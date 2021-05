NDBC BIDA BALITA (May 5, 2021)

HEADLINES:

1. COTABATO City, nakapagtala ng 17 new Covid 19 infections.

2. NO BORDER lockdown sa North Ctoabato, ayon sa provincial IATF

3. OWWA 12 may financial aid sa mga distressed OFW, bumisita lang sa opisina nito sa Koroandal or on line.

4. ISANG BUONG PAMILYA SA Barangay RH-10, COTABATO CITY, naka-isolate makaraang ma-exposed sa Covid 19 positive.

5. SKELETAL WORKFORCE system, ipinatutupad sa town hall ng Pres. Roxas, North Cotabato matapos magpositibo ang ilang kawani.

6. MAHIGIT 100 quarantine violators, hinuli ng mga pulis sa Koronadal

7. TAGA LEBAK, Sultan Kudarat, inordinahan bilang bagong pari ng Archdiocese of Cotabato,

KUMPARA nitong lunes mababa ang nadagdag na bilang ng mga bagong kaso ng COVID 19 sa Soccsksargen region kahapon Martes.

Sa report ng DOH-12 kagabi, karagdagang 63 na bagong kaso ang kanilang naitala para maging 7,693 na ang kabuoang bilang ng mga naitatalang kaso.

Muli, ang South Cotabato ang may pinakamataas na naitalang bagong kaso na umabot sa 23, Gen. Santos City 22 at North Cotabato 18.

May 32 naman na gumaling kung kayat sumampa na sa 6,594 ang total recoveries. 14 sa mga gumaling na pasyente ay mula sa South Cotabato, 8 Gen. Santos City, 7 North Cotabato at 3 Sultan Kudarat.

Samantala, kapwa mga lalaki at parehong 66 years old na taga Gen. Santos City ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi sa sakit.

Dahil diyan, pumalo na sa 258 ang total death cases sa rehiyon. Lumubo pa ng hanggang 839 ang aktibong kaso. NIGEL SUMANGHID, NDBC BIDA BALITA

Sa layuning mas mabigyang diin ang information dissemination kontra COVID-19, sinimulan na kahapon ang pagpapalabas sa pamamagitan ng video presentation sa mga simbahan sa Kidapawan City ang panghihikayat ng mga senior citizens na matagumpay na nagpabakuna kontra sa sakit.

Ipamahagi ng City Government of Kidapawan sa pamamagitan ng City Health Office at City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU ang video documentation sa mga nakakatanda na nauna ng nabigyan ng Sinovac vaccine sa roll out vaccination para sa mga nasa ilalim ng A2 Priority List ng pamahalaan.

Sa pamamagitan nito ay makukumbinsi ang maraming nagsisimba na magpabakuna na rin laban sa virus. Halos may mga ‘controlled co-morbidities’ o umiinom ng maintenance medicine kontra hypertension, diabetes, asthma at iba pang sakit ang mga nagpabakunang senior citizens sa roll out vaccination program.

Walang dapat katakutan ang mga magpapabakuna, ayon pa sa mga nakakatanda na nabigyan ng anti covid19 vaccine dahil na rin sa tama at maayos na pagbibigay impormasyon ng pamahalaan. Mas malaki ang benepisyo na hindi magkaka-komplikasyon sa sakit kaysa magka covid, anila, sabay ang panghihikayat din sa lahat na huwag maniniwala sa mga maling impormasyon patungkol sa pagbabakuna.

Ipinalabas ang video presentation dahil na rin sa kahilingan ng iilang religious sector na makatulong sa pagbibigay ng tamang impormasyon patungkol sa Anti COVID-19 vaccination.

Kaugnay nito ay patuloy na ipinananawagan ng CESU ang lahat ng mga Persons with Co-morbidities na kasali sa A3 Priority list sa vaccination roll out na magpalista na sa kani-kanilang barangay upang mabigyan ng bakuna.

Upang masigurong nasusunod ang minimum health protocols at maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 magtatalaga ng isang Compliance Monitoring Officer ang Local Government Unit sa bawat tanggapan sa Kidapawan City lalo na ang mga malalaking establisyimento.

