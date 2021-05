NDBC BIDA BALITA (May 27, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES:

1 North Cotabato town councilor, na nakatanggap ng bakuna, nagpositibo sa Covid-19

2. Region 12, nakapagtala ng pinakamaraming nagpositibo sa isang araw lang; kahapon 360 cases ang new infections.

3. KAPAG IPINATUPAD na ang GCQ sa North Cotabato, mga botika at hospital bukas, ayon kay Gov. Catamco

4. Mga panuntunan sa pagpapatupad ng GCQ sa North Cotabto, ipinalabas na, detalye nito alamin

5. Cotabato City health officer, nababahala sa dumaraming Covid cases sa lungsod; isolation facilitres, halos puno na.

6. Posibilidad na may bagong COVID variant sa Region 12, inaalam ng DOH sa pamamagitan ng bio-surveillance

7. Fr. Jun Mercado, tunay na man of peace, ayon sa kapuwa pari na si fr. Gil Asilo

8. 4 year-old na batang lalaki patay matapos malunod sa Koronadal City

-0-

Local…

364 ang bagong kaso ngn Covid-19 ang naitala kagabi ng DOH-12.

Ito na ang highest single day tally so far ng coronavirus infections simula noong March 17, 2020.

Nanguna sa may pinakamaraming bilang ng bagong kaso ay ang Sarangani na umabot sa 130, sinundan ng South Cotabato na may 73 Covid infections, pangatlo ang General Santos City na may 59 cases samantalang ang North Cotabato at Sultan Kudarat ay kapwa may 51 na bagong kaso.

Dahil diyan, pumalo na sa 10,994 ang coronavirus infections sa rehiyon.

Gumaling naman ang 123 pang mga pasyente. SA ngayon, 8,418 ang total recovered patients.

Pinakamarami pasyente na gumaling ay mula sa North Cotabato na merong 44 katao, General Santos City 34, South Cotabato 24 at Sultan Kudarat 10.

Nasawi naman ang isang 57 years old na babae na taga Kidapawan kung kayat sumampa na sa 339 ang total deaths cases. Nasa 2,235 ang aktibong kaso.

-0-

Local…

MAARING IREKOMENDA NG COTABATO CITY HEALTH OFFICE ang pagsasailalim sa lungsod sa mas mahigpit ng quarantine protocols kung magpapatuloy ang pagdami ng Covid-19 infections sa lungsod.

Sinabi ni city health chief Dr. Meyasser Patadon na tuloy pa din ang pagdami ng infection sa lungsod kayat lalong pinalalakas ng city government ang kampanya kontra sa virus.

Sa ngayon, merong 1,642 ng total Covid infections, 1,387 naman ang naka-recover o gumaling at 70 na ang namatay. Ang active cases ay nasa 185.

Barangay Rosary Heights 2, may pinakamaraming kaso na abot sa 32, sumusunod ang Rosary Heights 11 na may 21 kaso.

Ayon kay Patadon, halos puno na ang mga isolation facilities, pati na ang Cotabato Regional and Medical Center.

-0-

LOCAL…

SA BANGSAMORO REGION, dalawa pang Covid-19 patients na taga Maguindanao ang namatay ayon sa talaan ng Bangsamoro Inter-agency task force kagabi.

Dahil dito, sumampa na sa 236 ang total death cases sa BARMM.

Nakapagtala rin ang Ministry of Health ng 66 na bagong kaso ng COVID-19 kung kayat pumalo na sa 6,316 ang total coronavirus infections sa rehiyon.

Dalawamput't apat sa mga bagong kaso ay mula sa Maguindanao, 14 sa Sulu, 13 naman sa Basilan at Lamitan, 11 sa Lanao del Sur at Marawi City habang apat naman sa Cotabato City.

Nasa 5,227 naman ang total recoveries matapos gumaling ang 23 pang mga pasyente.

Tumaas pa ng hanggang 853 ang aktibong kaso.

-0-

Local…

NAKA TEMPORARY LOCKDOWN na ang mahigit 60 mga bahay sa Southern Philippines Development Authority o SPDA Village sa barangay Semba, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Marami kasi sa mga nakatira sa 4th road ay nagpositibo sa Covid-19.

