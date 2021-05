NDBC BIDA BALITA (May 18, 2021)

NEWSCAST

1 177 PASYENTE ang gumaling sa Region 12 mula sa COVID, may 95 na bagong kaso din ang naitala.

2 BPATs, mangdakop NA sa quarantine violators sa Koronadal.

3. SA TALITAY MAGUINDANAO, SI MONER SABAL ANG MAYOR, AYON SA BARMM MILG.

3. SAGOT NG MAGUINDANAO LGU, walang gobyerno sa Talitay kaya itilaga nila ang baong caretake-mayor.

4. Human Settlements and Urban Development 12, nagbabala sa mga fly by night vendor ng lupa.

5. PDEA-BARMM, nangakong itutuloy at palalakasin ang kampanya kontra illegal drugs at mga drug suspects

ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local…

NAITALA KAHAPON NG DEPT OF HEALTH sa Soccsksargen region ang 95 bagong kaso ng COVID-19 infections.

SA bulletin na pinalabas kagabi, naitala din ang 117 na mga pasyenteng gumaling sa Region 12.

DalawA naman ang iniulat na nasawi.

SA mga gumaling, 39 ang taga South Cotabato, 33 ang taga Gen. Santos City, 26 ang mula North Cotabato at 17 ang taga Sarangani province.

SA mga bagong kaso, pinakamarami ang South Cotabato na may 42 habang 20 naman ang mula Sarangani. Ang North Cotabato ay nakapagtala ng 17 habang tig-8 sa Sultan Kudarat at Gen. Santos City.

Ang mga nasawi ay isang taga Gen. Santos at isang taga Isulan, Sultan Kudarat.

As of yesterday sa Region 12:

NUMBER OF NEW CASES: 95

NUMBER OF NEW RECOVERIES: 117

NUMBER OF NEW DEATHS: 2

TOTAL NUMBER OF CONFIRMED CASES: 9,184

TOTAL NUMBER RECOVERRIES: 7,455

TOTAL NUMBER OF ACTIVE CASES: 1,429

TOTAL NUMBER OF DEATHS: 298

-0-

NANGAKO ang Philippine Drug Enforcement Agency sa Bangsamoro Region na di ito titigil sa kampanya kotnra illegal drugs.

Ginawa ni PDEA-BARMM Regional Director Juvenal Azuri nang pahayag matapos na maaresto ng pinagsanib na pwersa ng PDEA at PNP ang lima kataong drug peddlers sa lungsod nitong weekend.

Nabuwag din ng PDEA ang isang suspected drug den at nakumpiska ang isang cal. 45 pistol sa operation na ginawa sa Barangay Poblacion 9, Cotabato City.

Mahigit P100,000 na halaga ng shabu ang nakumpiska ng PDEA sa anti-drug operation na nagresulta sa pagkahuli nina Kunto Odin, Hasim Ali, isang Juhari at dalawa pang ilang mga kasamahan na di pa kinilala sa report.

Ayon kay Azurin, matagal na nilang sinusubaybayan ang grupo at matapos na makumpirma ang kanilang illegal na gawain, agad na ikinasa ang operation.

Nahuli sa aktong nag-re-repak ng shabu ang mga suspect sa drug den. Ayon kay Azurin, hanggat meron pang mga nagtutulak ng shabu sa Maguindanao, Cotabato City at Lanao del Sur ay tuloy ang kanilang operation.

-0-

Local…

UMAASA ANG MGA LIDER NG Bangsamoro Transition Authority na maipapasa sa loob ng linggong ito ang proposed Bill No. 70 o ang Bangsamoro Education Code o BEC.

Sinabi ni BTA Speaker Pangalian Balindong na kahapon ay hiniling ni BARMM Chief Minister Ahod Ebrahim ang pagsasagawa ng special session ngayon upang talakayin at aprobahan ang proposed bill.

Ngayong hapon ay inaasahang magkakaroon ng malawakang talakaya sa plenary ng Bangsamoro Parliament.

Sinabi din ni Balindong na ang education code ay isa sa mga mahahalagang panukalang isinusulong ng Bangsamoro government.

Binigyang diin ni Balindong na sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law, kailangang magpasa ang BTA ng batas na magpapabuti sa edukasyon ng Bangsamoro Region.

Tiniyak ni Balindong na bibigyang prioridad din ang iba pang proposed Bangsamoro code na ngayon ay nakabinbin sa BTA plenary.

