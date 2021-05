NDBC BIDA BALITA (May 10, 2021)

NEWSCAST

1 SITWASYON SA DATU PAGLAS, Maguindanao, normal na ayon sa Army

2. ILANG sibilyan na naipit sa laban ng Army at BIFF, may panawagan sa magkabilang panig.

3. Abot sa 340 new COVID-19 infections ang naitala ng DOH-12 nitong weekend sa Soccksargen region.

4. SA KORONADAL, Sa harap ng patuloy na pagtaas ng Covid-19 infections, mayor muling nanawagan sa lahat.

5. SA NORTH COTABATO, COVID-19 infections mahigit 200 na.

6. DA national all out ang suporta para sa mga programang pang-agrikultura sa BARMM.

NORMAL na ngayon ang sitwasyon sa Datu Paglas, Maguindanao matapos na mapigilan ng Army ang pananalakay ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters.

Kasabay nito, nanawagan si 6th Infantry Diviison commander Maj. Gen. Juvymax Uy sa publiko na manatiling alerto at i-report sa Army o PNP ang mga masasamang elemento sa kanilang paligid bago pa sila makagawa ng karahasan.

Pinasalamatan rin ni Gen. Uy ang mga local offiial ng bayan na agad kumilos upang mapigil ang mas malaking kaguluhan at walang madamay o masawing mga sibilyan.

Matapos na mabawi ang palengke ng Datu Paglas mula sa kamay ng BIFF, agad na binuksan ang national highway at ang pagbubukas ng mga tindahan sa pamilihang bayan.

Nilinaw Gen. Uy na walang hostage taking na naganap, walang sibilyan na nasawi o nasaktan at lalong walang nasawi sa panig ng tropa ng pamahalaan.

Sa clearing operation, naka-recover ng mga improvised bomb at armas ang Army sa Datu Paglas public market.

TUMAAS PA ng hanggang 8,287 ang total coronavirus disease sa region 12

Ito'y matapos makapagtala ang Department of Health ng karagdagang 340 na bagong kaso nitong weekend.

Nitong Sabado, abot sa 183 ang iniulat na bagong kaso, 49 ang gumaling at tatlo ang nasawi.

At kahapon linggo, may 157 na bagong kaso ang naitala habang 39 naman ang gumaling.

Dalawa ang nasawi na taga President Roxas at T'boli.

Ito ang ika-pat na pagkakataon na naitala ang pinakamaraming bagong nagpositibo sa rehiyon sa loob lamang ng isang linggo.

Nanguna sa may pinakamataas na bilang ng bagong kaso ang Sarangani na umabot sa 47, Gen. Santos City 38, South Cotabato 37, North Cotabato 24 at Sultan Kudarat 11.

Sa bilang naman ng mga gumaling, 26 ang mula sa South Cotabato, 6 Gen. Santos City, 5 Sultan Kudarat at kapwa tig-iisa ang gumaling sa North Cotabato at Sarangani.

Abot naman sa 6,821 ang mga gumaling na at 268 ang nasawi.

Samantalang ang bilang ng aktibong kaso ay abot na sa 1,196.

SA BANGSAMORO REGION, abot na sa 197 ang Covid-19 related deaths matapos namatay ang dalawa pang mga pasyente na taga Basilan at Lamitan at Cotabato City.

Iniulat din ng Ministry of Health ang 63 na bagong kaso ng Covid-19.

Pinakamarami sa mga bagong kaso ay mula sa Basilan at Lamitan na umabot sa 30, Lanao del Sur at Marawi City na umabot sa 22 , Cotabato City 9 at Sulu 2.

Dahil diyan, pumalo na sa 5,364 ang total covid infections sa BARMM.

Gumaling naman ang 22 pang mga pasyente kung kayat pumalo na sa 4,684 ang total recoveries.

Nasa 483 naman ang aktibong kaso.

NAGBIGAY KASIYAHAN ang mga sundalo na kasapi ng 6th Civil Military Operation Kasangga Battalion sa mga nanay sa Cotabato City.

Noong sabado, nag-ikot ang tropa ng CMO battalion at namigay ng bulaklak at tsokolate sa mga nanay na mga vendor at nagta-trabaho samga kalsada.

Ito ay kaugnay ng Mother's Day celebration kahapon, linggo.

Samantala, tuloy din ang Kampilan-Cotabato mobile pantry na may slogan na Kapuwa Ko Sagot Ko.

