NDBC BIDA BALITA (Nov. 11, 2021)

1 ISA PATAY, 2 SUGATAN nang sila ay pagbabarilin ng isang police sa Koronadal City kagabi

2 DALAWA NA NGAYON ANG MAYOR ng Pigcawayan, North Cotabato, Mayor Roquero, hindi bumaba sa pwesto.

3 Something is wrong sa isyu ng mayorship ng Pigcawayan, sabi ni North Cotabato Gov. Catamco

4 37 lang ang bagong kaso ng COVID-19 sa Region 12; gayunman, may 17 katao ang nasawi.

5 NA NPA sumuko sa Army sa Lebak, Sultan Kudarat; tatlong BIFF sumuko naman sa North Cotabato

6 DOST-12,may water project para sa mga dati ay NPA infested area sa rehiyon.

7 DALAWANG pampasaherong van, nagsalpukan sa Kabacan

Pinaghahanap pa ng mga kabaro nito ang isang pulis na si Patrolman Ronald Lopez.

Ito ay ayon kay Koronadal Acting Chief of Police Lt. Col. Joedy Lito Guisinga dahil siya ay principal suspect sa pamamaril sa biktimang si Sachie Canlas na taga Isulan, Sultan Kudarat.

Si Canlas ay agad na binawian ng buhay matapos umanong mabaril ng pulis na si Lopez sa isang apartelle sa Pantua Village Barangay Zone III, Koronadal kaninang madaling araw.

Ayon sa may-ari ng nasabing apartelle sugatan din sa pamamaril ang kasintahan ni Canlas na si Joana Sabdullah at kasama pa ng mga ito sa kwarto na si Debbie Biñas.

Ayon sa mga kasama ng mga ito sa apartelle ilang oras bago naganap ang pamamaril nagtalo umano ang pulis na si Lopez at nobya nitong si Sabdullah.

Matapos ang krimen ang suspek na pulis ay agad naman tumakas.

Inaalam pa ng Koronadal PNP ang motibo sa pamamaril at kung nasaan na ang police officer.

Hindi pa malinaw sa report saan naka-assign si Patrolman Ronald Lopez.

17 katao ang nasawi sa Region 12 dahil sa complication dulot ng COVID-19.

Dahil diyan, mahigit 1,120 katao na ang namatay dahil sa naturang sakit sa apat na probinsya at apat na lungsod ng Soccsargen.

Anim sa mga namatay ay mula sa South Cotabato, dalawa sa mga ito taga Koronadal City.

Mas marami naman ang naitalang gumaling na umabot sa 123 habang ang bagong kaso ay nasa 37 katao lang, isa sa pinakamababa mula noong March 2020.

Ang total COVID cases sa Region 12 sa ngayon ay 56,148 habang ang mga gumaling ay 53,152.

Sa bilang ng mga bagong kaso, pinakamarami ang mula sa Gen. Santos Citu na umabot sa 11

Bumaba pa ng hanggang 857 ang aktibong kaso.

SA BANGSAMORO REGION, nakapagtala ng karagdagang 20 panibagong kaso ng coronavirus disease ang Ministry of Health.

Sa bilang ng mga bagong kaso, pinakamarami ang mula sa Sulu na umabot sa walo, ang Lanao del Sur at Marawi City ay may pito, Maguindanao tatlo at Cotabato City dalawa.

Dahil dito, umaabot na sa 15,147 ang kabu-uang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa BARMM.

Gumaling naman ang 30 pang mga pasyente kayat ang total recoveries ay tumaas pa ng hanggang 14,105.

Tatlong araw ng walang nasawi kayat nananatili sa 599 ang total death toll.

Bumaba pa ng hanggang 443 ang aktibong kaso.

APAT na NPA, sumuko sa Army sa Sultan Kudarat.

NAITALA NG 6th Infantry Division ang sunod sunod na pagsuko ng mga rebeldeng NPA na naghahangad na magbagong buhay.

Kahapon, sinabi ng 6th Infantry Division sa isang press statement na apat na kasapi ng kilusang komunista ang sumuko sa 37th IB sa Barangay Tibpuan, Lebak, Sultan Kudarat. Sila ay mga miembro ng West Daguma Front, SRC Daguma, Far South Mindanao Region.

Isinuko nila ang isang long firearm at tatlong mga pistola kay 37th IB commander Lt. Colonel Allen Van Estrera.

