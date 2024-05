NDBC BIDA BALITA (May 20, 2024)

HEADLINES

1 DALAWA SUGATAN nang pasabugan ng granada ang isang kapilya ng Simbahang Katoliko sa Cotabato City

2 PAGHAHAGIS ng granada, kinundina ng mga lider sa lungsod at BARMM

3 SOUTH Cotabato Sepak Takraw players nag-champion sa SRAA meet pero hindi sila ang ipapadala sa Palarong Pambansa

4 KIDAPAWAN athletes na medalist sa SRAA Meet, may cash gift mula sa LGU

5 LALAKI, patay matapos barilin ng sundalo sa Kabacan; suspect sumuko din agad

6 SULU Gov. Tan, inindorso ng Bangsamoro grand coalition ng mga pulitiko para maging BARMM chief minister

7 APAT SA LIMANG bilanggo na tumakas sa Parang PNP lock-up cell, naaresto, isa pinaghahanap pa; babaeng nagdala ng lagare, huli din

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

SUGATAN ang isang senior citizen at isa pang babae habang nasa bible service sa loob ng Sr. Santo Niño Chapel sa Purok Bagong Silang, Rosary Heights 3, Cotabato City pasado alas 10:30 ng umaga kahapon.

Sinabi ni Cotabato City Police Director Colonel Querubin Manalang Jr. na ang dalawa na nagtamo ng minor injuries ay patuloy ngayong nagpapagaling.

Ayon kay Manalang, hindi bababa sa 20 katao ang nasa loob ng nasabing chapel nang hagisan ang mga ito ng riding tandem suspek.

Sinabi ni Manalang na M26 grenade ang inihagis ng mga suspek batay sa narekober sa safety lever ng City Explosive Canine Unit.

Bagamat walang nasawi, naniniwala si Manalang na pamamaslang ang motibo ng mga salarin.

Sa ngayon ay patuloy ang pag-review ng City PNP sa mga CCTV footage na makakatulong upang matukoy ang dalawang mga suspek.

Inaalam pa rin ng PNP ang motibo ng krimen.

-0-

Agad na kinundina ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao ang pangyhayari.

Kasabay nito, nag-alok siya ng reward money sa sinumang makapagtuturo at makatulong uipang maaresto ang mga responsable sa grenade attack. Hindi niya naman sinabi sa kanyang FB post kung magkano.

Aniya pagpasabog ay isa na namang pagsubok sa lungsod na kagagawan ng mga halang ang kaluluwa upang sirain ang kapayapaan sa lungsod.

Kinundina din ng BARMM Grand Coalition ang pagpasabog ng granada sa kapilya at ni Cotabato City Vice Mayor Butch Abu.

Giit ng BGC na walang puwang sa rehiyon ang kahalintulad na pangyayari at taliwas ito sa kanilang isinusulong na adbokasiya.

Nagpalabas din ng statement of condemnation ang United Bangsamoro Justice Party ng MILF.

Naganap ang pag-atake sa kapilya higit limang buwan mula nang mangyari ang pagpasabog ng improvised bomb sa loob ng MSU gymnasium habang ginagawa ng banal na misa. Apat ang nasawi doon at marami ang sugatan.

-0-

KINDUNDINA din ni BARMM Member of Parliament Dr. Susana Anayatin ang paghahagis ng granada sa kapilya.

Nalulungkot si Anayatin na nangyari ito sa loob ng isang kapilya kung saan ginagawa ang isang liturgical services sa pangunguna ng mga lay ministers.

Ito aniya ay isang desecration sa kapilya, ang lugar kung saan ginagawa ang pagdarasal ng mananampalatayang Katoliko.

Ito rin aniya ay isang kawalan ng paggalang sa prinsipyo ng sangkatauhan at pagsulong ng kapayapaan at pagkakaisa ng isang relihiyon.

Ang Office of Settlers Communities sa BARMM na kanyang pinamumunuan ay nakikiramay sa mga nasaktan at nagpapagaling sa ospital pati na sa mga mananampalatayang Katoliko sa Purong Bagong Silang, Barangay RH 3, Cotabato City.

-0-

MALIBAN sa ipinaabot na personal na pagbati ni Kidapawan Mayor Jose Atty. Paolo Evangelista sa mga atleta ng lungsod na lumahok sa SRAA Meet 2024 sa General Santos City, sinabi din niya na magbibigay siya ng cash incentives sa mga nagwagi ng medalya.

P6,000 ang matatanggap ng gold medalists, P4,000 sa silver at P3,000 sa Bronze medalists.

Nabatid na abot sa 117 medalya ang nasungkit ng mga atletang Kidapaweño na kinabibilangan ng 33 Gold, 31 Silver at 53 Bronze Medals.

