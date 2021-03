NDBC BIDA BALITA (March 3, 2021)

HEADLINES:

1. BILANG ng mga nasawi dahil sa Covid-19 sa Soccsksargen, abot na sa 200.

2. BILANG ng mga gumaling sa Covid sa Region 12, dumarami din

3. ANIM na miembro ng armadong grupo, sumuko sa PNP-BARMM

4. NATIONAL ID Registration program, walang bayad, ayon sa South Cotabato Philippine Statistics Authority, enumerators di naniningil.

5. Good Housekeeping mabisang paraan kontra sunog sa bahay, ayon sa BFP-12

6. TESDA-12 scholarship program, nakatutok sa agriculture sector na apektado ng pandemic.

7. LALAKI sa Lebak, Sultan Kudarat, nagwasiwas ng bolo, tinamaan sa binti, namatay.

8. KATULONG na sinapak ni Phil. Ambassador to Brazil, nagpasalamat kay P. Duterte.

Local………………..

TINIYAK NI Bangsamoro health Minister Dr. Amirel Usman na halal ang anti-Covid vaccines na ibibigay para sa Bangsamoro region.

Ayon kay Dr. Usman, nakatanggap siya ng katiyakan mula sa Dep of Health central office na halal ang vaccines na ipapadala sa rehiyon.

Kung kailan ay di pa matiyak ni Dr. Usman.

Aniya, sa mahigit Sinovac 600 vaccines mula China ay merong halal sa mga ito na ipapadala sa BARMM sa lalong medaling panahon para maisagawa ang vaccination.

Sinabi rin ni Usman na sakaling hindi halal ang vaccines, papayagan din itong gamitn ng Muslim religious leaders dahil ito ay necessity o mahalaga para sa kalusugan at kaligtasan ng buhay.

SA ngayon, wala pang petsa o araw kailan sisimulan ang mass vaccination sa BARMM.

Pero ayon kay Dr. Usman, ready na ang BARMM para sa bagay na ito at agad gagawin kapag dumating na ang mga vaccines mula sa national government.

LCOAL…

SAMANTALA, NAKAPAGTALA NG karagdagang 11 panibagong coronavirus infection ang Ministry of Health sa Bangsamoro region.

Walo sa mga bagong kaso ay taga Lanao del Sur at Marawi City at tatlo naman sa Cotabato City.

Dahil dito, pumalo na sa 4,103 ang total cases sa BARMM.

Umaabot naman sa 3,860 ang kabuoang bilang ng mga gumaling na matapos nakapagtala ang MOH ng karagdagang 21 isang recoveries.

Nasa 88 naman ang aktibong kaso.

local...

Goodnews nanaman para sa mga taga North Cotabato dahil sa mas marami pa rin ang mga gumaling sa COVID-19 kumpara sa mga bagong kaso ng sakit.

Kagabi lamang anim ang gumaling kung saan tatlo ang galing sa Midsayap, dalawa sa Kidapawan City habang isa naman mula sa Aleosan.

Mayroon namang limang bagong kaso ng sakit ang naitala sa buong probinsya. Sa ngayon, mas pinalalakas pa ng local IATF ang kanilang information dissemination campaign sa kada Barangay ng probinsya hinggil sa anti COVID-19 vaccination program ng pamahalaan.

Samantala, nagpalabas ng executive order si City mayor Joseph Evangelista na nagsasabing hindi na rin required ang travel authority at health certificates sa mga essential at non-essential travelers na uuwi o kaya ay dadaan sa Kidapawan City.

Kinakailangang magpakita ng valid ID para maberipika ng mga otoridad ang pagkakakilanlan at edad ng traveler kalakip ang CCTS.

Bagamat at hindi na required ang travel authority at health certificate, kinakailangan pa ring makipagkita sa CESU ang mga uuwing indibidwal sa lungsod para sa recording at monitoring. Sasailalim naman sa quarantine protocols ang mga indibidwal na may simtomas ng COVID-19 kapag nakarating na sa lungsod.

Kapag nanggaling naman sa mga lugar na nasa GCQ status, hinihikayat na magpresenta ng negative result ng RT-PCR na kinuha sa loob ng 48 oras ang traveler sa CESU.

Hindi pa rin pinapayagan ang mga bata edad 15 anyos pababa at senior citizens edad 65 years old pataas na bumiyahe sa lungsod sa ngayon habang exempted naman sa nabanggit na polisiya ang mga Authorized Persons Outside Residence o APOR.

