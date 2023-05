NDBC BIDA BALITA (May 3, 2023)

HEADLINES

1 KUTA ng mga teroristang sangkot sa bus bombing, binomba ng military sa Maguindanao del Sur, grupo nagbabalak maglunsad muli ng pambobomba, sabi ng Army

2 MGA BATANG WALANG bakuna, mas madaling matamaan o mahawa ng sakit, ayon sa Kidapawan City health

3 HEALTH Undersecretary Dumama nanawagan sa mga magulang na pabakunahan ang mga anak kotra tigdas at polio, at kailangan now na!

4 EL NINO naman, bakit panay pa din ang ulan, DOST Pag-Asa may paliwanag.

5 HALOS 200 pamilya apektado ng malakas na hangin sa Norala, South Cotabato, first time daw ito naranasan ng bayan

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local…

NILAGDAAN NG Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation, and Unity at Department of Social Welfare and Development ang kasunduan hinggil sa pondo na ibibigay sa mga dating combatant ng MILF.

Ito ay bahagi ng suporta ng pamahalaan sa socioeconomic programs para sa mga decommissioned MILF habang sila ay nasa transformation patungo sa bagong buhay.

Ayon sa kasunduan, ipapasa ng OPAPRU ang P396 million na pondo sa DSWD na siyang mamimigay nito sa dating MILF.

Sa ilalim ng kasunduan, tatanggap ang 3,300 former MILF combatants ng tig-P100,000 cash assistance at livelihood grants.

Ang kasunduan ay nilagdaan nina DSWD Secretary Rex Gatchalian at OPAPRU Acting Secretary Isidro Purisima.

-0-

LOCAL..

TATLONG TAGA GEN. SANTOS CITY, isa mula sa Tacurong at isa sa Mlang ang nagpositibo sa COVID 19 kahapon.

Sa report ng Dept of health Soccsksargen region, may 25 mga pasyente naman ang gumaling, 15 ay taga North Cotabato at walo sa South Cotabato.

Walang iniulat na namatay kahapon nang dahil sa complication.

Sa BARMM, may 34 ang nagkaroon ng COVID virus. 18 sa kanila ay mula Lanao del Sur at Marawi City habang siyam sa Cotabato City at pito sa Maguindanao provinces.

Nasa 134 na ang nasa ospital at isolation facility habang isa ang nadagdag sa listahan ng mga namatay mula sa Marawi.

-0-

NAKUMPISKA NG PNP sa Marawi City ang mahigit sa dalawang libong mga bala na ibinibenta ng isang negosyante ng mga kitchen utensils.

Si Omar Romandiar Manalusug, 32 taong gulang ay nakakuoong na ngayon matapos na siya ay arestuhin makaraang magbenta ng mga bala sa isang police undercover agent.

Kitchen utensils ang paninda ni Manalusug pero palihim siya na nagtitinda ng mga bala sa mga gun enthusiasts.

Nakuha sa kanya ang mga bala para sac al .45 pistol, 9mm pistol at Armalite rifles.

-0-

LOCAL..

Lima pang CTG members sumuko sa mga pulis sa Surallah, South Cotabato

Kahirapan ng pamumuhay sa bundok at magandang buhay ngayon ng dating mga kasama ang nag-udyok sa limang mga Communist Terrorist Group o CTG members sa Surallah, South Cotabato na magbalik loob sa pamahalaan.

Ang mga ito ay sumuko sa Headquarters ng South Cotabato 2nd Provincial Mobile Force Company o SCPMFC ng PNP sa Barangay, Centrala sa nasabing bayan.

Kinilala ni SCPMFC Commander Lt. Col. Rey Egos ang mga surrenderee sa mga alayas na “Toto”, “Jacky”, “Borjack”, “Simon”, at “Jackpot.”

Ayon pa kay Egos ang mga ito ay pawang mga dating myembro ng Guerilla Front ALIP, Far South Mindanao Region o FSMR.

Ipinahayag din ng nasabing police official na napapadali ang pagsuko ng dating mga rebelde dahil sa pinaigting na kampanya kontra terorismo ng mga otoridad at pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan.

