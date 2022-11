NDBC BIDA BALITA (Nov. 15, 2022)

NEWSCAST HEADLINES

1 ISANG TAGA KIDAPAWAN, isang taga Koronadal at isang taga Alamada, North Cotabato ang nasawi dahil sa COVID-19.

2 NAGPULONG ANG PNP, AFP at Dept of Transportation officials upang hanapan ng solusyon ang mga pambobomba ng mga bus sa Region 12.

3 PNP 12, nagpayo sa mga bus companies na magkaroon ng blue guard marshalls anti-bombing measure

4 60-DAY price freeze sa mga bayan na apektado ng kalamidad sa North Cotabato, mahigpit na ipinatutupad ng DTI

5 PAROL ng Glan, napiling entry ng Sarangani Province sa Nationwide-parol-Making Contest ng Malcanang

6 PAGKAHULI ng drug pusher na may ID ng MILF, pinai-imbestigahan na ng MILF central committee

7 PNP, nagagalak sa pakikipagtulungan ng BARMM sa usaping peace and order sa Pikit, North Cotabato

-0-

Local..

ISANG TAGA KIDAPAWAN, isang taga Koronadal at isang taga Alamada, North Cotabato ang nasawi dahil sa COVID-19.Ang nasawing taga Alamada ay dalawang buwang sanggol na lalaki habang ang sa Kidapawan ay 100 years old na babae at 79 years old na babae sa Koronadal.

May 48 na mga pasyente naman ang gumaling.

SA bagong nahawaan, 11 ang mula North Cotabato, pito sa South Cotabato, tatlo sa Gen. Santos at zero sa Sarangani at Sultan Kudarat, Kidapawan at Tacurong cities.

SA BARMM, sa pinakahuling talaan ng inter-agency task force, walang bagong kaso, walang gumaling at walang nasawi dahil sa COVID. Batay ito sa Nov. 13 bulletin ng Bangsamoro IATF

-0-

LOCAL…

NAGPULONG ANG PNP, AFP at Dept of Transportation officials upang hanapan ng solusyon ang mga pambobomba ng mga bus sa Region 12.

Ito ay sa pamamagitan ng Transportation Security Summit 2022 na ginawa sa headquarters ng PNP sa Gen. Santos City at dinaluhan ng mga kinatawan ng Dept of Transportation, PNP at AFP.

Pinangunahan nina DOTr office of transportation security chairman Director Jose A Briones at PRO-12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg ang summit na dinaluhan din ng mga kinatawan ng military, coast guard at maritime police pati na kinatawan ng mga bus companies na bumibiyahe sa rehiyon.

Ginawa ito kasunod ng naganap na pambobomba ng Yellow Bus sa Tacurong City noong Nov. 6 na ikinasawi ng isa at ikinasugat ng 11 iba pa, kabilang ang suspect.

Iniulat ni Gen. Macaraeg na ngayong taon, tatlong bomb attack ang naranasan ng Yellow Bus.

Tumanggi na si Gen. Macaraeg na idetalye ang mga hakbang na gagawin ng PNP bastat ang tiyak ay merong security arrangement na ipinatutupad na sa ngayon.

Tiniyak niya na tuloy ang pagtutugis ng PNP sa mga suspect sa iba pang pambobomba ng bus sa rehiyon.

Nasa listahan ng PNP bilang mga suspect ang BIFF at Dawla Islamiya. Maliban sa extortion, tinitingnan din ng PNP ang iba pang anggulo ng mga pambobomba.

-0-

On-going ang monitoring ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga lugar ng North Cotabato na naapektuhan ng kalamidad na dapat ipatupad ang price freeze.

Sabi ni DTI 12 Provincial Director Ferdinand Cabiles, kung saan focus ngayon ang unang distrito kabilang na ang bayan ng Pigcawayan, Libungan at Midsayap matapos maideklara ang state of calamity.

Ito ay base sa provision o price act pagkatapos ng kalamidad upang maiwasan ang mga mapagsamantalang negosyante.

Samantala, sa iba pang mga lugar kung saan may major grocery store ay stable naman ang presyo.

Sa higit dalawang daan ang stock keeping unit sa buong probinsya, may ilang produkto na bahagyang mataas sa Suggested Retail Price pero hindi naman alarming at tiniyak na mabibigyan ng aksyon.

-0-

Hindi lang sa peace security kundi kasali na rin ang pagpapaunlad pa ng economic development support ng Bangsamoro Government sa Pikit, North Cotabato.

Ito ang masayang balita na dala ni PNP Chief Police Lt. Col John Miredel Calinga para sa mga mamamayan ng Pikit.