Ito ay ang ika-9 na pagkakataon na ang mga sundlao ng 6th CO battalion ay namigay ng pagkain at gulay sa mga ordinaryong mamamayan.

INIHAHANDA NG MINISTRY OF SOCIAL Services and Development ng BARMM ang pamamahagi ng ayuda sa mga sibilyan na apektado ng kaguluhan sa Datu Paglas, Maguindanao noong sabado.

Sa isang pahayag, sinabi ng Maguindanao provincial social services office na may bakwet na umuwi habang marami pa ang nananatili sa evacuation centers hanggang kahapon.

Isinagawa ng MSSD-BARMM at MSSD-Maguindanao ang inter-agency validation and assessment at nabatid na ang mga bakwit ay nasa evacuation centers ng Datu Paglas, Paglat, Pandag Buluan at Gen. SK Pendatun towns.

Abot sa kabu-uang 4,161 families ang lumikas dahil sa takot na madamay sa kaguluhan noong sabado, ayon kay Provincial social welfare officer Emma Ali. Naitala din ng MSSD na may sampung mga bahay ang partially damaged dahil sa tama ng bala at mortar.

Sila ay tatanggap ng tulong sa pamamagitan ng Bangsamoro Critical Assistance to Indigents in Response to Emergency Situations at pondo para maisaayos ang kanilang nasirang bahay.

Nagbunyi ang mga taga Barangay Margues, Datu Odin Sinsuat, Maguidnanao matapos na tanghaling kampion ang kanilang representative sa sinalihang Lailatul Qadr Quran Competition na isinagawa sa Office of the Sangguniang Panlalawigan.

Nag-champion ang 36 na taong gulang na Qari na si Abdulmalik Hashim, na taga Barangay Margues, matapos talunin ang 33 partisipante mula sa ibat ibang Barangay sa nabanggit na bayan sa competition na isinahimpapawid ng DXMS Radyo Bida at DXOL Happy FM noong sabado ng gabi.

Naiuwi ni Hashim, ang halagangP 20,000 para sa 1st place, 15,000 sa 2nd at 10,000 para sa 3rd place habang ang ibang kalahok ay tumanggap ng consulation prize.

Naisagawa ang taunang paligsahan sa pangunguna ni Maguindanao Vice Governor Datu Lester Sinsuat at ng kanyang may bahay na si Bai Fatima Ainie Sinsuat at Datu Odin Sinsuat Mayor Bai Sajiden Lu Sinsuat. Mahigpit na sinunod ng mga participants at mga nanonood ang minimum health protocols alinsunod sa kautusan ng MiniStry of Health BARMM.

Kahit paman sa panahon ng COVID-19, tuloy pa rin ang Mother's Day celebration ng mga taga North Cotabato na ginawang simple at makabuluhan. Bilang pagpapakita ng pagmamahal sa ina, may pa surprise flowers and chocolates pa.

Sila ang tinaguriang ilaw ng tahanan na nagbibigay ng wagas at tunay na pagmamahal sa kanilang mga anak at asawa.

Para kay Kaye Tapia ng Barangay Gubatan Magpet, North Cotabato, kahit tatlong taon na nilang hindi kapiling ang kanilang ina matapos masawi dahil sa karamdaman sa mismong araw pa ng Mothers day mahalaga pa rin anyang ipagdiwang ang mahalagang okasyong ito bilang pagpapakita ng kanilang taos pusong pagmamahal at sakrispisyo.

Nag alay din ang magkapatid ng panalangin, kandila at bulaklak sa mismong puntod ng kanilang ina kahapon. Sa lahat ng mga nanay at nagpaka nanay HAPPY MOTHERS DAY mula sa Radyo BIDA at Happy FM.

Nadagdagan pa nitong weekend ang panibagong kaso ng COVID- 19 sa North Cotabato matapos madagdagan pa ng animnapung panibagong kaso ng sakit nitong weekend.

Nitong sabado pinakamarami pa rin ang mga nagpositibo na galing sa Kidapawan City na mayroong labinglima habang siyam naman ang mula sa President Roxas.

Kahapon naman linggo, ang bayan ng Mlang ang pinakamarami na mayroong labing apat at siyam pa rin sa President Roxas.

Kaungay nito, umabot na sa 223 ang aktibong kaso ng sakit sa probinsya. Isa naman ang naiulat na nasawi dahil sa virus na galing pa rin sa President Roxas.

