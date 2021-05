NDBC BIDA BALITA (May 13, 2021)

NEWSCAST

HEADLINE

1 CORONVAC vaccines sa Makilala, North Cotabato, posibleng nasira dahil naka-off ang pinaglagyang freezer

2. Police nurses, itinalaga sa SOCCKSARGEN General Hospital sa Surallah, South Cotabato para sa mga Covid patients

3. South Cotabato health office nagkumpirma na may nakapasok na Covid 19 Indian variant sa Region 12

4. 100 new COVID 19 infections, naitala sa Region 12; Dalawa patay dahil sa Copvid sa BARMM

5. 5 BIFF patay sa labanan sa Buluan, Maguindanao

6. APAT na grupo ang banta sa seguridad ng Maguindanao, North at South Cotabato

-0-

local...

Abot sa 348 na mga vials ng SINOVAC vaccine na para sana sa mga senior citizen ng Makilala, Cotabato ang posibleng masayang kung mapapatunayang hindi umano na namonitor ng maayos sa freezer na pinaglagyan nito.

Sa inisyal na report, inilipat umano sa freezer ng Makilala PNP ang mga vaccine matapos mawalan ng supply ng kuryente ang service area ng COTELCO nitong Biyernes ng umaga. Generator ang ginamit sa freeezer at nakaligtaan umano itong ibalik sa linya ng COTELCO nang bumalik na ang kuryente.

Kaugnay nito, humarap sa sesyon ng Sangguniang bayan ng Makilala ang Municipal Health Officer at sinabing ibabalik muna sa Provincial Health Office para masuri kung pwede pang magamit ang mga vaccine. Nitong Lunes ay nakatakda sanang bakunahan ang mga senior citizen mula sa bayan pero hindi muna ito matutuloy.

Sa panayam kay Lito Canedo, ang IATF Spokesperson ng Makilala LGU na nito pang Biyernes inilipat sa freezer ng Makilala PNP ang mga vaccine ngunit nito lang lunes napansin ng in-charge mula MHO Makilala na hindi pala naka-on ang naturang freezer.

Samantala, sa panayam naman ng Radyo BIDA kay IPHO Head Doctor Eva Rabaya, kanilang ipapadala ang mga vial sa DOH Regional Office para doon masuri.

-0-

local...

Kinilala ng mga pulis ang nasawing drug suspect na si Jay-Ar Alquezar, nasa hustong gulang at nakatira sa Barangay Malamote, Kabacan, North Cotabato.

Isinagawa ang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng PDEA-12, Cotabato Provincial Office at Kabacan Municipal Police Station alas 5:00 ng hapon sa nasabing lugar.

Natunugan anya ng suspect na mga pulis ang kanyang katransaction at agad nitong binunot ang kanyang baril dahilan para gumanti ang mga otoridad. Nagtamo ng sugat sa katawan ang suspect dahilan rin ng kanyang agarang kamatayan.

Nakuha sa kanya ang tatlong medium size at 7 small sachets ng suspected shabu na tinatayang aabot sa 54,000 pesos, mga drug paraphernalia, mga armas at bala.

Base din sa report, ang suspect na si Lovino ay isang escapee sa Amas Provincial Jail noon pang January 4, 2017 dahil sa murder case at pinasok ang illegal drug business bilang source of living. Ilang beses na rin itong naaresto dahil sa iligal na droga pero nakakalaya rin.

-0-

local...

Mapapadali na para sa mga pasyente ang paghingi ng tulong medikal at pinansiyal mula sa mga ahensiya ng gobyerno matapos pinasinayaan kahapon ang ika-110th Malasakit Center na nasa compound ng Cotabato Provincial Hospital sa Amas, Kidapawan City.

Ang inagurasyon ay pinangunahan mismo ni Senator Christopher Lawrence ‘Bong’ Go kasama si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo kung saan saksi rin si Cotabato Governor Nancy Catamco at iba pang lokal na opisyal ng probinsya.

May inilaang 3-million pesos kada buwan ang Malasakit Center mula sa Office of the President habang 10-million pesos rin ang inilagak ni Go bilang karagdagang pondo. Ang Malasakit Center ay magsisislbing one stop shop ng mga ordinaryong mamamayan na nangangailangan ng tulong pinansiyal para sa kanilang mga gastusing medikal.

Layunin nitong mabawasan ang mga inaayos na mga papeles at dokumento na kailangang isumite sa mga pagamutan para makakuha ng serbisyong medical, tulad ng libreng pagpapagamot, operasyon at pagpapalabas ng mga pasyente.

Kasama sa serbiyong hatid ng Malasakit Center ang tulong mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Department of Social Welfare and Development. Ito ay may tuloy-tuloy na pondo mula sa pamahalaang nasyunal, sa ilalim ng Office of the President, upang makapagbigay ng tulong sa mga Pilipino.