-0-

LOCAL…

IPINAUUBAYA NA P. DUTERTE sa Kongreso ang pagpapasiya sa panukalang palawigin ang Bangsamoro Transition Authority hanggang 2025 sa halip na sa June 2022.

Ginawa ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang pahayag habang patuloy na dumarami ang mga grupong nananawagan ng extension ng BTA ng dagdag na tatlong taon.

Ayon kay Roque, naniniwala si P. Duterte na ito ay nasa kamay na ng kongreso.

Naniniwala si Roque na mahalaga kung i-certify ni P. Duterte na urgent ang proposed bills para sa extension ng BTA.

Naniniwala dib si Roque na itinakda na ng Kongreso at Senad ang mga public consultation hinggil sa panukalang pagpapalawig ng transition authority.

Ayon kay Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri meron na lang tatlong linggo mula May 17 para desisyunan ang proposed extension.

-0-

Local…

ITINALAGA NA NI Maguindanao Gov. Bai Mariam Mangudadatu ang bagong caretaker mayor ng Talitay, Maguindanao sa katauhan ni ABC president at Councilor Fahad Midtimbang.

Pero, ito ay hindi kinikilala ng Bangsamoro Region Ministry of the Interior and Local Government dahil “by law of succession,” si Councilor Moner Sabal ang dapat na alkalde ng bayan.

Ayon kay Minister Naguib Sinarimbo, permanent vacancy ang nangyari sa Talitay mayorship nang mag-resign si elected Vice Mayor Montasir Sabal, na umupong mayor matapos na mapatay sa Maynila ang elected mayor na si Allan Sabal.

Pero, ayon kay Gov. Mangudadatu walang basbas sa kanyang tanggapan ang pagliban sa trabaho ng mga elected officials na nagresulta sa pagkakaroon ng vacuum sa bayan.

Nilipat din aniya ni Vice Mayor Sabal ang opisina ng LGU sa kanyang bahay at iniwang nakatiwangwang ang munisipyo.

Sinabi naman ni Maguindanao Provincial Administrator Odjie Balayman na dalawang buwan nang merong vacuum ang sa Talitay dahil nagtago sa batas at hindi na nagreport sa opisina ang mga local officials.

Ito ay kasunod ng pagkakasangkot ng pamilyang Sabal sa rido sa MILF.

Ang pahayag ni Adminsitrator Balayman.

-0-

local...

Manghuhuli na rin ng mga health protocol violators ang mga kasapi ng Barangay Peace Keeping Action Team o BPATs sa Koronadal City.

Napagkasunduan ito sa pagpupulong ng mga opisyal ng dalawamput pitong mga barangay sa lungsod.

Ito ay ayon kay Koronadal Association of Barangay Chairman o ABC President Gregorio Presga. Binigyan diin ni Presga na dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 kailangan ngayon sa Koronadal ang mas mahigpit na pagpapatupad ng minimum health protocol.

Ayon kay Presga kapag patuloy na babalewalain ng publiko ang mga dapat gawin ngayong new normal paulit ulit lamang ang problema sa COVID-19. S

inabi ni Presga na mahalaga na matutukan ang pagsunod sa health protocol sa mga komunidad. Paliwanag ni Presga marami kasi ngayon sa mga COVID-19 positive sa Koronadal ay nahawa ng virus sa kanilang mismong pamamahay.

-0-

local...

Magingat sa mga agents na nagbebebenta ng mga real properties lalo na ang mga nagaalok ng mababang presyo.

Ito ang panawagan sa publiko ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD 12 Regional Director Jennifer Bretaña.

Ipinahayag ito ni Bretaña bunsod ng pagsulputan ng mga agent na nagbebenta ng mga bahay at lupa sa murang presyo.

Karamihan sa mga agent na ito ayon kay Bretaña ay nakapost sa facebook ang mga ibinebentang mga ari-arian. Payo pa ni Bretaña sa publiko makipag-transaction lamang sa mga rehistradong sellers o may license to sell.

Umapela din si Bretaña sa publiko na huwag basta magbigay ng reservation fee sa mga agent na nakikipag-transaksyon sa kanila. Dapat din ayon kay Bretaña na tiyakin ng publiko na walang magiging problema sa pagkakaroon ng access road, drainage system at iba pa ang bibilhing ari-arian.

Ayon kay Bretaña malalaman ng publiko sa kanilang tanggapan kung lehitimong seller ang nagbebenta sa kanila ng mga ari-arian.

-0-

local...

Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ang pamimigay ng tig tatlong libong pinanasyal na tulong sa mga pamilya na may mga myembrong nagpositibo sa COVID-19 sa Koronadal City.

