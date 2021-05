NDBC BIDA BALITA (May 15, 2021)

HEADLINE

1 ILANG LUGAR SA Cotabato City at North Cotabato, binaha, trabaho sa mga opisina ng gobyerno, sinuspende dahil sa bagyo

2. GENSAN AT KORONADAL, tila nag-uunahan sa may pinakamaraming bagong Covid 19 infections.

3. SA SURALLAH, SOUTH COTABATO, Mayor Bendita nakakumpleto na ng 2 bakuna, tiniyak na ito ay ligtas

4. SA KORONADAL CITY, mga porter at barker bawal na sa public terminal; city LGU nagpaliwanag kung bakit

5. ISANG DRUG SUSPECT PATAY, 2 pulis sugatan sa anti-drug operation ng PDEA sa Lanao del Sur

6. BAYAN SA Maguindanao, may dalawang mayor kasi elected mayor, napatay, elected vice mayor, nagresign.

DAHIL SA WALANG TIGIL na pag-ulan mula umaga hanggang tanghali sa Cotabato City, kinansela ng Cotabato City LGU ang trabaho sa mga opisina sa city hall at iba pang government agency.

Pero, nanatiling bukas ang mga tanggan na ang trabaho ay rumesponde sa panahon ng kalamidad tulad ng city disaster risk reduction and management council.

Samantala, kinansela din ng Bangsamoro Region ang trabaho sa lahat ng mga tanggapan nito sa loob at labas ng Bagnsamoro Government Center sa lungsod.

Ang cancellation of office works ay inanunsyo ni BARMM executive secretary at Environment Miniter Abdulraof Macacua.

May 164 new COVID-19 infections ang naitala ng Dept of Health sa Soccsksargen region.

May 76 naman na mga pasyente ng COVID ang gumaling.

Kahapon, naitala din na may apat na nasawi. Tig isa mula Gen. Santos City, Polomolok, Tboli at Isulan, Sultan Kudarat.

Sa mga bagong kaso, pinakamarami ang mula sa GenSan na may 42 habang ang Koronadal City ay may 41 new cases. May 30 sa Polomolok at 20 naman sa Tboli.

Sa mga gumaling naman, 35 ang taga GenSantos at 16 ang taga Koronadal.

Sa kabu-uan, ang Region 12 ay meron nang total 8,827 Covid cases. Sa bilang na ito, 1,431 ang active habang abot na sa 7,105 ang mga gumaling.

Nasa 289 naman ang namatay.

SA BANGSAMORO REGION, 92 ang bagong kaso ng Covid 19 infections habang may 36 na mga pasyente naman ang gumaling.

Ang 92 new cases ay isa sa mataas na single day tally sa Bangsamoro Region.

Basilan ang may pinakamaraming bagong kaso na 37, sumusunod ang Cotabato City na may 24, Sulu may 18 at Lanao del Sur and Marawi City may 13.

Walang bagong kaso sa Maguindanao.

Cotabato City ang may pinakamaraming naka-admit na Covid-19 positive na 116.

Sa ngagyon, ang BARMM ay meron nang 5,651 total confirmed cases habang 602 sa mga ito ang active cases habang 4,836 ang gumaling na.

Ang mga namatay ay nasa 213.

KAHIT MAY PANDEMYA, tuloy tuloy ang trabaho ng mga miembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA.

Sinabi ito ni BTA Speaker Pangalian Balindong.

Aniya, pinalakas pa lalo ng mga parliament members ang pagtalakay ng mga priority leGislative measures ng BARMM.

Ang mga napagtibay at naipasa ng BTA ay ang BARMM administrative code at civil service code.

SA LANAO DEL SUR, isang suspected drug peddler ang nasawi habang 15 naman ang naaresto sa ikinasang anti-drug operation ng pingsanib na pwersa ng PDEA-BARMM, police at Philippine Marines.

Dalawang mga police din ang nasugatan sa operation.

Isinagawa ang operation matapos na makatanggap ng impormasyon ang PDEA hinggil sa malawakang illegal drug business sa Barangay Kabaturan, bayan ng Picong, Lanao del Sur.

