NDBC BIDA BALITA (Nov. 10, 2020)

NEWSCAST

HEADLINES:

1. DALAWAMPU’T DALAWANG COVID-19 patients na taga Cotabato City, naka-recover; sabi ng DOH, mas marami ang gumaling kahapon kaysa bagong kaso sa region 12

2. Digital Contact Tracing Application sa North Cotabato, gagawin sa bawat Local Government Unit, upang maiwasan na mag-crash ang online link.

3. 179 POLICE applicant sa BARMM na nagpositibo sa Coviud-19, gumaling na

4. KIDAPAWAN CITY EMPLOYEE, positibo sa COVID-19, city vice mayor’s office, Sanggunian, isinara para sa disinfection

5. 50 SACHET ng shabu, nasabat sa anti-drug operation sa Kidapawan City

6. PUBLIKO, pinag-iingat sa bagong scam ng ilang LGBT members; isa sa mga nabiktima, nagsalita sa DXND Radyo Bida.

7. BABAE at lalaking natagpuang patay sa Dole plantation sa South Cotabato, nakilala na.

8. CONTROVERSIAL police general Debold Sinas, itinalaga ni P. Duterte bilang bagong hepe ng PNP.

ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

TULUYAN NANG GUMALING mula sa sakit na Covid-19 ang 178 police applicants at tatlong police officer ng Police Regional Office in Bangsamoro Region (PRO-BAR).

Ito ang report ng assessment team ng Maguindanao Integrated Provincial Health Office kay provincial health officer Dr. Elizabeth Samama.

Maalalang ang mga police ay isinailalim sa 14 day quarantine noong matapos na 178 sa 199 police applicants ang ng positibo sa Covid 19, kabilang ang 16 na applicant na direktang na-expose sa isang Covid-19 patient.

Kahapon, dinalaw ng assessment team ang mga police applicant sa loob ng Notre Dame of Parang High School campus upang ipaalam sa kanila na tuluyan na silang gumaling.

Inilatag na rin ng Ministry of Health BARMM, IPHO-Maguindanao, Parang health office at PRO-BAR health office ang dagdag na protocol upang maiwasang muling mahawa ang mga police applicant.

Nakatakda namang ituloy ang kanilang training sa loob ng Camp SK Pendatun sa Parang.

-0-

Local………………..

Mas marami ang naitalang bilang ng mga gumaling mula sa COVID-19 sa Soccsksargen Region hanggang kagabi.

Batay sa ulat ng Department of Health 12 kagabi, 67 ang bagong mga pasyenteng gumaling mula sa virus kung kayat umakyat na sa 2,426 ang bilang ng total recovered patients sa rehiyon.

Sa 67 na mga gumaling, 22 ang taga Cotabato City, 21 taga Gen.Santos City, 15 taga South Cotabato, 6 taga Sultan Kudarat at 3 naman sa North Cotabato.

Iniulat din ng DOH ang 48 bagong COVID-19 infections at 24 sa mga ito ay mula sa South Cotabato, 16 Cotabato City, 5 Gen. Santos City, 2 North Cotabato at isa sa Sultan Kudarat.

Dahil diyan sumampa na sa 3,219 ang total ng coronavirus cases sa Region 12

Nanatili naman sa 101 ang bilang ng mga binawian ng buhay dahil sa virus.

-0-

LOCAL…

Sa Bangsamoro Region, nakapagtala ng 16 na bagong kaso ng Covid 19 ang Ministry of Health.

Sa mga bagong kaso, tig-anim ang mula sa Basilan at Lamitan at Sulu, tatlo sa Maguindanao at isa naman sa tawi-tawi.

Dahil dyan abot na sa 2,176 ang kabouang bilang ng mga nagpopositibo sa BARMM.

Sa buong rehiyon, pinakamarami parin ang naitatalang kaso sa Lanao del Sur at Marawi City na may 1,050 Covid positive.

Sumusunod ang Maguindanao na may 533 infections, Basilan/lamitan 173, Sulu 172, at Tawi-tawi 128.

Nananatili naman sa 78 ang bilang ng mga nasawi sa Rehiyon.

-0-

local………………..

Abot na sa 64 percent o katumbas sa 298,028 na mga batang edad 9-29 months old ang nabakunahan na kontra tigas sa Rehiyon 12.