Upang mapigilan ang pagkalat ng virus, ipinasiya ni Mayor Cheryl Mary Rose Ann Sinsuat at ng municipal IATF ang lockdown.

Namimigay naman ng ayuda ng LGU sa mga apektadong pamilya. Ang locak down ay tatagal hangang June 9.

Isang residente kasi ng 4th road ng SPDA village ang nasawi at siya ay positibo sa Covid. AGad isinagawa ang contact tracing at swab test kung saan marami ang lumabas na positive sa virus.

Hiniling naman ni town administfrator Israel Sinsuat sa lahat na makipagtulungan sa mga otoridad para labanan ang virus.

-0-

Local…

SARADO ang main office ng Metro Cotabato Water District simula ngayong araw, May 27 hanggang bukas.

Sa isang pahayag, sinabi ng MCWD na ipatutupa kasi ang disinfection at decontamination sa opisina upang matiyak na ligtas ang mga kawani at mga kliyente nito.

Sa lunes. May 31, na uli babalik ang regular office transactions.

Walang penalties sa mga water bills na ang due ay ngayon hanggang June 11, 2021.

SAMANTALA, saratdin din ngayon at bukas ang opisina ng Philippine Statitics Authority o PSA sa Bangsamoro Region in Muslim Mindanao.

Magkakaroon din ng disinfection at decontamination activity sa PSA regional office.

-0-

Local………………..

NASA IKALAWANG ARAW na ang lamay ng mga labi ni Fr. Jun Mercado, OMI sa Archbishop Mongeau Chapel sa loob ng Notre Dame University.

Kahapon, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kaibigan, kakilala at kapamilya ni Fr. Jun na mabisita ang kanyang mga labi sa NDU chapel.

Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga at alas 2 hanggang alas 4 ng hapon pwedeng bumisita pero lahat ay dapat sumunod sa protocols.

Kagabi, si Fr. Rizalde Orola ang main presider sa wake mass kasama si Fr. Hilario Asilo na siyang homilist.

Ganito niya isinalarawan si Fr. Jun.

-0-

Local…

SAMANTALA, nagpahayag ng kalungkutan si 6th Infantry Division commander Maj. Gen. Juvymax Uy sa pagpanaw ni Fr. Jun Mercado.

Si Fr. Jun ay kasapi ng 6th ID’s multi-sector advisory board.

Sinabi ni Gen. Uy na kinikilala ng military ang act of volunteerism ni Fr. Jun at pagtulong sa Armyt na makabuo ng mga programang makatutulong sa pagsulong ng kapayapaan sa Mindanao.

-0-

LOCAL...

Upang malimitahan na ang pagpalabas at pagpasok ng mga mamamayan sa North Cotabato aasahan na ang mas mahigpit na pagpapatupad ng health protocols sa probinsya.

Ito’y dahil patuloy na pa rin sa pag lobo ang tinatamaan ng COVID-19 infections sa probinsya. Narito ang iilan sa mga inilabas na panuntunan ng Provincial Interagency Task Force on COVID-19;

1. NO MOVEMENT SUNDAY effective on May 30, 2021

2. Required Negative Result ng RT- PCR test para sa non-APOR na papasok sa border checkpoints

3. Pagpapatupad ng curfew hours mula 10 pm to 4 am araw araw;

4. PAGBABAWAL NG SABONG. Pagpapataw ng kaukulang penalidad sa mga nagmamay ari ng mga sabungan o sa sinumang magsasagawa nito habang nasa ilalim ng GCQ

5. PAGLIMITA NG BILANG NG MGA TAONG DUMADALO SA PAGTITIPON

6. Pagsasara ng mga fitness gyms at pagbawal ng ibang sports activities Aasahang magpapalabas ng bagong Executive Order kaugnay ng implementasyon ng GCQ.

-0-

LOCAL..

Epektibo na ngayong linggo My 30, 2021 ang pagpapatupad ng “No Movement Sunday” sa buong Cotabato Province.

