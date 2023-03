NDBC BIDA BALITA (March 7, 2023)

HEADLINES

1 TATLO katao, sugatan, 2 nakaligtas sa ambush sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao Norte

2 MGA KABABAIHAN, kabilang ang lady police officers, hinamon ni Maguindanao Norte Rep. Bai Dimple Mastura na maging instrumento ng pagbabago.

3 SOUTH Cotabato Avian Influenza-free na, ayon sa provincial veterinary office

4 TRAFFIC Office ikinatuwa na walang tricycle driver na nag-overcharge sa nag-oath taking ng LET passers sa Koronadal

5 SPEED limit sa highway ng Datu Odin Sinsuat, Maguindanao Norte, ni-rekomenda ng PNP dahil sa serye ng highway accident

6 MASTERMIND ng Gov. Adiong at Gov. Degamo shooting, dapat kilalanin at mapanagot, sabi ni Gov. Tamayo

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local…

Tatlo katao ang sugatan habang maswerte namang nakaligtas ang dalawa, kabilang ang isang batang 2 taong gulang, sa ambush sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte kahapon.

Kinilala ni Datu Odin Sinsuat municipal police station chief Maj. Regie Albellera ang mga sugatan na sina Regan Blanan, chief security guard ng Amaya Beach resort sa Barangay Kusiong, ang asawa nitong si Baby Jane Udas Blanan, 35 years old at Jonimar Minted, 40 anyos.

Milagrong nakaligtas sa pamamaril sina Lilit Udas, 52 taong gulang ang ang 2-year-old na bata.

Nangyari ang ambush sa Barangay Tapian, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte alas 4 ng hapon araw ng lunes.

Sinabi ni Albellera na pauwi ng Barangay Kusiong ang mga biktima sakay ng kulay puting mini-van nang sila ay paputukan ng mga suspect gamit ang caliber.45 pistol at 5.56 rifle.

Tuloy pa ang imbestigasyon ng PNP habang ang mga biktima ay nasa pagamutan.

Motibo at pagkakilanlan ng mga suspect di pa batid ng PNP

-0-

Karamihan sa mga PUV driver sa Cotabato Province nababahala na makaapekto sa kabuhayan nila ang planong Modernization Program ng gobyerno

"Anti-poor at hindi napapanahon"

Ito ang ilan lang sa mga pahayag ng mga Public Utility Vehicle o PUV drivers sa Cotabato Province hinggil sa usaping Modernization program sa sektor ng pampublikong mga sasakyan.

Karamihan sa mga nakapanayam ng Radyo BIDA ay miyembro na ng transport coopeative na nagsisimula ng magkaroon ng mga E-Jeeps at E-Buses kung kaya't sa madaling salita ay pabor ang kanilang pamunuan sa isinusulong ngayon ng ilang mambabatas na modernization program sa mga PUVs.

Salungat ito sa pananaw ng ilang miyembro nila na karamihan ay kontra o salungat sa pag-phase out ng mga tradisyunal na dyip at multicab na siya anilang magreresulta sa kawalan ng trabaho ng karamihan ng mga drivers, mekaniko at pagkalugi ng mga motorshops.

Kaya kung sila lang ang masusunod ay susuportahan nila ang ipinaglalaban ng mga transport group sa Luzon at maging sa iba pang bahagi ng bansa sa kabila ng anunsyo ng Transport Service Entities (TSE) sa Rehiyon XII na hindi sila sasama sa transport strike.

Sa kabila nito, suportado naman nila ang layunin na magkaroonng mas malinis na kapaligiran gamit ang mga enviromental friendly na PUVs, pero malaking sakripisyo anila ito sa kabuhayan ng mga drivers na bumabangon pa lang mula sa pandemya.

-0-

Local…

Lalaki na taga Cotabato City, huli din sa Isulan dahil sa pagdadala ng di lisensyadong armas.

Kinilala ng Isulan Municipal Police Station ang suspek na si alyas “Esmail”, 57 anyos, Security Guard, at residente ng Brgy. Tamontaka 2, Cotabato City.