Ito ay batay sa pinakahuling ulat ng Department of Health Center for Health Development XII.

Sa naturang bilang, nangunguna ang Sultan Kudarat province na may 72 poercent accomplisment sumusunod ang South Cotabato na may 71 percent, Sarangani, North Cotabato, Cotabato City at GenSan na nakapagtala ng mahigit 50 percent accomplishment.

Matatandaan na target ng DOH -12 mabakunahan sa buong rehiyon ang nasa 463,675 na mga bata.

Hinihikayat naman ng DOH 12 ang mga magulang na samantalahin ang libreng bakuna dahil walang pang lunas ang sakit na tigdas maliban na lamang sa pagpapabakuna.

Tatagal ang vaccination hanggng November 25, 2020.

-0-

local...

Upang maiwasan ang pagkakaroon ng traffic sa mga nais pumasok sa kanilang system dahilan ng temporaryong pagkawala sa ibang mga rehiyon, ilulunsad naman ng Cotabato Province ang Digital Contact Tracing App sa ibat-ibang mga bayan sa probinsya.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay EOC Manager Doctor Philbert Malaluan, sinabi nitong natuto ang probinsya sa nangyaring temporaryong pagshutdown sa Davao City system na kung saan umabot sa higit 10,000 ang nais magparehistro sa loob lamang ng isang araw.

Ang magiging proseso anya nito ay pupuntahan ang bawat LGU at ang LGU na ang mag-eenrol sa kanilang constituents na kinabibilangan ng mga matatanda, bata at sa mga nais mag log in na papasok sa border points.

Maari din ang pagbabahay-bahay o bawat purok habang sasanayin din ng pamahalaan ang IT Team ng bawat LGU na siyang makakatulong sa pagpapatupad nito.

Sa pamamagitan ng nasabing sistema, mapapadali na ang isasagawang contact tracing activity kung sakaling may magpositibo kumpara sa pagsusulat pa sa logbook sa bawat papasukang establisiyemento na kung minsan ay mali pa ang inilalagay na pangalan.

Ito ay upang mas maging komprehensibo ang datus at maayos na maipatupad ang safety and health protocol sa lalawigan. Para naman sa online registration, mayroon ng 118, 861 ang nakapagrehistro. Ang gagamiting digital contact tracing application ay maari na ring maipresenta sa karatig na lugar sa loob ng rehiyon dose na tinawag na unified system.

-0-

LOCAL...

Tinanggap na ng animnaput-pitong mga benepisyaryo ang kanilang mga napiling livelihood starter kits mula sa Department of Labor and Employment Regional Office XII.

Ang nasabing mga benepisyaryo ang kabilang sa mga walk in applicants ng DOLE 12 noon pang taong 2018 at nabalam lamang dahil sa COVID-19 pandemic. Sila ay nakatanggap ng starter kits base sa kanilang mga napili tulad lang sari-sari store, agricultural tools, suporta sa transportation at maraming iba ba pa na nagkakahalaga ng abot sa 20,000 pesos bawat isa.

Sa naging mensahe ni DOLE 12 Regional Director Raymundo Agravante, sinabi nitong “timely” o napapanahon ang pamimigay ng tulong lalo na ngayong panahon ng health crisis at makatulong din sa kanilang muling pagbagong mula noong nakaraang lindol.

Hinihikayat nito ang mga nakabenepisyo na palaguin ito at maibahagi ang kanilang success stories mula sa tulong ng DOLE. Malaki naman ang pasasalamat ng mga mamamayan ng Makilala dahil sa hindi sila nakakalimutan ngayong panahon.

Katuwang ng programa ang LGU- Makilala, DTI, Non-Government Organization, 39th Infantry Battalion at iba pang ahensya ng pamahalaan.

-0-

LOCAL...

Simula kahapon, isinailalim sa temporary closure ang City Vice Mayor’s Office/Tricycle Franchising and Regulatory Board makaraang maiulat ang kaso ng confirmed COVID-19 case na isa sa mga mangagawa nito. Ito’y para bigyang daan ang gagawing disinfection matapos na inirekomenda ng health cluster ng Local IATF.

