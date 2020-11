NDBC BIDA BALITA (Nov. 13, 2020)

NEWSCAST

HEADLINES:

1. MAGANDA AT NAKAKALUNGKOT NA BALITA. 51 Covid-19 patients gumaling sa Region 12 habang 3 naman ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi.

2. PAGDAMI ng COVID-19 cases sa South Cotabato government offices, ikinabahala ni provincial health chief Dr. Aturdido.

3. PhilHealth 12 Acting Regional Vice President Hector Zenon Leonardo Malate, nagpaliwanag sa mahigpit na proserso ng COVID-19 claims.

4. APAT, patay sa hiwalay na pamamaril sa North Cotabato.

5. DTI North Cotabato, nanawagan sa mga retailers na simulan na ang pagpapatupad ng re-imposed SRP at consumer na mag-ingat sa mga binibili.

7. DOLE-12 may panibagong ayuda sa mga manggagawa sa pribadong sector.

8. Halos 200 libong katao, apektado ng bagyong Ulysses sa Luzon; trabaho sa gobyerno at klase sa lahat ng antas suspendido sa Maynila at kalapit lugar

LOCAL…

UMAABOT SA 51 NA MGA COVID-19 positive ang gumaling sa Region 12 hanggang kagabi pero tatlo naman ang nasawi at may 38 panibagong kaso.

Batay ito sa daily situation report na ipinalabas ng Dept of Health o DOH Soccsksargen kagabi.

Sa 51 pasyenteng gumaling, 21 ay taga Gen. Santos City, 13 ang mula South Cotabato, 12 taga Cotabato City, tatlo ang taga Sarangani, at isa ang mula North Cotabato.

Dalawa sa mga nasawi ay taga Cotabato City habang ang isa ay taga Glan, Sarangani.

SA ngayon ang Region 12 ay merong 3,342 total confirmed Covid-19 cases kung saan 656 ang active patients na nasa ibat ibang pagamutan at isolation facilties.

Abot naman sa 2,575 na mga pasyente ang gumaling mula sa sakit pero abot di sa 110 ang mga binawian ng buhay.

Gen. Santos ang may pinakamaraming kaso at bilang ng mga nasawi habang Sultan Kudarat ang may pinakamaliit na bilang ng pasyente.

Local…

UPANG MAKATULONG NA MALABANAN ang pagdami ng Covid-19 cases sa rehiyon, ang Bangsamoro Region ay namahagi ng mga kagamitan sa Cotabato Regional and Medical Center at sa Cotabato Sanitarium Hospital.

Ang mga gamit na ito ay kaloob ng United Nation Development Program (UNDP) na ipinarating sa pamamagitan ng MOHA-BARMM, Interior ministry at BARM READi, ang relief and disaster respone unit ng rehiyon.

Kabilang sa mga ipinamahagi sa mga ospital ayu Personal Protective Equipment (PPE), mechanical ventilator, air purifier and Vitamin C.

Tinanggap nina Dr. Ibrahim Pangato, Chief of Hospital, ng Cotabato Sanitarium and Dra. Helen P. Yambao ng CRMC. Kasama sa progama sina BARMM OIC Minister Dr. Amirel Usman and Ms. Mikkoh Ortouste, UNDP- Project Officer.

SA panayam ng RAdyo Bida, binigyang diin ni Minister Sinarimbo ang kahalagahan ng mga kagamitan na ito sa panahon ng pandemya.

Maraming beses nang nagpaabot ng tulong ang BARMM sa CRMC upang makatulong na labanan ang Covid-19.

Local………………..

SA BANGSAMORO REGION, anim na panibagong kaso ng Covid-19 ang naitala. Tatlo sa mga ito ay mula sa Maguindanao, dalawa sa Sulu at isa sa Basilan.

SA ngayon, meron nang 2,216 total confirmed cases sa BARMM at sa bilang na ito ay 290 ang active.

Isa pa ang nasawi kahapon kayat abot nasa 80 ang total Covid-19 related deaths.

Abot naman sa 107 ang gumaling kahapon kayat meron nang 1,846 ang gumaling.

LOCAL…

Mas pinarami pa ang mga gamot na maaaring makuha nang libre sa Tacurong Ctiy Botika ng Bayan upang mas mapalawak din ang saklaw ng magagamot na mga karamdaman katulad ng communicable at non-communicable diseases.

Sinabi ni City Health Officer Giovanni Deles na kailangan lang na mag-presenta ng reseta sa botika para mabigyan ng gamot.

