NDBC BIDA BALITA (Nov. 15, 2023)

HEADLINES

1 BARMM Local Legislative General Assembly, ginanap sa Davao City, P. Marcos guest of honor at speaker

2 PNP Internal Affairs Services, tiniyak ang pagbibigay hustisya sa batang nabaril at napatay ng tiyuhing pulis sa Kidapawan

3 Higit sa 50 mga sasakyan na may traffic violations naka-impound ngayon sa Koronadal police office

4 PROGRAMANG “No Bangsamoro Child Left Behind in the BARMM,” inilunsad ng Consortium of Bangsamoro Civil Society at Japan govt sa Cotabato City.

5 BARANGAY Kapitan na nanalo sa elsksyon kahit nasa kulungan, nanumpa na; sabi ng kanyang abogado siya ay inosente

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

LOCAL…

KAUNA-UNAHANG BARMM Local Legislative General Assembly, ginawa sa Davao City; Pangulong Marcos, guest of honor and speaker at nangakong all out support pa rin siya sa Bangsamoro region.

PINIGIL ng Highway Patrol Group o HPG-BARMM ang isang Toyota Fortuner sa Cotabato City gamit ang makabagong tracking device ng ahensya.

Ang sasakyan ay dala ni dating Barangay Kapitan Kodjack Andoy ng Barangay Bangoinged, Pagalungan, Maguindanao del Sur.

Pero, giit ni Andoy, hindi niya alam na hot car ang dala niyang sasakyan na nabili niya sa isang kakilala. Aniya, biktima siya sa kasong ito.

Ayon sa HPG-BARMM, ito ay isang kaso ng “pasalo” o pag-assume ng balance ng bayarin sa sasakyan sa bangko o car loan companies.

Sinabi ng HPG-BARMM na illegal ang "pasalo" lalo na at hindi alam ng car financing services na nailipat na pala ng original owner ang pagbabayad sa ibang tao.

-0-

LOCAL…

Dalawang high-powered assault rifles nakumpiska sa entrapment operation ng CIDG-BARMM sa Maguindanao del Sur.

Pero ang dalawang mga suspek ay nakatakas.

KINILALA ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG-BARMM ang mga suspect na sina Aiman Kanakan at Nasrudin Guiadil na taga Brgy. Dapiawan, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao Del Sur.

Nakahalata ang mga suspect na undercover agents ang kanilang ka-transaksyon kahapon ng tanghali kayat silay agad na tumakas.

Naiwan nila ang dalawang mga high powered firearms sa sasakyan na Suzuki minivan na naka-rehistro sa pangalan ng isang Miss Salid.

Paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang isasampang kaso laban sa mga suspek.

-0-

Local…

PINIGIL ng Highway Patrol Group o HPG-BARMM ang isang Toyota Fortuner sa Cotabato City gamit ang makabagong tracking device ng ahensya.

Ang sasakyan ay dala ni dating Barangay Kapitan Kodjack Andoy ng Barangay Bangoinged, Pagalungan, Maguindanao del Sur.

Pero, agad na iginiit ni Andoy na hindi niya alam na hot car ang dala niyang sasakyan na nabili niya sa isang kakilala. Aniya, biktima siya sa kasong ito.

Ayon sa HPG-BARMM, ito ay isang kaso ng “pasalo” o pag-assume ng balance ng bayarin sa sasakyan sa bangko o car loan companies.

Sinabi ng HPG-BARMM na illegal ang "pasalo" lalo na at hindi alam ng car financing services na nailipat na pala ng original owner ang pagbabayad sa ibang tao.

-0-

Local..

Bukod sa criminal case, haharapin rin ang administrative case ng police na aksidenteng nakabaril sa kanyang mismong pamangkin sa Sitio Mateo, Barangay Birada, Kidapawan City.

Ito ang pagtitiyak ni Provincial Internal Affairs Services Deputy Provincial Superintendent Police Lt. Marlon Buado.

