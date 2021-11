NDBC BIDA BALITA (Nov. 1, 2021)

HEADLINES

1 NDBC TIMRA reporter Dondon Dinoy, patay sa pamamaril sa Bansalan, Davao del Sur. Narito ang ilan sa kanyang unedited report sa TIMRA.

2 MOTIBO NG PAGPATAY, posibleng personal grudge o work related, sabi ng PNP.

3 WALANG NAMATAY dahil sa COVID-19 sa Region 12 kahapon, bagong kaso 59 lang.

4 Vaccination rollout para sa mga kabataan, magpapatuloy sa CRMC sa Nov. 3

5 IRRESPONSIBLE posts sa Facebook, delikado, ayon sa PNP-12 anti-cybercrime unit chief.

6 ILANG PRIVATE ARMED GROUPs sa Mindanao, nabuwag na ng PNP

7 Pinoy talaga, mga naghabol sa registration deadline dumagsa sa Koronadal Comelec office; physical distancing di na nasunod

LOCAL…

– Pitong mga bala ang tumapos sa buhay ng isang batikang mamamahayag na si Orlando “Dondon” Dinoy habang nasa loob ng kanyang inuupahan sa Mother Ignacia St. Poblacion Uno, Bansalan Davao Del Sur pasado alas 6:00 ng gabi, sabado.

Ayon kay Bansalan PNP Chief Police Major Peter Glen Ipong, pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang suspect si Dinoy habang nagluluto ng kanyang hapunan sa loob ng kanyang mismong apartment.

Nasa anim na tama ng baril ang nakita sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan na tumagos pa sa kanyang likod at isa naman sa leeg na siyang dahilan ng kanyang agarang pagkamatay.

Posible rin anyang nakapasok sa mismong bahay ng biktima ang mga suspect batay na rin sa mga nakuhang ebidensya ng SOCO sa crime scene.

Sa inisyal na imbestigasyon ng PNP sa mismong pamilya ni Dinoy, may nabanggit na nakatanggap ito ng Death threat noon pang taong 2018 pero hindi pa naman malinaw sa ngayon kung kaya’t nangangalap pa ng impormasyon ang mga pulis hinggil dito.

LOCAL...

KINUNDINA NG Presidential Task Force on Media Security PTFoMS ang pamamaril kay TIMRA REPORTER DonDon Dinoy.

Kasabay nito, tiniyak ni PTFoMS Executive Director, Usec. Joel Sy Egco na personal niyang tututukan ang kasong ito.

Nagpahayag rin siya ng pakikiramay sa pamilya ni Dinoy.

Ano man ang dahilan, hindi maaring basta na lang patayin ang isang tao, mamamahayag man siya o hindi.

Kung ito ay work related, sinabi ni Sec. Egco na si Dinoy ay isang story teller o nagapaghatid ng balita at hindi kailanman dapat saktan dahil sa pagpapatupad ng kanyang tungkulin bilang mamamahayag.

INATASAN na din ni PNP Director Gen. Guillermo Eleazar ang Davao del Sur PNP na kilalanin, arestuhin at papanagutin ang mga responsible sa pagpatay kay Dondon Dinoy.

Bukod sa pamilya, kaibigan at katrabaho kabilang din sa mga kinukunan ng pahayag ang mga kapit-bahay sa tinutuluyan ni Dinoy

Maging ang mga ordinaryong tagapakinig ng Radyo BIDA ay nalungkot din sa magaang pagpanaw ni Dinoy.

Bagamat hindi na nila makikita kailanman ang kanilang idolo sa radyo, mananatili naman sa kanilang bawat puso at babaunin ang mga aral na kanilang napulot.

Nagluluksa at nag-alay din ng panalangin ang mga nakasama sa trabaho ni Dinoy sa NDBC, na nagsilbi bilang newswriter, tingog Mindanao reporter, flash reporter at iba pa ng halos sa isang dekada.

LOCAL..

