NDBC BIDA BALITA (May 14, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES

1 ANTI-COVID VACCINES na nalagay sa freezer NA walang kuryente sa Makilala, North Cotabato, sira na at hindi na mapapakinabangan pa.

2. SA SOUTH COTABATO PROVINCIAL hospital, may ara na daw naka-confine nga mga COVID positive.

3. LIMA, namatay sa South Cotabato dahil sa Covid-19.

4. BALITANG may department head sa Kidapawan City hall na positibo sa Covid, fake news daw

4. SA BULUAN, Maguindanao, sabi ng police, safe ang lahat matapos ang bakbakan na ikinamatay ng 5 BIFF.

5. SA DATU PAGLAS, Maguindanao, bilang ng mga bakwet, nadagdagan dahil may nakitang mga BIFF sa paligid.

6. PHIL. BENEVOLENT Missionary Association o PBMA founder, Ruben Ecleo, namatay na; tagasunod niya sa Dinagat island, nagluluksa.

7. Malaking bahagi ng Mindanao, makakaranas ng pag-ulan dahil sa bagyong si Crising.

CUE VO………….. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

local..

Kinumpirma ni Provincial Inter-agency Task Force on COVID-19 spokesperson Board Member Philbert Malaluan na hindi na magagamit pa ang 348 na vials ng Sinovac Vaccine sa Makilala, North Cotabato na para sana sa mga senior citizen.

Ito'y makaraang makaligtaan sa pag power on ang freezer na pinaglagyan ng mga bakuna sa Makilala Municipal Police Station nito pang biyernes.

Una ng sinabi ni IPHO head Dra. Eva Rabaya, kailangan ang pagmonitor sa mga bakuna bawat apat hanggang anim na oras upang mapanatili ang required temperature nito upang hindi madaling masira.

Sa hiwalay na panayam ng Radyo BIDA kay IATF spokesperson Lito Cañedo, wala pa silang natanggap na written report hinggil sa umano’y sirang bakuna mula sa DOH-12.

-0-

local…

SA BANGSAMORO REGION, tatlo pang Covid-19 patients ang namatay, ayon sa report ng Ministry of Health.

Kapwa tig-iisa ang nasawi sa Cotabato City, Maguindanao at Basilan at Lamitan.

Dahil diyan, pumalo na sa 204 ang total death cases sa BARMM.

Iniulat din ng MOH-BARMM ang karagdagang 36 na bagong kaso ng sakit

Bunsod nito, lumubo pa ng hanggang 5,497 ang kabuoang bilang ng deadly virus sa rehiyon.

May 10 naman ang naidagdag sa bilang ng mga gumaling para umabot na sa 4,766 ang kabuoang bilang ng mga nakarekober na sa nakakamatay na sakit.

Nasa 527 naman ang aktibong kaso.

-0-

Local………………..

HINAMON NI P. DUTERTE ang lahat ng BAngsamoro na ipagpatuloy ang kanilang pagiging matulungan sa kapuwa at pagmamahal.

Sa kanyang Eid’l Fitr message, umaasa si P. Duterte na ang Ramadhan ay nagbigay ng inspirasyon sa bawat isa na isulong ang “peace, unity and goodwill among our fellow Filipinos.”

Aniya, memorable ang Eid’l Fitr celebration ngayong taon dahil ang laban ng gobyerno kontra Covid ay malapit na magtapos.

Nanawagan siya sa bawat Pilipino na tumulong upang makamit ang kapayapaan sa bansa.

-0-

LOCAL…

Simple at mapayapang ipinagdiwang ng mga kapatid na Muslim sa kani-kanilang mga tahanan ang Eidl Fitr kahapon sa Cotabato City.

Marami ang nagsagawa ng “Salat al Eid” o Eid prayer sa kanilang mga bahay na magkakasama ang buong pamilya.

Nagkaroon din ng salu-salo sa mga inihandang pagkaing pangkaraniwang makikita tuwing sasapit ang nasabing okasyon.

Ito na ang ikalawang pagdiriwang ng Eidl Fitr nasa panahon ng Covid 19 pandemic.