Kaugnay nito nananawagan naman si PRO 12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macareag sa iba pang mga myembro ng CTG na sumuko na at pakinabangan ang mga programa ng gobyerno para sa kanila.

Kabilang sa mga ito ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o E-clip.

-0-

LOCAL…

Smuggler ng mga sigarilyo inaresto ng mga pulis sa Lambayong, Sultan Kudarat

Nahaharap sa kasong paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act ang isang vendor na nakumpiskahan ng mga otoridad ng smuggled na mga sigarilyo sa Lambayong, Sultan Kudarat.

Kinilala ni Sultan Kudarat PNP Provincial Director Lt. Col. Christopher Bermudez ang suspek na si Udtong Amir Salik, 23 anyos taga Barangay Poblacion sa nasabing bayan.

Si Salik ay naaresto ng joint team ng Lambayong PNP, PRO 12, Sultan Kudarat PNP at Bureau of Customs Sub-Port of Dadiangas sa Lambayong public market.

Ito ay matapos maaktuhan na nagbebenta ng mga smuggled na sigarilyo.

Nakumpiska ng mga pulis sa kanya ang 47 reams ng assorted cigarettes na nagkakahalaga ng higit sa P18,000.

Kaugnay nito umapela naman si Bermudez sa publiko na sa halip na gumawa ng mga iligal na aktibidad makipagtulungan na lamang sa pulisiya sa paglaban sa krimen.

Ipinunto pa ng nasabing police official na hindi papayagan ng PNP na maglipana sa Sultan Kudarat ang mga smuggler.

-0-

LOCAL…

Tulong sa higit 200 pamilya na apektado ng strong winds sa Norala, tiniyak ng PDRRMO South Cotabato

Nakapagbigay na ng paunang tulong na relief goods na may kasamang hygiene kits ang provincial disaster risk reduction office o PDRRMO sa 195 na mga pamilya na silanta ng malakas na hangin sa Norala, South Cotabato.

Ayon kay PDRRMO OIC Rolly Aquino pinakamarami na 100 mga pamilya na sinalanta ng nasabing kalamidad ay nasa Barangay Simsiman.

Apektado din ang 87 pamilya sa barangay Matapol, anim sa San Jose at dalawa sa Barangay Liberty.

Ang mga ito ayon kay Aquino ay nasiraan ng mga bahay at binaha kasunod ng malakas na ulan at hangin noong weekend.

Dagdag pa ni Aquino ang mga pamilya na totally damage ang mga bahay ay mabibigyan ng shelter assistance ng provincial social welfare and development office.

Ipinunto din nito na walang naitalang bakwit sa pangyayari dahil ang mga biktimang nawalan ng matirhan ay pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kaanak.

--0-

LOCAL…

Misis sugatan sa pamamaril ng kahiwalayan na mister sa Tboli, South Cotabato

Nagpapagaling pa sa ospital ang isang misis matapos mabaril nang nakahiwalayang mister sa Tboli, South Cotabato.

Kinilala ng Tboli PNP na pinamumunuan ni Lt. Col. Emerson Policarpio ang biktima na si Novilyn Ramping, 38 anyos, vendor, nakatira sa Barangay Poblacion sa nasabing bayan.

Suspek naman sa krimen ang dating mister ng biktima na si Nonito Ramping, 43 anyos, driver taga Barangay Colongulo sa karatig bayan ng Surallah.

Lumabas sa imbestigasyon ng mga pulis na pumunta ang dating mister sa bahay ng biktima para bisitahin ang kanilang mga anak.

Pero nang kunin na umano ng suspek ang bunso nilang anak, nagtalo ang dating magasawa na humantong naman naman sa pamamaril.

Ang biktima na tinamaan ng shot gun pellets sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan, ay nagpapagaling pa sa isang pribadong ospital sa Tboli.

Habang ang dating mister ay tumakas naman matapos ang krimen.

-0-

LOCAL…

Farmer cooperative sa Tampakan, South Cotabato nabigyan ng agricultural kits ng ATI 12 ng DA

Nakinabang sa agricultural kits ng Agricultural Training Institute o ATI 12 ng DA ang Sta. Cruz Farmers Association o SCFA sa Barangay Santa Cruz, Tampakan, South Cotabato.