Local………………..

Anim na mga miembro ng private armed group sa Maguindanao ang kusang sumuko sa PNP dala ang kanilang mga baril.

Hindi na muna pinangalanan ng mga otoridad ang anim na sumuko sa PRO-BARMM headquarters sa Parang, Maguindanao.

Ito ay upang masiguro ang kanilang kaligtasan at ng kanilang pamilya.

Sila ay mga miembro ng Pananggalan Private Armed Group na nag o-operate sa Maguindanao.

Kasama sa kanilang pagsuko ang iba't ibang uri ng bala at baril tulad ng Mini Uzi Cal. 9mm pistol, M-14 rifle, homemade M-79 grenade launcher, cal. 50 sniper rifle at mga bala.

Sumuko sila sa pamamagitan ng Oplan Paglalansag Omega at Oplan Salikop operations.

Pinasalamatan ni BARMM police regional director Brig. Gen. Samuel Rodriguez si Northern Kabuntalan Mayor Umbra “Ramil” Dilangalen sa tulong nito para sumuko ang anim.

Hiniling din niya sa iba pang armadong grupo na sumuko na din.

Samantala, pinuri naman ni Rodriguez ang mga operating units na nagpasuko sa anim.

Local………………..

SA PAGTATAPOS NG 17th National Dental Health Month celebration, iginiit ni BARMM Education Minister Mohagher Iqbal ang kahalagahan ng oral hygiene para sa mga bata at adults.

Naniniwala si Minister Iqbal na makakaiwas sa ilang mga sakit ang mag=aaral kung siya ay naturuan ng personal hygiene at oral hygiene.

Tema ng selabrasyon ay "Paigtingin: Oral Health for Juan and Juana sa Gitna ng Pandemya," at may tagline na "Brush at Floss Kontra Tooth Loss, Be proud of your Mouth."

Sinabi ni Iqbal na bawat Bangsamoro na mag-aaral ay magiging produktibong mamamayan pagdating ng panahon kapag ang kanilang kalusugan ay naalagaan habang sila ay mga bata pa.

local...

Nagsisimula na sa pamamahagi ng cash assistance ang Department of Agriculture para sa higit isang daan na mga hog raisers sa North Cotabato.

Ang distribusyon ay sinimulan sa President Roxas at Makilala na pinangunahan mismo ni DA-12 Regional Executive Director Arlan Mangelen. Sinabi ni Mangelen, ang bawat hog raisers ay nakatanggap ng tig 5,000 pesos sa mga adult hogs.

Nabatid na namigay rin ng tulong na abot sa 1,500 pesos ang LGU habang tig 2,000 pesos naman galing sa Provincial Government. Samantala, aasahan namang ipagpapatuloy ng DA ang cash assistance distribution sa ikatlong linggo ng marso sa bayan naman ng Magpet at Kidapawan City.

Ito na ang ipinangakong tulong ng DA-12 sa lahat ng mga apektadong hog raisers sa ibat-ibang lugar sa North Cotabato.

local...

Hinihikayat ng pamahalaang panlalawigan ng North Cotabato ang bawat LGU na mas tutukan pa ang mga barangay na ELCAC areas at siyang nasa priority target ngayon ng CPP-NPA-NDF.

Binigyang diin ng PNP at military na ang pagkamit ng kapayapaan ay hindi lamang nakadepende sa kanilang hanay kundi ng lahat ng mga mamamayan ng probinsya sa pamamagitan ng mahigpit na kooperasyon.

Sa datus ng National Task Force (NTF) mahigit labing apat na libo na ang bilang ng mga Former Rebel Surrenderers at 4,849 sa kanila ay nakatanggap na ng mga livelihood programs sa ilalim ng ELCAC program.

Kabilang ang Nagkakaisang Adhikain para sa Cotabateños (NAC) local Serbisyo Caravan ng North Cotabato ang kinilala ng NTF dahil sa masigasig nitong pagtulong sa mga dating rebelde. Nabanggit ang bayan ng Tulunan, Arakan at Magpet na labis ang nakitang suporta mula sa pamunuan ni Governor Catamco.