Ayon kay Estrera ang pagsuko ng apat ay kasunod ng sereye ng Community Support Program na isinagawa mga lugar na may kilusan ang NPA. May sumuko rin na NPA sa Maasim, Sarangani at Bangsa, South Cotabato nitong nakalipas na mga araw.

Ang NPA ay itinuturing ng national government na isang terrorist organization.

Gusto na nilang mamuhay ng mapayapa kasama ang kanilang pamilya.

Isa ito sa naging dahilan kung bakit nagpasyang sumuko ang tatlo pang miembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa 602nd Brigade.

Bitbit nila Alyas Shocks, Alyas Tongi at Alyas Marco sa kanilang pagsuko ang dalawang modified 7.62mm barrett rifles, dalawang magazines na may anim na bala at isang 60mm mortar bilang patunay ng kanilang kagustuhan na iwanan na ang dati nilang buhay.

Personal silang iniharap kahapon ni 602nd Brigade Commander, Col. Jovencio kasama si 34th Infantry Commanding Officer Lt. Col. Edgardo Vilchez Jr kay Midsayap Mayor Romeo Araña.

Nagpasalamat naman si Col. Gonzales si BIAF-MILF, at Deputy Commander ng 105th Base Command Abdullah Dhats, na nakipagtulungan sa mga security sectors upang makumbinsi ang tatlo na sumuko.

Tiniyak ni Mayor Araña na tutulungan nila ang mga sumuko upang mapadali ang kanilang pagbabalik sa komunidad. Sasailalim din sila sa process for enrollment sa Tugon program ng BARMM government.

Prayoridad na malagyan ng potable water system ng Department of Science and Technology o DOST ang mga malalayong lugar sa region 12 lalo na ang mga nasa impluwensya noon ng rebeldeng grupo.

Sa katunayan ayon kay DOST 12 Regional Director Sammy Malawan nakapaglagay na sila ng hydraulic ram pumps o hydrams sa isang barangay sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat Province.

Ito ayon kay Malawan ay napapakinabangan na ngayon ng mahigit limang daang mga mamamayan malapit sa boundary ng SNA at Palimbang.

Dagdag pa ni Malawan, dalawang mga malalaking komunidad din sa Barangay Ned, Lake Sebu ang nakikinabang ngayon sa nasabing proyekto.

Ipinahayag din nito na maglalagay din ng hydrams sa Tulunan, North Cotabato ang ahensya.

Ayon kay Malawan kaya ng hydram na mag-pump ng tubig mula sa mababang bahagi papunta sa mataas na bahagi ng isang lugar na hindi gumagamit ng makina at kuryente.

Umaasa ang pamunuan ng Police Regional Office o PRO 12 na mabakunahan na kontra COVID-19 ang lahat na mga police personnel sa rehiyon bago magtapos ang 2021.

Ayon kay PRO 12 Spokesperson Lt. Col. Maria Joyce Birrey, 37 na lamang na mga commissioned, non-commissioned at non-uniformed personnel ng PNP sa buong rehiyon ang hindi pa nabakunahan.

Dagdag pa nito na 7,969 0 99.5 percent sa kabuuang 8,006 na mga police personnel sa rehiyon ang nakatanggap ng COVID-19 vaccine.

Karamihan sa mga ito ayon kay Birrey ay nakumpleto na rin ang dalawang doses ng bakuna.

Habang ang iba naman ayon kay Birrey ay naghihintay na lamang ng schedule ng vaccination para sa ikalawang dose.

Paliwanag ni Birrey may ilang mga police na ipinagpaliban ang pagpapabakuna dahil sa mga karamdaman at iba pang hindi inaasahang kaganapan.

Dagdag pa nito na habang tumataas ang vaccination coverage, bumababa din ang bilang ng mga pulis sa region 12 na nagpositibo sa COVID-19 nitong mga nakalipas na linggo.

Sa katunayan ayon kay Birrey, ang PNP 12 ay mayroon lamang walong COVID-19 active cases na may minor symptons sa ngayon .

Gayunapaman ayon kay Birrey patuloy pa rin ang regular testing sa mga pulis sa SOCCKSARGEN lalo na ang mga nakatalaga sa vulnerable areas para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Mula sa mahigit animnaraang itinaas ng City Health Office o CHO ng Koronadal ang kanilang COVID-19 vaccination coverage sa mga nasa pediatric group sa walong daan.