Katuwang ng PDEA-BARMM ang 5th Marine Battalion Landing Team, Lanao del Sur police at PRO-BARMM.

Kinilala ni Azurin ang nasawi na si Kareem Usop Abedin na nagtangkang paputukan ang tropa ng pamahalaan mula sa kanyang tahanan gamit ang M-16 Armalite rifle.

Kinilala ni Azurin ang nadakip sa unang raid na sina

Jerry Toma, Liya Dimaampao, Ansano Ampuan, Amrudin Sarip, Aminodin Ditucalan, Samsudin Itaw and Libot Dimaampao.

Nakuha sa kanila ang dalawang M-16 rifles at 23 sachets ng shabu.

Sa isa pang raid, naaresto sina Alioden Buale, Gorbani Bitucalan, Jomar Pagayawan, Samin Abdillah, Bokari Dagu, Asrap Dimampa, Jasser Baguan and Jomar Abdul.

At nakuha sa kanila ang 58 sachet ng shabu.

Sa ikatlong raid, nakatakas ang target na si Camar Mauyag subalit nakakuha naman ng shabu ang tropa sa kanyang tahanan.

Ang mga nasugatang mga police ay nakilalang sina Patrolman Habiling AT Patrolman Nicolas.

Tiniyak ni Surallah, South Cotabato Mayor Antonio Bendita walang dapat ikabahala ang mga mamamayan sa Sinovacn COVID-19 vaccine.

Ayon kay Bendita siya mismo ay walang naramdamang masama matapos makumpleto ang dalawang dose ng nasabing bakuna. Kaugnay nito,nananawagan si Bendita sa mga eligible na mamamayan na magbakuna ng COVID-19 vaccine.

Ayon sa alkalde dahil kasi sa pangamba, may ilan na umatras at nagdalawang isip na magpabakuna. Binigyan diin ni Bendita na mahalaga ang bakuna para mapigil ang malalang epekto ng COVID-19.

Ipinaliwanag din ni Bendita na kahit na meron nang pondo ang LGU, wala pa silang go signal mula sa national government na bumili ng bakuna.

Ipinahayag din nito na palalawigin niya hanggang sa May 31 ang mahigpit na restriction measures sa Surallah. Ito ay dahil sa patuloy pa ring pagdami ng COVID-19 cases sa nasabing bayan.

Bawal na ang mga porter at barker sa Integrated Public Terminal ng Koronadal city. Ayon kay City Economic Enterprise Development Office o CEEDO OIC Bon Ryan Aloot na namamahala din sa terminal ito ay bilang pagtalima na rin sa ordinansa ng lungsod.

Ipinahayag ni Aloot na ang mataas na singil ng mga porter at barker ay idinadaing ng karamihang mga pasahero na patungong Sultan Kudarat Province at North Cotabato.

Ayon kaya Aloot ang mga porter at barker kasi na nagdadala ng kanilang mga bagahe ay naniningil ng mula P50 hanggang P100. Ito ay bukod pa sa dagdag na P30 na pasahe. Nilinaw ni Aloot na wala silang dini-discrimate dahil kailangang ipatupad ang batas para sa ikabubuti ng mas nakararami.

Babala ni Aloot sa lalabag sa terminal code ng lungsod, maariing pagmultahin ang mga ito ng P500 sa unang offense, P1,000 sa ikalawang offense, at P2,000 sa third offense. Nananawagan din ito sa publiko na huwag gamitin ang COVID-19 pandemic para makapamintaha sa kapwa.

Nakinabang sa mahigit P400,000 na livelihood assistance ng Department of Labor and Employment o DOLE 12 ang dalawapung persons with disability o PWD sa General Santos City.

Karamihan sa mga ito ay mga bulag o visually impaired na spa attendants at masahista sa mga wellness establishments.

Ang mga ito ay nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon sa isa mga benepisyaryo na si Junard Gines doble hirap para sa kanilang mga PWD ang mawalan ng trabaho lalo na ngayong may pandemya.

Kaya malaking tulong sa kanila ang livelihood assistance na natanggap mula sa pamahalaan. Sinabi naman ni DOLE General Santos City Field Office Head Conrado Artatez na handa rin silang magbigay ng technical assistance sa mga benepisyaryo.