Para sa mga nangangailangan ng gamot, kailangang kumuha ng referral sa barangay health center at dalhin sa city health center para ma check up ng doktor.

Ang reseta na ibibigay ng doktor ang siya namang ibibigay ng pasyente sa pharmacist sa botika ng bayan para mabigyan ng kaukulang gamot.

Maaari ding mabigyan ng gamot ang mga pasyenteng nagpa check up sa pribadong doktor. Maliban sa mahihirap o indigents, prayoridad din sa libreng gamot ang nasa vulnerable sector katulad ng mga PWDs, senior citizens at buntis.

Ilan sa mga gamot na nasa botika ng bayan ay: antibiotics, topical ointments, anti-thrombotic, anti-inflammatory, vitamins, antacids and other essential drugs for asthma, hypertension at diabetes.

LOCAL...

Arestado ang isang suspek na dalagita sa isinagawang Buy Bust Operation ng tropa ng Cotabato City Police Station 3 sa ND Avenue.

Ang nahuling suspek na sadyang di pinangalanan ay labing anim na taong gulang, Grade 9 student, residente ng Barangay Poblacion 2.

Naka transaksyon ng suspek ang isang police asset na nagpanggap na buyer.

Ayon sa dalagita, hindi nya alam na illegal na droga ang dala nito na nakabalot sa papel at napag utusan lamang umano sya ng taong di nabanggit sa ulat.

Bukod sa dalawang sachet ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng P2,000 ay nabawi din ang cash na ginamit sa operasyon.

Nasa kustodiya ng nabanggit na himpilan ng pulisya ang suspek.

LOCAL..

Ayon kay DOLE-Region 12 Director Raymundo Agravante, naghahanda na sila para sa pagpapalabas ng naturang pinansyal na ayuda sa 16,577 manggagawa sa rehiyon mula sa formal at informal sectors.

Ang pondo ay gagamitin para sa second wave ng covid-19 Adjustment Measures Program (CAMP) at ng Tulong Panghanapbuhay para sa mga Displaced/Disadvantaged Workers (Tupad), ayon pa kay Agravante.

Ang pagpapalabas ng karagdagang assistance ay alinsunod sa Republic Act 11494 o Bayanihan to Recover as One Act na kilala rin sa tawag na Bayanihan 2.

Ang pinaka prayoridad anya ng ahensya ay yaong "unserved" na mga mangagawa sa first wave ng social amelioration program.

TIMRA

NAKUMPISKA NG MGA TAUHAN NG Police Regional Office sa Caraga ang mga illegally cut forest products na nagkakahalaga ng mahgiit P300 libog piso.

Ang mga forest product ay nakimpiska ng pinagsanib na mga tauhan ng PNP at DENR pati na ng Phil. Coast Guard sa pantalan ng Surigao City.

Ito ay saksay ng malakign wing van at nakatakda nang ilabas ng Surigao. Abot sa 5,000 board feet ng Magkuno o mas kilala sa tawag na ironwood ang nasa loob ng container van.

Tinakpan ito ng abaca fiber upang di agad mapansin na illegally cut lumber.

Huli ngayonang driver at helper nito na kapuwa nahaharap sa kasong paglabag sa forestry laws.

SA DAVAO CITY, huli ang isang forest ranger na kawani ng DENR sa isinagawang drug buy bust operation sa Talomo district. Nakilala ang suspect na si Ronel Revilla, taga Catalunan Pequenio pero naka-assign sa Mati City. Siay ay No. 8 most wanted drug personality ng Davao region.

SA CAGAYAN DE ORO CITY, abot sa 31 city hall at city Health Office employees agn nagpositibo sa Covid-19. Ayon sa city health office, 14s a 31 ay gumaling na pero ang 178 iba pa ay nananatili sa Temporary Treatment and Monitoring Facility matapos na ang kanilang repeat swab ay nagpakitang positibo pa sila sa virus.

SA ZAMBOANGA CITY, pinabulanaan ng city health office ang kumakalat na report na merong isinagawang Covid-19 vaccine trial sa lungsod. Ginawa ni city health immunization program coordinator Corazon Pagotaisidro ang paglilinaw matapos magpahayag ng pangamba ang mga magulang na posibleng isabay sa anti-measles vaccination ang Covid-19 trial.

SA DAVAO CITY ulit, inirekomenda ni Davao City Mayor Sara Duterte na isailalim sa restricted zone ang lungsod simula Nov. 16 dahil sa patuloy na pagdami ng Covid-19 patients. Sa ilalim ng resitricted zone, mas hihigpit ang mga health protocols.

