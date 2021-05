NDBC BIDA BALITA (May 12, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES:

1. P. DUTERTE, dumalaw sa Maguindanao, nakiusap sa BARMM leaders na tulungan siyang mapigil ang terorismo ng BIFF.

2. FASTING MONTH, pormal nang magtatapos bukas, May 13, ayon sa Darul Ifta.

3. REGION 12, nakapagtala ng apat na nasawi dahil sa Covid-19, kahapon lang 120 ang nagpositibo, Sa BARMM, dalawa din ang nasawi

4. SA MAKILALA, North Cotabato, dating NPA supporters, nabigyan ng tulong ng DA-12

5. Libreng Sakay para sa mga Health Care Workers at APOR ipinatutupad na ng LTFRB 12

6. SA TUPI, SOUTH COTABATO, LOLO AT APO, patay sa vehicular crash maapos araruhin ng pick-up ang topdown tricycle, lima pa sugatan

ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

HINILING NI P. DUTERTE sa mga lider ng Bangsamoro Region at Maguindanao na kumilos na upang matigil ang terorismo na ginagawa ng BIFF.

Ginawa ng pangulo ang kahilingan sa harap ng mga local officials ng rehiyon nang siya ay bumisita sa 6th Infantry Division headquarters sa Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Una rito, tumanggap siya ng briefing sa nangyari sa Datu Paglas at patuloy na security operations laban sa mga bandido.

Aniya, mas pipiliin niya ang mapayapang daan kaysa magdeklara ng all out war laban sa BIFF.

-0-

LOCAL…

DALAWANG KASAPI NG BIFF ang inaresto ng mga sibilyan at MILF sa Datu Paglas, Maguindanao habang nagdaala ng food supply para sa mga kasamahan nito.

Sinabi ni 601st brigade commander Brig. Gen. Roy Galido na ang dalawa, na nakilalang sina Jerwali Salem Zabel and Nasrullah Abdullah Walingan, ay nadakip ng MILF sa Barangay Mangadeg, Datu Paglas.

Nakuha sa kanila ang isang baril at dalawang improvised explosive devices.

Sinabi ni Galido na nagduda ang mga elemento ng MILF sa kilos ng mga suspect kayat sinita.

Sila ay ipinasa ng MILF sa Army na noon ay patuloy sa clearing operation sa bayan.

Hanggang kagabi at kaninang madaling araw, may mga putok pang nadidinig ang mga sibilyan sa bayan.

-0-

LOCAL…

IDINEKLARA NI BARMM Grand Mufti Abuhuraira Udasan na ang fasting month o ang pagdiriwang ng Eid’l Fitr ay bukas na, May 13.

Samantala, bilang pagsunod sa health protocols, walang mangyayaring congregational prayers sa harap ng Peoples Palace Grounds sa Cotabato City.

Hinihikayat din ng Cotabato City inter-agency task force on Covid 19 ang lahat na iwasan ang maramihang pagtitipon bilang bahagi ng pagdiriwang ng Eud’l Fitre.

Maari itong gawin sa simpleng paraan at sa loob lang ng pamamahay o sariling residential compound.

-0-

Local………………..

MULING nakapagtala ng mataas na bilang ng coronavirus infections ang Department of Health sa Soccksargen region.

Kagabi, nadagdag sa talaan ng DOH-12 ang 120 na bagong kaso ng sakit sa rehiyon.

Pinakamarami sa mga bagong kaso ay mula sa South Cotabato na umabot sa 51, North Cotabato 32, Sarangani 21, Gen. Santos City 15 at Sultan Kudarat 1.

Sa kabuoan, sumampa na sa 8,465 ang total coronavirus disease.

Pumalo naman sa 6,933 ang total recoveries matapos gumaling ang 66 pang mga pasyente.

30 sa mga gumaling ay mula sa South Cotabato, 18 Gen. Santos City, kapwa may limang gumaling sa Sultan Kudarat at Sarangani at tatlo North Cotabato.

Nasawi naman ang tatlo pang mga pasyente kung kayat sumampa na sa 277 ang total death cases sa rehiyon.

Tatlo sa mga namatay ay taga North Cotabato, isang 84 years old na babae na taga Banisilan, isang 83 years old na babae na taga President Roxas at isang 56 years old na lalaki mula Pikit.

Binawian din ng buhay ang isang 45 years old na lalaki na taga T'boli.

Nasa 1,253 naman ang aktibong kaso.

-0-

Local

SA BANGSAMORO REGION, dalawa pang mga Covid-19 patients ang nasawi ayon sa Ministry of Health.

Isa sa mga binawian ng buhay ay taga Cotabato City habang isa din sa Basilan at Lamitan.

Dahil dito, abot na sa 199 ang total death cases sa BARMM.

Nakapagtala rin ang MOH-BARMM ng karagdagang 43 bagong kaso ng covid-19 sa rehiyon.