Ito ay para mapaunlad ang natanggap ng rice retailing starter kits. Nanawagan naman si DOLE 12 Regional Director Raymundo Agravante sa mga mangagawa sa rehiyon na nawalan ng trabaho na pakinabangan ang mga programa ng ahensya na makapagbibigay sa kanila ng kabuhayan.

Abot na sa 622 na mga mangagawa ang nawalan ng trabaho sa region 12 as of April 25,2021. Ang mga ito ay nagtrabaho sa 51 mga establisemento na nagsara dahil sa COVID-19 pandemic.

Mariing inirerekomenda ni Dr.Steven Mortera ang Rural Health Physician sa Koronadal City ang ikalawang dose ng COVID-19 vaccine.

Paliwanag ni Mortera mahalaga ang second dose ng nasabing bakuna dahil pinaparami nito ang antibody para sa pangmatagal proteksyon. Binigyan diin ni Mortera na mahalga din ang bakuna sa mga may comorbidities tulad ng mga may diabetes at alta presyon.

Mas kailangan kasi ng mga ito ayon kay Mortera ang dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Ang City Health Office ng Koronadal ay nabigyan na ng Department of Health ng 1,335 unang dose ng Sinovac at Astrazeneca vaccine. Ganito rin karami ang mga nasa A1 at A2 group na eligible mkatanggap ng nasabing bakuna.

Nakikipag ugnayan ngayon ang Department of Agricuture o DA 12 sa mga kompanya, insitutions at concerned inviduals para sa pagpapalawak ng kanilang Kadiwa community pantry sa iba pang lugar sa rehiyon.

Sa katunayan ayon kay DA 12 Regional Executiver Director Arlan Mangelen, may nangako nang magdonate sa nasabing community pantry.

Sinabi ni Mangelen na ang mga ito ay magiging katuwang ng DA sa pagdadala ng mga food supplies at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga mamamayan na labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic.

Ayon kay Mangelen inilunsad nila ang Kadiwa community pantry sa Koronadal at Kidapawan noong nakaraang linggo at ipinagpatuloy sa Tulunan North Cotabato.

Sinabi ni Mangelen na katuwang ng DA sa paglunsad ng kanilang community pantry ang mga lokal na pamahalaan, magsasaka at mangingisda. Ito ay bilang tugon naman sa hamon ni Agriculture Secretry William Dar.

Ipinahayag din nito na ang DA 12 ay bumili din ng mga produkto ng mga local farmers para malagay sa kanilang community pantry.

Dahil sa walang tigil na pag ulan kahapon sa North Cotabato bahagyang tumaas ang lebel ng tubig sa ilang mga ilog sa Cotabato Province.

Sa bayan ng President Roxas, nagdulot ng landslide ang mga naranasang pag-ulan particular sa Barangay Greenhills na agad namang inaksyunan ng DPWH at MDRRM upang makadaan ang mga motorist sa lugar. Ipinag-utos rin ni Mayor Jonathan Mahimpit ang pagsuspendi ng trabaho sa bayan kahapon sa parehong private ang public offices.

Samantala, pansamanta ring sinuspendi ang pasok sa lahat ng tanggpan ng pamahalaan sa Kabacan, North Cotabato dahil na rin sa mga pag-ulan at posibleng kasiraang idulot ng sama ng panahon sa mga mamamayan ng bayan.

Habang sa lunes na babalik sa opisina ang mga manggagawa ng Municipal Hall sa Makilala matapos ding suspendihin ang trabaho kahapon.

Sa ngayon, mas tinututukan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga lugar na binabaha o low lying areas at sa mga posibleng pag apaw ng tubig at landslide. Pinayuhan ang publiko na manatili na lamang sa bahay.

Sa halip na bonggang birthday celebration sa kanyang ika-8 taong kaarawan, mas pinili ni Psalm Fedric Dinsay ng Matalam, North Cotabato, na magpa community pantry.

Sa tulong ng kanyang magulang at mga kaanak, nag set up ng community pantry sa kanilang lugar upang ipagdiriwang ang kaarawan ni Psalm kung saan namigay sila ng mga agricultral products at grocery items.