Malaki ang pasasalamat ng mga atleta, coaches at mga opisyal ng palaro sa suporta ng alkalde at ng buong City LGU.

-0-

Tinanghal man na Champion sa katatapos lang na 2024 SRAA meet sa Gensan, hindi pa rin maaring makapag-represent ng region 12 sa Palarong Pambansa ang Sepak Takraw players sa secondary boys ng South Cotabato.

Ayon sa SEA games medalist at tubong South Cotabato na si Henry Dagmil, ito ay dahil sa bagong ruling na ginawa ng Sepak Takraw manager sa region 12.

Paliwanag ni Dagmil sa halip na winner take all, pinipili na ngayon sa pamamagitan ng point system ang Sepak Takraw players na ipapadala sa Palarong Pambansa.

Ibig sabihin nito ayon kay Dagmil ang team na walang talo ang siyang mapipiling maglalaro para sa rehiyon at balewala rin ang kanilang gold medals.

Ayon kay Dagmil ang polisiyang ito ay traumatic sa mga magulang at player na ginawa ang lahat para manalo sa pagasang makakapaglaro sa national games.

Ito ayon kay Dagmil ay hindi makatarungan at paglabag din sa Child Protection Policy.

Ayon kay Dagmil nasaksihan niya mismo ang pagkadismaya ng mga atleta ng South Cotabato sa bagong ruling.

Sinsikap pa ng Radyo Bida Koronadal na makuha ang panig ng DepEd 12 sa nasabing usapin

-0-

ISA NA LANG mula sa limang pugante ang hindi pa nahuhuli ng mga pulis matapos makatakas sa jail facility ng Parang Municipal Police Station sa Parang, Maguindanao del Norte madaling araw nitong sabado.

Ayon sa Parang Police, ang natitirang tumakas ay si Panginiwa Alo alyas Badruin Ali Taher na may kinakaharap na kasong murder.

Samantala, ang apat na nahuli sa pursuit operation ay kulong muli matapos mahuli sa iba’t-ibang lugar sa nasabing bayan.

Sabay ring nahuli ang isang babae na kaanak ng isa sa mga bilanggo na nagdala ng lagari na siyang ginamit ng mga suspek para makatakas.

Nakita mismo sa CCTV ng PNP na ang babae ang nagdala ng lagari.

Kasali rin sa iniimbestigahan ng PNP ang duty custodial officer na posibleng mahaharap sa kasong administratibo dahil sa kapabayaan.

Sa 12 mga inmate sa kulungan, lima lang sa kanila ang tumakas.

Matapos ang jail break, agad na pinalitan ni Maguindanao police director Colonel Salman Sapal si Lt. Colonel Christoper Cabugwang at itinalaga si Lt. Colonel Erwin Tabora.

SAMANTALA, pinabulaanan ni MILF peace, security and reconciliation officer Anwar Alamada na nasa kampo ng MILF ang ilan sa mga tumakas ana bilanggo.

Si dating Parang PNP chief Lt. Colonel Christopher Cabugwang na nasa loob ng kampo ng MILF ang tumakas t ginagawa nila ang negotiation.

-0-

Sarbay Fest 2024 ng Sarangani province magkakaroon ng bagong venue

Gagawin ang Sarbay Fest 2024 sa bagong venue na Reyes Beach sa Barangay Gumasa, Sarangani Province sa Mayo 24 hanggang 26, ngayong 2024.

Tampok sa tatlong araw na selebrasyon ang kapana-panabik na water sports events, concerts at parties.

Kabilang sa mga ito ang Inksplash Tattoo Competition, Adventourism Ride, Skim Jam, SarBay Drum Beating Competition, Swim Across the Bay Relay, SarBay Strongman, Yoga by the Beach, Sand Sculpture, at Bay Bodies.

Inaabangan naman ng mga mahihilig sa sports ang Beach Volleyball, Frisbee, Invitational Jet Ski Race, at 1st Gov. Rogelio D. Pacquiao National Fishing Tournament.

Aaliwin naman ng mga national bands at celebrities ang publiko sa gabi.

Nanawagan naman si Sarangani Governor Rogelio Pacquio sa mga mamamayan na makilahok sa selebrasyon.

Ayon pa kay Pacquio sa pamamagitan ng pagkakaisa ay maipapakita ang pagpapahalaga sa pagprotekta sa Sarangani Bay na layon ng selebrasyon.

-0-

Aasahan ang mas mataas na honorarium ng mga kasapi ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPATs sa Koronadal sa susunod na quarter.

Ito ang ipinangako ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena nang pangunahan ang pamimigay ng honorarium ng higit sa 500 mga BPATs member sa lungsod.

Bawat BPAT member ay nakatanggap ng tig P1,500 na honorarium.