23 sa mga bagong kaso ay mula sa Maguindanao, 11 Cotabato City, 8 Basilan at Lamitan at 1 sa Lanao del Sur at Marawi City.

Dahil dito, pumalo na sa 5,407 ang total Covid infections.

Gumaling naman ang 50 pang mga pasyente kung kayat sumampa na sa 4,734 ang total recoveries.

-0-

Nasa dalawang daang mga pamilya na lamang ang nananatili ngayon sa tatlong mga evacuation site ng Datu Paglas, Maguindanao matapos na libu-libong mga pamilya na ang nakauwi sa kanilang mga tahanan kahapon.

Ayon kay Datu Paglas MDRRM Office Boy Tocao na wala ng dapat ipangamba ang mga sibilyan dahil patuloy na tinataboy ng militar ang mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF.

Samantala, ayon sa mga otoridad, kahapon ay nagkaroon ng 20-minutong putukan sa pagitan ng militar at BIFF sa liblib na barangay ng Mangadeg kung saan namataan ang presensya ng rebeldeng grupo. Sa ngayon wala pang ulat kung may casualties sa nasabing putukan.

Patuloy ngayon ang pamamahagi ng Ministry of Social Services and Development sa mga natitira pang mga bakwit na nananatili sa tatlong mga paaralan ng bayan.

-0-

SA UPI, Maguindanao, nakaranas ng pagbaha ang ilang mga barangay kasunod ng malakas na buhos ng ulan kamakalawa at kahapon.

Ang mga apektadong lugar ay Barangay Blensong at sa Poblacion Nuro.

Dahil sa malakas na pag-ulan, umapaw ang ilog at mapaw ang tubig sa mga tahanan at taniman ng mga magsasaka.

Agad na nakatanggap ng ayuda ang mga apektadong pamilya mula sa lokal na pamahalaan.

May iba pang lugar sa Maguindanao na malapit sa Liguyasan marsha ang nakakaranas rin ng pagbaha dahil sa malakas na pag-ulan nitong nakalipas na ilang araw/

-0-

Dahil sa patuloy pa rin ngayong tumataas ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID infections sa President, Roxas North Cotabato, muling nagpalabas ng guidelines ang Interagency Task Force para sa religious gathering.

Narito ang mga dapat tandaan sa pagpapatupad Minimum Public Health Standards and Guidelines.

1. Lahat ng dadalo sa mga pagsamba ay kailangang magsuot ng facemask at panatilihin ang social distancing.

2. Paghuhugas ng kamay at kuha ng body temperature at kung sino may mataas na temperatura ay hindi maaring makadalo.

3. Kalahati lamang mula sa kabuuang kapasidad ng bahay sambahan ang makakapasok upang maipapatupad ang social distancing. Ayon sa LGU, ang sino mang hindi susunod sa kautusan ay pagmumultahin na ng naaayon sa batas.

Mahalagang maging protektado laban sa COVID-19 dahil sundin ang mga hakbang dahil ang inyong aksyon ay isa sa pinaka mabisang SOLUSYON.

-0-

local...

Tumataas pa rin ang bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 sa North Cotabato batay sa pinakahuling report ng DOH-12.

Sa ilang mga magkasunod na araw, double digit number pa rin ang mga naitatatalang bagong kaso ng sakit sa buong probinsya sa loob ng 24 oras na report ng kagawaran ng kalusugan.

Kagabi pinakamaraming naitala ang galing sa bayan naman ng Pikit na mayroong labing apat sumusunod ang Kidapawan City na may siyam habang apat sa Mlang.

Dalawa sa Midsayap at tig iisa sa Magpet at Makilala. Tatlo lang ang gumaling sa sakit kahapon.

Samantala, mayroon ding binawian ng buhay dahil sa virus kahapon kung saan umabot na sa 78 ang COVID-19 related death. Silang lahat ay senior citizen na galing sa Banisilan, President Roxas at Pikit.

-0-

local...

Napapakinabangan na ng mga Health Care Workers o HCW at Auhtorized Persons Outside Residence na may rutang Koronadal City-General Santos City at pabalik ang libreng sakay ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 12.

Ayon kay LTFRB 12 Regional Director Paterno Reynato Padua ipatutupad din ito sa iba pang bahagi ng rehiyon katuwang mga nakuha nilang bus company. Sinabi ni Padua na para maka-avail sa libreng sakay kailangan lamang ng mga HCW at APOR na magpakita ng kanilang company ID.

Ayon kay Padua magtatagal ang libreng sakay hanggang sa June 30. Pero umaasa si Padua na madagdagan ang pondo ng nasabing programa para ito magpatuloy hanggang sa Disyembre. Ayon kay Padua sa pamamagitan ng Bayanihan 2 ang LTFRB ay nakapaglaan ng 5.58 billion pesos na pondo para sa pagpapatupad ng Libreng Sakay para sa mga HCW at APOR sa buong bansa.