Ito’y makaraang marami pa rin ang mga namomonitor na hindi sumusunod sa mga alintuntunin na ipinalabas ng LGU para iwas COVID-19. Tulad na lamang ng tamang pagsusuot ng facemask at faceshield batay na rin sa lumalabas na obserbasyon ng health cluster ng IATF.

Kabilang na rito ang malalaking mall, bangko maging mga pribadong tanggapan sa lungsod upang makatulong sa pagpapatupad ng kautusan. Sa panayam ng Radyo BIDA kay Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista, tiniyak nitong may kalalagyan din ang mga matitigas ang ulo at hindi sumusunod sa health protocols.

Dagdag pa niya, maari pang tanggalan ng business permit o maari pang maipasara kung patuloy na lalabag dito. NDBC BIDA BALITA

Patuloy sa pagdami ang kaso ng COVID-19 infections sa North Cotabato batay sa mga pinakahuling report ng DOH-12.

Pinakamarami pa rin ang naitala sa bayan ng President Roxas ma mayroong labing isa. Ito ay kasamahan din ng mga una ng nagpositibo sa virus na dumalo sa lamay sa isang Barangay ng bayan.

Ipinaliwanag ni President Roxas Mayor Jonathan Mahimpit na nagpatupad na sila ng Focus Containment sa Barangay Idaoman na siyang nakitang sentro ng pinagmulan ng virus.

Nilinaw naman ni MHO Chief Dr. Dominic Laus, may sistema na ipinapatupad sa lugar upang maaring makapamili sila ng mga pagkain at mga pangangailangan sa bahay.

Mabilis din ang contact tracing na ginawa at nagpapatuloy ito. Aprubado rin ng PIATF ang pagbuo ng sistema sa pagitan ng mga LGU upang matulungan ang President Roxas sa kailangang isolation facility, contact tracing at dagdag na health personnel na magsilbi sa kasabay ng pagbabakuna at pagtutok sa mga pasyente. NDBC BIDA BALITA

Naka work-from-home scheme o alternative work arrangement ngayon ang mga empleyado ng President Roxas municipal hall kung saan nasa isang daan lamang mula sa kabuuang tatlong daang empleyado kabilang ang mga job order ang kinakailangang magreport sa kanilang mga opisina.

Ayon kay President Roxas Mayor Jonathan Mahimpit, bahagi ito ng safety measures na ipinatutupad ng municipal hall matapos napositibo sa COVID-19 ang ilang empleyado ng municipal hall.

Ang mga pinahihintulutang pumasok ay mga empleyadong sumailalim at nagnegatibo na sa COVID-19 rapid antigen test.

Hindi muna maaaring magreport physically ang mga senior citizen, may co-morbidities at mga PWDs.

Patuloy rin ngayon ang isinasagawang mandatory rapid antigen sa lahat ng manggagawa ng municipal hall at nasa higit 80 porsyento na rin ang Municipal Health Office sa kanilang isinasagawang contact tracing sa lahat ng nakasalamuha ng mga COVID positive.

Samantala, makakatanggap naman ng bigas at canned goods ang tatlong mga purok sa barangay Idaoman matapos itong isinailalim sa focus containment. Nabatid na ito ang unang pagkakataon na nakatala ng single day highest record sa COVID-19 ang nasabing bayan matapos dumalo sa isang lamay ang mga nagpositibo sa virus.

SA LOOB NG tatlong araw, siyam na mga covid-19 patients ang nasawi sa Bangsamoro region, ayon sa BARMM Ministry of Health.

Dahil, diyan, pumalo na sa 189 ang total death cases sa BARMM

Iniulat din ng MOH-BARMM ang karagdagang 56 bagong kaso ng nakamamatay na sakit.

Nangunguna sa may pinakamaraming bagong kaso ang Cotabato City na umabot sa 17, Lanao del Sur at Marawi City 16, Basilan at Lamitan 10, Maguindanao 8 at Sulu 5.

Dahil dito, pumalo na sa 5,161 ang total coronavirus infections sa BARMM.

