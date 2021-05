NDBC BIDA BALITA (May 29, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES:

1 FR. JUN MERCADO, OMI, ihahatid na ngayon sa kanyang huling hantungan

2. REGION 12, MAY 275 new COVID-19 cases, Koronadal nakapagtala ng may pinakamarami na abot sa 74

3. Makilala Mayor Quibod, pagaling na sa COVID-19 pero nakaisolate pa rin; bilang ng LGU employees na nagpositibo, nadagdagan pa.

4. Safety Seal Certification, ibibigay ng DTI 12 sa mga establisemento sa rehiyon na sumusunod sa minimum health standards

5. SA KIDAPAWAN CITY, maximum tolerance, ipatutupad sa implementasyon ng “No movement Sunday”

6. SA SOUTH COTABATO, MGA BILANGGO at mga gwardya na positibo at may sintomas, nakatakdang i-isolate

7. NOTRE DAME OF MIDSAYAP COLLEGE, 12 iba pang colleges and universities, binigyan ng go-signal ng CHED na magkaroon ng face to face classes.

Local…

IHAHATID NA NGAYONG UMAGA NG OBLATES of Mary Immaculate si Fr. Eliseo Mercado Jr sa kanyang huling hantungan pagkatapos ng misa sa Archbishop Mongeau Chapel sa Notre Dame University.

Ngayon din ay ika-73rd birthday ni Fr. Jun.

Si Cotabato Archbishop Angelito Lampon, OMI ang main celebrant ng misa na gagawin alas 8:30 ng umaga kasama ang mga pari ng OMI at Diocesan Clergy of Cotabato.

Kagabi, si Fr. Marciano Mars Andres, OMI ang presider ng wake mass kung saan kanyang ibinahagi ang kanilang samahan ni Fr. Jun sa huling tatlong taon ng kanyang buhay sa mundo.

Ayon kay Fr. Mars, ang malimit nilang pinag-uusapan ay ang kanilang buhay bilang mga pari at missionary ng OMI at ang nangyayaring pandemiya sa mundo.

Si Fr. Jun, kilalang peacemaker ng Mindanao, ay sumakabilang buhay dahil sa cardiac arrest noong May 23, Pentecost Sunday.

Pagkatapos ng misa ngayong umaga, agad siyang dadalhin sa OMI cemetery sa Our Lady of Lourdes Grotto, Tamontaka, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Hiling ng Oblates sa lahat ng mga dadalo at makikiisa na sumunod sa health protocols.

Vaya Con Dios Fr. Jun at Happy 73rd Birthday.

-0-

Local…

APAT ANG NASAWI dahil sa Covid-19 sa Soccsksargen region kahapon.

Naitala rin ng Dept of Health-12 ang 275 na bagong kaso ng Covid-19 infections habang naitala rin ang 213 na mga gumaling.

Dalawa sa mga nasawi ay taga Mlang, North Cotabato, isa sa Makilala, North Cotabato at isa sa Gen. Santos City

Sa mga bagong kaso, Koronadal City ang may pinakamarami na abot sa 74, Gen. Santos City merong 56 at 32 naman sa Polomolok.

Sa mga gumaling, pinakamarami ang Gen. Santos City na may 71, Kiamba, Sarangani may 34 at Koronadal City 25.

Overall, ang total case sa Region 12 ay 11,404 habang nasa 2,218 ang active cases, 8,830 pasyente na ang gumaling.

Ang mga nasawi ay abot na sa 354.

-0-

LOCAL…

SA BANGSAMORO REGION, naitala ng Ministry of Health ang 72 bagong kaso ng Covid infections.

Dahil diyan, ang total cases sa buong BARMM ay abot na sa 6,451.

Kahapon, naitala din na may 66 katao ang gumaling mula sa sakit. Kayat ang total number of recovered patients ay nasa 5,335 habang ang bilang ng mga namatay ay 241.

Sa 72 new cases, Maguindanao ang may pinakamarami na abot sa 24, Lanao del Sur at Marawi City may 18 habang 15 naman sa Basilan at Lamitan City.

Ang Cotabato City ay may 10 bagong kaso habang ang Sulu ay may 5. Walang naitalang bagong nagkasakit sa Tawi-Tawi.

-0-

LOCAL…

LABING TATLONG MGA COLLEGES and universities na may health-related programs ang binigyan ng go signal ng Commission on Higher Education (CHED-12) na magkaroon ng limited face-to-face classes.

Sinabi ni CHED-12 regional director Nelia Alibin na ito ay matapos ang serye ng mga evaluation sa kakayahan ng mga paaralan na ito na magkaroon ng face to face classes sa harap ng umiiral na pandemya.

Ito ay para sa school year 2021-2022 na sumasakop sa dalawang semesters.

