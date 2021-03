NDBC BIDA BALITA (March 30, 2021)

NEWSCAST

1 North Cotabato health worker, nasawi, pamilya may dudang kaugnay ito ng pagpapabakuna niya.

2. Nitong Lunes Santo, mas marami ang gumaling dahil sa Covid sa Region 12.

3. Koronadal Cathedral, may paalala sa mananampalatatya ngayong Semana Santa

4. Iconic Apo View Hotel sa Davao, magsasara na simula bukas dahil sa epekto ng pandemic.

5. DALAWANG libong frontliner ng Kidapawan, nabakunahan na.

MAS MARAMI ang naitalang gumaling kaysa mga bagong kaso ng Covid-19 sa Soccsksargen ayon sa Department of Health.

Kagabi, iniulat ng DOH-12 ang labing apat na pasyenteng gumaling habang walo lang ang bagong kaso ng sakit.

Dahil diyan sumampa na sa 5,613 ang total recovered patients habang pumalo naman sa 6,082 ang kabuoang bilang ng deadly virus sa rehiyon.

Nangunguna ang North Cotabato sa may pinakamaraming naitalang bagong kaso ng sakit na umabot sa anim habang ang Sultan Kudarat ay may dalawang bagong kaso.

Sa bilang naman ng mga pasyenteng gumaling, pito ang mula sa Sarangani, apat South Cotabato at tig-iisa sa Sultan Kudarat, North Cotabato at General Santos City

Sa loob ng dalawang araw walang nasawi dahil sa Covid-19.

Nasa 246 ang bilang ng mga pasyenteng nagpapagaling pa.

SA BANGSAMORO REGION, apat na bagong kaso COVID-19 ang naitala ng Ministry of Health kahapon Lunes Santo.

Dalawa sa mga bagong kaso ay mula sa Sulu habang may tig-iisang bagong kaso sa Cotabato City at Maguindanao.

Dahil diyan pumalo na sa 4,193 ang total ng coronavirus infections sa BARMM.

Gumaling na mula sa deadly virus ang anim pang Covid-19 patients kung kayat sumampa na sa 3,938 ang kabuoang bilang ng mga gumaling.

Nasa 95 naman ang aktibong kaso

SA COTABATO CITY, pangungunahan ni Cotabato Archbishop Angelito Lampon, OMI, DD ang Chrism mass kasama ang lahat ng mga pari sa archdiocese of Cotabato.

Ito ay gagawin sa Immaculate Concepcion cathedral.

Sa misang ito ay gagawin ng mga pari ang kanilang renewal of priest vows, ayon kay cathedral parish priest Fr. Ben Torreto, DCC.

Pinalalahanan niya ang lahat ng sumunod sa physical distancing habang nasa loob ng simbahan at habang dumadalo sa Church activities.

Tuloy-tuloy lang at naging maayos ang vaccination roll out ng COVID-19 vaccine para sa mga frontliners sa Kidapawan City.

Ayon kay Kidapawan City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU Operations Chief Dr. Nerissa Paalan, nasa 1,838 front liners na ang nabakunahan ng COVID-19 vaccine mula ng umpisahan ito noong March 8, 2021 hanggang ngayon gamit ang Sinovac at sinundan ng AstraZeneca vaccine.

Nakapaloob sa bilang na ito ang mga front liners iba't-ibang pagamutan sa lungsod at ilang mga miyembro ng Barangay Health Emergency Response Team o BHERT na sinimulan ng turukan tulad ng mga Barangay Health Workers o BHW, Barangay Nutrition Scholars o BNS at maging mga Barangay Chairman at mga Barangay Kagawad na silang may hawak ng Health Committe,

Maliban naman sa Notre Dame of Kidapawan College o NDKC IBED at school gym ay ginagamit na rin bilang mga vaccination site ang St. Mary's Academy of Kidapawan at Kidapawan Doctors College, Inc.

Sa ngayon, mas pinalalakas pa ng LGU ang kanilang kampanya hinggil sa pagbibigay ng impormasyon upang mas mapataas ang kumpiyansa ng mamamayan at bakuna lamang din ang tanging paraan upang tuluyan ng mapigilan ang pagkalat ng Covid-19 disease.