-0-

Iniutos ni General Santos City Mayor Ronnel Rivera ang pagpapatupad ng “no movement Sunday” at total liquor ban sa lungsod. Layon nito na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 lalo na sa mga bahay, purok, barangay,at mga establisemento kung saan marami ang nahawa ng nasabing virus.

Sa kanyang pinakahuling executive order muling iginiit ni Rivera ang pananatili pa rin ng maigting na border control sa Gensan. Nilinaw naman ni Gensan Administrator Atty. Arnel Zapatos na nasa modified general community quarantine o MGCQ pa rin ang lungsod.

Pero ayon kay Zapatos pinaigting lamang ng lokal na pamahalaan ang mga restriction lalo na ang movement ng mga mamamayan.

Sinabi ni Zapatos na magtatagal ang “no movement Sunday” sa Gensan hanggang sa katapusan ng Mayo. Ibig sabihin nito papayagan lamang ang sinumang lumabas ng bahay kung may essential transaction tuwing Linggo.

Sarado din buong araw ng linggo ang mga establisemento at merkado publiko sa Gensan. Paalala Zapatos sa sa mga taga Gensan bawal pa rin ang mass gathering.

Sinabi din nito na magsasagawa rin ng random testing ang lokal na pamahalaan sa mga barangay sa Gensan na may pinakamaraming COVID-19 cases.

-0-

local...

Kinilala ni Tantangan PNP Investigator Police Staff Sergeant Client Asignacion ang mga nasawing biktima na sina Moises Intendencia, 59 years old, magsasaka a at walong taong gulang nitong apo na si Justine Resava.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Tantangan PNP na ang topdown tricycle na minamaneho ni Intendencia ay nasalpok ng kasalabubong na Pick up vehicle sa national highway, Barangay Poblacion, Tantangan.

Ang mga biktima ay pauwi na sana sa Poblacion, Tantangan at binabaybay ang kahabaan ng Koronadal-Tacurong Highway nang maganap ang vehicular crash.

Ang driver ng tricycle na si Intendencia na nagtamo ng matinding mga sugat ay dead on the spot habang ang apo nitong si Justine ay binawian ng buhay sa ospital.

Sugatan din sa insidente ang misis nitong si Lolita 51 years old, at limang myembro ng kanilang pamilya na may edad 20, 17, 13, at 11 years old.

Ang pick-up truck na nakabangga umano sa kanila at driver nitong si Rex Lemon Manuel Cablitas, 38 years old ng Koronadal City ay ikinustudya ng Tantangan PNP. Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa insidente.

-0-

local...

Nakadepende pa rin sa Department of Health o DOH ang alokasyon ng COVID-19 vaccine sa Koronadal. Ito ang paliwanag ni City Health Officer Dr.Edito Vego kasabay ng panghingi nito ng pangunawa ng publiko sa mabagal na pagusad ng vaccination sa lungsod.

Sinabi ni Vego na dahil sa walang katiyakan kung kelan darating ang mga bakuna limitado din ang kanilang mangagawa. Ipinahayag ni Vego na gusto rin sana ng lokal na pamahalaan na bumili ng bakuna pero may protocol na dapat sundin.

Dinagdag din nito na kung papayagan ang LGU na bumili ng bakuna, inaasahan din nila ang pagdami ng mga nais mabakunahan para hindi masayang ang pondo ng pamahalaan. Pero sa ngayon ayon kay Vego prayoridad lamang na mabakunahan ang may mga comorbidities o mas may peligro na mahawa ng virus.

Sa ngayon abot pa lamang sa 1,643 COVID-19 vaccine para sa unang dose ang natanggap mula sa DOH ng Koronadal City Health Office.

-0-

Nanguna sa Regional Technology Forum cum Hybrid Rice Technology Demo Farm Harvest Festival sa Lutayan, Sultan Kudarat ang Department of Agriculture o DA 12. Layon nito na mapataas ang produksyon ng mga magsasaka ng palay sa rehiyon.

Ito ay sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga rice farmers ng hybrid rice technology. Katuwang ng DA 12 sa pagpapatupad nito ang Sultan Kudarat State University o SKSU-Lutayan Campus at pitong mga pribadong kompanya.

Ibinida ng ahensya techno-demo farm ng SKSU ang iba’t ibang variety ng Hybrid Rice. Ang mga ito ay ang PhilRice, Seed Works, Corteva Bayer, SL Agritech, Ramgo at Longping.

Kaugnay nito nananawagan naman si DA 12 Field Operations Division Chief Zaldy Boloron sa mga magsasaka na magtanim ng hybrid rice para sa food security ng bansa.

Ayon kay Boloron para masiguro ang pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain nagsama-sama ang national governmet agency, academe at private companies. Panawagan pa nito sa mga magsasaka tumulong sa pagpapaigting ng techno-demo farm sa rehiyon para maipakita ang magandang technolohiya sa pagsasaka.