Ito ay ayon kay CHO Immunization Coordinator Dr. John Rainier Solis.

Ayon kay Solis simula sa susunod na linggo maari nang magpabakuna ang mga nasa 12 hanggang 17 years old tuwing Lunes, Martes, Huwebes at Byernes.

Ginawa namang vaccination site para sa mga menor de edad ang Christ the King Cathedral Gym.

Tiniyak ni Solis na hangga’t may mga menor de edad na hindi pa nababakunahan tuloy ang inoculation ng CHO.

Ayon naman kay CHO Health Education and Promotion Officer Glenn Mar Doctolero, dadagdagan pa rin nila ang vaccination coverage sa Koronadal depende sa availability ng bakuna.

Ayon naman sa datus ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ng South Cotabato target na mabigyan ng COVID-19 vaccine ang mahigit dalawampung libong mga kabataan sa Koronadal City.

Kabilang ang mga ito sa mahigit 88 thousand na mga menor de edad na target mabakunahan sa buong lalawigan.

Pinangaunahan ng Arts, Culture, Tourism and Museum o ACTM Unit ng South Cotabato ang unveiling sa marker ng sumakabilang buhay nang master Dreamweaver na si Fu Yabing Masalon Dulo.

Inilagay ang marker sa harap mismo ng weaving center sa Sitio Amgu-o, Barangay Landan, Polomolok.

Ito ay bilang pagkilala na rin sa pagkamalikhain ni Fu Yabing at naging kontribusyon nito sa pagsulong ng tela ng mga katutubo sa bansa.

Ayon kay ACTM Arts and Culture Coordinator Indira Cagaanan, ang konstruksyon ng marker ay bilang kabahagi ng kanilang Information, Education Campaign sa sining at kultura.

Sa pamamagitan kasi nito ayon kay Cagaanan ay maipapalaam sa publiko ang kahalagahan ng heritage treasure ng lalawigan lalo na sa mga kabataan at mga turista.

Ang marker ni Fu Yabing ay kauna-unahan na ipinatayo ng ACTM.

Sinabi naman ni Senior Tourism officer Argie Asaria na si Fu Yabing ay napapagaralan din sa mga module sa elementarya at high schoo.

Bahagi ito ng SKULTUR o Eskwela, Kultura at Turismo project ng ACTM.

Binigyan diin ni Asaria na ang magandang kwento kasi ay nagdadala din ng malaking kita sa turismo.

Dead on arrival sa ospital ang driver ng isang motorsiklo na nasangkot sa vehicular crash sa national highway Barangay Pagalungan Polomolok, South Cotabato.

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Pol. Lt. Col. Alex Joe Orcajada ang biktima na si John Henry Urbano, 39 anyos at nakatira sa barangay Sulit sa nasabing bayan.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Polomolok PNP na nabangga ng motorsiklo na minamaneho ni Urbano ang harang sa daan ng Polomolok Water District na may proyekto sa Pagalungan.

Ang biktimang si Urbano ay nagtamo ng matinding mga sugat na naging sanhi ng kanyang dagliang pagkasawi.

Sugatan din sa insidente ang angkas nitong si Ernesto Jagolino, 46 anyos na dinala ng Emergency Rescue Team sa Polomolok Municipal Hospital.

Para kay North Cotabato Governor Nancy Catamco, malaking kawalan para sa mga barangay na napabilang sa ELCAC ang pagtapyas sa malaking pondo na para sana sa mga proyektong ilalaan sa naturang mga barangay.

Mula 24 billion pesos ay umabot nalang sa 4-billion pesos ang inaprubahang pondo sa ilalim ng naturang programa.

Sa North Cotabato ay nauna ng nakabenepisyo ang 36 na mga barangay kung saan nakatanggap ang mga ito ng tig 20-million pesos worth na proyekto na karamihan ay road concreting at water system.

Ngayong taon ay mahigit 50 mga barangay ang mapopondohan sana ng mahigit isang bilyong peso ang nanganganib na hindi na maitutuloy ang mga proyekto dahil sa defundment.

Para kay Gov Catamco na malaking tulong sana ang programa lalo na at hindi kayang pondohan ng Probinsya ang lahat ng mga proyekto sa mga barangay na impluwensyado noon ng New eopkles Army o NPA.

