NDBC BIDA BALITA (May 24, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES:

1 FR. ELISEO MERCADO, OMI, sumakabilang buhay dahil sa atake sa puso.

2. FR. MERCADO, hindi sana magpapari dahil iba ang kanyang gusto noon

3. Mga abo nina Fr. Sanoy at Fr. Bacero, DCC, nasa Immaculate Concepcion Cathedral mausoleum.

4. BARMM Minister Murad, nagpasalamat sa kontribusyon ni Fr. Jun sa usapin ng mga Moro

5. KIDAPAWAN Bishop Bagaforo, nalungkot rin sa pagpanaw ng mga pari sa Archdiocese of Cotabato

6. A Region 12, LUMUBO pa ang bilang ng mga pasyenteng nagkaroon ng Covid-19; Sa BARMM, 2 taga Maguindanao, pumanaw din

7. BARMM peace ang regional security summit, gagawin ngayon sa Cotabato City. Mahigpit na traffic, inaasahan.

8. Public lands, gagawing resettlement site Koronadal LGU.

9. One-stop shop para sa pangangailangan sa bahay, ipapatayo ng Department of Human Settlements and Urban Development

-0-

Local

SUMAKABILANG BUHAY NA SI FR. ELISEO “JUN” MERCADO, OMI matapos na siya ay atakehin sa puso kahapon habang nasa Cotabato Regional and Medical Center.

Siya ay pumanaw sa edad na 72 at nakatakda sanang magdiwang ng kanyang 73rd birthday sa sabado, May 29.

Noong May 8, si Fr. Jun ay isinugod sa CRMC dahil nahirapan siyang huminga at merong sintomas ng Covid-19 infections.

Nagpositibo siya sa COVID matapos siyang i=swab pero hindi malinaw saan niya nakuha ang virus.

Nalampasan rin niya ito at noong May 22, sabado siya ay gumaling na at negatibo na sa virus kayat inihahanda na ang kanyang paglabas ng pagamutan. Inilipat na rin siya sa intensive care unit ng CRMC.

Subalit, bigla siyang nahirapang huminga alas 3:25 ng hapon ay dahil inatake sa puso. Isinagawa ang Emergency Cardio-Pulmonary Resuscitation o CPR pero hindi na siya nakabawi pa.

Si Fr. Jun ay sumailalim sa heart bypass ilang taon na ang lumipas at meron siyang pacemaker sa katawan.

-0-

Local…

ISINILANG NOONG MAY 29, 1948, SI Fr. Jun ay nagpasiyang pumasok sa pagkapari dahil sa pagkumbinsi sa kanya ng OMI vocation director noon na si Fr. Beltran De Marz, OMI noong 1965.

Ang unang vow niya bilang Oblate ay natanggap noong June 15, 1967 sa Tamontaka, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao, at makalipas ang tatlong taon, June 15, 1970, ay ang kanyang perpetual vows.

Inordinahan siya bilang pari noong August 25, 1974 sa kanyang bayan sa Obando, Bulacan.

Sa isang Oblate documentary nitong nagdaang Pebrero, sinabi ni Fr. Jun na hindi niya pinangarap na maging pari kundi maging pulitiko.

Bilang isang pari, kilala si Fr. Jun bilang peace advocate at nagsusulong ng Mindanao peace process.

Naniniwala siyang mahalaga ang ugnayan at unawaan ng Muslim at Kristiyano sa Mindanao.

Dahil diyan, nag-aral siya ng Islam.

-0-

Local…

NAGPAABOT DIN NG PAKIKIRAMAY SI BARMM acting Chief Minister Murad Ebrahim sa pagpanaw ni Fr. Jun.

Kinilala ni Minister Ebrahim ang naging papel ni fr. Jun sa Mindanao peace process at sa pagbuo ng mga kasunduan sa pamaahalan at Moro Fronts.

Nagbigay pugay din siya sa kontribusyon ni Fr. Jun sa hanay ng Moro Islamic Liberation Front at sa Bangsamoro Region.

Pinasalamata niya ang pumanaw na pari dahil sa pagmamahal na ibinigay nito sa Bangsamoro.

-0-

Local.

SAMANTALA, ang mga abo nina Fr. Loreto Sandoy at Fr. Rex Bacero ay nasa archdiocesan mausoleum na ditto sa compound ng Immaculate Concepcion Cathedral parish.

Sina Fr. Sanoy at Fr. Bacero ay kapuwa sumakabilang buhay matapos amg positibo sa Covid-19.