Walang nasawi dahil sa COVID-19 kahapon. Noong Sabado dalawa lang ang namatay sa Region 12.

Kumpara sa 40 cases noong Sabado, bahagyang tumaas kahapon linggo sa 59 ang bagong kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa Soccsksargen Region ayon sa Department of Health.

Sa bilang ng mga bagong kaso, pinakamarami ang mula sa South Cotabato na may 22 cases, sinundan ito ng Gen. Santos City na may 15 new infections, Sarangani 12 , North Cotabato 9 at Tacurong City isa.

Dahil dito, tumaas pa sa 55,584 ang total coronavirus infections sa Rehiyon.

Kahapon, may 83 pasyente ang gumaling. Noong sabado, dalawang pasyente ang nasawi, isa taga Tacurong at isa ay taga Lutayan, Sultan Kudarat.

Nasa 1,674 pa ang aktibong kaso.

LOCAL

NAKAPAGTALA ng 145 na mga pasyenteng gumaling mula sa coronavirus disease ang Ministry of Health sa Bangsamoro Region.

Dahil dito tumaas pa ng hanggang 13,787 ang total recoveries sa BARMM.

Iniulat din ng MOH-BARMM ang karagdagang 24 na panibagong kaso ng deadly virus kayat ang total infections ay umabot na sa

Labing apat sa mga bagong kaso ay mula sa Basilan at Lamitan, apat sa Lanao del Sur at Marawi City habang kapuwa may tatlong kaso sa Cotabato City at Maguindanao.

Local…

MAGPAPATULOY SA MIERKULES ANG vaccination roll out para sa mga kabataan sa Cotabato Regional and Medical Center.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida Kay CRMC chief of hospital Dr. Ishmael Dimaren, sinabi nito na magpapatuloy sa Mierkules, Nov. 3 ang vaccination para sa mga kabataan sa CRMC compound.

Noong Bienres, inilunsad ng DOH sa ibat ibang panig ng rehiyon ang pagbabakuna sa mga kabataan laban sa COVID-19. At inuna ang mga may co-morbidities.

Sa Mierkules, open to the public na ito, ayon kay Dr. Dimaren.

LOCAL...

Unti-unti ng bumababa ang aktibong kaso ng COVID-19 sa North Cotabato dahil sa may nadagdag sa mga recoveries o tuluyan ng gumaling mula sa sakit na COVID-19.

Kagabi, nasa 439 na lamang ang total active cases dahil nasa siyam lang ang bagong kaso ng sakit.

Lima sa Carmen, Tatlo Libungan at isa sa Matalam.

Mas marami rin ang recoveries nitong sabado kung saan umabot pa ng dalawangpu samantalang labing-isa lamang ang bagong kaso ng infections.

Samantala, inanunsyo naman ng Interagency Task Force on COVID-19 na mananatiling nasa General Community Quarantine ang buong lalawigan sa buong buwan ng Nobyem

Local…

IPINATUTUPAD NA NG COTABATO SANITARIUM sa Sultan Kudarat, Maguindanao ang free influenza vaccination for all program.

Kaugnay nito, inihayag ni chief of hospital Dr. Ibrahim Pangato ang ilang guidelines para sa maayos na vaccination tuwing Mierkules at Biernes.

Ito ay magsisimula alas 7:30 hanggang alas dose ng tanghali at ala una hanggang alas 3 ng hapon. Ang mga may lagnat at ubo ay hindi pwedeng tumanggap ng anti-influenza vaccine.

Maaring kumuha ng priority number sa security guard. Magdala ng valid ID, magsuot ng face masks at face shields.

Panatilihing malinis at dumistansya ng isang metro bawat isa habang nakapila.

Ito ay libre at walang bayad o donasyon.

LOCAL...

Mayroong tatlong holiday sa buwan ng Nobyembre base sa ipinalabas na labor advisory ng Department of Labor and Employment o DOLE sa North Cotabato.