Sa mga kahalintulad na insidente rin anya posibleng maximum penalty ang ipairal o outright dismissal sa naturang PNP personnel pero dadaan pa ito sa proseso.

Inamin naman anya ng suspect na si Police Corporal Roy Maanggue ang krimen na may pagsisisi pero dapat kaharapin nito ang kasong isasampa laban sa kanya at tiniyak ang pagbibigay hustisya sa namatay na menor de edad.

Sinabi ni Lt. Buado ang kapwa pulis na hindi bawal ang uminom dahil nabatid na ang naturang suspect ay lasing nang mangyari ang indescriminate firing, ilagay sa tiyan ang alak at huwag sa ulo dahil hindi ito iiwasan ng batas.

-0-

Local…

Pursigido ang PNP na magsampa ng kaso kung mapapatunayan kung sino ang may-ari ng granada na iniwan sa compound kung saan nakatira ang dating SK Chairperson sa Kidapawan City.

Pero base kasi sa imbestigasyon ng PNP, sinabi ni Kidapawan Chief of Police Lt. Col Peter Pinalgan Jr., hindi naman lumalabas na sadyang pasabugin ang may kalumaan na rin na M79 fragmentation grenade.

Hindi rin kasi kinuha wng safety pin nito at inaalam pa kung sadyang nahulog o itinapon sa lugar.

Kahit luma sinabi ng Police official na delikado pa rin dahil maari pa rin itong sumabog.

Sa pahayag ng mga nakatira sa lugar, wala naman silang naka-away at wala ring natanggap na pagbabanta sa buhay bago ang pangyayari.

Nangangalap pa ang otoridad ng ibedensiya kasama na ang posibilidad ng nahagid sa CCTV ang mga tunay na may-ari nito at maisamoa ang kaso laban sa kanila.

-0-

Local…

Kinondena ni Makilala Mayor Armando Quibod ang kumakalat na report hinggil sa umano’y may sinusuportahan na SK Federation President.

Sa video kasi na kumakalat sa social media, binabayaran umano ang mga Sangguniang Kabataan members para iboto ang gusto at sinuportahan ng alkalde na maging SK Federation President.

Sa panayam kay Information and Communication Officer Gideon Zafra, iimbestigahan ng LGU ang report na ito dahil malinaw namang hindi nakikisawsaw ang LGU dito.

Nais anya nitong, hindi mabahiran ng anumang illegal aktibidad ang young leaders sa bayan lalo na ang laro sa pulitika.

-0-

Local…

NAGBABALA ang Archdiocese of Cotabato sa grupong nagpakilalang mga kasapi ng Brazilian Catholic Apostolic Church.

Sa isang pahayag, sinabi ni Cotabato Archbishop Angelito Lampon, OMI, DD na ang grupong ito ay hindi na sakop ng Roman Catholic Church.

Ang ginagwa nilang church related activities na katulad ng simbahang katoliko Romano ay nagdudulot ng kalituhan sa mga malalayo at liblib na Parokya.

Ang Braizilian catholic apostolic Church ay gumagawa ng funeral services at mga banak misa subalit ito ay kaiba sa simbahang katoliko Romano.

Ayon kay Archsbihop Lampon, hindi maaring gamitin ng Brazilian apostolic church ang mga kapilya at simbahan para sa ibat iba nilang sacramental services tulad ng misa, binyag at funeral services.

-0-

Local…

Lumagda ng kasunduan ang DENR 12 sa Local Government Unit ng Tupi, South Cotabato.

Ito ay upang pangunahan ang survey para sa pagtatag ng bagong barangay.

Isasailalim sa survey ng DENR ang mga boundary sa itatatag na Barangay Juan Loreto Tamayo na popondohan naman ng LGU.

Maglalagay ng landmarks sa proposed barangay ang DENR na magbibigay din sa LGU ng approve copies ng cadastral survey na may technical description.

Ayon kay DENR 12 Regional Executive Director Felix Alicer mandato ng kanilang ahensya na magbigay ng technical assistance sa mga LGU na nais paigtingin ang pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan.