Si Fr. Sanoy ay nasawi noong sabado ng gabi habang si Fr. Bacero ay sumakabilang buhay alas 1 ng madaling araw nong sabado.

Sinabi ni Cathedral parish rector Fr. Ben Toreto na magpupulong ngayong araw ang diocesan clergy para pagpasiyahan kailan sila ihahatid sa huling hantungan.

Si Father Sanoy, 78 years old, ay parish vicar ng Our Lady of the Holy Rosary parish nang siya ay nagreklamo ng hirap na paghinga at pagkawala ng lasang kumain. Kaya dinala siya sa CRMC.

Si Father Bacero, 52 taong gulang, ay presidente ng Notre Dame of Salaman College sa Lebak, Sultan Kudarat nang makaranas ng sintomas ng Covid.

Hindi malinaw paano nila nakuha ang virus.

-0-

LOCAL…

SA BANGSAMORO REGION, dalawa pang mga COVID-19 patients na taga Maguindanao ang naitalang nasawi ng Ministry of Health.

Dahil dito, pumalo na sa sa 227 ang total death cases sa BARMM.

Iniulat din ng MOH-BARMM ang karagdagang 26 na bagong kaso ng sakit dahilan para umakyat pa sa 6,058 ang total coronavirus infections sa rehiyon.

18 sa mga bagong kaso ay mula sa Lanao del Sur at Marawi City, 4 sa Sulu habang kapwa may tig-dalawang bagong kaso sa Basilan at Lamitan at Cotabato City.

Gumaling naman ang 18 pang mga pasyente kung kayat pumalo na sa 5,108 ang total recoveries.

Nasa 723 naman ang aktibong kaso.

-0-

Local………………..

UPANG MAS MARAMING MGA SENIORS ang mabakunahan, isinasagawa ngayon ng Cotabato City health office ang house to house vaccination.

Sinabi ni Cotabato City Mayor Cynthia Guiani Sayadi na ang Mobile Vaccination for senior citizens and persons with co-morbidities ay naglalayong dalhin ang programa sa tahanan ng mga taong hindi makakalabas ng bahay.

Ayon kay Mayor Sayadi, sa mga merong kamag-anak na senior citizens na hindi makakalakad o hirap sa pagtungo sa vaccination roll out area na makipag-ugnayan sa mga barangay hall para ma-schedule ang pagbabakuna.

Remember, Bida ang may Bakuna, ayon sa kanya.

-0-

-0-

Sumakabilang buhay sanhi ng COVID-19 si South Cotabato Philippine Councilors League at Sangguniang Panlalawigan Ex-Officio-Board Member Wilson Paclibar Kagabi.

Ito ay kinumpirma ni Vice Governor Vicente de Jesus na siya ring presiding officer ng SP.

Ayon kay De Jesus huli nilang nakasama sa virtual session ng SP si Paclibar noong March 10.

Natuklasan naman na positibo ito sa COVID-19 noong May 11.

Pero matapos ang ilang linggong pakikipaglaban sa COVID-19, binawian din ito ng buhay sa isang ospital sa Koronadal City.

Si Paclibar ay kasalukuyan ding Municipal Councilor ng bayan ng Tantangan.

-0-

LOCAL..

Maglalagay ng one-stop shop para sa tutok sa mga housing concerns ng publiko ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD 12 sa Koronadal City

Ayon kay DHSUD 12 Regional Director Jennifer Bretania ang pasilidad ay ay matatagpuan sa ipapatayo nilang tanggapan sa likod ng Koronadal City Hall.

Kasunod ito ng paglagda ng mga pisyal ng DHSUD 12 ng usufruct agreement sa city government. Ito ay para sa pagamit ng 1,000 square meter na bahagi ng lupain sa 7.5 hectares na compound ng city hall.

Paliwanag ni Braña wala na kasing mapaglayan sa DHSUD 12 office ang regional center sa Barangay Carpenter Hill. Ayon kay Bretania dahil ipatatayo ang kanilang tanggapan sa strategic na lugar mas maisusulong nila ang pagtatayo ng one-stop shop processing center .

Dinagdag din nito na ang pagpapatayo ng DHSUD 12 Office sa Koronadal ay magpapaigting pa ng kanilang serbisyo sa mga mamamayan. Binuksan ng DHSUD 12 ang kanilang opisina sa isang lease building sa barangay Zone 2 Koronadal noong Pebrero.

-0-

LOCAL...

Nagpapatuloy pa rin ang routine immunization ng Integrated Provincial Health Office o IPHO sa South Cotabato.

