NDBC BIDA BALITA (Nov. 12, 2020)

1. Mga miembro ng POlomolok police office, nagpostibo sa Covid-19; pati mga preso, positibo din.

2. Dalawa pa nasawi dahil sa Covid-19 sa Region 12.

3. MAHIGIT 100 libong North Cotabatenios na ang naka-register para sa Covid contact tracing QR code ID ng lalawigan, pinaka una si Gov. Catamco.

4. ILANG BARANGAY Official at mga mamamayan sa Mlang, North Cotabato, naloko na rin ng ilang LGBT members na umano’y nag-aayos ng buhok.

5. CARNAPPED vehicle sa Soiuth Cotabato, natunton ng Highway patrol group; driver at pasahero, may dala pang shabu.

6. Tulong sa Lambayong LGU sa pasahero at kawani ng na nasawi sa naaksidente, tiniya k ni town administrator Roelle Aradanas.

7. SMUGGLED cigarettes, nakumpiska ng Marines sa Lanao del Sur.

NADAGDAGAN PA ang ang bilang ng mga binawian ng buhay dahil sa Covid 19 sa Region 12,

Kahapon dalawa pang mga senior citizen na taga General Santos City ang nasawi ayon sa Department of Health 12.

Ito ay kinabibilangan ng isang 74 anyos na lalaki na nasawi dahil sa Acute Respiratory Failure at Sepsis with Multi-Organ Failure naman ang ikinasawi ng isang 67 na babae.

Nakapagtala naman ng 52 pang bagong COVID 19 patients ang DOH sa Region 12 hanggang kagabi.

Dahil dito abot na sa 3,304 ang total Covid 19 cases sa rehiyon.

Sa 52 na mga bagong kaso, 23 sa mga ito ang taga South Cotabato, 11 Cotabato City, 7 General Santos City, tig-lima sa North Cotabato at Sarangani habang isa naman sa Sultan Kudarat.

Naitala din kahapon ang 37 pang mga gumaling mula sa Covid 19.

Sa naturang bilang, 21 ang mula sa Cotabato City, 11 General Santos City, kapwa dalawa ang naitala sa South Cotabato at Sultan Kudarat at 1 naman sa North Cotabato.

Dahil diyan meron na ngayung 2,524 ang total recovered patients sa Rehiyon.

Sa boung rehiyon, pinakamataas parin ang bilang ng mga nagpopositibo sa Covid 19 ang General Santos City na may 943 Covid positive, sumusunod ang South Cotabato na may 840 Covid infections, pangatlo ang Cotabato City na may 751 cases, Sarangani 320, North Cotabato 260 at Sultan Kudarat 190.

Sa Bangsamoro Region, anim pang mga bagong kaso ng Covid 19 ang naitala ng Ministry of Health BARMM.

Sa mga bagong kaso, 5 Basilan at Lamitan at isa sa Lanao del Sur at Marawi City.

Dahil dyan abot na sa 2,210 ang kabouang bilang ng mga nagpopositibo sa BARMM.

Sa boung rehiyon, pinakamarami parin ang naitatalang kaso sa Lanao del Sur at Marawi City na may 1,071 covid positive,sumusunod ang Maguindanao na may 540 infections, Basilan at Lamitan 178, Sulu 173, at TAwi-tawi 128.

Nakumpiska ng mga elemento ng Phil Marines ang 17 malalaking karton ng fake at smuggled cigarettes sa Picong, Lanao del Sur kahapon.

Ito ay nagkakahalaga ng P250 libong piso.

Ayon kay 6th ID chief Maj. Gen. Juvymax Uy, tumanggap ng tip ang Marines at Picong Police Office na may dadaang Toyota Innova na may dalang smuggled items.

Ang truck ay naharang sa Marine-Police checkpoint sa Barangay Miculado.

Inaresto ang driver at nasa custody ng Picong PNP ang mga smuggled cigarettes.

BALIK NA ANG BIYAHE NG BUS mula Gen. Santos City patungong Cagaya de Oro City pero walang tuloy tuloy na biyahe kundi merong border to border trips.

Alinsunod ito sa special permit na ibinigay ng LTFRB.

Ang RURAL TRANSIT MINDANAO INCORPORATED ay balik operation na ngayong araw.