Matatandaang takot ang naramdaman ng karamihan sa mga residente dahil na rin sa naitalang ibat¬-ibang krimen.

Partikular na ang suporta sa BARMM barangays kung ano ang magiging kinabukasan ng bayan at mapabuti pa ang usaping seguridad.

-0-

Isa ang patay sa bakbakan ng dalawang magkalabang grupo sa sitio upper Barangay Balatican, Pikit, North Cotabato.

Ang naglalaban ay grupo ng mga elemento ng 105th, MILF sa ilalim ni Commander Gampong at MNLF sa ilalim naman ni Commander Wali.

Kinilala ng PNP ang nasawi ay si Nasser Sagubakan Batuwag, 25 years old ng Sitio Sawa, Barangay Daligaoen, Pikit.

Sa impormasyon na nakarating sa Radyo BIDA, ang biktima ay nasa kanyang sakahan nang maganap ang engkwentro ng nasabing grupo at tinamaan ang magsasaka ng bala sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan.

Siya ay naisugod pa sa ospital pero ideneklarang patay ng mga doctor.

Narescue rin naman ng otoridad ang mga estudyante at guro ng Sr. Malao Elementary School at Sitio Malao, Brgy Dalingaoen, Pikit, Cotabato isang kilometro mula sa lugar ng bakbakan.

-0-

LOCAL…

IMBESTIGASYON, GINAGAWA na ng MILF sa claim ng PDEA national na isang MILF commadner ang nahuli sa ikinasang anti-drug operation sa Quezon City.

Ito ang sinabi sa DXMS Radyo Bida ni MILG-BARMM Deputy Minister Abunawas "Von Al Haq" Maslamama.

Si Von Al Haq ay siya ring senior official ng Moro Islamic Liberation Front o MILF.

Kaugnay ito sa pagkaka-aresto sa isang di umano'y miembro ng MILF sa Quezon city dahil sa illegal na droga na nagkakahalaga ng P3.4 million.

Kinilala ng PDEA ang naarestong suspek sa pamamagitan ng identification cards nito na si Mansawi Muntilala, Battalion commander ng MILF.

Sinabi ni Deputy Minister Maslamama na halimbawang miembro ito ng MILF, walang problema dahil matagal nang ipagbabawal ang droga sa MILF bago pa man maupo si dating Pangulong Duterte.

Ginagawa na aniya ang imbestigasyon.

-0-

LOCAL OFFICIALS NG DATU ANGGAL Midtimbang, Maguindanao del Sur, nagsurender ng mga armas sa military. Ang mga baril ay mula sa sibilyan na kinolekta ng LGU.

BAHAGI ito ng pinalakas na kampanya ng 6th Infantry Division laban sa loose firearms sa Maguindanao del Sur.

Ito ay upang hindi na magamit ang mga baril sa ibat ibang uri ng krimen.

Sinabi ni 6ID Commander Major General Roy Galido na ang mga baril na kinolekta ng LGU, sa pangunguna ni Mayor Joy Stephanie Midtimbang, ay itinurn-over sa 2nd Mechanized Infantry Battalion na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Samuel Nadala Jr

Kabilang sa mga armas na ito ang limang Sniper Rifle, isang grenade launcher, M203 grenade launcher; KJ9 assault rifle, Cal .45, magazine at mga bala.

Sinabi ni Mayor Midtimbang suporta ito ng LGU sa "Balik Baril Program" ng military at ng pamahalaan.

Pormal namang tinanggap ni 601st Brigade Deputy Commander Colonel Ricky Bunayog ang walong mga armas sa isinagawang seremonya sa town covered court.

Pinuri naman ni General Galido, commander din ng Joint Task Force Central, ang hakbang na ito ng mga mamamayan ng Datu Anggal Midtimbang.

HInikayat din niya ang iba pang mga indibidwal na may hawak na loose firearms na makipag-ugnayan sa mga awtoridad para sa tamang disposisyon ng kanilang mga armas.

-0-

Local…

BILANG BAHAGI NG KASUNDUAN sa pagitan ng pamahalaan at MILF, abot sa 50 mga bahay ang itatayo ng pamahalaan sa Barangay Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.

Nitong weekend, ginawa ang groundbreaking ceremony ng proyekto na pinangunahan ni Ministry of Human Settlements and Development Director General Esmael Ebrahim.

Popondohan ang proyekto sa pamamagitan anya ng Bangsamoro General Appropriations Act for 2022.

-0-

Local…

MGA WANTED PERSONS at mga may sala sa batas, naaresto sa isang linggong operation ng PNP sa Bangsamoro Region.

