NDBC BIDA BALITA (May 3, 2021)

Local…

Apat pang mga pasyente ang naitalang namatay dahil sa Covid-19 sa region 12, ayon sa DOH-12

Ang mga nasawi ay kinibibilangan ng dalawang babae na taga North Cotabato, isang 52 years old na taga Libungan at isang 87 years old na taga Kabacan.

Nasawi rin ang isang 70 years old na lalaki na taga Gen. Santos City at isang 43 years old na lalaki sa Koronadal.

Dahil diyan, sumampa na sa 255 ang Covid-19 related deaths sa rehiyon.

Iniulat din ng DOH ang karagdagang 41 panibagong kaso ng deadly virus sa rehiyon.

Nagunguna pa rin ang South Cotabato sa may pinakamaraming bagong kaso ng sakit na umabot sa 22, Gen. Santos City 15, Sultan Kudarat 2 at North Cotabato 1.

Dahil dito, pumalo na sa 7,511 ang total cases.

Gumaling naman ang 31 pang mga pasyente kung kayat sumampa na sa 6,518 ang total recoveries.

20 sa mga gumaling ay mula sa South Cotabato, 7 Gen. Santos City at 4 North Cotabato.

Nasa 736 na ang aktibong kaso.

LOCAL…

NAGBIGAY PUGAY SI BANGSAMORO LABOR MINISTER Muslimin Sema sa sektor ng mga manggagawa nitong nakalipas na Labor Day.

Aniya, mahalaga ang papel ng mga manggawa bilang engines of economic development.

Kaya, ang Ministry of labor ay determinado na makatulong upang bumuti ang ekonomiya ng rehiyon.

Ang pahayag ni BARMM Labor Minister Romeo Sema

LOCAL…

TATLONG MGA BARANGAY SA SULTAN KUDARAT, Maguindnaoa ng makakaroon na rin sa wakas ng kanilang sariling barangay hall.

Kahapon, isinagawa ang groundbreaking program para sa pagtatayo ng barangay hall sa Gang, Banubo at Simuay.

Bawat barangay hall ay nagkakahalaga ng P3.5 million na pinondohan ng Ministry of the interio and Local Government.

Mismong sina Bangsamoro Chief Minister Ahod Ebrahim and Local Government Minister Atty. Naguib Sinarimbo ang nanguna sa ground breaking ceremony.

Local…

NAGPASABOG NG BOMBA ANG mga kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters SA Talayan, Maguindanao kahapon.

Sinabi ni 6th ID spokesperson Lt. Colonel John Paul Palomar na naganap ang pagsabog alas 8 ng umaga habang dumadaan ang isang military convoy.

Walang nasugatan sa mga sundalo at hindi naman naapektuhan ang military vehicles.

Noong Biernes, isang sibilyan ang sibilyan ang nasaktan nang magpasabog ng improvised bomb agn BIFF sa Barangay Kitango.

Local…

NAGSUKO NG MGA ARMAS ang tatlong mga local government executive sa Lanao del Sur ng mga armas sa military.

Ito raw ay suporta ng mga mayor sa kampanya ng pamahalaan upang makatulong sa pagkamit ng kapayapaan sa Mindanao.

Ang mga armas ay isinuko sa 82nd Infantry Battalion

In a statement Sunday, the Army’s 103rd Infantry

Kabilang sa mga isinukong mga armas ay 12 gauge shotgun, a .50 caliber Barrett sniper rifle, isang sniper rifle, dalawang grenade launchers, mga bala at ibapa gamit pandigma.

Ang mga baril ay mula sa Buadipuso Buntong, Ditsaan Ramain at Bubong, lahat sa Lanao del Sur.

local...

Publiko pinagiingat ng PDEA 12 sa online na bentahan ng iligal na droga Mag-ingat sa mga drug pusher na ginaamit ang social medila sa kanilang iligal na gawain.

Ito ang panawagan sa publiko ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 Information Officer Kath Abad.

Ayon kay Abad kapag nagkabayaran na online, madalas nagkakasundo ang pusher at buyer sa lugar kung saan iwan ang illegal drugs. Kinumpirma ni Abad na ito ay nangyayari na sa General Santos City kung saan karamihan sa kanilang mga naaresto ay mga kabataan.

Sinabi ni Abad na may mga drug pusher din na para makapagpakalat ng illegal drugs ay gumagamit ng mga pekeng social medial accounts.

Sinabi din Abad na maliban sa social media nakikipagugnayan din ang PDEA sa mga courier services na maaring gamitin sa pagpapakalat ng illegal drugs ang kanilang serbisyo.

local.

Symbolic lamang ang ginawang COVID-19 vaccination sa mga mangagawa ng Department of Labor and Employment o DOLE 12 sa Koronadal city.

Ayon kay DOLE 12 Information Officer Christopher Gamboa ito ay bilang kabahagi ng 119th Labor Day Celebration ng ahensya noong Sabado Nakinabang sa libreng unang dose ng Sinovac vaccine ang sampung mga mangaggawa na nasa A4 priority list.