Mula Cagayan, ang Rural Transit bus ay hanggang Damulog, Bukidnon lang. Sasaluhin ang mga pasahero ng ibang unit ng Rural Transit at dadalhin sa Carmen, North Cotabato.

Mula Carmen, ibang Rural bus na naman ang sasakyan ng mga pasahero patungong Koronadal City. Mula Koronadal, ililipat sila sa Mindanao Star bus hanggang Gen Santos City.

Ganun din ang sestima ng GenSan to Cagayan route.

Ang Rural Bus at Mindanao Star ay sister companies.

Inaresto ng mga tauhan ng Midsaysap Municipal Police Station- Drug Enforcement Unit ang isang lalaki sa ikinasang drug buy bust operation sa Barangay Poblacion 8, Midsayap, Cotabato.

Kinilala ni Midsayap PNP Chief Police Lt. Col. John Miridel Calinga ang naaresto na si Zandro Agustin, nasa hustong gulang at residente ng nasabing lugar.

Ayon kay Calinga, matagal nang undersurvaillance ang suspek.

Nakuha mula sa ka Agustin ang isang pakete ng shabu at nabawi rin ang 500 pesos naq marked money.

Nakapiit na si Agustin sa custodial facility ng Midsayap PNP at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165.

Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng di nakilalang suspek sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao kahapon.

Kinilala ng SK MPS ang biktima na si Ralph Lomo Buscato,22 yrs old,may asawa at residente ng Rosary Heights 1,sa lungsod ng Cotabato.

Ayon sa pulisya, alas dose biente ng tanghali kahapon binabaybay ng biktima sakay ng kanyang motorsiklo ang National hiway partikular sa Barangay Gang sa nasabing bayan nang sundan ito ng mga suspek na sakay din ng isang motorsiklo.

Binaril umano ng maraming beses ng mga suspek ang biktima at tinamaan ito sa ulo gamit ang caliber 45 pistol dahilan ng kanyang agarang kamatayan.

SAMPUNG MGA REBELDENG BIFF ang sumuko sa 6th Infantry Division kahapon sa Raja Buayan, Maguindanao.

Ang pagsuko ng mga kasapi ng BIFF ay dulot ng pinagsamang pagsisikap ng 6th ID, ng Army at provincial government.

Sila ay pormal na iniharap ng 33rd Infnatry Battalion kay 6th ID chief Maj. Gen. Juvymax Uy.

Kapalit ng kanilang pagsuko ng mga armas ay ang pagbibigay sa kanila ng livelihood assistance.

Nakapagtala ng apat na panibagong kaso ng COVID-19 ang North Cotabato batay sa huling ulat ng DOH-12 kagabi. Sa nasabing bilang, dalawa ang Authorized Person Outside Residence o APOR na taga Kidapawan City na nagtatrabaho sa Provincial Gov’t na may histories of travel sa loabas ng probinsya at Kabacan, North Cotabato na mula naman sa Taguig City.

Nagpositibo din sa virus ang isang Locally Stranded Individual o LSI na mula sa bayan ng Midsayap. Habang patuloy naman ngayong iniimbestigahan kung saan nakuha ang virus ng pasyente na mula sa Mlang, North Cotabato dahil sa wala itong history of travel sa labas ng probinsya at nakasalamuha sa confirmed COVID patients.

Isa namang pasyente na mula sa bayan ng Midsayap ang tuluyan ng gumaling mula sa COVID-19.

Ideneklarang patay ng mga doctor ang isang drug suspek sa patuloy na anti-illegal drug operation ng PNP sa Purok 2, Barangay Malatab Antipas, Cotabato.

Batay sa ulat ng PNP, nakilala ang nasawing suspek na si Sonny Pagayao Valenzuela, nasa hustong gulang at nakatira din sa nasabing lugar. Patay ang suspek matapos na barilin ng operating team na pinangunahan ng Regional Drugs Enforcement Unit 12, Antipas Municipal Police Station katuwang ang Provincial Mobile Force Company kahapon dahil sa nanlaban umano ang naturang suspek.

