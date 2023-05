NDBC BIDA BALITA (May 8, 2023)

HEADLINES

1 BABAENG finance officer ng Dawlah Islamiyah Hassan group, naaresto ng Rajah Buayan PNP sa Isulan

2 MAGSASAKA NG PALAY sa Koronadal, pinayuhan na magtanim din ng iba produkto bilang panlaban sa El Nino.

3 BAWAL MUNA ANG SINUMAN sa Koroandal viewing deck habang ito ay ginagawa pa, ngayon pa lang kasi, basura kumalat na.

4 Emergency operation center ng PDRRMO South Cotabato bukas 24/7

5 MOTORCYCLE DRIVER na posibleng nakatulog, patay nang sumalpok ang motorsiklo sa poste sa Kidapawan

6 BIGTIME OIL PRICE ROLLBACK, asahan bukas, bawas presyo sa diesel at gasoline, abot P2 piso

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

LOCAL…

TUMATAAS AT BUMABABA ang bilang ng mga nahahawaan ng COVID-19 virus sa Region 12.

Kahapon, apat lang na Covid infections ang naitala ng Dept of Health sa Soccsksargen region.

Pitong mga pasyente naman ang gumaling.

Sa Bangsamoro Region, sa pinakahuling bulletin ng inter-agency task force, may pitong bagong kaso ang naitala kung saan anim sa Cotabato City at isa sa Maguindanao.

Isang taga Cotabato City ang nasawi dahil sa complications sa iba pang sakit.

-0-

LOCAL…

KRITIKAL NGAYON ang isang job order employee ng Cotabato Regional and Medical Center matapos makuryente kahapon.

Ayon kay CRMC spokesperson at Medical Professional Staff Chief Dr. John Maliga, sinusungkit ng biktimang si Jarryd Akbal ang bunga ng mangga at aksidenteng nasagi nito ang live wire kaya siya nakuryente.

Sinabi ni Maliga na nasa ICU ang biktima at patuloy na ino-obserbahan ang kalagayan.

Ang Surgery Department ng CRMC sa pangunguna ni Dr. Halima Mokamad Romangcap ang nakatutok sa kalagayan ng biktima, ayon kay Maliga.

Napag-alaman ng Radyo Bida malapit nang ikasal ang biktima.

-0-

LOCAL..

PINAPURIHAN ni Notre Dame University president Fr. Francis Zabala, OMI ang mga bagong electrical engineers na nagtapos sa NDU at pumasa sa registered electrical engineer board exam.

Ayon kay Fr. Zabala, 100 percent ang passing rate ng NDU sa April 2023 board examination.

At lahat ng mga pumasa mula sa College of Engineering ay mga first takers.

Ang national passing rate ay 57.86 percent.

-0-

LOCAL…

Naarestong pinagsanib na pwersa ng PNP ang sinasabing finance officer ng Dawlah Islamiya sa operation sa Isulan, Sultan Kudarat.

SA PANGUNGUNA NG Rajah Buayan PNP kasama ang iba pang law enforcement group, naaresto ang suspek na si Racma Dinggo Hassan o Halima Ebrahim alyas Raks, nitong Sabado sa isang pagamutan sa Sultan Kudarat Provincial Hospital sa bayan ng Isulan.

Ito’y matapos isilbi ng Rajah Buayan PNP sa pamumuno ni Police Captain Joel Lebrillo ang warrant of arrest laban sa kanya habang naka-confine sa ospital.

Kasama ng Rajan Buayan MPS ang PNP Special Action Force, Provincial Mobile Force Company ng Maguindanao Sur PNP, Maguindanao Sur Provincial Police, at mga tauhan ng Isulan , Shariff Saydona Mustapah at Datu Piang municipal police stations.

Si Halima alias ay nahaharap sa kasong multiple attempted murder at may bail bond na abot sa P120,000 pesos.

Ayon kay Lebrillo, si Racma Dinggo Hassan ay siyang maybahay ng namayapang si Norodin Hassan alyas 'Andot', ang dating Emir ng Daulah Islamiyah Hassan Group na nasawi sa isang engkwentro ng pamahalaan noong January 15, 2022 sa Brgy. Tunganon, Carmen, Cotabato.