Nasita Esmail ng mga police sa checkpoint sa Barangay Dansuli, Isulan, Sultan Kudarat sang 9mm Glock, magazine at mga bala.

Hindi makapagpakita ng mga dokumento si Esmail higgil sa dala niyang baril kaya siya ay inaresto at kinasuhan.

-0-

“Kung madakpan, pasensyahay nalang”

Yan ang kataga ni Mlang Mayor Russel Abonado laban sa mga suspect mula sa grupo ng gangterism sa ilang paaralan sa bayan.

Anya, inaalam pa kung ang mga kabataan na ito ay miyembro ng “SUKARAP Group” o Sugal, kawat at rape at sabi pa kung sila’y mahuhuli pasensya nalang dahil tiyak ang pagsampa ng reklamo.

Dahil sa mga insidenteng ito, ipinag-utos na nito sa mga pulis ang imbestigasyon at pagsasagawa ng bag inspection sa mga pumapasok na estudyante sa paaralan.

Plano din ang pagpapatupad ng surprise inspection sa bawat paaralan lalo na ang may mga naiulat na kaso.

-0-

“Mas maging wais pa sa paggasta ng pera at iprayoridad ang pabili ng pagkain ng pamilya”

Yan ang payo ni DTI-Provincial Director Ferdinand Cabiles sa lahat ng consumers dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagsirit ng inflation rate sa buong Pilipinas.

Lahat naman anya, nakaranas ng “lower budget than the previous year” at katulad ng economic situation maari na rin anyang maipatupad sa bawat household ang austerity measure.

Samantala, kapag sinasabing tipid dapat maging wais din sa paggamit ng mga biniling goods sa bawat tahanan.

Base sa projection, mula sa kasalukuyang 8.7 percent posible anya itong tumaas pa sa 9.3 percent.

-0-

Lalaki na taga Carmen, North Cotabato, nahuli sa Pagalungan dahil sa pagdadala ng di lisensyadong armas

Kulong at kinasuhan na ang indibidwal na nahuli dahil sa illegal na pagdadala ng armas sa Barangay Kilangan, Pagalungan, Maguindanao.

Nabatid kasi na sa Barangay Kilangan rin nangyari ang engkuwentro dahil sa magkalabang pamilya o rido nakaraang araw na sa ngayon ay hindi pa natutuldukan.

At inaasahan ang mas mahigpit na kampanya ng mga pulis dito sa tulong ng military at iba pang force multipliers.

Ang suspect na si Aladin Akmad Talusan at taga, Barangay Kibayao sa Carmen, Cotabato. Dala niya ang Caliber 45 pistol at anim na mga bala.

Dahil sa nabuong tensyon na nauwi sa RIDO sa nasabing barangay gumawa ng hakbang ang mga kasundaluhan at kapulisan para mapigilan ang pag dami ng armadong pumapasok sa lugar. Patuloy ang pagpapatupad ng gun ban, checkpoint, mobile at foot patrol ng kapulisan at kasundaluhan sa Barangay Kilangan, Bayan ng Pagalungan. Ito ay alinsunod para mapanatili ang seguridad ng mamamayan na kasalukuyang naiipit sa armadong tungalian o RIDO.

Hinihimok ang lahat na makipagtulungan sa kasundaluhan at kapulisan para malutas at mapigilang lumala ang sigalot sa pagitan ng mga magkatungaling grupo. Patuloy na gagampanan ng mga kasundaluhan ang pangakong paglilingkuran ang mamamayan at babantayan ang seguridad ng bayan, para maibalik sa normal ang sitwasyon at maipagpatuloy ang kapayapaan at ang inaasam nating pagunlad.

-0-

Tila may mga humahabol pang manloloko gamit ang kanilang sim card sa text scam na natanggap ng ilang indibidwal na nagreport sa Kidapawan City.