Ayon kay Ernesto Coloso, Labor and Employment Officer ng DOLE-12 North Cotabato Field Office, sa ngayong araw, All saints Day ideneklarang Special Non Working holiday. Ibig sabihin kung papasok sa trabaho ang empleyado mayroong dagdag na 30 percent mula sa daily rate at No Work No pay.

Sa special working day naman bukas November 02 All souls day, walang premium day na madagdag at kapag hindi pumasok ay wala ring sweldo.

Regular holiday naman ngayong November 30 Bonifacio Day, kung hindi pumasok ang empleyado may sweldo pa rin at kung nagtrabaho ay doble ang matatanggap mula sa arawang sahod at dagdag na 30 percent kung may overtime.

Dagdag pa ni Coloso, sa ngayon regular ang kanilang ginagawang routine inspection sa mga establishment upang matiyak na maibigay ng employer ang tamang benepsiyo ng kanilang mga empleyado lalo na ngayong may krisis na dala ng pandemya.

LOCAL..

NABIGYAN NG tulong kabuhayan ng pamahalaan ang mga dating taga suporta ng New People’s Army o NPA sa apat na barangay sa Kidapawan City.

Tumanggap ng P300,000 na kapital pang negosyo ang mga benepisyaryo ng ilalim ng Special Livelihood Program Assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga barangay ng Malinan, Katipunan, Gayola at Linangkob.

Maaring sa pagpapatayo ng tindahan ng agri-vet supply ang ibinigay mula sa pondo ng DSWD matapos sumailalim sa End Local Communist Armed Conflict o ELCAC ng Armed Forces of the Philippines ang mga beneficiaries ng programa.

Matatandaang napasali sa ELCAC ang apat na nabanggit na mga barangay matapos makumpirmang may presensya ng New People’s Army.

Hinikayat ang lahat na palaguin ng mga beneficiaries ang kanilang natanggap na tulong ng mapakinabangan ng kanilang pamilya at komunidad.

May dalawa pang dagdag na mga barangay sa lungsod ang makatatanggap din ng kahalintulad na tulong pangkabuhayan.

LOCAL..

SUMAKABILANG BUHAY NA ang kawani ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR-Kabacan na binaril sa Cotabato Biernes ng gabi.

Ang 29 na taong gulang na si Angilie Lomongo ay sumakabilang buhay sa Cotabato Regional and Medical Center ilang oras matapos na siya ay barilin noong Bienres ng gabi sa Sousa Street, Cotabato City.

Angkas siya ng motorsiklo na minamaneho ng kanyang boyfriend nang barilin ng lalaking angkas ng hiwalay na motor ng tatlong beses.

Si Angilie na nagdiwang ng kanyang birthday isang araw bagon ang pamamaril ay bago lang na promote bilang kawani ng BFAR Kabacan.

Sinabi ni Cotabato City Police Station commander Capt. Rustom Pastolero na inaalam pa ng PNP ang tunay na motibo ng pamamaril.

Local..

DEAD ON ARRIVAL sa pagamutan habang kritikal ang isa matapos silang pagbabarilin pasado alas dies kagabi sa Andres Alonzo Street, Rosary Heights 10, Cotabato City.

Kinilala ang namatay na si Joselito Bello alyas Tata, 45 years old habang ang sugatan ay si Glen Galbo, 34 years old, pawang mga residente ng Rosary Heights 1 ng lungsod.

Sinabi ni Police Station 2 commander Captain Rustum Pastolero na sakay ang dalawa ng motorsiklo nang bigla silang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspek.

Bumulagta si Bello habang si Galbo ay nagawa pang makatakas ngunit nagtamo na ito ng sugat sa katawan.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng PNP sa motibo at kung sino ang may gawa nito.

LOCAL..

Local..

Huwag maglabas ng galit sa facebook para hindi mapahamak ang sarili. Ito ang panawagan sa publiko ni PNP-Regional Anti Cybercrime Unit 12 Investigator Police Staff Master Sergeant Edwin Arroyo.