Naniniwala din ang gobernadora na may mga grupong nagbibigay ng maling impormasyon sa mga mambabatas at senador na siya namang dahilan ng budget cut. Maliban pa aniya dito ang mga grupong gustong siraan ang programang ito ng gobyerno.

Kung matatandaan, nauna ng humingi ng statement of support ang DILG ilabi na sa mga Mayors ng mga bayan ng nakabenepisyo ng ELCAC na sila mismo ang magsalita at magpatunay sa mga proyektong ipinatupad gamit ang pondoi ng programa.

Isang sako ng bigas ang ibibigay ng LGU sa makakapagbigay ng impormasyon sa mga indibidwal na patuloy sa pagkatay ng kanilang mga alagang baboy lalo na sa mga barangay na apektado ng ASF.

Ito ay sa kabila ng panawagan ng LGU na iwasan muna ang pagkatay dahil sa posibleng kumalat pa ang virus sa ibang mga barangay.

kasunod ito ng pagkakumpiska ng mga karne ng baboy na kinatay sa Barangay New Lawaan na sia sa mga ground zero ng ASF virus.

Sa ngayon ay abot na sa 45 mga baboy ang isinailalim sa culling kung saan ang 32 dito ay mga baboy sa slaughter house, walo galing sa Barangay New Antique at tatlo sa Barangay New Lawaan.

Sinabi ni Acting Muncipal Agriculturist Arlene Encarnacion na mula sa pitong barangay ay bumaba na sa tatlong mga barangay ang kabilang sa minomonitor ngayon ng Incident management team na kinabibilangan ng barangay Dalipe, Lika at Katipunan.

Nanawagan naman si Encarnacion sa iba pang mga barangay na sumunod sa mga hakbang na ginagawa ng Incident COmmand team para agad na ma-contain ang pagkalat ng Virus.

Nakapagtala ng mataas na vaccination rate ang limang mga barangay sa Kidapawan City na kabilang sa 70% target eligible population na pasok sa vaccination rollout ng Department of health.

Ang mga barangay na ito na tinukoy ni Atty Jose Paolo Evangelista, siyang head ng COVID-19 nerve center ng lungsod ay kinabibilangan ng Barangay Magsaysay na may 82%, Manongol na may 79%, Ilomavis at Indangan na may kapwa 77% at ang Barangay Poblacion na may 72%.

Sa ngayon ay puspusan na rin ang bakunahan sa iba pang mga barangay upang maabot ang 70% herd immunity. Hinimok din ang mga barangay Midwives na pakiusapan at ipaunawa sa mga unvaccinated na residente ang kahalagahan Ng bakuna at samantalahin na ang libreng pagbabakuna ng pamahalaan.

Target ng LGU na mabakunahan ang 110, 000 sa kabuang 157,000 na populasyon ng lungsod. Sa ngayon ay abot na sa 44,379 na mga taga Kidapawan City ang naka kumpleto na ng dalawang dose ng bakuna habang 71,275 naman ng mga eligible priority groups ang nabigyan na ng first dose ng bakuna kontra Covid19 sa Vaccination Roll Out ng City Government.

Sugatan ang dalawang driver at mga pasahero kabilang ang isang menor de edad, matapos magkasalpukan ang dalawang Toyota Hi Ace Van kahapon sa National highway ng Barangay Katidtuan, Kabacan, North Cotabato

Kinilala ang driver ng isang Toyota Hi Ace van na si Leonardo Hernandez Joyag, 52 anyos, kasama ang kanyang asawa na si Angelita Joyag, 52 anyos, housekeeper na parehong residente ng Magsasay Street, Poblacion, M'lang, North Cotabato.

Habang sa kabilang van na ring Toyota Hi ace ay minamaneho naman ng isang Benjie Bermudez Collado, 40 anyos na residente ng Lower Paatan, Kabacan, North Cotabato, sakay nito sa van ang dalawang pasaherong kinilalang sina Merrian Yacob, 58 years old, may asawa at isang 9 years old na parehong residente ng Arakan, North Cotabato.

Lumalabas sa imbestigasyon ng PNP na binabaybay ni Joyag ang ang kahabaan ng Kabacan paountang M'lang na direksyon ng mawalan ito ng kontrol dahil sa madulas na daan bunsod ng maghapong ulan.