Siya ay senior citizen na babae. Kung kaya't umakyat pa sa pitong put apat ang binawian ng buhay dahil virus.

Sinimulan na ng City LGU ang pagpapalista ng mga tricycle drivers para sa isasagawang Vaccination Roll Out ng mga nasa A4.1 Priority list ng pamahalaan o yaong mga indibidwal na naghahapbuhay sa transport sector.

Una na rito ang mga miyembro ng FKITA para mabigyan ng prayoridad sa pagpapaturok ng bakuna. Kahit yaong mga hindi napapabilang sa mga asosasyon ng FKITA basta’t may Driver’s License, at OR/CR ng motorsiklo ay ililista din ng para sa vaccination kontra COVID-19.

Maliban dito, ipinaliliwanag ng maayos ng grupo sa mga tricycle driver na huwag matakot magpabakuna. Hindi ibig sabihin na kapag may karamdaman ang driver gaya ng hypertension, diabetes o ano mang klase ng co-morbidities ay hindi na siya mababakunahan.

Ipinaliwanag rin sa pamamagitan ng FKITA na dapat magpabakuna ang mga driver hindi lamang na mapo-protektahan sila na hindi magka-komplikasyon kundi mas expose sila sa publiko dahil sa ibat-ibang pasahero bawat araw.

Sa mga tsuper na nagdadalawang isip na magpabakuna, mas mainam na dumulog at sumangguni sa kanilang mga health service provider para mabigyan ng gabay sa kahalagahan nito.

-Apektado ang pag-aayuno ng mga mananampalatayang Islam na nasa Datu Paglas, Maguindanao matapos namayani ang takot at pangamba dahil baka muling sumiklab ang labanan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF umaga nitong Sabado.

Kaya’t panawagan ng ilan sa mga ito na sana ay hindi na maulit pa ang nasabing insidente na minsan nang nangyari sa kanilang bayan magtatatlong taon na ang lumipas. Labis na takot anila ang naidulot ng nasabing insidente lalo na sa mga daan-daang mga kabataan na naipit sa gulo.

Ayon sa ilang mga residente, bago paman ang engkwentro nitong Sabado, ay namataan na ang ilan kanila na nasa paligid lang ng bayan.

Samantala, balik normal na rin ngayon ang sitwasyon sa sentro ng Datu Paglas matapos na ilang oras isinara pansamantala ang national highway dahil sa isinagawang clearing operation ng militar kung saan apat na mga IED ang narekober.

Katiwasayan sa Datu Paglas, Maguindanao tiniyak ng militar matapos mapigilan ang pagsakop sa bayan ng BIFF Nanumbalik na ang katiwasayan sa bayan ng Datu Paglas, Maguindanao.

Ito ay matapos maganap ang engkwentro sa pagitan ng mga tropa ng pamahalaan at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF-Karialan faction noong Sabado.

Sinabi ito sa Radyo Bida ni Philippine Army 6th Infantry Division Spokesperson Lt. Col. John Paul Baldomar. Ayon kay Baldomar napigilan ng mga otoridad ang tangkang pagsakop ng may dalawampung myembro ng BIFF sa sentro ng Datu Paglas.

Ipinahayag ni Baldomar na ang planong ito ng BIFF ay namonitor na ng militar kasunod ng paghasik ng mga ito ng karahasan sa bayan ng Datu Saudi Amputan na ikinasawi ng dalawa katao. Sinabi ni Baldomar na narekober nila sa lugar malapit sa pinangyarihan ng engkwentro ang apatna mga improvised explosive device o IED.

Nilinaw din nito na walang nasugatan sa mga militar at pulis na naka-engwentro ng BIFF. Sa ngayon ayon kay Baldomar ay nagpapatuloy pa ang clearing operation ng militar sa lugar.

Matatandaan na dahil sa engwentro maraming mga motorista ang maraming mga motorista ang matagal ding na-stranded sa national highway sa Datu Paglas.

Mayroon lamang pitong araw ang enforcement Team ng Department of Environment and Natural Resources o DENR 12 para tapusin ang kanilang inventory ng mga tourism establishement sa Mt. Matutum Protected Landscape o MMPL.

Ito ay ayon kay DENR 12 Regional Executive Director Felix Alicer. Sampung mga establisemento na nasa MMPL ang tinukoy ng DENR 12.