Dahil dito, natuwa at sinabing malaking tulong para kay Kidapawan City PNP Chief Police Lt. Col Peter Pinalgan Jr.,bilang enforcement agency ang patuloy na sim card registration sa kanilang anti-criminality campaign.

Mas nababahala kasi ngayon ang PNP dahil sa ginagamit na ang pangalan ng mga pulis para lang makapanloko.

-0-

Relief Prepositioning agreement para sa agarang tulong sa mga biktima ng kalamidad nilagdaan sa pagitan ng DSWD 12 at South Cotabato LGU

Maliban sa kanilang bodega makapagimbak na rin ng relief goods at iba pang supplies sa iba pang mga warehouses sa South Cotabato ang DSWD XII.

Kasunod ito ng paglagda sa Relief Prepositioning Agreement nina DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. at Governor Reynaldo Tamayo Jr. kahapon.

Ayon kay Cabaya layon nito na masiguro ang agarang paghatid ng tulong sa mga mamamayan na maapektuhan ng kalamidad.

Kasabay ng paglagda ng kasunduan nag-donate din ang DSWD 12 sa South Cotabato ng Child and women Friendly kits.

Maliban sa Relief Prepositioning Agreement, nilagdaan din nina Cabaya at Tamayo ang Memorandum of Understanding o MOU para sa Risk Resiliency Program-Climate Change Adaptation and Mitigation o RRP-CCAM.

Ang nasabing cash-for-work program ay mapapakinabangan ng mahigit 4,500 na mga mamamayan sa lalawigan.

Kabilang sa mga proyekto ipatatayo sa ilalim ng RRP-CCAM ang Water and Sanitation, Disaster Mitigation at Capacity Building.

Ayon kay Cabaya ang nasabing mga programa ay magpapapatag pa sa mga mamamayan ng South Cotabato.

-0-

Mas magiging magaan na ang restriction sa movement ng mga poultry at poultry products mula sa South Cotabato.

Ayon kay provincial veterinarian Dr. Flora Bigot, sa ngayon kasi ay Avian Influenza o AI free na ang lalawigan.

Sinabi ni Bigot na idineklarang AI-free ang South Cotabato sa pamamagitan ng Memorandum Circular ng DA nilagdaan noong February 27.

Ito ay matapos lumabas sa massive surveillance ng provincial veterinary office na negatibo na sa AI ang buong lalawigan.

Bukod dito ayon kay Bigot nakapagsagawa din sila ng malawakang disinfection sa mga apektadong lugar.

Gayunpaman nananawagan pa rin si Bigot sa publiko na agad na ireport sa kanilang tanggapan ang mga problema o sakit sa mga poultry.

Ito ay upang agad na maaksyhunan ng PVET at hindi na lumala pa ang problema.

Matatandaan na na-detect ang AI sa mga bibi at manok sa mga barangay ng Katipunan, Teresita at Sajaneba sa bayan ng Sto. Nino, Marso at Mayo noong nakaraang taon.

Abot din sa mahigit 80,000 na mga manok ang na depopulate sa isang farm sa Tantangan dahil din sa AI.

-0-

Walang na namonitor o natanggap na reklamo ng overcharging ng mga tricycle drivers sa katatapos lang na oath taking ng mga bagong guro ang city traffic management office o CTMO Koronadal.

Ayon kay CTMO Head Joy Placer, hindi ito katulad sa LET exam noong nakaraang taon na inulan ng reklamo ng mga commuter ang social media.

Ito ayon kay Placer ay patunay, na sumunod sa taripa ang mga tricycle driver sa Koronadal.

Dagdag pa nito nakatulong din sa maayos at matiwasay na oath taking ng mahigit 7,000 LET passers ang mga traffic enforcer at mga volunteer sa mga drop off points ng lungsod.

Sinabi rin ni Placer na sana ito ay magpapatuloy sa iba pang mga malalaking event na gagawin sa Koronadal

-0-

Mastermind sa pagpaslang kina Governor Adiong at Degamao dapat mahanap ng PNP ayon kay League of the Provinces of the Philippines President Tamayo

Tukuyin at hulihin ang mastermind sa pagbaril kay Lanao Del Sur Governor Mamintal Adiong Jr. at pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo.