Hindi na rin kailangan ang iba’t ibang identification cards sa pagtungo sa mga Malasakit Centers, na mayroon ding fast lane para sa mga senior citizens. NDBC BIDA BALITA

-0-

LOCAL…

SA BANGSAMORO REGION, dalawa pang mga covid-19 pateints ang naitalang nasawi ng Ministry of Health.

Isa sa mga nasawi ay taga Maguindanao at isa rin sa Cotabato City.

Dahil diyan, sumampa na sa 201 ang covid-19 related deaths sa BARMM.

Iniulat din ng MOH-BARMM ang karagdagang 54 na bagong kaso ng sakit.

Pinakamarami sa mga bagong kaso ay mula sa Cotabato City na umabot sa 15, Lanao del Sur at Marawi City 14, Maguindanao 10, Sulu 9 at Basilan at Lamitan 6.

Dahil diyan, pumalo na sa 5,461 ang total cases.

Gumaling naman ang 22 pang mga pasyente kung kayat sumampa na sa 4,756 ang total recoveries.

Nasa 504 naman ang aktibong kaso.

-0-

local..

SA UPI, Maguindanao, tatlo ang iniulat na nasawi habang abot sa 49 ang aktibong kaso ng COVID 19.

Baftay ito sa pinakahuling report ng Upi COVID 19 Situationer Report bulletin kahapon.

Sa ngayon inoobserbahan na din ang 64 katao na mga suspek matapos na makitaan ng mga sintomas.

Sa 102 confirmed cases umpisa nang kumalat ang virus, 50 rito ang tuluyang gumaling, batay sa record ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO.

Mahigpit ang paala-ala ni Mayor Ramon Piang Sr. sa lahat ng parating na Locally Stranded

Individuals at Returning Overseas Filipinos na makipag-ugnayan sa kanilang pamunuan upang

maiwasan ang pagkalat ng nakamamatay na virus.

-0-

local...

Bahagya ng bumababa ang kaso ng dengue sa Kabacan, North Cotabato nitong Abril kung ikukumpara noong mga nakaraang buwan.

Kung noong Marso nakapagtala ng sampung kaso ang bayan nitong Abril ay mayroon na lamang siyam. Tig dalawang kaso ang naitala sa mga Barangay Poblacion at Katidtuan habang tig-iisang kaso sa mga Baranagy ng Aringay, Dagupan, Kayaga, Osias, at Upper Paatan.

Patuloy namang hinihikayat ang publiko sa pagsagawa ng search and destroy sa mga maaring pamugaran ng lamok lalo na ngayo g tag ulan.

Siniguro naman ng LGU na nakahanda ang team upang mag-abot ng tulong sa mga barangay na nangangailangan ng tulong tulad ng pagsasagawa ng fogging activity. Samantala, sa kaso ngayong Abril, halos sa mga tinamaan ay mg lalaki edad 21-30 at lahat ay may sintomas ng sakit. NDBC BIDA BALITA

-0-

LOCAL…

SA BULUAN, Maguindanao, PATAY ANG LIMANG KASAPI NG BIFF na sumalakay sa Datu Paglas matapos na kanilang makasagupa ang tropa ng 601st Infantry Brigade martes ng gabi.

Sinabi ni 601st Infantry Brigade commander Brig. Gen. Roy Galido na ang mga kasapi ng BIFF ay namataan ng Army sa Sitio Linek, Barangnay Digal, Buluan, Maguindanao alas 11 ng gabi.

Nagtatanim daw ng IED mga ito nang mamataan ng mga sundalo ng 40th at 90th Infantry Battalion.

Nagkaputukan at kinabukasan, natagpuan ng Army ang limang mga bangkay sa lugar kung saan naganap nagkasagupa.

-0-

LOCAL…

Apat na grupo ang banta sa seguridad ng mga lalawigan ng Maugindanao, North Cotabato at Sultan Kudarat, pati na South Cotabato, ayon sa military.

Sa kanyang report kay P. Duterte nang ito ay dumalaw sa 6th ID , sinabi ni Division commander at Joint Task Force Central chief Maj. Gen. JuvyMax Uy na ang matinding threat groups ay nasa marshy area ng Maguindanao at North Cotabato.

-0-

local..

Nilinaw ni Cecil Lorenzo ang Disease Surveillance Officer ng Integrated Provincial Health Office o IPHO na hindi taga South Cotabato ang OFW mula region 12 na tinukoy ng DOH na nahawa ng Indian variant ng COVID-19.

Pero ayon kay Lorenzo may advise pa rin sila na hanapin ang mga nakasabay sa nito sa eroplano. Sinabi ni Lorenzo na kailangan na mahanap ang mga kapwa pasahero ng nagpositibo sa COVID-19 na taga SOCCKSARGEN para ma-swab test.

Ang OFW galing Oman ay umuwi sa rehiyon sakay ng eroplano ng Philippine Airlines noong April 26.

Nilinaw din ni Lorenzo na ang pagtugon ng mga health care workers sa pangangailangan ng mga positibo sa Indian variant ay kapareho rin sa iba pang variant ng COVID-19. Ibig sabihin nito ayon kay Lorenzo kailangan din ng mga ito na sumailalim sa 14-day quarantine.