Kabilang na dito ang Offices of the City Vice Mayor, Sangguniang Panlungsod, CTFRB, and Secretary to the Sanggunian na physically closed sa loob ng dalawang araw.

Ang nasabing mga tanggapan ay pansamantalang magpapatupad ng work from home arrangement habang naglagay na rin sila ng contact numbers sa labas ng tanggapan para sa urgent concerns. Panawagan namang ng CESU sa lahat ng may direct exposure sa pasyente ay boluntaryong tumawag sa kanilang nu mero na (09058907239) para sa appropriate monitoring and quarantine.

Sa panayam naman ngayong umaga kay VM- Jivyroe Bombeo, hindi naman anya nakapunta sa mismong tanggapan ang pasyente pero bilang precautionary measure ay ipinasara ito para sa isasagawang disinfection activity. Tuloy naman ang regular session ng Sangguniang Panlungsod ngayong huwebes. VC- BOMBEO Si City VM- Jivyroe Bombeo.

-0-

LOCAL..

Nagkakahalaga ng abot sa P35,000 ang street value ng nakumpiskang pinaniniwalaang shabu mula sa isang drug suspek matapos ikasa ng Kidapawan PNP drug enforcement unit ang anti-illegal drug operation sa Brgy Amas, Kidapawan City.

Dala ang search warrant mula sa korte, kahit hindi naabutan ng raiding team ang suspek na si Guiapal Sabanal Alba, 47-anyos, sa kanyang bahay sa Purok Mangga, Sitio Labog, Barangay Amas ay tinuloy ng PNP operatives ang paghalughog.

Dito tumambad ang abot sa 50-piraso ng hinihinalang shabu at iba pang kontrabando gaya ng isang unit ng home-made pistol, apat na rounds ng live ammunition at mga drug paraphernalia.

Patuloy naman ngayong pinaghahanap ang suspek habang sinampahan na ito ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

Sa kaugnay na balita, binigyang pagkilala naman ng Cotabato Police Provincial Office o CPPO ang Kidapawan City Police Station dahil nangunguna ito sa may pinakamaraming accomplishment pagdating sa anti-illegal drug operation sa buong probinsya na nagresulta sa pagkadakip ng iba’t-ibang drug personality sa lungsod.

Nangunguna rin ang nasabing himpilan sa may pinakamaraming accomplishment pagdating sa illegal gambling operation.

-0-

LOCAL...

Magsisilbing alternatibo sa nutrition school-on-the-air ng National Nutrition Council o NNC 12 ang kanilang nutrition e-school . Ito ay tinawag naman ng ahensya na 10 Kumainments Nutrition e-school.

Ayon kay NNC 12 Regional Program Coordinator Arceli Latonio, ito ang unang pagkakataon na magsasagawa sila ng nutrition e-school dahil sa COVID-19. Kaugnay nito, umapela si Latonio sa mga mamamayan na samantalahin ang pagamit ng NNC ng online platform para matuto at makatulong sa pagsulong ng wastong nutrisyon.

Sinabi ni Latonio na ang mga impormasyon na makukuha sa e-school ng NNC 12 ay makatutulong sa kalusugan at kabutihan ng isang indibidwal. Dinagdag din nito na bukas ang NNC 12 e-school sa publiko lalong lalo na sa mga ina.

Ito ay gaganapin alas tres ng hapoon tuwing Martes at Myerkules. Ayon kay Latonio ang kanilang 12 sessions na e-school ay mayroong apatnaput limang mga participant. Sinabi ni Latonio na maliban sa libre, magbibigay din ng mga pampremyo sa mga maswerteng participant ang NNC 12. Payo nito sa mga mamamayang interesadong makilahok sa NNC e-school bisitahin ang National Nutrition Council XII Official facebook page.

-0-

LOCAL...

Anak ng Philippine Eagle na si Sarangani Pride na kanilang pinakawalan noon natuklasan ng mga environment official sa kagubatan ng Sarangani Province

Pakay ng pagbalik ng team ng Community Environment and Natural Resources Office o CENRO ng Kiamba Sarangani sa gubat ng Dakeol na inomitor ang nesting sites ng dalawang Philippine Eagle na kanilang namataan sa lugar may limang buwan na ang nakakaraan. Pero nasorpresa ang mga ito nang makita ang isang Philippine Eagle na tantiya ng mga taga Philippine Eagle Foundation ay nasa sampu hanggang labindlawang buwang gulang pa lamang.