Abot sa 63 barangays ang nabigyan ng tulong sa pamamahala ng provincial government sa ilalim ng programang ELCAC sa taong 2020 lalo na sa pagsulong ng pakikipag-usap sa mga rebelde na nais bumalik- loob sa pamahalaan at implementasyon ng mga programa upang maiangat ang kanilang buhay.

locsal..

Upang matugunan ang kakulangan ng supply ng karneng baboy sa palengke ay kailangang dumami ang mga alagang baboy ng mga hog raisers sa Kidapawan City.

Ito ang pahayag ni Kidapawan City Veterinarian II Dr. Ellaine Mahusay kasabay ng isinagawang turn-over ceremony ng “AI sa Barangay” project sa Multiplier Farm, Barangay Kalaisan ng lungsod.

Sinabi ni Mahusay na sa pamamagitan ng AI ay mas magiging produktibo ang mga hog raisers dahil mas ligtas sa sakit ang alagang baboy at mas ligtas ang mga ito sa injury habang lumalaki. Dahil raw ito sa kalidad na semilya ng baboy na ginagamit sa AI at iba pang kagandahang dulot ng AI sa mga baboy.

Kaugnay nito, mahigit sampung mga alagang baboy naman ang agad na sumailalim sa ceremonial AI matapos lamang ang ribbon cutting ng bagong pig pen sa lugar.

local...

Anim na mga dating miyembro ng rebeldeng New People’s Army o NPA ang nakatanggap ng financial assistance mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng isang progama sa 1002nd Brigade ng Philippine Army sa Magpet, North Cotabato.

Ang nasabing hakbang ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan at militar upang matulungan ang mga dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG nagbalik loob sa pamahalaan para sa tuluyang pagpsugpo sa usaping insurgency.

Sa ulat, lima sa mga dating miyembro ay nakatanggap ng tig 20-thousand pesos habang ang isa naman ay nakatanggap ng 40-thousang pesos.

Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng LGU Magpet kasama sina 1002 Bde Commander BGen Potenciano Camba, 72nd IB Battalion Commander LtCol. Jose Regonay at MSWDO.

Nabatid na ang nasabing hakbang ay bahagi ng implementasyon ng Executive Order 70 to End Local Communist Armed Conflict (ELCAC) upang hikayatin ang mga nasa makakaliwang grupo na sumuko na sa pamahalaan.

local..

Kritikal ng isugod sa ospital ang isang lalaki mula Lebak, Sultan Kudarat na kalaunan ay binawian din ng buhay matapos aksidenteng mataga ang sarili.

Ronel Macario ay nasawi habang sa Ctoabato Regional and Medical Center. Hindi na nito nakayanan ang malaking sugat na natamo sa binti. Posibleng naubusan ito ng dugo habang dinadala sa Cotabato City.

Sabi ng misis, may personal na problema ang kanyang mister kahapon ay hawak nito ang matalas niyang itak at iwinasiwas hanggang sa tamaan ang kanyang binti.

Siya ay pumanaw kahapon. Samantala, ginagamot naman sa ospital ang 47 years old na ginang makaraang mahulog sa motor at makaladkad dahil ang kanyang tandong ay kinain ng kadena ng motor.

Naganap ito habang ang misis ay nakaangkas sa motor at nasa bahagi ng national highway sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao. Dahil nakaladkad ng ilang metro, nagtamo si misis ng mga sugat sa ulo at katawan. Nagpapagaling na siya ngayon sa ospital.

local...

Libre ang pagpapatala sa Philippine National ID System o Philsys. Ito ang nilinaw ni Philippine Statistics Authority o PSA South Cotabato Provincial Statistics Officer Jilmar Grecia.

Binigyan diin ni Grecia na kanilang mga data collector at supervisor ay may suot ding ID ng PSA at hindi naniningil.

Iginiit din nito na walang bayad sa pagkuha ng demographics na unang phase ng Philsys registration pati na sa ikalawang phase na pagkuha ng biometrics. Ito ayon kay Grecia ay bilang pagtalima naman sa Philippine ID System Act. Layon nito na magkaroon ng national ID para sa mga Pilipino at maging resident aliens sa bansa. Ipinahayag din ni Grecia na prayoridad sa PhilSys Registration ang tatlumput siyam na mga barangay sa South Cotabato na may pinakamaraming mahihirap na mga mamamayan. Target naman ng PSA na maitala sa PhilSys ang mahigit 151,000 na low income families sa South Cotabato.

local...

