City PNP.

Bunsod ito ng sunod-sunod na mga vehicular crash lalo na sa Barangay Saravia na bahagi ng General Santos-Koronadal City highway. Pinakahuling biktima ng vehicular crash sa lugar na binawian ng buhay si Daniel Mangcot, 26 years old, na dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital.

Ito ay matapos mabangga ng minamaneho nitong topdown tricycle ang prime mover truck na nakaparada sa madilim na bahagi ng tabing daan sa Purok Sto. Niño, Saravia, kahapon ng madaling araw.

Ayon kay Bascon ang kasama ni Mangcot na si Daniel Bastaretche, na nagtamo din ng matinding mga sugat ay ginagamot pa sa ospital.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na ang dalawang mga biktima ay pauwi na sana sa Barangay Crossing Rubber, Tupi nang maganap ang vehicular crash.

Ang prime mover truck na nabangga ng mga biktima at driver nitong si Raymond Cabangdangan ay ikinustodya ng Koronadal PNP.

Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa insidente. Ito na ang ikaapat na vehicular crash sa nasabing bahagi ng highway ngayong buwan.

-0-

Programa sa pautang para sa mga hog raiser pinaglaanan ng DA at Land Bank of the Philippines ng 15 billion pesos

Maaring mag-apply sa 15 billion pesos loan program na Special Window and Interim Support to Nurture Hog Enterpirses o Swine Lending Program ng Department of Agriculture at Land Bank of the Philippines ang mga nasa hog industry.

Kabilang sa mga ito ang mga commercial hog raisers, grupo o kooperatiba ng mga magsasaka, small and medium enterprises at Agri-Business Enterprises. Kasunod ito ng paglagda ng kasunduan ng DA at Land Bank para sa nasabing programa sa pautang.

Ayon kay LBP President Cecilia Barromeo ang mga aplikadong aplikante ay mabibigyan din ng DA ng technical at Africal Swine Fever o ASF biosecurity support. Layon ng programa na mapataas ang produksyon at makontrol ang pagtaas ng presyo ng baboy.

Pinasalamatan naman ni DA Secretary William Dar ang Land Bank sa pagiging partner ng ahensya para matulungan ang agriculture sector. Sinabi ni Dar na mahalaga na mapataas ang produksyon ng baboy dahil isa ito sa pangunahing pagkain ng mga Pilipino.

Kailangan din ito ayon sa kalihim para mapanatili ang sapat na supply ng pagkain sa bansa.

-0-

NAARESTO NG MGA POLICE ANG ika-10 most wanted person ng Cotabato City dahil sa kinakaharap nitong 15 counts of qualified theft.

Kinilala ng pulisya ang suspect na si Kenneth Balmaceda, 42 taong gulang na inaresto sa bisa ng search warrant na ipinalbaas ng Midsayap municipal trial court.

Siya ay inakusahan ng mga kasong pagnanakaw sa taong –