Ito na ang pangatlong drug suspek na nasawi sa anti-illegal drug operation ng RPDEU sa Cotabato Province ngayon lamang buwan. Patuloy pa ngayon ang imbestigasyon ng mga pulis sa nasabing insidente. NDBC BIDA BALITA

Paiimbestigahan pa ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO ang ulat na umano’y may isinasagawang iligal na pamumutol ng punong kahoy at pagmimina sa Brgy Don Panaca, Magpet, North Cotabato.

Sa panayam kay PENRO Officer Mamutur Cariga, sa ngayon ay wala pang natatanggap na ulat ang kanilang tanggapan hinggil sa illegal logging at mining activities sa naturang lugar. Ito’y makaraang iparating sa himpilan ng Radyo Bida na umano’y may ginagawang iligal na aktibidad sa nasabing barangay.

Ayon kay Cariga, sa ngayon ay mining-free ang buong North Cotabato kaya sa taya nito, maaaring treasure-hunting ang nasabing ulat, bagay na ipapasuri ng PENRO.

Nabatid na ayon sa ulat, ang nasabing iligal na aktibidad ay pinondohan umano ng isang military officer pero ayon kay 72nd Infantry Battalion Commanding Officer Lt.Col. Rey Alvarado, na nakabase sa bayan ng Magpet, paiimbestigahan din nito ang naturang paratang.

Maging ang Magpet PNP, susuriin na rin ang naturang lugar upang mabatid kung totoo nga naturang iligal na gawain. Sinabi ni Cariga, na ang PNP at AFP ay siyang inatasan na magiging katuwang ng DENR sa pagmamanman ng mga sangkot sa illegal logging activities sa kanilang mga area of responsibility.

Sasagutin na ng lokal na pamahalaan ng Lambayong, Sultan Kudarat ang mga gastusin sa pagpapalibing sa dalawang mga nasawi at apat na sugatang mga biktima na lulan ng van ng local government na nahulog sa bangin sa Tupi, South Cotabato noong Martes ng hapon.

Tiniyak ito ni Lambayong Municipal Administrator Roelle Aradanas. Ayon kay Aradanas ang biktimang si Boy Vinluan, 47 years old ng Lambayong tourism office ay nagtamo ng matinding sugat sa ulo na naging sanhi ng kanyang dagliang pagkasawi.

Ito ay matapos lumundag sa van nang mapansin na nawalan na ng preno ang sasakyan pagsapit sa Barangay Kablon, Tupi. Habang ang isa pang bikitima na si Mela Marquez, 50 years old na nagtamo ng matinding sugat sa ulo ay dead on arrival sa ospital.

Sinabi ni Aradanas na ligtas na at nagpapagaling sa ospital ang iba nilang mga kasama. Ang mga ito ay sina Mamong Tungkay, 48 years old driver ng van, Len Salinugen, Badrodin Salinugen at Alhakbar Balindang. Ang mga biktima ay pawang mga nakatira din sa Lambayong Sultan Kudarat.

Nilinaw naman ni Aradanas na tatlo sa mga biktima ay hindi mga kawani ng Lambayong LGU kungdi nakisakay lamang sa kanilang service vehicle.

Ipinaliwanag din ni Aradanas na ang mga kawani ng Lambayong LGU na naaksidente ay inutusan ni Mayor Ferdinand Agduma na magsagawa benchmarking sa Matutum Blooms sa Sitio Glandang, Barangay Kablon Tupi na pagaari ng kanyang pinsan. Ayon kay Aradanas pinagaaralan kasi ng lokal na pamahalaan na malaman kung anong uri ng mga halaman mula sa Matutum Blooms ang maaring itanim sa Lambayong.

Pero nang pauwi na ang mga ito nawalan umano ng preno ang van ng LGU hanggang sa tuluyan itong mahulog sa bangin. Voice clip….Si Lambayong Municipal Administrator Roelle Aradanas.

Mahaharap ngayon sa patong patong na mga kaso ang dalawa katao na maliban sa kabiguang isauli ang nirentahang sasakyan ay nakumpiskahan pa ng iligal na droga ng mga pulis sa Koronadal City.

Kinilala ni PNP South Cotabato Highway Patrol Group o HPG Chief Police Major Ruel Villarin ang mga suspek na sina Ken Camacho alias “Ken” driver ng orange Nissan Navarra Pick-up na naharang at kasama nitong si Kristine Arbolonio, pawang mga nakatira sa Barangay Libertad, Surallah, South Cotabato. Sinabi ni Villarin na naglagay ng checkpoint ang HPG ng PNP sa General Santos Drive, Barangay Zone II, Koronadal.