Dating drug surrenderee, patay sa anti-illegal drug operation ng PNP sa Matalam, North Cotabato

Dead on arrival sa Midway Hospital ang isang drug suspect matapos umanong manlaban sa operating team sa patuloy na anti-illegal drug operation ng mga pulis sa Purok Everlasting, Barangay Poblacion, Matalam North Cotabato kahapon ng umaga. Sa report ng PNP, nakilala ang nasawing suspect na si Randy Rodriquez Montaño, 45 anyos, isang construction worker at nakatira rin sa nasabing lugar.

Ang operasyon ay pinangunahan ng pinagsanib pwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 12 at ng Matalam MPS. Nabatid na ang dati ng sumuko sa pamahalaan ang suspek sa pamamagitan ng Oplan “Toktokhangyo” at nakalaya pero itinuloy pa rin nito ang kanyang iligal na gawain dahilan para ikasa ang operasyon kahapon.

Agad umanong bumunot at nagpaputok ng armas ang suspek matapos matunugan na pulis ang kanyang katransakyon na agad ding gumanti ang PNP. Nakuha sa suspek ang pakete ng pinaghihinalaang shabu, buy bust money at caliber 22 revolver. Sa ngayon, tuloy-tuloy na tinututukan ng mga otoridad ang kampanya kontra iligal na droga sa kabila ng COVID-19 pandemic.

LOCAL...

Umabot na sa halos dalawang daan ang mga traffic violator ang naitala ng Traffic Management Unit o TMU simula nitong buwan ng nobyembre hanggang sa kasalukuyan.

Ayon kay TMU Head Rey Manar, batay sa nasabing datus, pinakamaraming nahuli dito ay abot sa tatlumput dalawa sa loob lamang ng 24 oras na may ibat-ibang violations. Kabilang na dito ang walang rehistro ang kanilang motorsiklo kabilang na dito ang mga tricycle na dumadaan pa rin sa fast lane na mahigpit na ipinagbabawal.

Paulit-ulit naman ang panawagan ni Manar sa mga gumagamit ng daan na sumunod sa traffic rules ang regulations at icomply ang lahat ng requirements bago bumyahe. Ito ay upang maiwasan na rin ang disgrasya at multa.

LOCAL...

Mga mamamayan ng North Cotabato, hinihikayat na magparehistro ng mas maaga sa QR code sa pamamagitan ng online

Nasa 157, 420 Cotabateños na ngayon ang nakapagrehistro sa COVID Contact Tracing System simula nang ilunsad ng pamahalaan hanggang kahapon gamit ang link sa online. Magsisimula na rin ang pagsasanay sa IT team ng bawat City and Muncipality para naman sa offline registration.

Nov. 16: Kidapawan City, Makilala, Magpet Nov. 17: Arakan, Antipas, Pres. Roxas Nov. 18: Tulunan, Matalam, Mlang Nov. 19: Kabacan, Carmen, Banisilan Nov. 23: Pikit, Aleosan, Midsayap Nov. 24: Libungan, Pigcawayan, Alamada Para sa mga establisyimento, lahat ng government at private establishment ay dapat ding magdownload ng App na R12 CCTS logger sa google playstore.

Kailangan din ang isang gadget para sa nasabing App ma magiging scanner ng QR codes para sa establishisiyemento Wala namang itinakdang deadline pero pinayuhan na magdownload ng mas maaga. Sa ngayon, mayroon ng Administrator, data collection officer at Provincial Supervisory IT team.

Required na rin ang bumuo ng IT teams ang bawat bayan na silang sasanay din sa kanilang Barangay Teams.

Nagpapatuloy na serbisyo caravan pinasalamatan ng mga katutubo sa Magpet, Cotabato, sa kabila ng pagpapahinto sana ng Local IATF ng bayan dahil sa banta ng COVID-19

Dala ang iba’t-ibang serbisyo ng gobyerno, nakinabang ang daan-daang mga katutubo ng Brgy Manobisa, Magpet, North Cotabato sa isinagawang serbisyo caravan kahapon.

Sa panayam ng Radyo Bida sa iilang mga katutubo sa lugar, ikinatuwa ng mga ito ang naihatid na basic social services ng gobyerno upang ipadama sa mga ito na sa kabila ng pandemya ay tuloy-tuloy pa rin ang tulong para sa kanila.