Si alyas Raks ay nagsisilbing logistic, financial facilitator at liaison officer ng teroristang grupo na nag-ooperate sa Sultan sa Barongis, Shariff Sayfdona Mustapah at buong Maguindanao province.

-0-

LTFRB-12 functions and responsibilities, inilipat na sa Ministry of Transportation ng BARMM.

Hindi na kailangan pang pumunta ng mga operators sa Koronadal City para sa kumpirmasyon ng kanilang mga prangkisa.

Ito'y matapos i-turn over ng LTFRB Region 12 ang lahat ng natitirang Gawain, kagamitan at responsibilidad sa MOTC-BARMM

Ang turnover ceremonies ay gainawa sa LTFRB main office sa Quezon City nitong weekend.

Kabilang sa dumalo sa ceremonial turn-over ang lahat ng miyembro ng LTFRB national Board sa pangunguna ni LTFRB Chairperson Atty. Teofilo Guadez III, LTFRB Region 12 Director Col. Paterno Reynato Padua, MOTC Minister Atty. Paisalin Tago at iba pang mga opisyal ng MOTC.

Ayon kay LTFRB Chairperson Guadez, ang isinagawang turn-over ay hindi lamang basta turn-over. Ito rin ay ang pagsasakatuparan sa mga pinaglalabang autonomy ng mga tao ng rehiyon sa loob ng maraming henerasyon.

Lubos naman ang pasasalamat ni Minister Tago sa suporta na ibinibigay ng LTFRB sa BARMM.

Dito na mismo sa MOTC office sa BARMM ang pagproseso ng mga prangkesa ng mga commercial vehicles sa rehiyon.

-0-

Local…

Mga distressed OFWs sa BARMM, tinulungan ng OWWA.

ABOT SA 54 na mga distressed overseas Filipino workers mula BARMM ang nakatanggap ng P705,000 na halaga ng financial assistance mula OWWA-BARMM kasabay ng ika-41 anibersaryo ng tanggapan.

Ang tulong ay sa ilalim ng “Balik Pinas, Balik Hanapbuhay” program na naglalayong mabigyan ng financial support ang mga OFW na nawalan ng trabaho sa ibang bansa bilang panimula sa kanilang napiling livelihood project.

Sampung mga benepisyaro rin ang nakatanggap ng P60,000 pesos sa ilalim ng programang Humanitarian Assistance for Saudi Claims.

Bukod dito, P220,000 pesos din ang inilaan ng OWWA-BARMM para sa dependents ng mga OFW para sa kanilang death insurance.

Hinimk ni OWWA-BARMM Regioanl Director Habib Malik ang iba pang umuwing OFW sa rehiyon na makipag-ugnayan lang sa kanilang tanggapan.

Katuwang din ng OWWA ang MOLE-BARMM sa pagbibigay ng tulong at proteksyon sa mga Bangsamoro OFW na naglalayong maiangat ang kanilang socio-economic condition maging ng kanilang mga pamilya.

-0-

Local…

Pagpapanatili ng kaayusan sa Pikit, North Cotabato, pinagsisikapan ng otoridad sa bayan

Unti-unti ng bumalik ang kumpiyansa ng mga mamamayan sa Pikit, North Cotabato matapos na bumaba ang kaso ng pamamaril sa bayan.

Yan ang inihayag ni Pikit PNP Chief Police Lt. Col John Miredel Calinga dahil na rin mitigasyong ipinatutupad sa bayan bilang interbensyon sa isyu ng seguridad.

Ito naman ang challenge anya ngayon sa mga pulis bilang law enforcer.

Napag-alaman kasi na marami na ang nagbalik sa kanilang economic activity, balik na sa paaralan ang mga mag-aaral at balik sa trabaho.

Dahil dito, aasahan pa ang mas pagpapa-iigting ng checkpoint operations, mobile patrol at iba pang anti-criminality campaign.

-0-

Local..

Halos sa 200 na SRAA medalist sa Kidapawan City, nakatanggap na ng cash incentives mula sa LGU.

Nagpakita ng kanilang husay at determinasyong makamit sa SRAA 2023 ang lahat ng delegado mula sa Kidapawan City na siyang naging host ng event.