Ito ay magtatagal hanggang June 30 2021 o isang buwan. Nilinaw naman ni North Cotabato Governor Nancy Catamco na sarado ang lahat ng establisiyemento sa probinsya maliban na lamang sa mga ospital at botika sa araw ng linggo.

Kaugnay nito, hiling ng gobernadora sa religious sectors na maglunsad ng on-line worship services for Sunday Services. Si North Cotabato Governor Nancy Catamco.

-0-

local...

Mula sa 900 mga miyembro ng Communist Terrorist Group o CTGs nitong 2017, bumaba na ito ngayon sa 300 ayon sa militar kasunod ng patuloy na military operation laban sa rebeldeng grupo pati na rin ang pagpapatupad ng programang ELCAC ng pamahalaan.

Ito ang sinabi ni 10th Infantry Division Commander Major General Ernesto Torres Jr. kasabay ng isinagawang press conference sa Makilala, North Cotabato kahapon kung saan iprenesenta sa harap ng media ang anim na mga sumukong NPA rebels at mga ilang mga high powered firearms ng mga ito.

Dagdag pa ni Torres na mula 23 mga guerilla fronts nitong 2017, nasa walong mga guerilla units na lang aniya ang natitira ngayon na nag-ooperate sa iba’t-ibang mga lugar na pasok sa area of responsibility ng 10th ID.

Aniya malaki ang naitulong ng programang ELCAC sa pagbaba ng bilang ng mga Communist Terrorist Group o CTGs dahil marami na ang piniling magbalik loob sa pamahalaan.

Ang mga dating Underground Mass Organizations na siyang support system ng NPA ay ginawa na ngayong People’s Organization ng militar kung saan mayroon mga livelihood ang mga ito na malaking tulong sa pag-angat ng kanilang kabuhayan.

Ang 10th ID ay may operational responsibility sa mga lugar ng Davao Region, ilang lugar sa Agusan del Sur, Surigao del Sur at iilang parte Soccsksargen kabilang ang second district ng North Cotabato.

-0-

local...

Bagama’t nakatanggap na ng bakuna laban sa COVID-19 ang isang konsehal sa Matalam North Cotabato, tinamaan pa rin siya ng virus.

Ito ang inanunsyo ni Councilor April Babol sa pamamagitan ng kanyang social media post. Anya, nakatanggap na siya ng second dose ng sinovac vaccine dahilan para nasa mild symptoms category lang siya.

Panawagan nito sa lahat ng may close contact sa kanya na imonitor ang sarili at kung makaramdam man ng sintomas ng sakit katulad ng ubo at lagnat ay makipag-ugnayan lamang sa Local Government Unit para sa proper treatment and care. Hinihikayat din nito ang iba pa lalo na ang takot sa bakuna na pagpaturok na upang hind matindi ang epekto ng virus sa katawan.

Sa ngayon, nasa quarantine period na ang nasabing konsehal.

-0-

local..

Tumaas ang dengue cases sa dalawang mga barangay ng Surallah, South Cotabato,dahilan ng pagsailalim sa mga ito sa State of Calamity.

Ang mga ito ay ang mga barangay ng Libertad at Buenavista. Kinumpirma ito ni Surallah Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Leonardo Ballon.

Sinabi ni Ballon na biglang tumaas ang dengue cases sa nasabing mga barangay ngayong tagulan. Ipinahayag nito na matapos maideklara ang state of calamity, magagamit na ng dalawang mga barangay ang kanilang calamity fund sa mga programa kontra dengue.

Dinagdag din nito na para mapigil ang pagkalat ng dengue nagsasagawa na ng fogging ang lokal na pamahalaan sa Libertad.

Habang tapos na rin ang residual spraying sa Barangay Buenavista. Naglusad din ng clean up drive ayon kay Ballon ang mga barangay officials sa nasabing mga barangay.

-0-

local..

Naghihinagpis ngayon ang pamilya ng isang apat na taong gulang na bata na binawian ng buhay matapos malunod sa ilog sa barangay Topland, Koronadal City kahapon ng umaga.