Kinumpirma ni Bureau of Fire Protection o BFP 12 Regional Public Information Unit Chief Senior Fire Officer 4 Jose Vale Jr. na 177 sa 328 fire incidents na naitala sa rehiyon noong nakaraang taon ay pawang mga nasa residential areas.

Pero ayon kay Vale maaring maiwasan MGA ito sa pamamagitan ng pagpapanatili ng “Good Housekeeping” o pagiging masinop sa mga tahanan. Payo ni Vale sa mga mamamayan ilagay sa tamang lalagyan ang bagay sa loob ng bahay na maaring maging sahi ng sunog tulad ng mga karton at papel. Mahalaga din ayon kay Vale na tiyaking maayos at walang maiiwang apoy sa lutuan.

Sinabi din ni Vale na huwag payabaan ang mga gadget na nakasaksak sa mga outlet ng kuryente at iwasan ang overloading. Ayon kay Vale malaking porsyento kasi ng sunog lalo na sa mga tahanan ay sanhi ng pumalyang electrical connection.

Dinagdag din ni Vale na ang BFP 12 ay nakapagtala na ng 29 na fire incidents sa rehiyon simula January hanggang February 19,2021.

local...

Scholarship program ng TESDA 12 ngayong 2021 nakatutok sa sektor ng agrikutura ayon kay Regional Director Rafael Abrogar II.

Binago ng Technical Education and Skills Authority o TESDA ang kanilang budget allocation ngayong 2021.

Ayon kay TESDA 12 Regional Director Rafael Abrogar II layon kasi nito na matutukan ang sektor ng agrikultura. Paliwanag ni Abrogar sa panahon ng pandemya o anumang kalamidad pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan ang pagkain.

Ang problemang ito ayon kay Abrogar ay matutugunan lamang ng sektor ng agrikultura. Tiniyak naman ni Abrogar na ang region 12 ay may sapat mga agricultural schools na magiging kaakibat nila sa pagpapatupad ng kanilang scholarship program.

Sinabi ni Abrogar na sa pamamagitan ng TESDA program matuturuan ang mga mamamayan ng makabagong pamamaraan ng pagsasaka.

Layon nito na mapataas ang produksyon ng pagkain sa region 12.

local...

Pinansiyal na tulong ng DSWD 12 napakinabangan ng dating mga rebelde sa Sarangani Province.

Nakatanggap ng tig limang libong pisong financial assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 ang apatnaput anim na mga dating myembro ng rebeldeng grupo sa Sarangani Province.

Ang mga ito ay labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic at benepisyaryo ng assistance to individuals in crisis situation o AICS ng ahensya. Isa sa mga nakinabang sa nasabing tulong ang 21 years old na si Amor Danway.

Ayon kay Danway na nais na makatapos ng kolehiyo, ang pangako ng magandang buhay at libreng edukasyon ang naging dahilan kung bakit siya nakumbinsing sumama sa rebeldeng grupo.

Pero ayon kay Danway sa halip na pagaralin tinuruan umano silang humawak ng armas at isinabak sa gyera.

Maliban sa Sarangani ang DSWD 12 ay namigay din ng tig tatlong libong piso at box ng family food packs sa mahigit dalawang daang mga mamamayan sa Banga, South Cotabato.

Layon nito na malabanan ang insurhensiya sa lugar. Ayon naman kay Sammy Simba, 44 years old at may pitong anak, ibibili nito ng grocery para sa kanyang pamilya ang natanggap ng cash.

Bilang pagkondena sa rebeldeng grupo nanguna din sa pagsunog sa flag ng mga ito ang grupo ni Simba.

Kaugnay nito tiniyak naman ni DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagkumbinse sa mga rebelde na magbago para sa katiwasayan.

Matatandaan na noong nakaraang taon abot sa mahigit pitong daan mga dating rebelde ang nabigyan din ng tulong ng DSWD 12.

local...

Pondo para sa kanilang nutrition program hiniling ng nutrition office sa mga barangay ng Koronadal Maglaan ng pondo sa kanilang mga nutrition program.

Ito ang PANAWAGAN sa mga opisyal ng barangay ni Koronadal City Nutrition Officer Nancy Adalin. Ayon kay Adalin bagama’t mayroon nang nutrition program ang lokal na pamahalaan mahalaga din na magkaroon ng pondo para sa kanilang mga programang pangkalusugan ang mga barangay.