ANG MGA NADAKIP ay kinabibilangan ng mga wanted persons, drug personalities, smugglers at illegal loggers.

Sinabi ni BARMM Police Regional Director Brigadier General John Guyguyon na ang pagkakaaresto sa 27 law violators ay dahil sa kanilang pinalakas na kampanya laban sa lahat ng may kinalaman at sangkot sa karahasan at kremin sa rehiyon.

Sa kampanya ng PNP laban sa illegal na droga, abot sa 19 katao ang naaresto at nakasuhan. Nakuha sa kanila ang higit P1.6 millikon na halaga ng shabu at marijuana.

Anim na wanted person ang nadakip sa siyam na arrest warrant implementation ng mga otoridad.

Sa walong operasyon laban sa mga loose firearms, abot sa 15 mga armas ang nakumpiska.

Nasa P866,000 naman na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasamsam ng PNP sa kanilang anti-smuggling operation.

Nasa halos P18,000 naman na halaga ng illegally cut lumber ang nakumpiska.

Dalawa katao ang nadakip at naharang sa checkpoint ng PNP dahil sa ilang mga paglabag.

-0-

Local..

Ginawaran ng parangal ang ilang personahe ng Banisilan PNP na tumulong sa pagkahuli ng lalaki na suspect sa pananakal at pagpatay sa dalawang mga menor de edad sa Sta. Cruz, Davao Del Sur.

Ang nasabing parangal ay personal na iginawad ni MAYOR JOSE NELSON SALA Sr., alkalde ng bayan bilang pagpupuri sa matagumpay na pagkakahuli kay Jessie Bon Turba Palomo na taga Pigcawayan, North Cotabato.

Ang magigiting na pulis ng Banisilan sa pamumuno ni PMAJ ELEXON VILLA BONA, Chief of Police at ang mga kasama nito na sina;

PMSg Junrell D Buday

PSSg Joel M Estabillo Jr.

PSSg Raylin L Casumpang

PSSg Dinnes L Panes

PSSg Arnel B Siodena

PCpl Arnie Parcon

at PCpl Arvin Jay Arandia

-0-

Local…

HINAMON NI Basilan Rep. Mujiv Hataman ang Marcos administration na i-prioritize ang armed combatants sa ginagawang decomissioning sa ilalim ng Normalization Process sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Ginawa ni Hataman ang pahayag matapos mapansin na magkaiba ang bilang ng MILF combatants sa mga isinukong o na decommission na mga baril.

Sinabi ni Hataman na kung titignan ang listahan na isinumite ng panig ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) ay nasa 40,000 dating combatants ang isasailalim sa decommisioning subalit 7,000 lamang ang isusukong armas.

Aniya para mahihinto na ang armadong kaguluhan sa Mindanao ay unahin ang armed combatants upang masiguro na wala nang makapagdadala ng armas.

-0-

Plano ng provincial government ng South Cotabato na ipatupad muli ang halfway out program.

Layon nito na matulungan na makapyansa ang mga inmate na ang mga kaso ay nasa litigation process sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo para dito.

Ayon kay Vice Governor Arthur Pinggoy Jr., malaki ang maitutulong ng nasabing programa para mabawasan ang siksikan ng mga inmate sa provincial jail at sa pagpapabilis ng pagusad ng kanilang mga kaso.

Naniniwala din si Pingoy na ang programa ay magpapalakas din sa partnership ng lalawigan sa limang pillars of justice system.

Ang mga ito ay ang law enforcement, prosecution, korte, corrections at komunidad.

Nilinaw naman ni Pinggoy na makikinabang lamang sa programa ang mga inmate na bailable ang mga kaso.

Hindi inaman pwede dito ang mga may kaso kaugnay sa iligal drugs bilang pagrespeto na rin sa war on drugs ng pamahalaan.

Ayon kay Pinggoy na siyang ring presiding officer ng SP, nakipagpulong na sila sa mga taga Department of Justice at DILG.

Ito ay bilang paghahanda sa pagbalangkas ng ordinansa na magpapatupad sa Halfway Out program.

-0-

Maghire ng dagdag na protective agent para maging bus marshall maliban pa sa mga blue guard sa kanilang mga terminal.

Ito ang hiling ni Police Regional Office o PRO 12 Deputy Regional Director for Operations Pol. Col. Romeo Raymundo Jr., sa pamunuan ng Yellow Bus Line o YBL at iba pang mga kompanya ng bus sa rehiyon.

Ayon kay Raymundo hangga’t maari kailangan din ng mga bus company na maglagay ng dagdag na gwardiya sa mga designated pick up points ng mga LGU.