Maliban naman sa mga mild discomforts ay wala namang naitalang adverse reactions o di kanais-nais na pangyayari sa mga nabakunahang frontliners. Sa ngayon ay tuluy-tuloy na pinalalakas ng CESU ang kahandaan nito sa pagbabakuna at patuloy din ang paala-ala sa publiko na panatilihin ang pagsunod sa minimum health protocols kahit pa may bakuna na upang lubusang makaiwas sa sakit.

Ang kanilang pagsuko anya ang magpapatotoo na mali ang pinaniniwalaan nilang ideolohiyang nilinang sa kanilang kaisipan ng CPP-NPA-NDF na mga sundalo ay mga berdugo at kumikilos ng may dahas.

Ayon kay Alias Macoy na sampung taon naging kasapi ng NPA, nasayang lang anya ang kanyang naipundar at oras sa kilusan dahil batid naman ang korupsyon sa loob ng samahan kaya tila wala ring patutunguhan ang kanilang ipinaglalaban.

Samantala, pinabulaanan naman ni Alyas Bensay, ang impormasyong kumikita sila ng malaki sa kilusan bagkus, paghihirap ang kanilang dinanas sa samahan. Handa rin anya ang mga rebel returnee na maging instrumento upang itama ang maling tinurong impluwensya nila sa ibang mamamayan nang sila ay kabilang pa sa naturang terrorist group.

Kasabay ng 52nd founding anniversary ng CPP-NPA-NDF kahapon, ay ipinakita ang mahigit kumulang isang daang recovered firearms ng 1002nd Brigade na dala ng mga NPA na sumuko. NDBC BIDA BALITA

Ang North Cotabato ang may pinakamaraming naitalang bagong COVID-19 infections sa buong Soccsksargen Region batay sa report ng DOH-12 kagabi.

Mula sa walong panibagong kaso, anim dito ang taga North Cotabato kung saan dalawa ang mula sa Kidapawan City, dalawa sa Midsayap. Tig-iisa sa Libungan at bayan ng Kabacan.

Dahil dito nasa apat naput tatlo na ang confirmed case ng sakit sa buong probinsya kung saan pangalawa naman ang Cotabato Province sa may pinakamaraming aktibong kaso. 857 naman ang naitalang recovered patients.

Kinansela na ng simbahang katoliko ang ilang mga nakasanayang aktibidad sa pagunita ng semana Santa dahil sa banta ng COVID-19 Kabilang sa mga ito ang syete palabras o seven last words, prosisyon at veneration of the cross o dalaw.

Kinumpirma ito ni Koronadal Saint Anthony Parish Media Reporter Valme Mariveles. Pero ayon kay Marivels tuloy pa rin ang Evening Mass of the Lord’s Supper sa Holy Thursday at Celebration of the Passion of the Lord sa Holy Friday at Easter Vigil Mass sa Holy Saturday.

Dinagdag din Mariveles na kanselado rin ang salubong na dinadagsa ng mga mananampalaya sa tuwing madaling araw ng linggo ng pagkabuhay pero susundin pa rin ang regular Sunday Mass Schedule.

Ayon kay Mariveles ilulunsad din ng simbahan sa Easter Sunday ang selebrasyon ng ika 500 years of Christianity in the Philippines. Sinabi ni Mariveles na lahat ng misa ay mapapanood ng live sa Marbel Parish-Christ the King Cathedral Facebook Page.

Mapapakinggan at mapapanood din ang mga ito sa Radyo Bida at Happy FM Layon nito na mabigyan ng pagkakataon ang publiko na makapagnilay sa kanilang mga tahanan sa kabila ng pandemya.

Protektahan ang mga sarili at pamilya laban sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagsunod sa minimum health protocols.

Ito ang panawagan sa publiko ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr, ngayong Semana Santa. Ayon sa gobernador dahil sa long weekend hindi maiiwasan ang mga pagtitipon tulad ng spiritual gatherings.

Aminado si Tamayo na nanatili pa rin ang banta ng COVID-19. Sinabi ng gobernador na mahirap pigilin ang posibleng pagpasok sa lalawigan ng bagong strain ng virus na nakaapetko sa Kalakhang Maynila at iba pang bahagi ng bansa.

Kaya ayon sa goberador dapat paring panatilihin ng publiko ang physical o social distancing, pagsusuot ng face mask o face shield at paghugas o pag-sanitized ng mga kamay lalo na kung may dadaluhang mga pagtitipon.