Tumawid sa kabilang lane ang sasakyan ni Joyag na nakasalubong naman ng van na minamaneho ni Collado sa opposite lane, at dito na nagkasalpukan ang dalawang sasakyan.

Halos wasak ang parehong harap na bahagi ng mga sasakyan sa lakas ng impact.

Swerteng hindi naman malubha ang mga sugat ng mga nasangkot sa vehicular crash na patuloy na nagpapagaling ngayon sa bahay pagamutan sa Kabacan.

Muli namang nanawagan ang Kabacan PNP sa mga motorista na magdahan-dahan at magdoble-ingat sa pagmamaneho lalo na ngayong panay ang pagulan.

Muling pinaalalahanan ng M’lang PNP ang publiko na mag-doble ingat laban sa mga masasamang loob ngayong papalapit na ang holiday season kung saan madalas paborito ng mga kriminal na samantalahin ang panahon kung saan may pera ang mga tao at abala.

Ayon kay M’lang PNP Chief LT Col. Realan Mamon, sa panayam ng Radyo BIDA ang kanilang panawagan ay bunsod ng pagkakahuli ng dalawang lalaking nakipaghabulan at nakipagpalitan ng putok sa mga personahe ng PNP nakaraang araw gabi ng November 9, 2021 sa Barangay Dalipe, Mlang, North Cotabato.

Anya nagsasagawa ang kanyang team ng surveillance sa inireport na sugalan sa isang lamay sa naturang barangay, nang mapansin ng mga personnel nito ang dalawang kahinahinalang lalaki na nakapwesto malapit sa highway na tila may inaabangan.

Nang akmang lapitan nila ito ay biglang bumunot ng baril ang isa sa mga lalaki at tinutok anya sa mga operatiba ng PNP, at agad tumakas papunta sa direksyon ng Matalam, Cotabato sakay ng tricycle.

Habang naghahabulan ay nagkapalitan ng putok ang dalawang grupo.

Itinimbre naman ng M’lang PNP ang insidente sa Matalam PNP bilang augmentation force na nagresulta sa pagkakahuli ng dalawang suspek na kinilalang sina Silvestre Dimalaluan 49 na taong gulang, pamilyado at Sylvester Dimalaluan 24 na taong gulang, tricycle driver at mga residente ng Purok Talisay, Matalam Cotabato.

INATASAN NI PIGCAWAYAN VICE MAYOR Juanito Agustin ang lahat ng mga municipal department heads at local government employees na sa kanya mag report dahil umupo na siya bilang acting mayor ng bayan.

Sinabi ni Vice Mayor Agustin na siya ay umupo dahil sinuspende na ng Sangguniang Panglalawigan si Mayor Jean Dino Roquero dahil sa kasong grave misconduct at abuse of authority.

Sa kanyang memo, inatasan ni Agustin ang mga kawani at opisyal ng LGU na sa office of the vice mayor magsumete ng report at tumanggap ng official order.

Ipinaliwanag ni Agustin na by operation of law at sa ilalim ng local government code, dapat siyang umupo bilang acting mayor dahil nga suspended na si Mayor Roquero.

Sinikap ng DXMS NDBC na makuha ang panig ni Vice Mayor Agustin sa bagay na ito pero cannot be reach ang kanyang number at maging ng kanyang secretary.

SAMANTALA, umalma naman si Mayor Roquero at sinabing illegal at unlawful ang ginawa ni Agustin.

Si Roquero at Agustin ay magkaiba ng political party.

Hindi pa final and executory ang order ng Sanggunian at ayon kay Roquero, tanging ang governor o DILG lang ang pwedeng magpatupad ng suspension order.

Bukod diyan, meron pa siyang sapat na panahon para mag-appeal sa Malakanyang at ito ay kanya nang ginagawa.

Samantala, nalilito naman daw ngayon ang ilang department heads at municipal employees kung sino ang kanilang susundin.

Dapat daw merong competent authority na magpaliwanag sa kanila ano ang dapat gawin.

Sa panayam ngayong umaga, sinabi ni Gov. Nancy Catamco na bina-braso ang proseso sa pagpapatupad ng batas.

Ito aniya ay malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan ng mga miembro ng SAngguniang Panglalawigan.

Sinabi ni Catamco na ito ay unfair sa mga taga Pigcawayan at kay Mayor Roquero mismo.

Aniya pinipilit ng SP ang mali.