Ayon sa team leader ng grupo at Park Maintenance Foreman ng Kiamba CENRO na si Edgar Calderon, naniniwala sila na ang kanilang nakita ay anak ng Philipine Eagle na si Sarangani Pride na kanilang pinakawalan sa lugar noon. Matatandaan na ang nasabing agila ay kinabitan ng tracking device para ito mamonitor.

Ang team ay may nakita pang dalawang Philippine Eagle di kalayuan kung saan nila unang nakita ang batang Agila. Ang Dakeol forest ay makikita sa Sitio Angko, Barangay Batian, Maitum, Sarangani Isinuslong ito ng DENR na ideklarang Critical Habitat sa tulong ng local government ng Maitum.

-0-

LOCAL...

Extended ang pagbabawal ng non –essential travels at iba pang restrictions sa mga mamamayan at traveler sa General Santos City hanggang sa katapusan ng 2020.

Kasunod ito ng patuloy pa ring pagtaas ng mga kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa Gensan. Paliwanag ni GEnsan Mayor Ronnel Rivera ang pagpapalawig ng Modified General Community Quarantine o MGCQ sa nasabing lungsod ay base sa rekomendasyon ng City Inter-Agency Task Force o CIATF for the Management of Emerging and Re-emerging Infectious Diseases.

Ibig sabihin nito ayon kay Rivera, pinapayuhan pa rin ang mga mamamayan ng Gensan na manatili sa kanilang mga tahanan. Hindi naman saklaw nito ang mga front liner at iba pang essential workers. Mananati pa rin ang “no movement” kada araw ng Linggo sa Gensan maliban na lamang sa mga dadalo sa religious activities.

Layon nito ayon sa alkalde na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa Gensan. Binigyan diin ni Rivera na papayagan lamang sa Gensan ang point-to-point na byahe ng pampublikong mga sasakyan mula sa ibang mga ruta sa region 12 kung ito ay para lamang sa mga essential traveler na may contact tracing quick response codes. Para maiwasan ang mass gathering iniutos din ni Rivera ang pagbabawal ng group motorcycling, biking, at trekking activities.

Ang Gensan LGU ay nakapagtala ng mahigit 900 na COVID-19 cases simula noong Marso, 34 sa mga nahawaan ng virus ang nasawi at mahigit 600 o 71.3 percent ang gumaling. Ang lungsod ay mayroon ngayong 200 active cases ng COVID-19 na karamihan asymptomatic at may mild symptomns.

Ang mga ito ay inoobserbahan at ginagamot ngayon sa pitong local hospitals at tatlong mga barangay at temporary isolation facitlities sa nasabing lungsod.

-0-

LOCAL...

Babae at lalaki na natagpuang patay sa pineapple plantation, sa Tupi, South Cotabato nakilala na.

Ayon kay Tupi Chief of Police, Major Verlin Pampolina, ang mga nasawing biktima ay sina Alfred Yumol 42 years old at live-in parter nitong si Antonette Faustino, nasa hustong gulang, pawang mga nakatira sa Barangay Apopong, General Santos City.

Ayon kay Pampolina ang mga biktima ay tinukoy mismo ng kanilang mga kaanak.

Love triangle naman ang motibo na sinusundan ng imbestigasyon ng pulisiya sa pagpatay sa mga biktima.

Paliwanag ni Pampolina, bago pinaslang walang natanggap na mga pagababanta ang mag-live in na biktima.

Sinabi ni Pampolina na nagpaalam lamang ang mga biktima na aalis ng bahay dahil sa mahalagang transakyon. Pero hindi na nakauwi ang mga ito at sa halip ay natagpuan na lamang na wala ng buhay sa pineapple plantation sa Barangay Kablon, Tupi noong Sabado.

Ipinahayag din ni Pampolina na ang mga biktima ay pinaslang mismo sa lugar kung saan nakita ang kanilang mga bangkay na may mga tama ng bala ng baril. Hindi pa batid ng Tupi PNP kung sino ang mga suspek sa pagpatay sa mag-live in na biktima.