Ayon kay alyas Marissa, ang tiyahin ng nasawing biktimang si Alyas Loloy, kasama nitong naligo sa ilog ang kapatid na si Inday, 2 years old, at dalawa niyang mga anak. Nang mapansin na wala ang magkapatid inakala niyang umuwi ang mga ito.

Pero nang hindi niya makita ang mga ito sa kanilang bahay nabahala siya kaya humiling na ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Natagpuan naman ng tiyahin na lumulutang sa ilog ang magkakapatid.

Ngunit sa kasamaang palad hindi na-revive ang biktimang si alyas Loloy sa South Cotabato Provincial Hospital. Habang ang nakatatanda naman nitong kapatid na si alyas Inday ay nagpapagaling pa sa nasabing ospital.

Nabatid na ang magkapatid ay ipinagkatiwala sa kanilang tyahin ng kanilang mga magulang na tumungo sa bayan ng Surallah para mag-ani ng kamoteng kahoy. Nananawagan naman ng tulong para sa pagpapalibing at pagpapagamot sa mga biktima ang kanilang pamilya.

-0-

local...

Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ang pagsagawa ng inventory para sa mga mamamayan na apektado ng pinaigting na general community quarantine o GCQ sa General Santos City.

Ayon kay City Administrator Atty.Arnel Zapatos, ito ay bilang paghahanda na rin ng lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng relief assistance sa mga apektadong residente.

Nilinaw ni Zapatos na hindi lahat sa mahigit 169,000 na mga pamilya sa lungsod ay mabibigyan ng food packs. Ayon kay Zapatos iniutos na rin ni Mayor Ronnel Rivera sa mga punong barangay sa Gensan na paghandaan ang pamimigay ng relief assistance.

Tiniyak din nito na may sapat pa ring supply ng bigas Gensan LGU. Binili ito ng lokal na pamahalaan para sa kanilang COVID-19 relief and response program noong nakaraang taon.

-0-

local...

Palaguin ang tulong na binigay ng pamahalaan dahil dala nito ay biyaya.

Ito ang hiling ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena sa mahigit dalawampung mga mamamayan sa Koronadal City na nabigyan ng Kabuhayan Starter Kits ng Department of Labor and Employment o DOLE at lokal na pamahalaan. Ang mga nabigyan ng tulong ay pawang mga benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Emergency Employment Program o DILEEP.

Ito ay programa na nagbibigay ng dagdag na kabuhayan sa mga mahihirap na mamamayan, at mga mangagawa na kulang ang kita.

Binigyan diin pa ng alkalde na walang imposible sa taong desidido at determinado na baguhin ang kanilang kalagayan. Hamon ni Ogena sa mga nabigyan ng starter kits paunlarin ang kabuhayan para mabigyan ng dobleng puhunan ng lokal na pamahalaan pagkalipas ng isang taon.

Magtatagal naman ang pamimigay ng kabuhayan starter kits sa iba pang mga kwalipikadong mga mamamayan sa Koronadal City hanggang bukas.

-0-

local...

Bio-surveillance sa bagong COVID-19 variants tiniyak ng DOH 12 Nagsasagawa ng bio-surveillance sa mga bagong COVID-19 variant sa region 12 ang Department of Health o DOH.

Ayon kay DOH 12 Health Education and Promotion Officer Arjohn Gangoso, ang specimen na makukuha nila ay agad na pinadadala para ma-test sa Philippine Genome Center para malaman ang strain ng virus. Bunsod ito ng pagpasok ng bagong variant ng COVID-19 virus sa rehiyon.

Pero nilinaw ni Gangoso na kahit hindi pa napadala sa Phililippine Genome Center ang RT-PCR positive result ng pasyente rumeresponde na ang mga health care frontliners.

Sinabi ni Gangoso na ang mga nagpositibo sa COVID-19 ay agad na inilalagay sa isolation ng mga health workers na nagsasagawa rin ng contact tracing.

Sa ngayon ayon kay Gangoso tanging mga na-detect pa lamang na mga bagong variant ng COVID-19 virus sa SOCCKSARGEN ang South African, UK at Indian variant. Voice clip…Si DOH 12 Health Education and Promotion Ofifcer Arjohn Gangoso