Pagbibigay ng unang dose ng COVID-19 vaccine sa mga health workers ng Sarangani patapos na raw ayon sa kanilang provincial health office Nabakunahan na ng COVID-19 vaccine ang mahigit 800 na mga health workers sa Sarangani na 91 percent sa target mabakunahan na mahigit 900 ng kanilang provincial health office.

Ito ay ayon kay Sarangani Integrated Provincial Health Office o IPHO National Immunization Coordinator Razel Bustria Ayon kay Bustria, ang mga nabigyan na ng unang dose ng Sinovac at AstraZeneca vaccines ay mga medical professionals at staff members ng anim na mga public at private hospitals sa Sarangani.

Sinabi Bustria na nagpapatuloy pa ang pagbabakuna sa nalalabing mga healh workers sa lalawigan na inaasahan nilang matatapos na sa mga susunod na araw.

Kabilang sa mga ito ayon kay Bustria ang mga health workers na nakatalaga sa mga temporary treatment and monitoring facilities, barangay isolation units para sa mga may COVID-19 at rural health units sa buong lalawigan.

Umaasa din si Bustria ng dagdag na bakuna para mapalawak pa ang kanilang vaccination program.

Ayon naman kay DOH General Santos City at Sarangani Provincial Health Officer Dr. Sharir Duco, kuntento sila sa isinagawang rollout sa nasabing lalawigan.

Sa katunayan ayon kay Duco wala silang naitalang malalang adverse effect sa mga nabakunahan ng Sinovac at AstraZeneca sa Sarangani Province.

DAHIL SA EPEKTO ng pandemya, ang isa sa mga iconic tourist facilities at major landmark ng Davao City ay magsasara na. Ang Apo View Hotel, na nagsimulang mag-operate bago ang World War II, ay nagpalabas ng pahayag hinggil sa desisyon ng management na magsara dahil sa epekto ng Covid. Ang 15-room hotel na nagsimula noong 1948 ay meron na sana ngayong 185 rooms.

SA ZAMBOANGA CITY, PORMAL nang nai-turnover ng Dept of Public Works and Highways Secretary ang isa pang Covid 19 isolation facility. Isinagawa ang turn over kahapon ng 20-bed isolation facility mula kay DPWH Secl Mark Villar patungo Department of Health Region 9.

SA PAGADIAN CITY, biglang dumami ang kaibigan at kakilala ng isang lalaking nanalo ng P298 million pesos sa Grand lotto noong nakaraang araw ng linggo, Palm Sunday. Humingi na ng security sa PNP ang lalaking nag-iisang nanalo gamitin ang number combination na 38-35-11-22-39-47. Hindi pa natanggap ng mapalad na bettor ang kanyang panalo.

SA CAGAYAN DE ORO CITY, nagsisigaw ang may 250 katao na kabilang sa ibat ibang grupo at civic organizations na nagtipon Rodelsa Circle in Cagayan de Oro. Birthday ni P. Duterte noong linggo kayat binati nila ito at hinamon na tumakbo bilang vice president.

SA SULU, muling nakakumpiska ang mga operatiba ng Naval Forces Western Mindanao (NFWM) ang isang pang shipment ng smuggled cigarettes habang nagpapatrolya sa karagatan ng Maimbung town. Ito ay tinatayang nagkakahalaga ng P10 million pesos.

SA DAVAO CITY, huli ang isang ginang na taga Agdao District matapos tangkaing ipasok sa bilangguan ang dalang tinapay para sa kanyang boyfriend. Ang tinapay kasi na dala ni Nelia ay may kasamang ilang sachet ng shabu na nagkakahalaga ng sampung libong piso.

DAHIL SA TUMATAAS na kaso ng Covid 19 sa national capital region at kalapit probinsya, nilimitahan ng pamahalaan ang public religious gathering ngayong Semana Santa.

DATING PANGULONG JOSEPH Estrada, nagpositibo sa Covid-19.

MAHIGIT isang milyong doses ng CoronaVac vaccines bilang panlaban sa Covid-19, dumating sa bansa kahapon.

Pinakamaraming single day record ng new Covid-19 infections, naitala ng DOH kahapon. Sa loob lang ng isang araw, may 10,016 ang nagpositibo.