Umabot sa 178 medalist na binubup ng 55 primary/elementary athletes habang 123 secondary athletes sa lungsod ang nakatanggap ng parangal at cash incentives mula sa LGU

Lahat ng gold medalist ay nakatanggap ng 5, 000, silver 3, 000 habang 1, 000 pesos each para sa bronze medalists.

Sa mensahe ni Kidapawan City Mayor Atty. Jose Paolo Evangelista, pinasalamatan nito ang lahat ng mga nakibahagi sa tagumpay ng SRAA Meet 2023.

Ito ay isang natatanging pagkakataon kung saan pinatunayan ang kakayahan nito na magsagawa ng kahalintulad na regionwide sports event sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat sektor.

Ipinakita ng mga Kidapawenos na basta sama-sama at kapit-bisig ay walang imposible at tiyak na makakamit ang hangaring isulong ang kapayapaan sa rehiyon sa pamamagitan ng sports.

-0-

Motorista na umano'y nakatulog, patay nang sumalpok ang motorsiklo sa bollard sa Kidapawan City

Dead on arrival sa ospital ang lalaki matapos masangkot sa disgrasya sa harap ng Juan P. Jalipa Memorial National High School, Barangay Sibawan, Kidapawan City kagabi.

Kinilala ang motorista na si Jose Romel Labado Saldaña, 52 anyos, driver ng Kawasaki Baja motorcycle at residente ng Bulong Subd., sa nasabing lungsod.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Kidapawan PNP- Traffic Division, habang binabaybay nito ang Kidapawan-Magpet route ay napatungo ang driver sa outer lane.

Bumangga siya sa bollard dahilan ng kanyang pagkasugat sa ulo dahil na rin sa lakas ng impact.

Sabi ng PNP, posibleng nakatulog ang motorista.

Naisugod pa ng mga personahe ng 911 sa isang hospital sa lungsod si Saldaña, ngunit ideneklara na itong patay ng mga doctor.

-0-

Local…

PNP, muling ipinaalala ang BLOW-BAGETS bago bumiyahe makaraang may naitala nanamang nasawi dahil sa disgrasya sa killer highway ng Makilala, North Cotabato

Nag-uugnayan na ang PNP, public safety division at LGU upang maiwasan na ang nangyayaring disgrasya sa tinaguriang “killer highway’ ng Barangay Malasila, Makilala, North Cotabato.

Hindi lang kasi, dalawa, tatlo o apat dahil mas sobra pa ang naitalang vehicular crash sa naturang barangay simula lang ngayong taon, ang iba sugatan habang ang iba ay binawian ng buhay.

Sinabi ni Makilala PNP Chief Police Lt. Col Britz Sales, isa na rito ang paglalagay ng ilaw sa nasabing lugar, libreng kape sa mga motorista na mahaba pa ang biyahe lalo na ang driver ng truck tuwing madaling araw at pagdagdag ng early warning devices.

Yan ang ilan lang sa mga gagawing hakbang ng pamahalaan upang maiwasan na ang ganitong insidente.

Samantala, kanya namang ipinaalala sa lahat ng motorist ana hindi lang sa mechanical aspect ang ikonsidera kundi ang driver o road worthiness ng lahat ng mga drivers o sa kabuuan ang BLOW-GETS.

Bago bumiyahe, echeck ng Battery, Lights, Oil, Water, Brake, Air, Gas, Engine, Tire at Self.

-0-

Local..

Koronadal LGU pinayuhan ang mga magsasaka ng palay na magtanim ng alternatibong mga produkto bilang paghahanda sa El Nino Phenomenon

Magpatupad ng mulitiple cropping o magtanim ng ibang mga produkto maliban sa palay para maibsan ang epekto ng pinangangambahang El Nino Phenomenon.

Ito ang payo ni Koronadal Executive Assistant for Economic Affairs Rey Legaste sa mga magsasaka sa lungsod.

Ipinunto ni Legaste na isa ring agriculturist na para sa pagkakaroon ng sapat na suplay ng pagkain sa tagtuyot gawing alternatibo sa palay ang mga short gestating crops tulad ng pechay at kamoteng kahoy.

Dagdag pa nito ang dry spell ay hindi lamang banta sa agriktultura kungdi maging sa kalusugan.