Ito ay sa kabila ng nararanasang ngayong COVID-19 pandemic. Tiniyak ito ni National Immunization Program Manager Genesis Navales. Ayon kay Navales regular pa rin ang pagsasagawa immunization sa polio, measles, at pentavalent vaccines sa mga nasa 0 hanggang 12 years old.

Panawagan naman ni Navales sa mga magulang at guardian, dumulog sa pinakamalapit na Barangay Health Stations kung saan ginagawa ang vaccination tuwing araw ng Myerkules. Dinagdag din ni Navales ma ang mga buntis ay makikinabang pa rin sa pre-natal at iba pang family planning services.

Available din sa publiko ayon kay Navales Tele-medicine o online consultation. Ayon kay Navales sa halip kasi na face-to-face, marami nang mga doktor ang nagsagawa ngayon ng online consultation dahil sa COVID-19 pandemic.

-0-

LOCAL..

Plano ng lokal na pamahalaan na gawing resettlement sites ang mga nakatenggang public lands sa Koronadal City.

Ayon kay Koronadal Mayor Eliordo Ogena ito dahil na rin sa mataas na presyo ng mga lupang may titulo sa lungsod. Binigyan diin ng alkalde na sa halip na gumastos sa pagbili ng lupain magagamit pa ng lokal na pamahalaan ang pondo nito sa pag-develop mga public lands bilang resettlement sites.

Sinabi ni Ogena na kalakip din sa proyekto ang pagbibigay ng kabuhayan sa mga mamamayan. Sa ngayon ay sinimulan na rin ng local government ang development ng may tatlong ektaryang lupain sa Barangay New Pangasinan.

Ayon kay Ogena ang proyekto ay pinondohan ng P25 million pesos ng National Housing Authority o NHA. Ito ay mapapakinabangan ng 170 na mga pamilya. Voice Clip…Si Koronadal Mayor Eliordo Ogena

-0-

LOCAL..

Aminado si General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Officer Dr. Agripino Dacera Jr. na kailangan ng upgrading ng kanilang mga drainage systems.

Ito ay upang makaagapay din sa pagunlad ng lungsod. Sinabi ito ni Dacera matapos bahain noong nakaraang linggo ang maraming bahagi ng Gensan bunsod ng walang patid na mga pagulan.

Ayon kay Dacera apektado ng pagdami ng housing subdivisions ang drainage system sa lungsod. Kaya ayon kay Dacera para maresolba ang problema ng mga pagbaha lalo na sa mga mababang lugar sa Gensan kailangan na pagaralan muli ang kanilang drainage plan.

Dinagdag ni Dacera na nagpalala ba sa baha ang pagbara ng mga household waste sa mga kanal lalo na sa mga maliliit o secondary waterways. Kaya ayon kay Dacera kailangan din ng lokal na pamahalan na rebyuhin ang kanilang ordinansa sa waste management at disposal.

Matatandaan na dahil sa mga pagbaha noong nakaraang lingo, pansamantalang lumikas ang mahigit dalawang daang apektadong mga pamilya sa Gensan

-0-

LOCAL...

Nakinabang sa Free Range Chicken at Broiler Chicks ng Department of Agriculture 12 ang apat na asosasyon ng mga magsasaka sa Kalamansig, Sultan Kudarat.

Ang mga ito ay pawang mga benepisyaryo ng Livestock Program ng ahensya. Layon nito na matulungan ang mga magsasakang apektado ng pandemdya na magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Ito ay ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Ang mahigit isang daang mga alagaing manok ay ibinigay ng ahensya sa Tinandoc Womens Organization, at Kalamansig Rural Improvement Club sa Barangay Datu Wasay.

Habang nakatangap naman ng pitumpung mga broiler chicks ang Rural Improvement Club sa Barangay Sta. Clara at Parisa ISA sa Barangay Sangay.

-0-

Sa layuning mapasiglang muli ang sektor ng turismo sa probinsya, opisyal ng binuksan ang Mandangan, Kidapawan trail sa North Cotabato.

Subalit, sa mga nais umakyat sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas, kinakailangang sumunod sa mga bagong regulasyong tumatalima sa health protocols.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay Kidapawan Supervising Tourism Operations Officer Gillan Ray Lonzaga, nilahad nitong sa ilalim ng new normal na pag-akyat sa Mt. Apo, kailangan na ng medical certificate, waiver at valid Identification Card (ID) upang ma-secure ang climbing permit.