Habang ang mga naka-close contact naman ng mga COVID-19 positive na hindi makapagtrabaho dahil sa 14-day quarantine ay makatatanggap ng food packs.

Ang mga dayo naman at nagtatrabaho sa Koronadal na COVID-19 positive ay mabibigyan ng tig isang libong piso.

Ayon kay City Social Weflare and Development Officer Haydee Anunciado, kailangan lamang ng mga ito na magpakita ng RT-PCR result at employer’s certificate.

Payo naman ni Anunciado sa mga COVID-19 positive na naka-quarantine makipagugnayan sa kanilang mga barangay official para sa mas mabilis na pagbibigay ng tulong.

-0-

local..

Naninindigan si Koronadal Mayor Eliordo Ogena na hindi solusyon ngayon sa problema sa COVID-19 sa lungsod ang lockdown. Ayon kay Ogena ang pagpapatupad muli ng lockdown ay malaking dagok sa ekomiya ng lungsod.

Paliwanag ni Ogena, kapag may lockdown lahat ng mga mamamayan ay obligadong manatili sa kanilang mga bahay.

Ayon kay Ogena walang sapat na pondo ang national at local government para sa pagkain ng mga ito. Binigyan diin ng alkalde na sa halip na lockdown, dapat ay tutukan muna ng lokal na pamahalaan ang pagsagawa ng massive swab testing at contact tracing.

Sinabi ni Ogena na ang pagsailalim sa lockdown sa buong Koronadal ay last option o pinakahuling maaring gawin ng LGU.

Sa ngayon ayon kay Ogena maari lamang ipatupad ang mas mahigpit na quarantine measures sa mga purok o Sitio na may maraming COVID-19 cases. Pero ayon sa Alkalde sana hindi na umabot pa lockdown ang lungsod dahil mapaparalisa nito ang buong komunidad.

Iminungkahi din ni Ogena ang pagbibigay ng P40,000 hanggang P50,000 na COVID-19 financial assistance sa bawat barangay sa Koronadal City.

-0-

local...

Nakinabang din sa food assistance ng Department of Social Welfare and Development 12 ang 498 na mga mamamayan sa bayan ng Buldon, Maguindanao. Ito ay ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo.

Ang mga ito ay nawalan ng trabaho matapos tumigil ng operasyon ang pinagtatrabahuhan nilang banana plantation. Ang pamimigay ng food assistance ay ay bilang pagpapatupad ng Technical Assistance And Resources Augmentation o TARA ng DSWD.

Layon nito na matulungan ang mga local government unit sa pagbibigay ng food assistance at iba pang pangunahing pangangailangan sa kanilang mga constituents sa panahon ng emerhensya.

Ayon kay Espejo bawat TARA beneficiary ay nabigyan ng family food pack. Ito y habang nagpapatuloy pa ang assessment ng DSWD para sa dagdag na kaukulang tulong sa mga ito.

Matatandaan na ang DSWD 12 ay unang namigay ng food packs sa 976 na mga empleyado ng La Frutrera sa Datu Paglas, Maguindanao na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic.

-0-

local...

Dumaan sa assessement ng mga health authorities ang COVID-19 vaccines. Kaya ayon kay Genesis Navales ang immunization program coordinator ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ng South Cotabato ligtas ang mga ito.

Sinabi ito ni Navales bunsod ng pangamba pa rin sa COVID-19 vaccines ng maraming mga mamamayan. Payo lamang ni Navales sa mga magpapabakuna para ma-assess ng mabuti ng mga healthcare workers, sabihin kung may iniindang karamdaman.

Aminado din sa Navales na sa ngayon ay 0.16 percent pa lamang ng mga mamamayan sa South Cotabato ang nabakunahan ng COVID-19 vaccine.

Ito ayon kay Navales ay malayo pa sa target na 70 percent herd immunity o dami ng mga mabakunahan para mapigilan ang pagkalat ng virus.

Paliwanag ni Navales mababa pa rin ang bilang nga mga nabakunahan sa lalawigan dahil sa limitado din na supply ng bakuna.

Sa ngayon ayon kay Navales prayoridad na mabigyan ng bakuna ang mga nasa vulnerable group o mas nanganganib na mahawa ng COVID-19. Kalakip sa mga ito ayon kay Navales ang mga bagong hire na health workers na kailangan munang mabakunahan bago isabak sa mapanganib na pagharap sa problema sa COVID-19.