Paliwanag ni Raymundo hindi kasi pwedeng ikahon sa loob ng bus sa lahat ng oras ang mga pulis.

Ipinunto nito na kailangan din kasi ng mga pulis na maging flexible at makikita sa mga daan.

Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga checkpoint at k-9 unit search operation.

Ayon kay Raymundo ang paglalagay ng full time na police marshall sa mga bus ay makaapekto din sa police visibility sa mga pampublikong lugar.

-0-

Nais ni dating Tboli Mayor Dibu Tuan na madagdag sa mga tourist destination sa kanilang lugar ang ANSA Farm sa Barangay Laconon.

Ayon kay Tuan napakamakasaysayan kasi ng ANSA farm na naging malawak na ranso ng baka noong 1960 hanggang 1980s.

Sa katunayan, itinuturing ito noong pinakamalawak at pinakamakabagong bakahan sa Timog Silangang Asya.Dagdag pa nito, makapigil hininga din ang mga tanawin mula sa tuktok ng tower nito.

Kaya ayon kay Tuan, nararapat lamang na ipreserba at huwang tanggalin ang mga naiwan pang mga istruktura dito.

Kabilang sa mga ito ayon sa dating alkalde ang tangke ng tubig, hugasan na mga hagdan na bato, at sahig na mahalaga sa kasaysayan ng lugar.

Umaasa naman si Tuan na sa tulong ng lokal na pamahalaan mapasama agad sa mga tourist destination ng Tboli ang ANSA farm.

Ayon kay Tuan plano ng LGU na mahanapan ng relocation site ang mga mamamayan sa nasabing lugar para masimulan na pagdevelop dito bilang tourist destination.

Dinarayo ngayon ng mga turista ang Tboli dahil sa ipinagmamalaki nitong Lake Holon at Bakngeb Cave.

-0-

Makatatanggap ng P50,000 mula sa provincial government ang Panday siblings sa bayan ng Glan, Sarangani Province.

Ito ay matapos tanghaling grand prize winner sa Sarangani-wide parol making contest.

Ang winning parol entry ng Panay siblings mula sa Barangay Ilaya ay gawa sa coconut materials na kilala sa kanilang lugar.

Ayon kay Sarangani Governor Rogelio Pacquio, ang nasabing parol ang magiging pambato ng kanilang lalawigan sa Nationwide-parol-Making Contest ng Office of the President at DILG.

Layon nito na maipakita ang pagiging malikhain at kultura ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga obra ng parol-makers sa buong bansa.

Ang mga parol entries ay idi-display sa Malacañang grounds ngayong Nobyembre at ang top 3 entries ay pararangalan naman kasabay ng Christmas Tree-Lighting Ceremony sa Disyembre.

Ayon sa Panday siblings nagagalak silang kakatawanin ang Sarangani sa nationwide parol making contest at umaasang makapaguwi ng karangalan sa kanilang lalawigan.

-0-

Umaasa si Department of Tourism o DOT 12 OIC Regional Director Armin Hautea na manumbalik ang sigla ng turismo sa rehiyon.

Ayon kay Hautea ito dahil sa tiwala na ibinigay ng mataas na vaccination rate sa SOCCKSARGEN.

Kaugnay nito, pinasalamatan din ni Hautea ang malaking naitulong ng mga local government units o LGU para tumaas ang vaccination rate sa region 12.

Ipinunto pa nito na makatutulong ang turismo para makabawi ang mga mamamayan sa dagok ng COVID-19 pandemic.

Pero magiging posible lamang ito ayon kay Hautea kung sisigla muli ang economic activites sa mga tourist destination sa region 12.

Para maka-engganyo ng mas maraming mga turistmo nauna nang inilinsad ng DOT 12 ang motourism project na SOX Moto Adventures Festival sa Gensan noong nakaraang lingo.

-0-

Inilunsad ng Police Regional Office o PRO 12 ang kanilang Project HORSE o Hinterland Operational Response for Services and Emergencies sa South Cotabato Provincial Police Office sa Koronadal City.

Layon ng programa agad na makapagresponde sa crime and search operation at rescue operation sa mga liblib na lugar.

Ito ay ayon kay PRO 12 Regional Director Pol. Brig. General Jimili Macaraeg.

Kaugnay nito ang PRO 12 ay nagbigay ng limang mga kabayo sa mga police stations ng Tampakan, Tboli at Lake Sebu.Nakatanggap din ng mga kabayo ang Regional Mobile Force Batallion 12 sa barangay Maltana, Tampakan.

Aminado si Macaraeg na marami pa rin kasing mga lugar sa rehiyon na maari lamang marating sa pamamagitan ng pagsakay sa mga kabayo