Ayon kay Gamboa ang mga ito ay mula sa food delivery, express delivery company at transport sector. Ibibigay naman ang ikalawang dose ng bakuna sa mga ito pagkalipas ng dalawamput walong araw.

Katuwang ng DOLE sa vaccination na isinagawa sa Notre Dame of Marbel University Gym ang DOH at City Health Office ng Koronadal

Sinabi din ni Gamboa na bahagi ng selebrasyon ang Virtual Labor Day Job Fair na magtatagal hanggang ngayong araw. Sa mga naghahanap ng trabaho ayon kay Gamboa ay maariing mag-apply sa www.workbank.com na nagaalok ng mahigit siyamnaraang mga trabaho.

local...

Makakatanggap ng food packs mula sa lokal na pamahalaan ang mga pamilya sa dalawang mga barangay sa Koronadal City na isinailalim sa lockdown o Modified Enhanced General Community Quarantine o MECQ.

Mananatili ang lockdown sa mga barangay ng Santa Cruz at General Santos Paulino Santos hanggang sa May 14. Ayon kay Mayor Eliordo Ogena,ito ay dahil sa mataas na kaso ng COVID-19

Ang Santa Cruz ay mayroong 45 COVID-19 cases at 29 naman ang General Paulino Santos na pinakarami sa lungsod.

Ayon kay Ogena habang nasa lockdown papayagan lamang lumabas ang mga taga Santa Cruz tuwing Lunes at Huwebes habang Myerkules at Sabado naman ang GPS.

Pero ayon kay Ogena hanggang dalawa katao lamang ang maaring lumabas sa bawat bahay. Ang Koronadal city ay mayroon nang mahigit isang libong COVID-19 cases, nanatili namang active ang may 170 sa mga ito, at 21 ang nasawi sanhi ng kumplikasyon sa COVID-19.

Border control mariin na ring ipinatutupad ng LGU sa Gensan dahil sa tumaas na COVID-19 cases Limitado lamang ngayon sa essential travel ang pagpasok ng mga mamamayan sa General Santos City.

Pero nilinaw ni Mayor Ronnel Rivera na tuloy pa rin ang negosyo ng mga establisemento ngayong nasa modified general community quarantine ang lungsod.

Paliwanag ni Rivera kailangan itong gawin ng lokal na pamahalaan para mapanatiling matatag ang health system sa lungsod. Bunsod ito ng tumataas na COVID-19 cases sa Gensan.

Sinabi ni Rivera na umabot na sa 82.2 percent ang occupancy rate ng mga ospital sa lungsod.

Ang mga naka-admit na pasyente ay hindi lamang mula Gensan kungdi pati na rin sa karatig bayan, lungsod at lalawigan sa region 12.

Dinagdag ni Rivera na wala nang bakanteng mechanical ventilators at high flow machines ang Gensan ngayon na mahalaga sa treatment ng severe at critical COVID-19 cases.

Binigyan diin ni Rivera na hanggang maari ayaw na ng LGU na higpitan pa ang quarantine measures sa Gensan para sa economic recovery.

Pero ayon kay Rivera kailangan itong balansehin at ikonsidera ang kapasidad ngayo ng health system sa Gensan at status ng mga medical front-liners.

Rice production technologies pinaiigting sa region 12 at karatig lugar ng Philippine Rice Research Insitutute ng DA at National Irrigation Administration

Mamimigay ng rice production information at educational materials sa mga magsasaka region 12 at karatig lugar ang Department of Agriculture-Philippine Rice Research Institute o DA-Philrice at National Irrigation Administration o NIA.

Nagkasundo ang dalawang mga ahensya na palawakin ang pagtatahin ng palay sa pamamagitan ng tinatawag na “Panggas” na nakagisnan ng mga magsasaka sa Lambayong Sultan Kudarat at Alternate Wetting and Drying o AWD ng mga magsasaka sa M’lang,North Cotabato.

Umaasa naman si DA-Philrice Midsayap Director Sailila Abdullah na magagamit ng mga magsasaka ang kanilang matutunan para sa Masaganang Ani at Mas Mataas na kita.

Ang Panggas ay dry direct crop establishment method, na nagbibigay daan para sa sabay-sabay na pagtatanim ng mga magsasaka sa kabila ng limitadong water irrigation supply. Layon nito na mabawasan ang pananalasa ng mga peste sa mga palayan.

Habang isinusulong naman ng AWD ang pagtitipid sa paggamit ng tubig at pagsugpo ng mga peste at disease infection sa mga palayan.

Muling hiniling ni Cotabato Governor Nancy Catamco ang kooperasyon at disiplina ng bawat mamamayan ng North Cotabato upang hindi na mas dadami pa ang kaso ng COVID-19 infections sa probinsya.

Aasahang makikipagpulong ang goberndora kasama ang mga alkalde, provincial heads at lungsod upang mapag-usapan ang pagpapatupad ng preventive measure.