Ang mga pinayagang magkaroon ng limited face to face classes ay:

Notre Dame of Midsayap College,

Cotabato Medical School Foundation, Inc.,

North Valley College Foundation, Inc.,

Sultan Kudarat State University,

Sultan Kudarat Educational Institution,

Southern Mindanao Institute of Technology,

Southern Baptist College,

VMC Asian College Foundation, Inc.,

St. Alexius College,

Southern Christian College,

University of Southern Mindanao-Kabacan campus, Brokenshire College of Socsksargen

General Santos Doctors Medical Foundation Inc.

-0-

Local…

Naantala man dahil sa pandemya noong nakaraang taon, ngayon ay tuloy na tuloy na ang pagpapatayo ng TESDA Provincial Training Center na una nang pinangako ni P. Duterte noong bumisita ito sa Pigcawayan, North Cotabato.

Hindi lang training center ang nag-umpisa sa Pigcawayan maging ang mga pagsasanay ng Technical Education and Skills Development Authority ay nag-umpisa na rin kagaya ng:

Organic Agriculture Production NC II,

Photovoltaic Installation NC II,

Cookery NCII,

Bread and Pastry NCII at

Electrical Maintenance Installation NC I.

Ipinangako ng TESDA upang matulungan hindi lang ang mga taga-Pigcawayan kundi maging ang mga karatig bayan nito.

Ayon pa kay TESDA North Cotabato Provincial Director Norayah Acas tanging North Cotabato lang ang may dalawang provincial training center sa buong rehiyon na nasa Amas, Kidapawan City at Pigcawayan.

Sinabi naman ni TESDA 12 Regional Director Rafael Abrogar na mas magandang tawaging Presidential Training Center ang PTC-Pigcawayan, dahil isa ito sa mga pinangako ng pangulo at isa ito sa mga pamana nya mula sa kanyang administrasyon.

-0-

LOCAL...

Nasa isolation facility pa rin at patuloy pang nagpapagamot sa COVID-19 si Makilala Mayor Armado Quibod.

Ito ang sinabi sa Radyo BIDA ni Vice Mayor Atty Ryan Tabanay na ngayon ang acting mayor ng bayan. Sinabi anya ng alkalde sa kanya, ito’y excited na sa kanyang pagbabalik at pagsilbihan ang mga mamamayan ng Makilala lalo na ngayong may kinakaharap na krisis ang buong mundo.

Posibleng sa ikalawang linggo ng hunyo makakalabas na siya ng isolation facility dahil mabilis naman ang kanyang paggaling.

Matatandaan na ilang mga residente na ang nasita at nabigyan ng citation ticket dahil sa paglabag sa health protocols. Ito’y patunay lang any ana pinalalakas pa sa bayan ang pagbibigay ng parusa sa mga hindi susunod sa kautusan.

-0-

LOCAL...

Kinilala ng Department of Health o DOH ang Kidapawan City Government bilang isa sa mga RESBAKUNA Champions ng bansa na nagpatupad ng pagbabakuna kontra COVID-19.

Sa Facebook page ng DOH XII, kinilala ng ahensya ang Lokal na Pamahalaan sa aktibong pagpapatupad ng data gathering sa mga indibidwal na kwalipikadong mabigyan ng Anti-COVID-19 vaccine sa ilalim ng A.1 at A.2 priority o mga medical front liners at senior citizens.

Pinangunahan nito ang pag-digitalize ng Individual Record of Barangay Inhabitants. Binigyan rin ng Electronic Rapid Damage Assessment Training ang mga barangay secretary para turuan mangolekta at mag-organisa ng mga confidential information.

Nakamit ito sa aktibong pakikipagtulungan ng City Health Office, North Cotabato Medical Society at ang Office of the Senior Citizens Affairs, kung saan ay nasa 80% na ang nakalap na impormasyon sa mga frontliners at senior citizens.

Tanging mga bakuna pa lamang mula sa DOH ang ginagamit ng City Government sa kasalukuyan ngunit nakapagpabakuna na ng mahigit sa 400 medical frontliners at 700 na senior citizens sa lungsod. Inaasahang maipapatupad na rin ang roll out ng bakunang bibilhin para naman sa tinatarget sa mahigit sa 40,000 na mga mamamayan ng Kidapawan City sa third quarter ng taong kasalukuyan.

-0-

LOCAL

Patuloy na naghahanda ang mga pulis hinggil sa unang pagkakataon na pagpapatupad ng No Movement Sunday sa Kidapawan City sa ilalim ng General Community Quarantine sa buong probinsya.