Sa ngayon abot na sa 13 mula sa 36 mga barangay sa buong lalawigan, ang nabigyan ng ayuda sa pamamagitan ng serbisyo caravan sa ilalim ng NTF-ELCAC.

Ang tinig ng ilang mga residente ng Brgy Manobisa, Magpet, Cotabato. Samantala, natuloy naman ang naturang aktibidad kahit na nagpalabas ng resolusyon ang local IATF ng Magpet, na itigil muna ang serbisyo caravan sa mga barangay ng bayan dahil sa banta pa rin ng COVID-19.

Ayon kay EOC Manager Board Member Philbert Malaluan, ang serbisyo caravan ay mandato ng pangulo na una nang nahinto dahil sa lindol at pandemya.

Batay sa guidelines ng National IATF, maaari nang magkaroon ng mass gathering lalo na kung ito ay essential basta’t nasusunod ang minimum health standard. Dagdag pa ni Malaluan, bago paman ang pagpapalabas ng resolusyon ay naisagawa na ang serbisyo caravan sa Brgy Manobo nitong Martes na sinundan ng Brgy Manobisa kahapon.

Kaugnay nito, ayon kay Malaluan, magtutuloy-tuloy ang naturang aktibidad ng gobyerno sa natitira pang barangay sa lalawigan.

Apat ka tao patay sa magkahiwalay na shooting incidents sa North Cotabato

Patay habang ginagamot sa ospital ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Barangay Binoligan Kidapawan City kahapon ng hapon. Kinilala ang biktima na si Paulo Arnoco na residente ng Oliveros Subd., Purok 5, Lanao Kidapawan.

Ayon sa report, papauwi na ang biktima mula sa kanyang trabaho sakay sa kanyang motorsiklo nang dikitan ito ng mga suspek na sakay din ng isang motorisklo at binaril ang biktima. Agad na huminto sa pagmamaneho ang biktima dahil sa tinamong sugat nito sa tagiliran.

Matapos na magawa ang krimen ay agad ding tumakas ang mga suspek habang ang biktimang si Arnoco ay dinala sa isang ospital dito sa lungsod. Pero dahil sa matinding tama nito sa tagiliran ay binawian ito ng buhay habang ginagamot.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng PNP sa naturang pamamaril. Samantala sa Makilala, North Cotabato ay patay din ang isang AWOL na myembro ng PNP matapos na pagbabarilin sa Purok Malinawon Brgy Saguing, Makilala alas 7:15 kagabi.

Kinilala ang biktima na si Jeofrey Junio Gerozaga, 47 anyos na residente ng nasabing lugar. Sa report ng Makilala PNP, nag-iinuman lang ang biktima kasama ang isa pa nang dumating sa lugar ang mga suspek na naka bonnet at sakay ng isang motorsiklo. Dito na pinagbabaril ng isa sa mga suspek si Gerozaga gamit ang caliber 45 pistol.

Matapos ang pamamaril ay sinigawan pa umano ng mga suspek ang biktima ng salitang "yawa ka' sabay takas sakay sa isang honda XRm papuntang kidapawan city.

Sa ngayon ay wala pang lead ang Makilala PNP sa kung ano ang motibo ng mga suspek sa pagbaril sa biktima. Habang sa bayan naman ng Banisilan ay isang magsasaka at negosyante naman ang patay sa kaso rin ng pamamaril na naganap nitong myerkules ng gabi sa Barangay Kiaring, Banisilan Cotabato.

Kinilala ang mga biktima na sina Rene Grata Entera, 43 anyos at Necy Laquindanom Martinez, 40 anyos na mga residente ng nasabing lugar.

Nag-iinuman lang din ang mga biktima sa bahay ni Entera nang dumating sa lugar ang mga suspek na sakay ng motorisklo at pinagbabaril ang mga ito gamit ang caliber 45 pistol at 9mm base na rin sa mga nakuhang basyo ng bala sa lugar. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng malalimang imbestigasyon ang Banisilan PNP hinggil sa naturang pamamaril.

LOCAL..

Pagdami ng COVID-19 cases sa mga government offices ikinabahala ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

Nahawa ng COVID-19 sa lugar ng trabaho ang 213 na mga mamamayan sa South Cotabato na pinakarami sa lalawigan. Ang mas nakababahala pa ayon kay Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr., karamihan sa mga ito ay na-infect sa mga government offices.