-0-

LOCAL...

Parehong dead on arrival sa ospital ang driver ng dalawang mga motorsiklo na nasangkot sa vehicular crash sa Barangay Paraiso, Koronadal City.

Kinilala ni Koronadal City Traffic Section Chief Police Staff Sergeant Leo Dimaculangan ang mga biktima na sina Larino Tawi, 25 years old ng Barangay Klubi, Lake Sebu at Ronnie Palibayan, 32 years old ng Barangay Paraiso.

Ayon kay Dimaculangan naka-head on collision ng motorsiklo na minamaneho ni Tawi ang kasalubong na motorsiklo na minamaneho naman ni Palibayan. Ito ay pagsabit sa paliko at pababang bahagi ng national highway sa Purok Mesias, Barangay Paraiso.

Ipinahayag ni Dimaculangan na nagkabanggaan ang dalawang mga motorsiklo nang bigla umanong lumiko pakaliwa sa highway si Palibayan. Nabatid na ang biktmang si Tawi ay pauwi na sana sa Lake Sebu mula trabaho sa Koronadal nang maganap ang vehicular crash.

Ang motorsiklo ng mga ito ay ikinustodya ng Koronadal PNP traffic section habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa insidente.

-0-

NARITO ang mga balitang mula sa Tingog Mindanao Radio Alliance o TIMRA hatid ng MX3 CAPSULE AND TEA na ipinamamahagi ng DMI Medical Supplies.

IPINAGMAMALAKI NI MATI CITY MAYOR Michelle Rabat na wala silang kaso ng local transmission ng sakit na Covid-19.

Hanggang kagabi, ang Mati ang may pinakamaliit na bilang ng mga nagpositibo dahil sa sakit. Abot lang sa 114 ang confirmed cases at lahat ng ito ay mga Locally Stranded Individuals at Rturning Overseas Filipinos.

SA ngayon, 13 na lang ang active cases at nasa isolation center habang tatlo ang nasawi.

Lahat sila ay LSI o ROF, ayon kay Mayor Rabat.

Yaong mga pumanaw ay merong pre-existing medical records o co-morbidities.

Ang protocol kasi ng Mati City LGU, lahat ng LSI at ROF, pagdating sa lungsod, ay diretso sa isolation facility para sa 14-day quarantine.

Pinapurihan di niya ang mga taga Mati dahil wala silang kababayan na matigas ang ulo o buluyagon.

Lahat sumusunod sa protocol. Kung may bagong mukha sa kapitbahay, ang mga taga barangay agad mag report sa otoridad.

-0-

SA MISAMIS OCCIDENTAL, isa pang mataaas na lady official ng New People’s Army (NPA) ang sumuko sa military dahil sa walang tigil na Army offensive. Sinabi ni Wesmincom chief Lt. Gen. Corleto Vinluan Jr tama ang desisyon ni Mary Grace Tamapad Buhawi na sumuko sa 10th Infantry Battalion Sinacaban, Misamis Occidental. Si Buhay, 23 taong gulang, ay platoon leader ng Guerrilla Front Sendong sa Western Mindanao Regional Party Committee.

-0-

SA DAVAO ORIENTAL, binuksan na ang mga tourism destination habang nananatilli ang modified general community quarantine (MGCQ) sa lalawigan. Bawal ang walk-in guests sa mga tourist spots, di sila pwedeng mag-overnight kung walang booking. Kilala ang lalawigan na maraming swimming resorts, hotels at recreation centers.

-0-

SA ZAMBOANGA CITY, huli ang dalawang lalaki dahil sa pagtutulak ng shabu. Dahil ditto, sina Adzmir Jailani Sabbaani, 27, isang passenger jeep driver, Leo Patrick Fox Cabato, 44, walang trabaho, ay balik kulungan. Nahuli na sila noon dahil sa drugs, pero hindi nagtagumpay ang kaso laban sa kanila. Ngayon, sabi nng PNP, mas malamang na mahaba-haba ang kanilang bakasyon sa bilangguan.