Bukod sa Cotabato City, naging mapaya din ang pagdiriwang ng okasyon sa ibat ibang lugar at sakop ng BARMM.

Ang pagdiriwang ng Eid Fitr ay hudyat ng pagtatapos ng isang buwang pag aayuno at isa sa dalawang mahahalagang okasyon.

-0-

Abot sa 500 food packs ang ipinamahagi ng Rapid Emergency Action on Disaster Incidence o BARMM READI ng MILG sa mga pamilyang labis na naapektuhan sa nakalipas na sagupaan ng militar at BIFF sa Datu Paglas, Maguindanao.

Kamakalawa ng dumating ang mga truck ng BARMM READI sa lugar at bumuhos ang ayuda para sa mga bakwit.

Magugunita na lumikas ang napakaraming pamilya at nanatili sa mga evacuation area sa takot na maipit sa labanan ng magkabilang panig noong araw ng sabado.

Bukod sa mga lumikas ay naiulat din ang pagkasira ng sampung kabahayan sa lugar matapos tamaan ng mga bala at mortar shelling.

Katuwang ng BARMM READI ang Paglas LGU sa patuloy na gagpapaabot ng tulong sa mga evacuees.

-0-

local...

Nagpalabas na ng official statement ang CESU Kidapawan hinggil sa kumakalat na report hinggil umano sa may ilang Department heads na nagpositibo sa COVID-19.

Nilinaw ng tanggapann na walang mangangagawa ng City LGU ang nagpositibo sa RT-PCR test o Antigen Test. Kaugnay nito, upang mapigilan ang pagkalat ng COVID cases sa mga empleyado nag isyu si Mayor Joseph Evangelista sa lahat ng manggagawa na may influenza like illness symptoms na mag work from home muna.

Kailangan din ang pagmonitor ng CESU physician at subject sa test depende sa pag assess ng doktor. Dahil sa nagpapatuloy na active Surveillance sa lahat ng suspected case inabisuhan na rin na mag work from home hanggang sa dumating na ang test result. Ito ay bilang precautionary measure na rin upang mapigilan ang transmission ng virus.

-0-

local...

Pinagbabaril hanggang sa mapatay ang isang lalaki ng di pa nakikilalang suspect umaga nitong huwebes sa Barangay Malibatuan, Arakan, North Cotabato.

Ang biktima ay nakilalang si Ernesto Bordon alyas Kidlat na nakatira sa Barangay Poblacion ng nasabing bayan. Dead on the spot si Bordon matapos tamaan ng bala sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan. Naganap ang pamamaril habang sakay ng motorsiklo ang biktima at may karga pa itong mga baboy at kambing.

Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang suspect maging ang motibo nito sa pagbaril at pagpatay sa biktima.

-0-

local...

Biglang lumiyab ang likurang bahagi ng truck na lulan ng mga motorsiklo sa Barangay Sikitan, Kidapawan City pasado alas 2:00 ng hapon kahapon.

Batay sa impormasyon galing ng Kidapawan City patungo sana ng Antipas, North Cotabato ang truck pero pagdating sa lugar ay biglang lumiyab ang likurang bahagi ng sasakyan na minamaneho ni Melchor Dinopol Gumandoy.

Lumalabas sa inisyal na imbestigasyon ng BFP na grounded wiring ang dahilan ng pagkasunog sa truck at nadamay ang mga sakay na sampung skygo motorcycles. Ang nasabing delivery truck ay pagmamaya-ari ng Rushit Services Corporation at tinatayang nasa 2Million pesos ang halaga ng iniwang danyos.

Sa ngayon, nagsasagawa na ng mas malalimang imbestigasyon ang BFP- Kidapawan hinggil sa nasabing insident

-0-

local...

Abot na sa limang daang mga pamilya o mahigit dalawang libung mga bakwit ang sumilong pansamantala sa mga evacuation site ng Datu Paglas, Maguindano dulot ng pinakahuling tensiyon sa pagitan ng militar at grupo ng BIFF.

Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management o MDRRM Officer at Datu Paglas LGU Focal Person Boy Tocao, mula sa tatlong mga evacuation area ay umabot na ito ngayon sa lima.