Sinabi ni Aturdido na base sa kanilang monitoring sampung mga government offices sa South Cotabato ang nakapagtala ng COVID-19 cases. Sanhi nito ayon kay Aturdido ang kabiguan ng mga ininspeksyon nilangn tanggapan na sumunod sa rekomendasyon ng mga health experts.

Kabilang sa mga ito ang pagsunod ng mga kawani sa minimum health standards lalo na sa pagsusuot ng face mask, tamang ventilation at temperature sa loob ng isang opisina. Paliwanag ni Aturdido mas tatagal kasi ang COVID-19 virus sa mas malamig na kwarto.

Dapat din ayon sa kanya na magkaroon ng air exchange sa mga tanggapan ng pamahalaan na kanilang binisita. Ito ay sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bintana bago magbukas at magsara ang isang opisina. Dahil sa isyu ng diskriminasyon tumanggi naman si Aturdido na isapubliko ang mga government offices na nakapagtala ng COVID-19 cases.

Payo naman ni Aturdido sa mga tanggapan ng pamahalaan at maging sa mga pribadong opisina magtalaga ng safety officers. Trabaho ng mga ito na imonitor ang mga kasama na hindi sumsunod sa minimum health standard.

Kinumpirma din ni Aturdido na 196 na COVID-19 cases sa South Cotabato ay nakuha mismo sa mga tahanan at 159 naman ang mga may travel history sa ibang lugar, locally stranded invidual, returning OFW at pampublikong lugar, 57 ang nahawa sa mga health facility, mga events tulad ng birthday, lamay at boarding houses.

Ayon kay Aturdido ang provincial health office ay nakapagtala na ng 860 na kaso ng COVID-19 sa South Cotabato.

LOCAL...

Aminado si Philhealth 12 Acting Regional Vice President Hector Zenon Leonardo Malate na mabusisi ang kanilang tanggapan sa pag-release ng claims sa COVID-19.

Paliwanag ni Malate kailangan nila itong gawin dahil sa malaking package ng PhilHealth sa mga may COVID-19. Sinabi ni Malate na ang claim sa COVID benefits ay kailangan munang dumaan sa medical pre-payment review.

Obligado din ang mga ospital na magsumite ng true copy ng clinical charge para ma-evaluage ang kini-claim ng mga ospital. Layon nito ayon kay Malate na matiyak na totoong nagkasakit ng COVID-19 ang nag-apply ng claim.

Aminado si Malate na dahil sa mga kontrobersya ngayon sa PhilHealth kailangan din nilang maging mas maingat sa pagpapalabas ng kanilang pondo.

Sa ngayon apat pa lamang sa 275 application sa COVID-19 claims ang nabayaran ng PhilHealth 12. Paliwanag ni Malate, walumpu sa mga application ay ibinalik ng PhilHealth sa mga ospital, na-deny naman ng pito habang pinoproseso naman ang 160 na iba pa.

DSWD naglaan ng mahigit 40 million pesos para sa mahigit 5,000 na mga mamamayan sa region 12 naapektuhan ang kabuhayan ng COVID-19.

Makikinabang sa 37.9 million pesos na seed capital ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 ang mahigit limang libong mga mamamayan sa rehiyon. Ang mga ito ay pawang mga benepisyaryo ng Livelihood Assistant Grant ng nasabing ahensya.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo kabahagi ito sa recovery phase ng Social Amelioration Program ng nasabing ahensya. Layon nito ayon kay Espejo na matulungan ang mga low-income families na ang mga kabuhayan ay naapektuhan ng COVID-19 quarantine protocols ng local government units.

Paliwanag ni Espejo ang ayuda ay gagamitin ng mga benepsiyaryo para makapagsimula ng konting kabuhayan. Bawat benepisyaryo ng LAG ay makatatanggap ng hindi lalagpas sa 15 thousand pesos na seed capital.

Ayon kay Espejo karamihan sa mga nabigyan ng nasabing ayuda ang mga market vendor, self-employed, jeepney drivers, magsasaka, mangingisda at iba pang rural workers. Kinumpirma ni Espejo na natapos na nila ang pamimigay ng ayuda sa may 80 percent na mga benepisyaryo sa rehiyon. Sa ngayon ay ang DSWD 12 ay namimigay ng cash grant sa 405 na mga benepisyaryo sa Tupi, South Cotabato.

Ito ayon kay Espejo ay bilang pagpapatupad sa Emergency Subsidy Program ng DSWD na nakapaloob sa Bayanihan to Heal as One Act na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong March 25.