Ayon kay Ogena may mahalagang papel ang mga BPATs member para mapatiyak ang pananatili ng katiwasayan at kaayusan sa Koronadal.

Kaya ayon pa sa alkalde nararapat lang na madagdagan din ang kanilang honorarium kasabay ng pag-angat ng ekonomiya ng lungsod.

-0-

Sinuportahan ng Regional Development Council o RDC 12 ang institutionalization ng Kape Dose Coffee Quality Competition sa pamamagitan ng isang resolusyon.

Layon nito ayon sa RDC 12 na mas maisulong pa ang produksyon ng dekalidad na kape sa rehiyon at mahikayat pa ang publiko na tangkilikin ang mga ito.

Matatandaan na ang Kape Dose Coffee Quality Competition ng DTI ngayong taon ay may 71 entries para sa Best Robusta at Best Arabica Coffee na halos doble noong nakaraang taon.

Ayon pa sa RDC 12, isinusulong din nilang kilalaning Coffee capital ang SOCCKSARGEN na nangungunang coffee-producing region sa bansa.

35 percent kasi sa national production ay mula sa rehiyon.

Ayon naman kay DTI 12 Regional Director Flora Gabunales pinatunayan ng RDC resolution na buo ang suporta ng kanilang mga stakeholder para mapaganda pa ang kalidad ng kape sa rehiyon.

Hinikayat din ni Gabunales ang publiko na tangkilikin ang roasted coffee at green coffee products na may Kape Dose Seal of Excellence na kinilala ng mga eksperto na good quality.

-0-

Namigay ng higit sa P77 thousand na halaga ng imdemnity checks sa mga magsasaka ng Tacurong City, Sultan Kudarat ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC.

Ito ay napakinabangan naman ng 232 na mga magsasaka na ang mga pananim ay sinalanta ng mga peste, sakit at natural calamities.

Ayon kay City Agriculturist Ivan Gerry Arzagon, ang mga benepisyaryo ay nag-file ng kanilang claim sa Free Insurance Coverage ng PCIC.

Bukod dito ayon kay Arzagon nakapagpatala rin ang mga ito sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA Program ng DA.

Kaya panawagan pa ni Arzagon sa mga magsasaka magpatala na sa RSBSA at PCIC para makinabang sa insurance program at maibsan ang lugi sa panahon ng kalamidad.

-0-

HINDI lang mga kabataan, pero target sa ngayon ng Tulunan PNP at ng lokal na pamahalaan na magbigay ng lecture sa mga magulang sa maayos na monitoring sa mga kabataan at gabay upang maiwasang masangkot sila sa gulo.

Ito ang sinabi ni Tulunan PNP Chief Capt. April Rose Soria ngayong nauuso ang gang sa bayan na nasasangkot sa iba't-ibang krimen.

Maliban kasi sa papel nila bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan sa komunidad ay hindi rin aniya magiging matagumpay ang pagsulong nila sa peace and order kung hindi naman nagco-cooperate ang mga magulang.

Kadalasan kasi sa mga magulang ay madalas rason ang busy sa paghahanap buhay kaya hindi nagagabayan ang mga kabataan na dapt ay responsibilidad nila.

Ayon sa PNP may dalawang gang ang kilala sa bayan na patuloy din nilang minomonitor, hindi pa kasama ang maliliit na grupong sangkot din sa gulo sa lugar.

-0-

KAPAG hindi inaksyunan, siya na mismo ang magrereklamo sa Commission on Higher Education (CHED) ito ang pinagdiinan ni Kidapawan Mayor Atty. Jose paolo Evangelista sa panayam ng Radyo BIDA patungkol sa reklamo ng mga estudyante sa mga bayarin sa paaralan.

Nabatid na ilan kasi sa mga reklamo ng mga estduyanteng natanong ng alkalde ay tila natutulog na mantika at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng aksyon ng CHED.

Ilan dito ang paniningil ng mga unnecesary/ unrelated fees o donations sa mga estudyante bilang kondisyon para sila ay mabigyan ng grado, makapasa, maka-graduate o makakuha ng dokumento sa institusyon.

Kapag hindi pa rin aniya umaksyon ang ahensya ay isasama niya ang reklamo laban sa CHED.

Una ng nagpahayag ng pagkadismaya ang alkalde matapos makatanggap ito ng mga report na may mga pribadong paaralan na tila nangigipit sa ilang estudyante sa mga mahal na bayarin sa paaralan.

Kaya nanawagan itong i-revoke nila ang nasabing mga polisiya o sasampahan sila ng kasong administratibo o kriminal.

-0-

Ito ang inihayag ni Women and Children Commitee Chair at Councilor Roshiel Gantuangco-Zoreta sa panayam ng Radyo BIDA nang matanong hinggil sa mga mentally challenged individuals sa mga lansangan ng Kidapawan.