Maari rin anyang maipatupad ang mas mahigpit na border control kung sakaling mas tataas pa ang bilang ng mga nagpositibo sa probinsya maging sa mga kalapit na lugar sa buong rehiyon dose.

Kabilang sa posibleng mapag-uusapan ang muling pagpapatupad ng 14-day quarantine requirements sa mga NON- APOR, pagrequire ng anti gen test results at pagpresenta ng CCTS card sa mga border control. Aminado rin ang gobernadora na hindi pa sapat ang mga dumarating na bakuna sa probinsya.

Kinumpirma ng Local Interagency Task Force North Cotabato na nagpositibo sa Antigen test ang ilang indibidwal sa President, Roxas North Cotabato.

Batay sa facebook post ni EOC Manager Board Member Philbert Malaluan, naka isolate na ngayon ang mga pasyente at isinasagawa na ngayon ang contact tracing sa mga posibleng nakasamuha ng mga pasyente.

Nilinaw din nitong hindi saklaw ang Antigen test sa tracker na ipinapalabas ng Department of Health 12 dahil kailangan pa itong isailalim sa RT- PCR confirmatory test.

Sa ngayon anya, inaantay na lamang ang resulta ng kinuhang test sa mga pasyente. Hiling nito na iwasang magpakalat ng hindi pa kumpirmadong report na makakapagdulot ng panic sa maraming mga mamamayan lalo na sa bayan ng President, Roxas.

Umabot na sa anim naput siyam ang COVID-19 related death sa North Cotabato matapos na masawi dahil sa virus ang dalawang mga pasyente batay na rin sa tracker ng DOH-12 kagabi.

Ang mga pasyente ay taga Libungan at Kabacan, North Cotabato,

Samantala, siyam naman ang nadagdag sa mga bagong kaso ng sakit nitong weekend sa probinsya habang siyam din ang mga gumaling.

Sa kabuuang, nasa 1,199 ang total confirmed cases ng sakit 1,032 dito ang nakarekober na. Disiplina pa rin ang panawagan ng health authorities sa publiko upang hindi na mas dadami ang kaso nito.

local..

Kinumpirma ng PNP Highway Patrol Group o HPG sa North Cotabato na mayroon pa ring sindikato na siyang nasa likod ng mga insidente ng motorcycle theft sa lalawigan.

Sa isang panayam, binanggit ni North Cotabato HPG Chief Police Major Elmo Flores, ang mga remote areas sa lalawigan ang siyang kadalasang tapunan ng mga nakaw-motorsiklo kung saan partikular na tinukoy nito ang mga bayan ng Pikit, Aleosan at Midsayap.

Samantala sinabi ni Flores na dahil sa pandemic at mga itinayong checkpoint ay bahagyang bumaba ang bilang ng motorcycle theft sa lalawigan. Sa ngayon ayon kay Flores, may lead na sila sa bagong grupo na siyang nasa likod ng nasabing sindikato.

Ito’y dahil na rin sa mga isinasagawang intel fusion at coordination HPG sa mga territorial units ng PNP. Hindi lamang aniya nakaw-motorsiklo ngunit ilan sa mga kinasasangkutang krimen ang mga ito ay pagnanakaw at akyat-bahay.

local...

Baby boy na may kakaibang pangalan at tinawag na consonant boy sa Carmen, North Cotabato, kinagigiliwan ngayon ng mga netizen "Welcome to the outside world Baby Consonant"

Ganito sinalubong ng mag-anak ang bagong silang na baby na may kakaibang pangalan sa Poblacion, Carmen, Cotabato.

Siya si baby Glhynnyl Hylhyr Yzzyghyl M. Buscato (read as Glinil Hayler Izihilna M. Buscato) isang healthy baby boy na puro consonant ang pagkakabaybay sa pangalan.

Ayon kay Raugyl Ferolin, kamag-anak ng tatay ng sanggol, siya anya ang nabigyan ng basbas ng mga magulang nito na bumuo ng pangalan ng naturang baby at wala naman anyang problema sa kanila ang kakaibang pangalan nabuo nito.

Anya kaya niya napili ang nasabing pangalan ay dahil gusto niyang magbigyan ng sentimental value ang pangalan nito, paliwanag niya mula ang mga katinig o consonant na binuo sa pangalan ng baby sa mga pangalan ng kaanak nila.

Pinabulaanan naman ni Ferolin ang haka-hakang sinadyang pangalanan ang sanggol ng kakaibang pangalan upang pag-usapan.

Katwiran ni Ferolin, wala naman anyang mabu-bully kapag may wastong paggabay lang ito.

Lagi din anyang pinaalalahanan ni Ferolin ang mga magulang ng sanggol na siguraduhing tama ang pagbaybay sa pangalan ng baby kapag nilalakad ang mga papeles nito upang maiwasang magkaproblema sa mga dokumento. NDBC BIDA BALITA