Ang mga ito ay ang SG Farm, Matutum Blooms at proposed cultural village sa Sitio Glandang sa Barangay Kablon, at Magsangyaw Land of Praise sa Barangay Linan sa Tupi.

Matatagpuan din sa MMPL ang Japanese Tunnel and Eco-Park sa Sitio Tinefulan, Ed Eumz Eco, Matutum Sky at Mt. Nabol Integrated Farm barangay sa Maligo; Paraiso de Amtutung, Ante Native Farm at Ante Agro Farm sa Barangay Landan, Polomolok.

Sinabi ni Alicer na ang nasabing mga tourism establishment ay nag-ooperate na walang clearance mula sa Protected Area Management Board o PAMB.

Ito ayon kay Alicer ay may kaakibat na multa na P1 million hanggang P5 million at pagkakakulang na mula anim hanggang labindalawang taon. Matatandaan na labintpitong mga resort na nasa mga timberland sa Polomolok ang ipinasara ng DENR 12 dahil sa paglabag sa forestry law.

Ang mg ito kasi ay nakatayo sa mga lugar na hindi sakop ng Forest Land Use Agreement for Tourism. Ito ay kasunduan sa pagitan DENR at tourism project developmer na nabigyan ng permiso na idevelop ang isang forest land o ancestral domain kapalit ng share ng pamahalaan.

Umaasa si Maasim Mayor Zyrex Pacquio na agad na masisimulan ang konstruksyon ng isa pang COVID-19 isolation facility sa kanilang lugar.

Kasunod ito ng pag-release ng Department of Energy o DOE ng P2 million pesos para sa pagpapatayo ng nasabing pasilidad.

Ayon kay Pacquio katabi lamang ito ng P10 million 20-bed isolation center na ipinatayo ng Department of Health. Sinabi ni Pacquio na ang 10-bed capacity na isolation facility na ipatatayo sa Barangay Bales ay pangatlo na sa Maasim, Sarangani Province at pangalawa sa ilalim ng DOE.

Dinagdag din nito na naglaan din ng P1 million ang DOE para sa pagbili ng mga gamit sa isolation rooms ng pasilidad na naayon sa mga panuntunan ng pamahalalan. Target naman ng DOE na matatapos ang konstruksyon nito sa Hulyo para magamit ng mga COVID-19 patients sa Maasim.

Sundin ang utos ng pamahalaan para matapos na ang problema sa COVID-19. Ito ang panawagan sa publiko ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena kasabay ng pagpapalawak ng COVID-19 contact tracing ng city government. Nagdagdag ng team ng mga contact tracer ang lokal na pamahalaan para maghanap at mag-isolate sa mga COVID-19 patients.

Ayon kay Ogena , layon nito na maiwasan ang pagkalkat ng virus sa mga komunidad at mga bahay. Sa ngayon ayon kay Ogena, kumukuha ng swab test sa mga suspected patients ang city health office kada araw mula sa dating three times a week.

Ayon kay Ogena ang expansion ng testing strategy ay kasabay din ng pinaigting na quarantine measures sa mga barangay ng Santa Cruz at General Paulino Santos.

Sinabi ni Ogena na inaasahan na nila ang pagdami ng COVID-19 cases sa Koronadal sa mga susunod na araw kaya magdadadagdag din ng isolation facility ang lokal na pamahalaan. Gagawing isolation facility ang portion ng Marbel 1 Central Elementary School sa General Paulino Santos.

Mayroon na ring Community Pantry ang Department of Agriculture DA 12 sa kanilang tanggapan sa Regional Center sa Barangay Carpenter Hill, Koronadal City.

Nanguna sa paglunsad nito si DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Dinaluhan din ito ng mga mamamayan sa Carpenter Hill na nabigyan ng samu’t saring mga produkto mula sa mga local farmers. Tiniyak naman ni Mangelen na ang DA 12 ay maglalagay din ng KADIWA Community Pantry sa iba pang mga lugar sa rehiyon. Ito ay upang makatulong lalo na sa mga mahihirap na komunidad na labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic.

Binigyan diin ni Mangelen na nais patunayan ng ahensya na handa silang tumalima sa kanilang mandato na matiyak na may ihahain sa kanilang mga hapag kainan ang bawat pamilyang Pilipino. Unang nakinabang noong nakaraang linggo sa Kadiwa Community Country ng DA 12 ang mahigit tatlong daang mga mamamayan sa Kidapawan City.