-0-

SA ZAMBOANGA CITY PA DIN, maraming mga chavacano ang excited dahil magbubukas na ang SM SuperMall sa lungsod sa Nov. 27. Ang SM City Minpro-Zamboanga ay ika-76th supermall ng SM Prime Holdings, kauna-unahan sa Western Mindanao na matatagpuan sa 13,078 square meter site sa La Purisima Street and Campaner Street sa Barangay Zone III. Ito ay malapit lang sa Metropolitan Cathedral, Plaza Pershing, Paseo Del Mar at sa Zamboanga City Port.

SUMAINYO ang mga balitang mula sa Tingog Mindanao Radio Alliance o TIMRA hatid ng MX3 CAPSULE AND TEA na ipinamamahagi ng DMI Medical Supplies.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

ITINALAGA NI P. DUTERTE si National Capital Region Police Office chief Major General Debold Sinas bilang bapong hepe ng Philippine National Police simula ngayong araw.

Si Sinas, miembro nbg Philippine Military Academy Hinirang Class of 1987, ay siyang kapalit ni General Camilo Cascolan na magretiro na ngayong araw.

Birthday ngayon ni Cascolan at siya ay nagkakaedad na ng 56, ang mandatory retirement age for PNP.

Si Sinas ay regional director of the Police Regional Office 7 (Central Visayas) bago siya itinalaga bilang hepe ng PNP sa NCR.

Kahit may kinasangkutang kontrobsersya dahil sa naghanda noong kanyang birthday noong buwan ng Mayo na isang malina na paglabag sa health protocols dahil sa mananita at inuman.

Si Sinas sinampahan ng kasong criminal and administrative complaints kasama ang 18 iba pang mga police.

Nairto ang pahayag ni presidential spokesperson Harry Roque.

-0-

Nagpaalala si House Committee on public accouts chairperson Congressman Mike Defensor sa gobyerno na dapat ibigay ngayong buwan ang Christmas bonus at cash gift sa mga manggagawa ng pamahalaan.

Ito’y batay aniya sa section 8 ng Republic Act number 11466 o ang Salary Standardization Law 5.

Umaasa si Defensor na simula ngayong linggo ay matatanggap na ng higit sa isang-milyong mga government worker ang kanilang year-end bonus na katumbas ng isang buwang sahod at ang karagdagang cash gift ng mga ito na P5,000.

Mababatid ani Defensor, ang mandatong ito ng batas ay nakasaad din sa national budget circular number 579 na naunang ipinalabas ni Budget Secretary Wendel Avisado noong January.

kasunod nito, nanawagan si Defensor sa pribadong sektor na mas maaga ring ibigay ang 13th month pay ng kani-kanilang mga empleyado.

-0-

ABROAD....

BINATI NG MGA PANGULO AT LEADER ng Asean countries ang pagkapanalo ni President-elect Joe Biden sa US elections.

Bukod kay P. Rodrigo Duterte, nagpaabot din ng congratulatory messages sina Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha, Indonesian President Joko Widodo, Malaysian Prime Minister Muhyiddin Yassin, Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong

Samantala, walang balak si Pres. Donald Trump na umalis ng White House. Tinawag niyang idiot ang mga taga suporta ni President Elect Biden.

Dadalhin daw niya sa US Supreme Court ang malawang pandaraya sa katatapos na halalan.

Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang pangulo ng US ay ayaw tumanggap ng pagkatalo sa presidential elections.

-0-

SPORTS …………….

Nanalo ang Alaska kontra NLEX, 122 – 119, sa kanilang paghaharap sa PBA Philippine Cup sa Angeles Sports Arena sa Angeles City, Pampanga.

Kinailangan pa ng dagdag na limang minuto para tuldukan ang sunod-sunod na panalo ng Road Warriors.

Si Maverick Ahanmisi ang bumanat ng husto para sa Alaska Aces kaya umiskor ito ng 25 points, 12 rebounds at tatlong steals.

Dahil sa kanilang panalo, 7-4 na ang win-loss record ng Alaska at sinusundan nila sa itaas ang Ginebra, Talk ‘N Text at Phoenix, na pawang 7-3 ang win-loss tally.

SAMANTALA, pina-i-imbestigahan ng PBA board ang diumanoy game fixing sa laro ng San Miguel Beer at Barangay Ginebra. Sadya daw kasing nagpatalo ang Ginebra sa sister team nito para makapasok pa din sa top 8 semi-finalists.