Paliwanag ni Legaste ang matinding tagtuyo’t ay maaring maging sanhi ng pagdami ng mga matatamaan ng respiratory at skin diseases.

Dagdag pa nito isa sa mga ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maibsan ang epekto ng El Nino ay ang paglabas ng Executive Order na naguutos sa National Irrigation Administration o NIA na iprayoridad ang mga palay areas.

Sa tantiya ng PAGASA maaring maranasan ang El Nino simula sa mga buwan ng Hulyo, Agosto at Setyembre at maaring tumagal hanggang sa unang quarter ng 2024.

-0-

Local..

Publiko bawal muna sa view deck na ginagawa ngayon sa Koronadal dahil sa mga basurang kumalat sa ilalim nito

Off-limit muna sa view deck na kasalukyan pang ginagawa malapit sa Bishop’s Place ang publiko.

Ito ay ayon kay Koronadal City Environment and Natural Resources Officer Agustus Bretana ay hiniling mismo nila sa DPWH.

Ipinunto ni Bretana na kaakibat kasi dapat ng konstruksyon ng view deck ang pagpapaganda at pamamahala dito.

Sinabi ito ni Bretana matapos makatawag pansin sa mga netizen ang mga basurang nakakalat sa ilalim ng view deck na dini-develop para maging tourist attraction.

Ayon kay Bretana hihilingin ng LGU ang tulong ng barangay at iba pang stakeholder sa pag-monitor sa view deck na sakop ng Barangay Santa Cruz.

-0-

Local…

Emergency operation center ng PDRRMO South Cotabato operational 24 oras

Bukas ang emergency operation center ng provincial disaster risk reduction and management office ng South Cotabato biente kwatro oras.

Ito ay upang matugunan ang emergency na pangangailangan ng publiko lalo na sa dis oras ng gabi

Tiniyak ito ni PDRRM Officer Rolly Aquino.

Dagdag pa ni Aquino tumatanggap ng tawag ng mga mamamayan sa operation center ang kanilang mga call center agents na may tatlong shifting.

Humingi din ng despensa si Aquino sa mga tawag na hindi kaagad nila nasasagot dahil may pagkakataon na nagkakasabay ang mga ito.

Ipinunto pa ni Aquino na mga miss call sa operation center ay binabalikan din ng kanilang mga call center agents.

-0-

Local…

Traffic office pinagiingat sa mga namemeke ng Driver’s license ang mga mamamayan sa Tboli, South Cotabato

Dumulog sa traffic office para maaksyunan ang kanilang problema at mahuli ang mga suspek.

Ito ang panawagan ni Tboli Traffic Management Unit Head Ken Michael Lim sa mga mamamayan sa kanilang lugar na nabigyan ng pekeng Driver’s license.

Tiniyak ni Lim na itatago nila ang pagkakakilanlan ng sinumang magsumbong sa kanila.

Ito ay upang mahuli at mapanagot ang sinumang sangkot sa pamemeke ng Driver’s license.

Ang paglipana ng mga pekeng driver’s license ay pinangangambahan ng Tboli LGU.

Natuklasan ng TMU ang pamemeke ng Driver’s license sa Tboli sa isang motorista na hinarang sa kanilang checkpoint.

Samantala, patuloy din ang paghuli ng TMU Tboli sa mga namamasadang habal-habal driver na walang mayors permit, OR/CR at Driver’s license.

-0-

Local…

Nagsagawa ng Information Caravan hinggil sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP ang Agricultural Training Institute at Philippine Coconut Authority 12 ng DA sa Malungon, Sarangani Province.

Ang information education caravan ay nilahukan ng 85 mga magasasaka ng niyog sa nasabing lugar.

Ayon sa DA 12 layon nito na mas maituro sa mga coconut farmers ang Republic Act No. 11524 na mas kilalang Coconut Farmers and Industry Trust Fund o CFITF Act.

Ipinaliwag din sa mga participant ng iba pang mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga mandato sa ilalim ng nasabing batas.

Kaugnay nito tiniyak naman ni Malungon Acting Municipal Agriculture Officer King Lloyd Abelado ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa CFIDP.

Pinasalamatan din ni Abelado ang mga barangay at farmer associations na dumalo sa IEC caravan sa pagiging partner sa pagpapatupad ng nasabing programa.