Ito ay matapos ireklamo ng isang Novidick Fabros nasa hustong gulang ng Davao City na bigo umano si Camacho na ibalik ang nirentahan nitong pick-up vehicle noong October 28.

Ayon kay Villarin malaki ang naitulong ng Global Positioning System o GPS na inilagay ni Fabros sa kanyang sasakyan para malaman kung saan ito dinala ni Camacho kaya madali ring naharang ng mga pulis. Pero ayon kay Villarin nang kunin na ng suspek na si Camacho ang lisensya nito sa kanyang wallet na hinahanap ng mga pulis nahulog umano mula dito ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu.

Sinabi ni Villarin na dahil sa kaduda-dudang kilos ng mga suspek agad namang nagsagawa ng search operation ang mga pulis sa pakikipagugnayan sa mga opisyal ng barangay at Drug Enforcement Unit ng PNP.

Nakuha ng mga ito sa suspek na si Camacho ang lima pang pakete ng suspected shabu. Habang si Arbolonio naman ay nakumpiskahan nila ng dalawang pang pakete nito. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng mahigit sampung libong piso.

Nakakumpiska din ang mga pulis sa mga ito ng drug paraphernalia Inihahanda na ng pulisiya ang kaukulang kaso laban sa dalawang mga suspek nakakulong sa PNP lock up cell sa Koronadal. Para hindi mabiktima ng mga masasamang loob may payo naman si Villarin sa mga nagpaparenta ng mga sasakyan. V

Binaril ang biktimang CAFGU member habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa kanilang lugar sa Barangay Simbo, Tupi, South Cotabato.

Kinilala ng Tupi PNP na pinamumunuan ni Police Major Verlin Pampolina ang nasawing biktima na si Ruben Kintay, 49 years old.

Si Kintay ay dead on the spot sanhi ng mga tama ng bala ng baril sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan. Narekober ng team ni Police Corporal Dennis Jay Silverio ng Tboli PNP na unang dumating sa crime scene ang tatlong mga basyo ng 45 pistol at skygo motorcycle ng biktima.

Naganap ang pagpatay sa nasabing biktima malapit sa boundary ng Barangay Simbo at bayan ng Tboli. Hindi pa batid ng Tupi PNP kung sino at ilan ang mga salarin at ano ang motibo ng mga ito sa pagpatay sa sa biktimang CAFGU member.

Pagsuko ng marami nilang mga myembro at pinaigting na operasyon ng militar ang sanhi ng paghina umano ng pwersa ng New People’s Army o NPA sa region 12 sa nakalipas na tatlong taon. Ito ang ipinahayag mismo ng dating spokesperson ng Far South Mindanao Regional Revolutionary Committee ng NPA na si Noel Legaspi alias “Ka Efren”.

Sinabi nito na patunay nang paghina ng pwersa ng NPA sa rehiyon ang kawalan na ng kakayahanng mga ito na magsagawa ng major tactical offensive at iba pang kahalintulad na aktibidad. Naniniwala din si Legaspi na humina na rin ang suporta ng masa sa nasabing rebeldeng grupo.

Inihalimbawa nito ang Human Rights Day Rally Disyembre noong nakaraang taon na dinaluhan lamang umano ng mahigit limampung katao na mas mababa kumpara sa may tatlong daan noong mga nakaraang taon. Ayon kay Legaspi marami kasi sa mga myembro ng NPA ang natauhan sa mga napako nilang mga pangako.

Nabatid na abot na sa mahigit dalawang daang myembro ng NPA sa Soccksargen ang nagbalik loob sa pamahalaan buhat noong 2017. Pero ayon kay Legaspi kailangan pa ng pamahalaan na paigtingin ang kanilang mga ginawa para matigil ang impluwensya ng rebeldeng grupo sa mga liblib na lugar.

Ayon kay Legaspi maliban sa opensiba ng militar kailangan ding maabot ng serbisyo ng pamahalaan ang mga malalayong lugar sa region 12.

Si Legaspi ay dumalo sa isang pulong balitaan na pinangaunahan ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa General Santos City.