Mga gulay, bigas, itlog at mga pampalasa sa pagluluto ang pinakatampok na ipinamigay sa community pantry. Mismong ang birthday boy ang nanguna sa pamimigay ng mga ito.

Kuwento ng kanyang ama na si Municipal Councilor Dexter Dinsay, bahagi ng ginastos sa pagbili ng mga ipinamigay sa mga residente sa Barangay Latagan ay ipon ni Psalm.

Maliban sa mga produktong agrikultura at mga groceries, nakatanggap din ang mga nakiisa sa community pantry ng packed lunch.

Maging ang masungit na panahon ay hindi nakapigil sa nasabing selebrasyon kung saan daan-daang mga residente at kapitbahay ang umuwing nakangiti matapos na makatanggap ng biyaya.

Umani naman ng papuri ang kagandahang loob ng bata hindi lamang sa kanyang mga kabarangay kundi maging sa mga mataas na opisyal din ng bayan ng Matalam.

Dahil nasa signal number 1 ang sampung mga lugar sa North Cotabato dulot ng Low Pressure Area, inabisuhan na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC Operations Center ang lahat ng Municipal DRRMC sa lalawigan na manatiling naka standby sakaling magkaroon ng mga landslides at pagbaha.

Ayon kay PRDDM Warning ang Operations Head Engineer Arnulfo Villaruz, sa ngayon ay patuloy ang monitoring ng kanilang tanggapan sa mga lugar na nasa low lying areas matapos maiulat na nakararanas ng pagbaha ang iilang mga bahay sa Pikit, Cotabato.

Sa ulat na nakalap ng Radyo Bida, dahil sa sama ng panahon kahapon, may naitala ring landslide sa President Roxas habang mayroon din vehicular crash sa main highway ng Matalam dahil sa madulas na daanan.

Sa weather bulletin, una nang inanunsyo na kabilang sa mga lugar na nasa blue alert status ay ang Arakan, Antipas, President Roxas, Magpet, Kabacan, Matalam, Carmen, Banisilan, Alamada at Kidapawan City.

Samantala, inabisuhan na rin ng PDRRMC ang mga naninirahan malapit sa mga ilog na maging alerto at lumikas sa mas ligtas na lugar kung sakaling lumala pa ang sama ng panahon.

Nabatid na nagland-fall na sa Banggaga, Davao Oriental ang bagyong Crising kahapon na mula tropical storm ay bumaba ito sa tropical cyclone wind, ngunit muli itong tumaas sa low pressure area o LPA.

Nakatanggap ng Anti COVID-19 vaccine mula sa Department of Health ang North Cotabato kahapon.

Nasa 1, 665 doses ng AstraZeneca ang dumating sa tanggapan ng IPHO.

Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Eva Rabaya, ito ay ikalawang dose ng AstraZeneca para sa mga payoridad na grupo mula sa A1 hanggan A2.

Palaging paalala sa publiko at sa mga health workers na sundin pa rin ang health protocols para maka iwas sa COVID-19.

ITINALAGA NI MAGUINDANAO Gov. Bai Mariam Mangudadatu BILANG BAGONG mayor ng Talitay, Maguindanao si Fahad Midtimbang, ang pangulo ng Association of Barangay Chairmen ng bayan.

Pero, nabalot ng kontrobersya ang bagay na ito dahil nilabag umano ang law of succession.

Ang elected mayor ng Talitay noong 2019 election ay si Allan Sabal habang ang elected vice mayor Montasir Sabal. Si Allan Sabal ay napatay sa isang hotel sa Maynila.

Dahil nabakante ang office of the mayor, si Vice Mayor Sabal ang umupo bilang alkalde at ang No. councilor na si Moner Sabal ang nagsilbing acting vice mayor.

Pero, si Montasil Sabal ay nag-resign nitong March 19 kayat sa law of succession ay si Councilor Moner Sabal ang magiging mayor.

Noong May 11, itinalaga ni Gov. Mangudadatu si Midtimbang bilang caretaker mayor.

Nitong May 12, nagpalabas ng certificate of recognition si BARMM Interior Minister Naguib Sinarimbo na kumikilala kay Vice Mayor Moner Sabal bilang acting mayor by law of succession.