South Cotabato Mosquito-borne disease coordinator Jose Barroquillo, kinumpirma ang pagpositibo sa Filiariasis ng mahigit 50 katao sa Tboli, South Cotabato

Isinailalim agad sa treatment ng provincial health office ang limamput anim katao sa Tboli,South Cotabato na natuklasan nilang positibo Filariasis.

Tiniyak ito ni Integrated Provincial Health Office o IPHO Mosquito-borne disease coordinator Jose Barroquillo. Sa katunayan ayon kay Barroquillo dalawa sa mga pasyente ay libreng naoperahan sa South Cotabato Provincial Hospital.

Sinabi ni Barroquillo na natuklasan nilang nagpositibo sa Filiariasis ang mga ito sa isinagawang case finding, nocturnal blood smearing at filiariasis strip. Ang mga nagpositibo sa Filiariasis ay mula sa mga liblib na Sitio ng Falen, Elsok,Koong at Motusafang sa Barangay Maan at Motukling at Mongokayo sa Tboli.

Ayon kay Barroquillo, para mapigilan ang pagkalat ng Filiariasis, namigay sila ng mga chemically treated nets sa mga mamamayan ng nasabing mga lugar. Ito ay bukod pa sa pagsagawa nila ng indoor spraying at paglilinis sa mga daluyan ng tubig.

Layon nito na masira ang breeding places ng mga lamok na nagdadala ng nasabing karamdaman. Ang Filariasis ay isang uri ng sakit na nagiging sanhi ng paglaki ng ilang parte ng katawan ng sinumang nagtataglay nito.

Kinumpirma ni Barroquillo naitala nila muli ang mga kaso ng Filiariasis pitong taon matapos ideklara ng World Health Organization o WHO na Filariasis-Free ang South Cotabato.

LOCAL...

Drug Suspek patay sa operasyon laban sa iligal na droga ng mga pulis sa Koronadal city

Kinilala ng Koronadal City PNP na pinamumunuan ni Police Lt. Col. Joefel Siason ang nasawing drug suspek na si Datu James Ebrahim Manunggal alias “James” nasa hustong gulong at nakatira sa Datu Salibo, Maguindanao.

Si Mangunggal ay nakorner ng mga kasapi ng drug enforcement unit ng Koronadal at South Cotabato PNP sa PUrok Tagumpay, Barangay General Paulino Santos, pasado alas singko kahapon. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na nang mapansin na nagkunwari nilang kasama ang ka-transkyon nito sa iligal na droga, pinaputukan ng suspek na si Manunggal ang PNP operating team.

Si Manunggal na nakipagpalitan pa ng putok sa mga pulis ay nagtamo ng matinding mga tama ng bala ng baril. Siya ay dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital.

Nakuha ng PNP operating team sa lugar na pinangyarihan umano ng shoot out ang apat na malalaking pakete ng suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit 150 thousand pesos, 45 pistol na loaded ng mga bala, isang basyo ng nasabing armas, at apat na basyo ng 9mm pistol.

Narekober din ng mga pulis ang one thousand pesos marked money na kanilang ginamit sa drug-buy bust operation. Ang di pa kilalang kasama ni Manuggal ay nakatas naman sakay ng motorsiklo.

-0-

Sinanay ng Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture sa backyard organic chicken production ang mga magsasaka sa bayan ng T’boli para mapaigting ang organic chicken production sa nasabing lugar.

Ang training na isinagawa sa Tboli Municipal Plaza ay dinaluhan ng dalawampung mga magsasaka. Layon ng nasabing aktibidad na mapataas ang production ng organic food para sa pagkakaroon ng sapat na suplay ng pagkain. Sa pamamagitan nito ay makatutulong din ang mga magsasaka ng Tboli para matugunan ang tumataas na demand sa organic free range chicken.

Kaugnay nito, hiniling naman ni Tboli Municipal Agriculturist Barry Lugan sa mga participant na gamitin ang mga natutunan sa training para mapalago ang kanilang kabuhayan. Aminado naman si Lugan na bago ang training maraming mga mamamayan sa Tboli ang nangangamba sa pagaalaga ng native chicken na mas mahirap aniyang paramihin.

Ipinahayag din ni Lugan na para matiyak na nagagamit sa tama ng mga participant ang natutunan sa training, imomonitor din ang mga ito ng lokal na pamahalaan. Pagkatapos ng training kahapon, ang mga participant na nagmula sa iba’t ibang mga barangay sa Tboli ay nabigyan din ng kabuhayan starter kit na kinabibilangan ng mga aalgaing manok at feeds.