Naka-isolate na sa isolation facility ng lokal na pamahalaan ang labin anim na mga pulis na nagositibo sa COVID-19 sa Polomolok, South Cotabato.

Habang ang anim namang persons deprived of liberty o PDL na COVID-19 positive din ay inihiwalay ng selda ng Polomolok PNP. Kinumpirma ito ni Polomolok Deputy Chief of Police, Captain Rommel Hitalia. Ayon kay Hitalia ang nasabing mga COVID-19 positive persons ay pawang mga asymptomatic o walang sintomas.

Dinagdag din nito na lahat ng mga nakasalamuha ng mga ito ay isinailalim na sa swab test. Nilinaw din ni Hitalia na ang mga pulis nagpositibo sa COVID-19 ay pawang mga office personnel lamang ng Polomolok PNP. Kaya ayon ay Hitala, isang malaking palaisipan ngayon sa kanila kung papaano nahawa ang mga ito ng virus.

Pero ayon kay Hitalia karamihan sa mga kabiyak ng mga PNP personnel ng Polomolok PNP na COVID-19 positive ay nagtatrabaho sa gobyerno at pribadong sektor. Habang ang mga PDL naman ay madalas binibisita o dinadalhan ng mga pagkain ng kanilang mga kaanak.

Dinagdag din nito na ina-assess pa ng Polomolok PNP kung kailangan nila ang augmentation mula sa PNP 12. Paliwanag ni Hitalia, naka-duty rin kasi sa kanilang tanggapan ang mga pulis na unang nagpa-swab test at nag-negatibo sa COVID-19.

Sinabi din ni Hitalia na inihahanda na rin nila para gawing isolation facility ang lumang Polomolok police station sakali mang dumami pa ang mga preso na magpositibo sa COVID-19.

HINDI LIGTAS ANG MGA marine product sa baybayin ng Bislig City sa Surigao del Sur dahil positibo ito sa paralytic shellfish poison.

Uniulat ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Caraga Region o BFAR-13.

Sa isang news bulletin, sinabi ng BFAR na patuloy na nakakaapekto ang red tine sa Lilnga Bay at baybayin ng Hinatuan sa Surigao del Sur.

Anumang uri ng shell fish mula sa karagatan ng Surigao del Sur at mapanganib sa kalusugan, ayon sa BFAR.

Nagpadala na rin ito ng alert bulletin sa iba pang BFAR offices sa kalapit probinsya at rehiyon na pansamantalang ipagbawal muna ang pagbebenta ng shell fish sa kanilang mga palengke na posibleng galling sa Surigao del Sur.

Kabilang din sa posibleng delikado ka-inin sa ngayon ay ang isda, posit, shrimps at crabs.

SA Hinatuan nitong nakaraang buwan ng Setyembre ay merong pito katao ang na-ospital dahil sa red tide poisoning.

SA DAVAO CITY, abot sa halos isang libong kalalakihan, may babae din, na inaresto dahil sa paglabag sa curfew hours at liquor ban sa lungsod. Ang 7 pm to 5 a.m. curfew violators ay mahigit isang daan naman.

SA CAGAYAN DE ORO CITY, naitala ng City Helath office ang highest number of recoveries in a day na 68 mga gumaling. Dahil diyan, abot na sa 1,142 na mga Covid positive ang nakauwi na ng kanilang mga bahay mula ospital at isolation facilities.

SA DAVAO CITY, dahil sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng Covid-19 infections sa Davao City, tutulong ang city government para maipatayo ang dagdag na isolation facilities sa SPMC. Sa ngayon, sobra na 600 ang admitted sa SPMC isolation center dahil sa Covid at patuloy na dumarami. Dahil dito, sinabi ni Mayor Sara Duterte na tutulong ang LGU para pondohan ang bagong isolation center.

SA PAGADIAN CITY – Nag-alok ng reward money na mahigit isang milyon si Zamboanga del Sur Gov. Victor yu at misis nito na si Rep. Divina Grace Yu para sa ikadarakip ng suspect sa pagpatay kahapon kay dating barangay kapitan Jemar Pintac, former chief ng Barangay Mahayahay, bayan ng Kumarang sa Zamboanga del Sur. Nag-alok din ng P50 libong piso si Kumarang Mayor Ruel Molina.