-0-

local...

Nakapagtala sa unang phase ng Philippine Identification System o PhilSys registration ang mahigit 1.3 million na mga mamamayan sa region 12.

Ayon kay Philippine Statistics Authority o PSA 12 Regional Director Atty. Maqtahar Manulon ito ay may 137 percent na mas mataas sa target nilang mahigit 900,000 registrants. Ipinahayag ni Manulon na nakumpleto ng mga registrant ang step 1 ng registration process.

Tinutukan nito ang pagkuha ng demographic information tulad ng edad at kita ng house hold heads ng pinakamahihirap na pamilya. Kinumpirma ni Manulon na lahat ng lalawigan sa SOCCKSARGEN ay lumagpas sa kanilang target PhilSys registrants.

Resulta ito ng isinagawang pagiikot sa mga bahay ng 184 na mga data collectors ng PSA noong January 30 hanggang April 30.

Ayon kay Manulon pinaghahandaan na ngayon ng PSA ang ikalawang phase ng registration process. Saklaw naman nito ang pagkuha ng biometrics, validation at pag-isyu ng PhilSys number at ID. Ang PhilSys ID ay magpapatunay sa identity ng isang indbidwal at maaring gamitin sa public at private transactions, enrollment at pagbubukas ng bank accounts.

Mapapabilis din nito ang pagbibigay ng serbisyo ng pamahalaan sa mga mas nangangailangan.

-0-

local..

Mag-apply sa scholarship program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ang panawagan ni DOLE 12 Regional Director Raymundo Agravante sa 30 opisyal at myembro ng rural workers association sa lalawigan ng Sultan Kudarat.

Ang mga ito ay dumalo sa katatapos lang na Workers Organizational Development Program o WOPD training sa bayan ng Isulan.

Layon ng programa na maituro sa mga participant ang mga programa ng DOLE na maari nilang mapakinabangan kalakip na ang WOPD Scholarship Grants. Nangako din si Raymundo na magdadagdag ng slot para sa mga union officers at members sa Sultan Kudarat na gustong kumuha ng libreng short terms course o masteral courses.

Ang mga dependent ng Union officers at members ay maari ring mag-apply sa vocational at tertiary assistance sa pamamagitan ng Isabelo Reyes component ng WOPD. Sinabi ni Agravante na ang WOPD ay magbibigay ng dagdag na oportunidad at magpapataas sa produksyon ng mga union officers at members. Ito ayon kay Agravante ay magpapatatag din sa sektor ng paggawa.

-0-

Tugon sa hiling ng provincial health office ang pagtalaga ng PNP South Cotabato ng lima nilang mga nurse na pulis sa Soccksargen General Hospital o SGH sa Surallah. Tutulong ang nasabing mga pulis sa pagasikaso sa mga COVID-19 patients sa SGH.

Ito ay ayon kay South Cotabato Provincial Hospital Chief of Hospital Dr. Conrado Braña. Sinabi ni Braña na pagkatapos ng tatlong araw na serbisyo sa SGH na ginawa muna ngayong COVID-19 hospital, ang limang mga nurse ay papalitan din ng kanilang mga kasama.

Ayon kay Braña, ang mga police nurse sa SGH ay nagsisilbi ring augmentation sa kakulangan ng mga staff sa nasabing ospital. Umaasa din si Braña na makapagpadala na rin ng nurse nilang mga staff sa SGH ang Bureau of Fire Protection o BFP. Voice Clip…Si South Cotabato Provincial Hospital Chief of Hospital Dr.Conrado Braña.

-=0-

local...

Umabot na sa 545 health protocol violators ang nahuli ng mga kasapi ng Koronadal City PNP. Ito ay ayon kay Koronadal Chief of Police, Lt. Col. Joefel Siason.

Ayon kay Siason, karamihan pa rin sa kanilang mga nahuli ay walang face mask at lumabag sa mula alas dyes ng gabi hanggang alas kwatro na madaling araw na curfew sa lungsod. Dinagdag din ni Siason na 47 na mga motorsiklo rin na walang mga kaukulang dokomento ang ikinustodya ng Koronadal PNP.

Ipinahayag ng nasabing police official na ang mga ito ay resulta ng pinaigting na operasyon ng PNP sa mga health protocol violator sa lungsod.

Kasunod ito ng pagsailalim ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena sa modified enhanced community quarantine o MECQ sa mga barangay ng Santa Cruz at General Paulino Santos dahil sa mataas na COVID-19 cases.

Ayon kay Siason pinaigting din ng mga pulis sa Koronadal ang kanilang police visibility para magmonitor sa mga protocol violators.

Hanggang ngayon kasi ayon kay Siason marami pa ring mga mamamayan sa Koronadal ang binabalewala ang health protocols lalo na ang pagsusuot ng facemask.

Binigyan diin ng nasabing police official na para mapigil ang pagkalat ng COVID-19 mahalaga ang tulong ng publiko.