Payo pa ni Arroyo sa mga mamamayan kung may galit kaninuman mas makabubuting kausapin o kumprontahin na lamang ang mga ito. Pwede rin ayon kay Arroyo na humiling ng tulong sa mga mediator. Ayon kay Arroyo na hindi kasi makatutulong sa pagresolba ng problema ang facebook.

Sa halip ayon kay Arroyo ang sinumang may ginawang kalokohan dito ay maaring hulihin ng mga pulis.

LOCAL..

Kinumpirma ni Directorate for Integrated Police Operations-Western Mindanao Director Police Lt.General Jose Malayo na nakamonitor sila ng 18 active private armed groups sa Mindanao.

Ayon kay Malayo labintatlo sa mga ito ay nasa regions 9,10,11, 12 at Bangsamoro Autonomos Region in Muslim Mindana at nabuwag na ng National Task Force for the Disabandment of Private Armed Groups o NTF-DPAGs. Sa ngayon ay ayon kay Malayo limang mga private armed group pa sa Mindanao ang kanilang binabantayan.

Dalawa sa mga ito ay nasa General Santos City na may 197 members at tatlo sa BARMM na may 183 members. Tumanggi naman si Malayo na pangalanan ang mga politko kung saan konektado ang nasabing mga private armed groups.

Sinabi nito na ang kampanya ng NTF-DPAG laban sa private armed groups ay bilang paghahanda sa 2022 national at local elections. Voice clip..Si Directorate for Integrated Police Operations-Western Mindanao Director Police Lt.General Jose Malayo

LOCAL...

Tulad ng inaasahan dinagsa ng mga mamamayan ang tanggapan ng Comelec sa Koronadal city para makahabol sa huling araw ng voter registration noong Sabado.

Hindi inalintana ng mga ito ang matinding init sa pila para makapagpatala. Para matiyak na masunod ang physical distancing, nagbabantay naman sa mga magpapatala ang mga kasapi ng civil security unit o CSU at PNP.

Ayon kay Koronadal Comelec Assistant Emma Uy, wala namang silang naging problema sa kabila ng pagdagsa ng mga magpaparehistro sa city comelec office.

Sinabi ni Uy na bukod kasi sa mabilis na pag-fill up ng mga mamamayan sa kanilang form mayroon ding sapat na capturing machine at personnel na magaasikaso sa mga ito ang city Comelec Office.

Gayunpaman nananawagan din si Uy sa publiko na sana ay tanggalin na ang nakagawian na kung kelan last day ay doon pa magpapatala.

Binigyan diin ni Uy na walang kasalanan ang Comelec sa mga mamamayang hindi na nila na-accommodate dahil naglaan ng sapat na panahon ang ahensya para sa voter registration. Voice Clip….Si Comelec Koronadal Election Assistant Emma Uy.

LOCAL...

Nais ng Veterinary Office ng General Santos City na maglagay ang LGU ng permanenteng border control facilities para sa mga livestock at iba pang mga hayop para mapaigting ang kanilang biosecurity measures.

Ayon kay Gensan Veterinarian Dr. Ephraim Marin, hiniling nila sa local government na gawing prayoridad ang nasabing proyekto. Ito ay upang maprotektahan sa banta ng African Swine Fever o ASF ang livestock industry ng lungsod.

Sinabi ni Marin na ang pinaplano nilang border control points ay lalagyan ng disinfection facilities. Ilalagay ang mga ito sa mga pangunahing entry points ng Gensan. Bingiyan diin ni Marin na ang Gensan ay isa sa mga unang lugar sa rehiyon na bumalangkas ng ASF prevention strategy.

Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Marin nanatili pa ring nasa “green zone” o ASF-Free ang Gensan.

Dahil dito ayon kay Marin tuloy tuloy sa pagpapadala ng kanilang mga produkto sa Metro Manila at National Capital Region ang mga Hog Raiser sa lungsod.