Nabatid sa mga ulat ang ilan sa kanila ay nangdudura at nanghahampas sa mga residente na hindi nagbibigay ng limos.

Plano aniya ng lokal na pamahalaan na papondohan ang isinusulong na proyekto ng City Health at City Social Welfare and Development Office na pagtatayo ng pasilidad para mailagay sa maayos na kondisyon, ma-profile at maipagpatuloy ng mga mentally challenged individual ang kanilang pagpapagamot.

Layon nito na maliban sa maiwasan na magdulot ng public disturbance ay nais din nitong mailagay sila sa maayos na kalagayan at iiwas sa banta ng abuso at epekto ng sama ng panahon tulad ng El Nino.

Pwede naman sana sa mga mental institutions ang nasabing mga indibidwal pero dahil hindi nagko-cooperate ang kanilang kaanak kaya hindi rin sila naitu-turnover doon.

-0-

NANG dahil sa away sa inuman, lalaki patay sa pamamaril ng sundalo ala una ng madaling araw kahapon sa Barangay Kayaga, Kabacan, North Cotabato.

Kinilala ang biktim na si Levi Bryan Gaanan Cardinez, 33 anyos, binata na taga Tagum City at nag-aaral ng pagka butcher sa lalawigan.

Habang ang suspek ay kinilalang si PFC Leif Jancene Montano Francelizo, 32 na taong gulang, may asawa na miyembro ng 7th Field Artillery Battalion Army Artillery Regiment Philippine Army na naka base sa Carmen, North Cotabato.

Sa report mula sa PNP, habang nagiinuman ay nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang grupo ng biktima at suspek na nauwi sa gulo.

Umiwas na ang sundalo at umalis sakay ng kaniyang kulay gray na Ford pero sinundan ito ng biktima at binangga ang sasakyan ng sundalo na ikinagalit nito.

Dahil diyan, pinaputukan ng sundalo ang biktima.

Dinala pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival, habang agad umalis sa crime scene ang suspek.

Narekober naman ng Cotabato Provincial Forensic Unit ng SOCO ang ilang basyo ng bala mula sa isang kalibre 45 baril.

Sa huling report mula sa PNP, boluntaryong sumuko ang sundalo sa PNP tanghali kahapon bitbit ang kaniyang baril.

-0-

NAGPAHAYAG NG PAKIKIISA SI Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman sa mga taga Marawi City kasabay ng paggunita ng ika-7 taon ng Marawi Siege sa Huwebes, May 23.Aniya, nararapat lang na alalahanin ang buhay ng mga mamamayang nasawi, nagsakripisyo at humarap sa hindi inaasahang kaguluhan.

Saludo sa mga sundalo ng pamahalaan, suporta at pakikiramay sa paghihirap ng mga nawalan ng tahanan at ari-arian ang ipinaabot ni Pangandaman.

Ayon sa kanya, naglaan ang pamahalaan sa 2024 General Appropriations Act ng halagang P1 billion para bayaran ng pamahalaan ang mga ari-arian ng mga mamamayan ng Marawi.

-0-

MALAYO PA MAN pero tila umiiral na ang election fever para sa kauna-unahang Parliamentary election sa BARMM.

Ito ay matapos i-endorso ng BARMM Grand Coalition o BGC si Sulu Gov. Abdusakur Tan na tumakbo sa position ng Chief Minister.

Ang BGC ay binubuo ng Salaam Party, Bangsamoro People's Party, Al Ittihad-UKB Party at Serbisyong Inklusibo - Alyansang Progresibo o SIAP.

Sa ginawang General Assembly ng Salaam Party sa Maimbung, Sulu nitong weekend, sinabi ni BGC member at Basilan Representative Mujiv Hataman na kwalipikado si Tan na tumakbo sa pinakamataas na position sa rehiyon dahil sa talino at galing nitong mamuno.

Ayon kay Hataman, resulta ito ng pagpupulong ng lahat ng kasapi ng coalition at iba pang mga organisasyon.

Ang general assembly ay dinaluhan ng mga kasapi ng BGC, maging ang mga representatives tulad nina Rep. Erwin Tulfo, Rep. Bai Dimple Mastura, Rep. Tong Paglas, at dating Rep. Roonie Sinsuat at iba pa.

Samantala, una nang sinabi sa DXMS Radyo Bida ni BTA Deputy Speaker MP Atty. Omar Yasser Sema na naiiba ang halalang Parliamentary sa national and local elections dahil dito ay magkakaroon ng indirect voting.

Pipili ang mga botante ng kanilang district representative sa parliament.

Ang mga miembro lang ng Bangsamoro Parliament ay pipili ng kanilang chief minister bago magsimula ang regular session.