Ito’y dulot na rin ng pinakahuling tensiyon ng magkalabang panig sa Brgy. Palao sa Buto kahapon dahil sa patuloy na pursuit operation ng militar malapit sa marshland area.

Samantala, para sa ilang mga mananampalatayang Islam sa nasabing lugar, ito na ang ikalawang taon na hindi sila nakapagdiwang ng maayos sa pagtatapos ng Holy Month of Ramadhan.

Ito’y dahil na rin sa nararanasang pandemiya at ngayong taon naman ay apektado ang mga ito sa tensiyong nangyari sa kanilang bayan.

Samantala, naging mapayapa naman ang isinagawang congregational prayer sa ilang mga mosque sa bayan dahil walang narinig na putukan kasagsagan ng kanilang pagsamba sa pagdiriwang ng Eid’l Fitr.

-0-

local...

BINAWIAN NG BUHAY ang lima mga COVID-19 patients na taga Koronadal City, lahat sila mga babae, dalawa sa kanila ay mga senior citizen na at ang isa ay 49 years old. May tig-isang nasawi din mula Polomolok at Tantangan.

Bunsod nito, umakyat pa sa 285 ang covid-19 related deaths sa rehiyon. Iniulat din ng Department of Health-12 ang karagdagang 92 na bagong kaso ng nakamamatay na sakit para maging 8,663 na ang total cases.

Pinakamarami sa bilang ng mga bagong kaso ay mula sa South Cotabato na umabot sa 61, Gen. Santos City 26, Sultan Kudarat 4 at Sarangani 1. May 85 naman ang naidagdag sa bilang ng mga gumaling para umabot na sa 7,029 ang kabuoang bilang ng mga nakarekober na sa nakakamatay na sakit.

58 sa mga pasyenteng gumaling ay mula sa South Cotabato, 9 Gen. Santos City habang kapwa may tig-limang gumaling Sultan Kudarat at Sarangani. Nasa 1,347 na ang aktibong kaso

-0-

local...

Pinaalalahanan ng city government ang mga mamamayan sa General Santos sa paginom ng kontrobersyal na anti-parasitic drug na ivermectin bilang gamot sa COVID-19.

Ayon kay City Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging and Re-emerging Infectious Diseases Consultant Dr. Lobert Padua, hindi nila alam kung paano nagkaroon ng access sa ivermectin ang ilang mga mamamayan sa Gensan.

Sinabi ni Padua na nalaman lamang nila na uminom ang mga ito ng ivermectin matapos dalhin sa ospital. Binigyan diin ni Padua na hindi pa nirerekomenda ng DOH bilang gamot sa COVID-19 ang ivermectin dahil sa kakulangan pa sa ebidensya sa efficacy nito.

Ang ivermectin ay pinayagan lamang ng Food and Drug Administration o FDA para sa human anti-parasitic treatment. Ayon kay Padua mahalaga na makumpleto muna ang trials para malaman kung posibleng gamitin ang ivermectin sa COVID-19 treatment at prophylaxis.

Babala pa ni Padua sa publiko, ang maling dose ng ivermectin ay maaring magdudulot ng adverse effect tulad ng allergy, synovitis, lagnat at facial edema. Nilinaw ni Padua na bagama’t ligtas para sa parasitic treatment ang ivermectin wala pa ring katiyakan kung ano ang magiging epekto ng maraming dosage nito sa COVID-19.

-0-

local...

Makatutulong sa decongestion ng Soccksargen General Hospital o SGH sa bayan ng Surallah ang COVID-19 ward sa South Cotabato Provincial Hospital sa Koronadal City.

Ito ang ipinahayag ni South Cotabato Provincial Hospital Chief of Hospital Dr. Conrado Braña kasunod ng pagtanggap nila ng COVID-19 patients. Ayon kay Braña sa ngayon kasi ay patuloy pa rin sa pagdami ang COVID-19 cases sa lalawigan.