Ito ayon kay Adalin ay maaring nilang kunin sa isang milyong pisong “aid to component barangays” bilang kabahagi ng pagpapatupad ng Barangay Empowerment Program ng lokal na pamahalaan.

Sa pagpupulong ng mga kasapi ng City Nutrition Committee o CNC umapela din si Koronadal Mayor Eliordo Ogena sa publiko na ngayong may pandemya dapat na palakasin ang immune system.

Ito ay sa pamamagitan ng sapat at tamang mga pagkain. Dinagdag din ng alkalde na para matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa Koronadal, tinututukan din ngayon ng lokal na pamahalaan ang pagpapaigting ng livelihood programs at programa para sa pagsasaka.

Ayon naman sa datus ng City Nutrition Office ang pinakamataas na 6 percent rate ng malnutrition sa dalawamput pitong mga barangay ng Koronadal ay naitala sa General Paulino Santos.

Paliwanag naman ni Adalin marahil ito ay dahil din sa mataas nilang populasyon at napabilang din sa mga urban barangay. Nakapagtala naman ng pinakamababang three percent malnutrition rate ang barangay Topland.

local..

NAGPASALAMAT kay P. Duterte ang kasambahay na minaltrato ni dating Philippine Ambassador to Brazil Marichu Mauro sa mabilis na aksyon at hustisya.

Bagaman at nabigla si Leonila de Ocampo, 51 years old sa naging desisyon ng pangulo.

Nagpasalamat si de Ocamo na taga Koronadal City sa tulong na kanyang natanggap mula sa pamahalaan mula nang dumating sa bansa noong October 2020.

Ayon kay de Ocampo, nalampasan na niya ang pahirap na ginawa sa kanya ni dating Ambassador Mauro at pinatawad na niya ang dating amo.

Kumalat sa social media ang pananapak at pagpalo ng lady ambassador sa kanyang kasambahay kayat natawag ang pansin ni P. Duterte.

Noong lunes, sinibak ng pangulo si Mauro.

TINGOG MINDANAO RADIO ALLIANCE REPORTS

SA MISAMIS ORIENTAL, patay ang isang babaeng miembro ng New Peoples Army matapos makipagsagupa sa tropa ng pamahalaan sa bayan ng Balingoan.

Hindi muna kinilala ni 58th Infantry Battalion civil military operations chief Lt. Jefferson Mariano ang nasawing lady fighter hanggat hindi pa pormal na naipaalam sa kanyang pamilya.

Ang mga NPA ay pumasok sa barangay upang mangolekta ng revolutionary taxes sa mga mamamayan na agad nagsumbong sa mga police at sundalo.

Nang dumating ang tropa ng pamahalaan, agad nagkaputukan. Walang nasawi o nasaktan sa panig ng mga sundalo.

Nakuha sa gilid ng nasawing NPA ang dalawang M-16 armalite rifles, mga bala para sa AK 47 at M14 rifles, rifle grenades, mga handheld radios, mobile phones, mga gamut at dokumento.

SA DAVAO City, pinasalamatan ni Mayor Sara Duterte-Carpio ang lahat ng mga kaibigan, kakilala at taga suporta na nagtutulak sa kanya upang kumandidato sa pagkapangulo sa 2022.

Tumanggi man siya sa panawagan, hindi pa daw ito final decision.

Nagagalak lang si Mayor Sara nang malamang napakarami pala ng kanyang kaibigan at taga suporta sa Luzon, Visayas at Mindanao.

SA CAGAYAN DE ORO CITY, namigay ng relief goods si Sen. Manny Pacquiao sa mga hog raisers na nabiktima ng African Swine Fever.

Bukod sa grocery items, bigas at canned goods, namigay din ng cash ang pambansang kamao.

SA LANAO DEL NORTE, sinimulan na ng pamahalaan ang pagtatayo ng Panguil Bay Bridge na mag-uugnay sa Tubod, Lanao del Norte at Tangub City sa Misamis Occidental.

Inaasahang makukumpleto ang proyekto sa December 2023.

Sa haba na 3.7 kilometers, ito ang pinakamahabang tulay sa Mindanao. Mas mahaba pa actually sa San Juanico Bridge na 2.2 kilometers lang, ayon kay Mindanao Development Authority Chair Manny Pinol.