Gumaling naman ang 50 pang mga pasyente kung kayat sumampa na sa 4,570 ang total recoveries.

Nasa 402 naman ang aktibong kaso

ISANG PAMILYA SA COTABATO CITY ang naka-isolate ngayon dahil isa sa kanila ang nagpositibo sa Covid habang may mga symptoms ang ilan.

Sinabi ito ni Cotabato City administrator Dr. Danda Juanday sa panayam ng Radyo Bida.

Nauna na nyang pinabulaanan ang kumakalat na report na buong barangay ang naka-lockdown dahil sa Covid.

Aniya walang lockdown pero parang ganoon na din kasi nga di sila pinapayagang lumabas.

NADAGDAGAN ng isa pang pari ang archdiocese of Cotabato.

Ito ay matapos na ma-ordinahan kahapon sa Queenship of Mary parish sa Lebak, Sultan Kudarat si Fr. Jade Lim Pastolero.

Siya ang pinakabagong miembro ng Diocesan Clergy of Cotabato.

Si Cotabato Archbishop Angelito Lampon, OMI, DD ang ordaining prelate.

Dumalo din sa ordination si dating Cotabato Archbishop Orlando Cardinal Quevedo at mga diocesan priests.

Mataops ang kanyang ordinasyon, Si Father Pastolero ay itinalaga bilang parochial vicar ng Queenship of Mary parish sa Lebak.

TAGA DAVAO DEL SUR ang salutatorian o pangalawa sa Phil. Military Academy “MASILAGAN” CLASS of 2021.

Siya ay si Cadet First Class Brix Colita na mula sa Malalag, Davao del Sur.

Pagka-graduate sa PMA, siya ay papasok sa Philippine Army.

Ang 22 taong gulang na si Colita ay undergraduate ng Bachelor of Science in Mining Engineering sa University of Southeastern Philippines bago pumasok ng PMA.

Habang nasa loob ng academy, siya ay kasapi ng First Class Policy Board, Corps Publication, Academy Scribe, Peer Counselling Group and Sepak Takraw Corps Squad.

Si Colita ay consistent Dean’s Lister and Commandant’s Lister.

Bukod sa pagiging Salutatorian, siya ay tatanggap ng Vice Presidentia Saber award, Philippine Army Saber Award, Australian Defense Saber award, at Army professional plaque

Mag-apply sa Department of Labor and Employment-Abot Kamay ang Pagtulong o DOLE-AKAP program para mabigyan ng pinansyal na tulong ng pamahalaan.

Ito ang panawagan sa mga repatriated o distressed OFW lalo na ang mga apektado ng pandemya ni Overseas Workers Wefare Administration o OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog. Ayon kay Sumalinog ang mga nais makinabang sa programa ay maaring makipag online transaction sa kanila sa pamamagitan ng website na dole/akap@owwa.gov.ph.

Ipinahayag Sumalinog bawat benepisyaryo ng DOLE/AKAP ay mabibigyan ng tig sampung libong cash assistance. Sa katunayan ayon kay Sumalinog abot na sa 29,139 na mga repatriated OFWs sa region 12 ang natulungan ng nasabing programa.

Ang mahigit 97 million pesos na pondo na ginamit dito ayon kay Sumalinog ay mula sa Bayanihan 1 at 2. Kinumpirma ni Sumalinog na pinakamarami sa mga natuluygan ng DOLE/AKAP ay mga OFW na galing middle east. Paliwanag ni Sumalinog bago pa kasi nagka-pandemya marami nang mga OFW sa gitnang silangan ang natanggal sa trabaho.

Ito ay dahil sa economic crisis na naging sanhi para magsara ang maraming mga negosyo doon na mas lalo pang lumala nang makapa-pandemya.

Dinala ng mga pulis sa Koronadal police station at pinangaralan ang siyamnaput pitong mga violator sa umiiral ngayong modified general community quarantine sa lungsod.

Ayon kay Koronadal Chief of Police, Lieutenant Colonel Jofel Siason pito sa kanilang mga nahuli ay pawang mga menor de edad. Sinabi ni Siason na para magtanda may mga hinuli din silang pinag-community service.