Pinayuhan din ang mga umaakyat na magsuot ng mga face mask, face shield at pag- obserba ng social distancing habang naglalakad sa bundok at lalong lalo na sa mga base camps. Sa ngayon exclusive sa mga trekkers mula region 12 lang ang makakapasok sa North Cotabato trail.

Tiniyak din ni Lonzaga na may mga red cross team ang nakabantay sa Jumpoff points upang ma check ang blood pressure at temperature at kung may lagnat lagnat, ubo at sipon ay bawal.

Bukod sa pagpapaalala sa mga umaakyat tungkol sa pagpapanatili ng kaligtasan sa mga mapanganib at panatilihing ligtas mula sa coronavirus, paalala din ni Lonzaga sa mga trekker ang kahalagahan ng responsableng pag-akyat, tulad ng pagpapanatiling malinis ng lugar at pag-iwas sa mga aktibidad na maaaring makapinsala sa bundok Apo.

-0-

LOCAL...

May lead na ang Matalam PNP sa mga salarin na siyang nasa likod ng pagbaril at pagpatay kay dating Brgy. Poblacion Kagawad Marvin Prado, umaga nitong Sabado sa MH Del Pilar St., Poblacion, Matalam, Cotabato.

Ayon kay Matalam PNP Chief Police Major Junrel Amotan, sa kanilang pagsisiyasat, maraming anggulo ang maaaring tingnan pero sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang kanilang pangangalap ng mga ebidensya. Mayroon na rin anila silang mga nakuhang impormasyon mula sa iilang mga witnesses na nakakita kung paano pinagbabaril si Prado.

Pero sa ngayon ay naghihintay pa ang PNP ng karagdagang mga ebidensiya at impormasyon upang matukoy ang motibo nito.

Nabatid na habang minamaneho ng 45-anyos na biktima ang kanyang Mitsubishi Galant sa nasabing lugar nang bigla itong pinagbabaril ng di pa kilalang mga salarin gamit ang caliber .45 pistol kung saan narekober ang anim na fired cartridge cases.

Naisugod pa sa pagamutan si Prado pero ideneklara itong dead-on-arrival ng mga doktor matapos matamo ang tama ng baril sa kamay at paa. Nabatid na si Prado ay siyang may-ari ng Matalam Institute of Science and Technology o MIST Matalam campus. Dati itong tumakbong konsehal sa bayan nitong 2017 elections pero hindi pinalad.

-0-

LOCAL...

Bagama’t nagmistulang ghost town sa loob ng isang araw ang sentrong bahagi ng Pikit, North Cotabato dahil sa ipinapatupad na ‘No Movement Sunday’, pero paraan ito ng LGU upang hindi tumaas pa ang kaso ng COVID sa bayan.

Ang ‘No Movement Sunday’ ay alinsunod sa EO number 12 ni Pikit Mayor Sumulong Sultan na inaasahang magtatagal hanggang sa susunod na linggo. Sa naturang araw ay sarado ang lahat ng mga business establishment sa bayan lalo na sa palengke maliban na lamang sa mga pharmacy, botika at ospital.

Kaugnay nito, ang sinumang lalabag sa naturang kautusan ay papatawan ng penalidad. 500-pesos sa first offense na may dalawang oras community service. 1000-pesos naman sa second offense at apat na oras na community service habang 2000-pesos na may anim na oras na community service sa ikatlong paglabag.

Kaugnay nito, sinabi ni Pikit PNP Chief Police Major Rolando Dillera Jr., na sa unang linggo kahapon, naging matagumpay ang pagpapatupad nito kung saan nakiisa ang lahat ng mga mamamayan sa bayan. Nabatid na ngayong linggo lamang, mayroon ng 62 COVID positive sa bayan kung anim ang active cases at walo na ang binawian ng buhay.

-0-

LOCAL..

Patuloy na nadagdagan ang bilang ng mga nagpopositibo sa Coronavirus Disease o COVID-19 sa North Cotabato batay sa 48 hours report ng kagawaran ng kalusugan nitong weekend.

Nitong sabado mayroong double digit number pa rin ang naitalang kaso kung saan ang Kidapawan City ang may pinakamaraming infections.

Labingdalawa naman ang tuluyan ng gumaling sa sakit.

Kahapon naman linggo, walo lang ang nadagdagan sa bilang ng bagong kaso kung kaya't umabot pa sa 298 ang total active cases ng sakit sa probinsya.

Labing walo lahat ang gumaling. Ang total recoveries ay 1, 245 habang nasa 93 naman ang COVID-19 related death. NDBC BIDA BALITA