Ayon kay Kidapawan City PNP Chief Police Lt. Col Rammel Hojilla, sila ay tatalima lamang sa kautusan base sa probisyon na inilabas ng Provincial Interagency task Force on COVID-19. Sa kanilang isinasagawang meeting, binigyan diin nito kung sino-sino lamang ang maaring makalabas sa No Movement Sunday. Dapat ay ang mga frontliners lamang na essential ang trabaho.

Inihayag ng hepe na maximum tolerance ang ipapairal ng PNP lalo pa at aasahang hindi lahat ng mga maaring pumasok ay alam na ang kautusan. Kailangang ipaliwanag lamang at pabalikin ang mga hindi dapat lumabas sa panahon ng pagpapatupad ng No Movement Sunday.

Kung hindi pa rin tatalima ay dadalhin lamang sa holding area ng PNP at aasahang papatawan ng penalidad. Sinabi naman ni Hojilla na may konsiderasyon naman sila hinggil sa pagpapatupad nito.

-0-

LOCAL...

Sa ilang magkasunod na araw, ang Kidapawan City pa rin ang may pinakamaraming naitalang kaso ng COVID-19 sa buong North Cotabato.

Batay sa 24hour report ng Department of Health, mayroong 34 new COVID infections kagabi ang North Cotabato labing apat ang galing ng Kidapawan City.

Sinundan ng Mlang na mayroong siyam, anim sa Carmen, tig dalawa sa Arakan at Matalam habang mayroon namang isa sa Kabacan.

Sa mga recoveries, nakapagtala ang probinsya ng 13. Nadagdagan naman ng tatlo ang binawian ng buhay dahil sa virus kahapon.

Dalawa sa mga ito ay senior citizen na galing sa Makilala at Mlang. Isa ding 51 anyos na babae ang nasawi na galing din sa bayan ng Mlang. Sumampa ngayon sa 101 ang sumatotal ng COVID related deaths. NDBC BIDA BALITA

-0-

LOCAL...

Aalamin ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga establisemento sa SOCCKSARGEN na sumusunod sa minimum public health standards.

Ito ay para mabigyan ng Safety Seal Certification ng ahensya. Kasama ng DTI 12 sa pagpapatupad ng Safety Seal Certification Program ang Department of Labor and Employment, Department of Health at Department of the Interior and Local Government.

Ito ang sinabi ni DTI 12 Consumer Protection Division Chief Mary Ann Morales sa virtual orientation ng programa. Dinaluhan ito ng mahigit pitumpung mga kinatawan ng iba’t ibang mga establisemento sa rehiyon.

Ayon kay Morales layon ng pagbibigay ng Safety Seal Certification na matiyak ang kaligtasan ng mga consumer sa pamamagitan ng pagsunod sa minimum public health standards.

Isinsusulong din nito ayon kay Morales ang pagamit ng StaySafe.ph digital contact tracing para sa mas ligtas na pagbubukas ng ekonomiya.

Ang programa ayon kay Morales ay bolontaryo lamang para naman sa mga groceries, supermarkets, membership shopping clubs, Convenience stores, Construction supply o hardware stores, Logistics Service Providers o outlets, Barbershops and Salons, Service and Repair Shops.

-0-

LOCAL...

Nakatulong ang pinaigiting na COVID-19 health procotols para umabot sa plateau level o tumigil na sa pagtaas ang COVID-19 infections sa Koronadal City.

Ipinihayag ito ni City Health Officer Dr.Edito Vego. Paliwanag ni Vego hindi kasi umabot 300 hanggang 400 na prediksyon nila ang COVID-19 cases sa lungsod sa nakalipas na dalawang lingo.

Sinabi ni Vego na pinakamarami sa mga nagka-COVID-19 sa Koronadal ay nahawa ng virus sa kanilang mga tahanan at hindi sa opisina o mga pampublikong lugar.

Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Vego hindi inirerekomenda ng City Health Office ang isolation ng mga COVID-19 patient sa mga bahay.

Aminado si Vego na dahil sa kakulangan ng pasilidad, pinayagan ng city health office ang home quarantine noong nakaraang linggo.

Ito ayon kay Vego ay naging sanhi din ng paglobo ng COVID-19 infection sa lungsod. Sa ngayon ay bukas na ang pinakabago at pinakamalaking 200 bed capacity na COVID-19 isolation facility ng Koronadal sa Marbel I Central Elementary sa Barangay General Paulino Santos.

-0-

LOCAL..

Nagpositibo sa COVID-19 ang isang jail guard at isang person deprived o liberty o PDL sa South Cotabato provincial jail. Kinumpirma ito sa Radyo Bida ni South Cotabato OIC Provincial Jail Warden Felicito Gumapac.

Ayon kay Gumpapac ang COVID-19 positive na inmate ay inihiwalay na ng selda. Natuklasan itong COVID-19 positive noong May 24 matapos atakehin ng asthma Habang ang jail guard naman na COVID-19 positive ay naka-quarantine na sa kanilang barangay.