Ang mga ito ayon kay Siason ay naaktuhan ng mga pulis na walang suot na face mask. Habang ang mga nahuli namang lumabag sa mula alas nuebe ng gabi hanggang alas singko ng madaling araw na curfew ay nagpalipas ng magdamag sa police station.

Sinabi ni Siason na ang mga protocol violator ay maari ring pagmultahin ng limang daang piso o makasuhan. Kaya babala nito sa publiko lalo na sa mga pasaway na binabalewala ang banta ng COVID-19 seryoso ang gobyerno at PNP sa pagpapatupad ng community quarantine.

Sa katunayan ayon kay Siason hanggang ngayon ay walang patid pa rin ang pagdating sa police station ng mga nahuli nilang mga violator.

Ipinagpatuloy ng health office ang pamimigay ng COVID-19 vaccine sa mga eligible na senior citizens sa General Santos City.

Ayon kay City Health Office Immunization Coordinator Dr.April Mae Maquilang, kasunod ito ng pagdating ng mahigit 3,700 doses ng Sinovac vaccine. Ang nasabing mga bakuna ayon kay Maquilang ay mula sa DOH 12. Sinabi ni Maquilang na ang 1,080 doses ng bakuna ay nakalaan sa ikalawang batch ng mga senior citizens sa dalawamput anim na mga barangay sa Gensan.

Inaasahan na matatapos naman ang vaccination ng mga ito sa May 7. Habang ang 1,297 vials naman ay para sa ikalawang dose ng unang batch ng mga nabakunahan. Ayon kay Maquilang may inilaang ding 1,308 doses ng bakuna ang Gensan City Health Office para sa mga frontline health care workers at apatnaput walong mga Muslim residents na makibahagi sa pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia.

Nakikipag ugnayan ngayon ang Department of Labor and Employment o DOLE sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para sa pagpapaigting ng online transaction ngayong may pandemya. Plano kasi nilang ilunsad ang online referral system sa One-Stop-Service Center for Overseas Filipino Workers o OSSCO sa Koronadal City ngayong buwan.

Ito ay ayon kay DOLE 12 Assistant Regional Director Arlene Bisnon. Ayon kay Bisnon, ang online system ang tatanggap ng lahat ng document request at iba pang serbisyo bago i-refer sa mga concerned na ahensya ng pamahalaan para agad na matugunan.

Sinabi naman ni DOLE 12 Regional Director Raymundo Agravante na tuloy tuloy ang ginagawang improvement sa kanilang system para mapabilis ang serbisyo sa kanilang mga kliyente. Ipinahayag nito na may mga pagbabago rin silang ipinatupad para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado at kliyente ngayong may pandemya.

Kabilang naman sa dokumento na maaring makuha sa pakikipag-transaction online na kailangan pa rin ng personal appearance sa OSSCO ang OWWA membership, at Overseas Employment Certificate ng Philippine Overseas Employment Associaton o POEA.

Maituturing na mga bayani ng bansa at nagbibigay ng pagasa sa mga mamamayan ngayong may pandemya ang mga magsasaka at mangigisda.

Kaya ayon kay Department of Agriculture o DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen, nararapat lamang na kilalanin ang mga ito sa kanilang mga nagawa sa sektor ng agrikultura.

Ito ang sinabi ni Manghelen nang pangunahan nito ang paglunsad ng Farmers and Fisherfolk’s Month Celebration ngayong Mayo sa DA 12 Office sa Koronadal City.

Tema naman nito ang “May pandemya man o wala, Magsasaka’t Mangingisda Maasahan ng Bansa.” Binigyan diin ni Mangelen na dahil sa pandemya naramdaman ng lahat na ang survival at recovery ng bansa ay nakasalalay sa sektor ng agrikultura.

Tampok sa Farmers and Fisherfolk’s month celebration ng DA 12 ngayong Mayo ang Hybrid Rice Techno Demo and Harvest Festival sa Lutayan, Sultan Kudarat; Barangay Extension Service Operation sa Makilala, North Cotabato; Inauguration ng Organic Trading Post sa General Santos City at Thanksgiving Eucharistic Celebration.