LOCAL..

Magkakaroon na ng Dairy Processing Center at Pre-Lactating Facilities ang lalawigan ng South Cotabato. Ang P47.4 million na pasilidad ay ipinatatayo ngayon sa bayan ng Polomolok.

Ang Dairy Production, Processing and Marketing Subproject ay magkatuwang na itinaguyod ng provincial government ng South Cotabato at Philippine Rural Development Program o PRDP ng DA.

Saklaw din ng proyekto ang pagbili ng refrigerated van, dairy processing equipment, at cold storage facilities sa pamamahala ng lead proponent group na Unified Engineering Workers Multi-Purpose Cooperative o UEWMPC.

Ayon sa DA 12 ang pre-lactating facilities na kayang mag-accommodate ng mahigit isang daang baka ay ipinatatayo sa Barangay Maligo at ang dairy processing building naman ay matatagpuan sa Barangay Cannery Site. Inaasahan na matatapos ang konstruksyon ng mga ito sa Disyembre.

Layon ng proyekto na madagdagan ang kita ng mga benepisyaryo ng proyekto at supply ng dairy milk sa South Cotabato at karatig lugar.

SA CAGAYAN DE ORO CITY, nagpahayag ng kagalakan ang mga kasapi ng Higaonon indigenous cultural community dahil sa pagkilala sa kanila ng pamahalaan at sa pagbibigay sa kanila ng mga benepisyo na hindi nila naranasan noon.

Ginawa ni IP leader Rolando “Datu Diamla” So-ong ang pahayag kasabay ng pagtatapos ng IP Month celebration nitong buwan ng Oktubre.

SA TAWI=TAWI, huli ang isang big time drug peddler at nakunan pa siya ng M-16 Armalite rifle sa ginawang anti-drug operation sa Barangay Spangkot, bayan ng Sitangkay.

Nakuha ng mga police kay Basir Daud ang isang kilong cocaine na nagkakahalaga ng P5.3 million at baril mula sa kanyang tahanan kung saan naganap ang buy bust operation.

SA PAGADIAN CITY, hindi nakalusot sa police checkpoint ang isang truck na may dalang smuggled cigarettes.

Kinilala ni Zamboanga del Sur police provincial director Col. Roel Lami-ing ang mga nadakip na may dala ng kontrabando na sina Samuel Abrenica at ang alalay nitong si Bienvenido Ancheta Jr.

Sila ay naharang sa police-military checkpoint sa Barangay Baloyboan.

SA ARMY CAMP EVANGELISTA, Cagayan de Oro City, matapos ang ilang dekadang pagtugis sa mataas na lider ng NPA sa northern Mindanao, napatay din Jorge Madlos (alias Ka Oris) at ang kasama nito matapos makipagsagupa sa tropa ng pamahalaan sa bukid ng Impasugong, Bukidnon

Nakatanggap ng tip ang Army na nasa Sitio Gabunan, Barangay Dumalaguing, bayan ng Impasug-ong si Ka Oris at mga tauhan kayat naglunsad ng operation ang 403rd Infantry Brigade ng Army.

SA PAGADIAN CITY uli, ppuspusan ang pagtatayo ng provincial government ng mga solar street lights sa apat na barangay ng Pagadian alisunod sa kaugusan ni Governor Victor J. Yu.

Ang barangay electrification program sa Barangays Balintawa, Dao, Napilan at Santiago ay hindi daw pamumulitika kundi serbisyo sa masa.

SA DAVAO DEL SUR, kinundina ng ibat ibang media organizations ang pagpatay kay radio reporter Oralndo Dondon Dinoy at hiniling sa pulisya na agad na kilalanin, arestuhin at ipagharap ng kaso ang may gawa nito.

Hiniling din ng grupo na kilalanin ang utak ng pagpatay sa biktima na binaril sa loob ng kanyang bahay sabado ng gabi.