Ito ang hamon ngayon ng League of the Provinces of the Philippines o LPP sa pulisya.

Ayon kay LPP President at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr, layon nito na hindi na maulit pa ang pangyayari sa iba pang mga kasama.

Ito ay kahit na naging mabilis din naman ang tugon ng PNP sa nasabing mga insidente.

Ipinahayag ni Tamayo na mayroon nang resolusyon ang LPP na humihiling ng update sa imbestigasyon ng PNP sa pagbaril sa nakaligtas Governor Adiong.

Dagdag pa nit Tamayo, ikinalungkot din nito ang nangyari kay Governor Degamo.

Sinabi ni Tamayo na tutungo din siya sa Negros Oriental para personal na makita ang totoong sitwasyon doon.

-0-

Higit sa P102,00 na shabu nakumpiska ng PNP sa arestadong drug suspect sa Tupi, South Cotabato

Kulong ang isa katao na naarsto sa entrapment operation ng mga otoridad sa Tupi, South Cotabato.

Kinilala ni PRO 12 Regional Director Brig. General Jimili Macaraeg ang drug suspect na si Nasrudin Aliman Wawa alyas “Nas”.

Si Wawa ay nakorner ng joint team ng PRO 12, South Cotabato PNP at Tupi PNP sa Sitio Tulacubong, Barangay Crossing Rubber.

Nakuha sa kanya ng mga pulis ang tatlong malalaking sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit P102,000.

Ayon kay Macaraeg pag-aresto ng drug suspect ay patunay na seryoso ang gobyerno sa kampanya nito para matigil na ang paglipana ng iligal na droga.

-0-

MANINDIGAN at makibahagi sa mga usapin tungo sa pagbabago.

Yan ang hamon ni Congresswoman Bai Dimple Mastura sa mga kababaihan matapos nitong pangunahan ang kicK-off ceremony ng Women's Month Celebration na ginanap sa Camp Brig. Gen SK Pendatun, Parang, Maguindanao del Norte kahapon.

Sinabi ni Mastura na siya mismo, bilang isang babae, ay tinanggap ang hamon para patunayan na kaya ring manindigan, mamuno at isulong ang kapakanan ng kapwa niya kababaihan.

Patunay aniya dito ang mga panukala at partisipasyon niya bilang public servant na isinusulong ang karapatan at kapakanan ng kababaihan.

Tema ng National Women's Month celebration ngayon taon ay "WE FOR GENDER EQUALITY AND INCLUSIVE SOCIETY".

-0-

ANG ABOT sa P157-million pesos na pondo na ilalaan sa mga health project na pakikinabangan ng mga mamamayan ng Bangsamoro Region ay mula sa 2021 Transitional Development Impact Fund o TDIF ng mga regional lawmakers ng Bangsamoro Transition Authority o BTA.

Kabilang sa mga proyekto ng mga lawmakers o tinatawag ding mga Members of Parliament ng BTA ay ang land ambulances, mobile clinic, incentives para sa mga Barangay Health Workers o BHW, mga gamot, Covid-19 testing kits, barangay health stations at iba pa.

Pinasalamatan naman ni Ministry of Health of MOH Deputy Minister Dr. Zul Qarneyn Abas ang mga mambabatas na naglaan ng tulong sa naturang proyekto upang mapalakas pa ang sektor ng kalusugan sa BARMM.

Sa isinagawang turnover ceremony nitong weekend, 11 mga ambulansya ang naipamahagi sa mga beneficiary tulad ng mga provincial at municipal health station sa rehiyon.

Nitong nakalipas ng linggo, anim na mga ambulansya ang itinurn-over sa Basilan.

Sinabi naman ni Health Minister Dr. Rizaldy Piang na ang proyektong ito ng mga regional lawmakers ay bahagi ng kanilang pagsisikap na matugunan ang health needs ng bawat Bangsamoro.