Ayon kay Gumapac ang may 20 PDL naman na naka-close contact ng mga ito at may sintomas ay isasailalim sa swab test ngayong araw. Sinabi ni Gumapac na palaisipan pa rin sa kanila kung papaano natamaan ng COVID-19 ang kanilang inmate at jail guard.

-0-

LOCAL...

Nagsasagawa ngayon ng clearing operation sa national highway barangay Saravia Koronadal ang Department of Public Works and Highways o DPWH.

Ito ay bilang pagpapatupad naman sa road widening project ng ahensya sa Koronadal-Gensan highway Ayon kay Saravia Barangay Chairman Gregorio Presga, nakaapekto naman ito sa mahigit 160 na mga pamilya .

Nilinaw ni Presga na ang mga apektadong pamilya sa mga Purok ng Maunlad, Kauswagan, Ilang-ilang, Sampaguita, Maharlika at Sto. Niño ay pawang mga nakatira din sa Saravia.

Kaya ayon kay Presga, inilililipat nila ang kanilang mga bahay sa mga lupang pagmamayari nila na hindi na saklaw ng road-right of way. Sinabi nito na ang mga apektadong pamilya naman sa Purok Crismos ay inalok ng relocation site ng provincial government ng South Cotabato sa karatig bayan ng Tupi.

Ang hiniling lamang ng mga ito ayon kay Presga ay mabigyan sila ng isang linggong palugit para makalipat.

-0-

LOCAL..

Tampok sa culminating activity ng 2021 Farmers’ and Fisherfolks Month celebration ng DA ang paglunsad ng Philippine Action Plan for Family Farming o PAP4FF.

Pinangunahan naman ito ni Agriculture Secretary William Dar. Layon nito na maisulong ang pagkakaisa ng mga stakeholder ng Department of Agriculture para maisakatuparan ang kanilang mga adhikain.

Ang mga ito ay ang “Masagang Ani, Mataas na Kita, at Marangal na Buhay ng Pamilyang Magsasaka.”

Ayon naman kay Agricultural Training Institute o ATI Assistant Director and National Focal Person for Family Farming Rosana Mula, ang PAP4FF ay may tatlong strategic action areas.

Ang mga ito ay ang Policy and Program, People and Partnership na tutugon sa mga hamon ng pamilyang magsasakang Pilipino. Ang PAP4FF ay suportado naman ng iba pang ahensya ng pamahalaan, civil society organizations, farmer groups, non-government organizations, academe at international institutions.

-0-

local...

Limang kasapi ng Maute terroist group ang sumuko sa Lanao del Sur.

DAHIL DAW SA PATULOY na military operations laban sag a teroristang grupo sa Lanao del Sur, sumuko ang lima na mga dating kasamahan ng grupong sumalakay sa Marawi Ctiy noong 2017.

Sinabi ni 51st Infantry Battalion commander Lieutenant Colonel Fernando Payapaya na ang limang bandido ay sumuko kahapon sa kanilang himpilan sa Barangay Dilausan, Madalum, Lanao del Sur.

Hindi muna kinilala ni Payapaya angn mga sumuko dahil may mga kasamahan pa silang lalabas na rin mula sa grupong Maute.

Isinuko nila ang isang M-14 rifle, dalawang Garand rifle at dalawang M-16 Armalite rifles.

Pinasalamatan ni Colonel Payapaya ang suporta ng mga local officials sa pangunguna ni Madalum Mayor Omeraida Mindalano.

-0-

Local...

Drug suspect patay sa Cotabato City matapos manlaban daw sa mga police.

Isinugod man sa ospital, idineklarang dead on arrival ang suspect na nakilala sa pangalang Sammy Sanday.

Sinabi ni Police Station 4 commander Major Rene Dale Cairel na isang police asset ng nakabili ng shabu kay Sanday sa Purok Tukananes, Barangay Poblacion 7 alas 5 kahapon.

Matapos na maibigay ang shabu, napansin ng suspect na police asset ang kanyang ka-transaksyon na sumenyas sa mga kasamahan.

Dahil dito, bumunot ng kanyang home-made Uzi machine pistol pero naunahan siyang paputukan ng mga police. Nakuha sa kanya ang anim na sachet ng shabu, baril, mga bala at buy bust money. AGad na dinala si Sanday sa pagamutan pero huli na.

Samantala, huli ang isang pintor na kinilalang si George Sismundo na taga Zone 2, Barangay Poblacion 1 matapos na ikasa ang isang anti-drug operation laban sa kanya sa Vilo Subdivision, Barangay Poblacion 4, Cotabato City.

Si Sismundo ay hindi nanlaban kayat nakakulong siya ngayon sa police lock-up cell.