Kabilang sa natanggap ng nasabing farmer cooperative ang mga pala, trowels, ,ater sprinkler , seedling trays, hand sprayer ,rake, wheelbarrow , banana twine, rechargeable sprayer , garden net, fishnet at vegetable seeds.

Ito ay bilang pagpapatupad na rin sa National Urban and Peri Urban Agriculture Program o NUPAP ng nasabing ahensya.

Ipinaliwanag din sa ni DMO at NUPAP Focal Person Mercedita Aglibot sa 25 mga myembro ng SCFA ang urban agriculture.

-0-

Local

Bagong hepe ng Maguindanao del Norte police office, humiling ng tulong sa publiko sa pagsugpo ng krimen.

PAGSUGPO SA illegal na droga, pagbuwag sa private armed groups, extremist groups at pagsurrender ng mga hindi lisensyadong baril.

Ilang lang ito sa mga nais makamit ni BARMM police deputy regional director for opErations at Maguindanao del Norte PNP director Colonel James Gulmatico.

Ginawa ni Gulmatico ang pahayag kasunod ng pagdalo niya kahapon sa paglulunsad ng "Chikiting Ligtas" Oral Polio Vaccines at Supplementary Immunization laban sa Measles at Rubella sa Citymall, Cotabato City.

Ayon kay Gulmatico, ang kabataan ang pag-asa ng bayan kaya bukod sa bakuna, mahalaga rin na tutukan ang kanilang seguridad.

Humihingi ng tulong sa publiko si Gulmatico upang makamit ang kapayapaan at katahimikan ng probinsya at buong BARMM.

-0-

Local…

TARGET NG BARMM na mabakunaha ang 95 percent ng mahigit 600,000 libong mga bata na nagkakaedad 59 months old pababa laban sa polio at measles.

SA LAUNCHING NG "Chikiting Ligtas" Oral Polio Vaccines at Supplementary Immunization laban sa Measles at Rubella, nanawagan ang mga health officials ng suporta mula sa mga magulang at lahat ng mamamayan sa rehiyon.

Paulit ulit ang panawagan ng mga ito sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa mga sakit na polio, tigdas o measles, at tigdas hangin o rubella, isang German measles.

Ang mga ito ay lubhang nakakahawa at maaring magdulot ng kumplikasyon na magpapalala sa sitwasyon.

Bagamat walang gamot sa mga sakit na ito, ang bakuna ay mahalaga para maprotektahan ang mga bata.

Kaugnay nito, hinihikayat nina BARMM chief Minister Ahod “Kagi Murad” Ebrahim at DOH Undersecretary Dr. Abdullah Dumama ang mga magulang na ipabakuna laban sa rubella, tigdas at polio ang kanilang mga anak.

-0-

LOCAL…

Mga mamamayan ng Datu Piang, Maguindanao, ginulat ng maraming mga putok ng baril at machinegun mula sa helicopter gunships.

Naglunsad kasi ng air strike ang AFP laban sa mga terorista na nagkukuha sa Barangay Magaslong, Datu Piang, Maguindanao.

BAGO PA MAISAGAWA ANG KANILANG planong pambobomba, inunahan na ng military ang mga terorista sa pamamagitan ng paglulunsad ng air strikes at artillery attack.

Sa pranayama ng DXMS Radyo Bida, sinabi ni 602nd Brigade commander, Brig. General Oriel Pangcog na ang target ng operation ay grupo ng mga Dawlah Islamiya na nasa likod ng pagpapasabog ng IED sa Husky Bus sa terminal ng Isulan, Sultan Kudarat.

Sa impormasyong nakalap ng Army, sa nasabing lugar pinagplanuhan ng grupo ang pagpapasabog.

Inaalam pa ng Army kung may nasawi sa mga terorista sa ginawang air at ground assaults. Nakuha naman sa grupo ng mga bahay sa Barangay Magaslong ang mga armas at gamit sa paggawa ng IED.

Aniya, tiyak na walang nadamay na mga sibilyan dahil focus ang operation sa iisang lugar na malayo sa komunidad.

Hindi bomb factory ang lugar kundi staging area o distribution area ng Dawlah Islamiya para sa mga bomb courier.