Sinabi ni Braña na halos mapuno na rin ang 21 bed capacity na SGH na ginawa muna ngayong COVID-19 facility. Tatlo sa mga kwarto nito ay ginawang ICU habang ward naman ang labinwalong iba pa.

Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Braña napagdesisyunan nilang ilaan ang bahagi ng provincial hospital para sa mga COVID-19 patients.

Tiniyak din ni Braña na kung sakali magkaroon ng surge sa South Cotabato gagamitin ang 30% bed capacity ng provincial hospital para sa COVID-19 patients.

Ayon kay Braña ang paglaan ng COVID-19 wards ay iniutos din ng DOH sa mga ospital sa bansa.

-0-

local..

Kontrolado pa rin ng pulisiya at militar ang peae and order situation sa bayan ng Buluan, Maguindanao.

Ito ang tiniyak sa Radyo Bida ni Buluan Chief of Police, Lieutenant Cemafranco Cemacio. Ipinahayag ni Cemacio na sa ngayon ay hinigpitan pa ng PNP at militar ang kanilang pagbabantay sa lugar kaya walang dapat ikabahala ang mga mamamayan sa Buluan.

Binigyan diin ni Cemacio na maliban sa national highway regular na nagpapatrol ang mga kasapi ng PNP maging sa mga liblib na bahagi ng nasabing bayan. Voice Clip…Si Buluan Chief of Police Lieutenant Cemafranco Cemacio.

Ito ang ipinahayag ni Cemacio matapos makasagupa ng mga sundalo ang mga myembro ng BIFF na napadaan sa Sitio Linek, Barangay Digal, Buluan noong Martes ng gabi. Ang insidente ay ikinasawi ng limang na BIFF members. Nilinaw din ni Cemacio na ang Sito Linek kung saan naganap ang engkwentro ay wala masyadong mga tao at malayo sa mga komunidad.

-0-

local...

Mayroon nang bagong 105-bed capacity na COVID-19 isolation facility ang Koronadal City. Ayon kay City Architect Marvin Alegria, pinaghahandaan kasi ng lokal na pamahalaan ang posibleng pagdami pa ng COVID-19 cases sa lungsod.

Balak din ng city government na dalhin sa pasilidad sa Marbel 1 Central Elementary School ang lahat ng mga naka-isolate sa mga hotel. Ito ay upang makatipid sa mga health personnel at mas madaling monitoring.

Nilinaw ni Alegria na dahil malayo sa mga bahay, wala ring dapat ikabahala sa pagbubukas ng COVID-19 isolation facility sa kanilang lugar ang mga mamamayan sa barangay General Paulino Santos. Hindi rin ito makaapekto sa mga guro, magulang at mga magaaral na kukuha ng kanilang modules.

Ang COVID-19 isolation facility sa nasabing barangay ang pinakamalaki ngayon sa Koronadal city. Ginagamit pa rin ngayon ng LGU bilang isolation facility ang Anawim Foundation at Saravia National High School sa Barangay Saravia.

-0-

local...

Naniniwala si Agriculture Secretary William Dar na napapanahon ang pagdeklara ni Pangulong Duterte ng State of Calamity sa buong bansa dahil sa African Swine Fever o ASF.

Sa pamamagitan kasi nito ayon kay Dar ay maaring gamitin ng mga local government unit ang bahagi ng kanilang calamity fund sa mga programa para labanan ang ASF . Kalakip sa mga ito ayon kay Dar ang pagpigil, pagkontrol, pagtugon, at recovery na dala ng ASF incidents sa iba’t ibang lugar sa bnasa.

Ipinahayag ni Dar na magiging daan din ang proklamasyon ng pangulo para makipag-partner ang DA sa mga local government unit, hog raiser at private sector sa pagpabalagkas ng kanilang ASF contingency plan.

Saklaw nito ayon sa kalihim ang maigting at epektibong biosecurity, surveillance, monitoring at protection measures sa mga lugar na apektado ng ASF.

Nakasaad sa Proclamation number 1143 ni Pangulong Duterte na tatagal ang state of calamity sa buong bansa ng isang taon maliban na lamang kung ito ay bawiin o palawigin pa depende sa pangangailangan ng bansa.