Ang Memorandum of Agreement ay nilagdaan nina Alicer at Tupi Mayor Romeo Tamayo.

-0-

Local…

Proyekto para sa accessible at matatag na suplay ng kuryente sa mga magsasaka inilusand ng SK electric cooperative

Nakikipagtulungan ang Sultan Kudarat Electric Cooperative o SUKELCO sa National Electrification Administration o NEA, Mindanao Development Authority o MINDA at local government units.

Layon nito na matiyak ang access ng publiko sa abot kaya, sustainable at maasahan na suplay ng kuryente.

Ito ayon kay SUKELCO General Manager Claudia Pondales ay sa pamamagitan ng inilunsad nilang Inclusive and Sustainable Energization o i-PURE Mindanao Project.

Ang I-PURE project ay pinondohan ng Europen Union, sa pamamagitan ng kanilang Access to Sustainable Energy Program.

Ayon kay Pondales kabilang sa mga proyekto na itatag sa ilalim ng I-PURE Mindanao project ang Solar Corn and Miller sa Bagumbayan, Solar Water System sa Lebak at Senator Ninoy Aquino, Solar Coffee Grinding machine at Dryer sa Kalamansig.

-0-

Local…

Ikinustodya ng PNP ang 32 mga motor at 18 mga tricycle sa Koronadal.

Ang mga ito ay naharang sa surprise inspection ng PNP kasama ang City Traffic Management Unit, Task Force Kalinisan, Task Force Kaayusan at City Environment and Natural Resources Office o CENRO.

Ayon kay City PNP Traffic Section Investigator Police Chief Master Sergeant Leo Dimaculangan may mga driver din na kinumpiskahan nila ng driver’s license.

Ang mga motor at tricycle na ikinustodya ng PNP ay walang OR/CR at mayroon ding expired ang lisensya ng mga driver.

Nasita din ang mga driver na naninigarilyo at mga lumabag sa loading at unloading areas.

Ayon pa sa nasabing police official layon ng surprise inspection na matiyak ang maayos at ligtas na daloy ng trapiko lalo na tuwing gabi na malimit may nagaganap na vehicular crash.

-0-

Local…

Sumuko ang isang Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF sa PNP sa Sultan Kudarat Province.

Kinilala ni Sultan Kudarat PNP Provincial Director Col.Christopher Bermudez ang sumukong BIFF member na si alyas Joemar, 22 anyos, binata at nakatira sa Barangay Bakat, Rajah Buayan, Maguindanao del Sur.

Si alyas Joemar na sumuko sa Sultan Kudarat PNP Headquarters sa bayan ng Isulan ay dating kasapi ng BIFF Karialan Faction.

Ayon kay Bermudez dala nito ang isang Granada at 38 revolver na armas at anim na mga bala nito.

Dagdag pa ni Bermudez napilitan ding magbalik loob sa pamahalaan ang nasabing BIFF member dahil sa nagpapatuloy na operasyon ng PNP sa lalawigan.

-0-

Local…

Irrigators association na may pinakamagandang Gulayan sa NIA Canal pinarangalan sa South Cotabato

Tumanggap ng P20,000 na premyo ang Last Leaf Irrigators Association ng Koronadal.

Ito ay matapos makuha ang unang pwesto sa Gulayan sa NIA Canal ng National Irrigation Administration.

Kinilala ring Grand Slam Winner ang nasabing irrigators association na nanguna sa magkasunod na tatong taon.

Ayon naman sa Presidente nilang si Imelda Seloterio gagamitin nila ang napanalunang pera sa pagpapaganda ng kanilang proyekto at pambili ng binhi para sa kanilang mga kasama.

Sa Awarding Ceremony sa Surallah, tinanghal na Second place ang Marbel-Banga Irrigation System na nanalo ng P10,000 at third place ang Palay Gulayan Irrigators Association na tumanggap ng P7,000.

Layon ng Gulayan sa NIA Canal na gawing produktibo ang mga pilapil sa mga kanal ng NIA at mahasa ang organization skills ng mga irrigators Association.

-0-

Local..

PAGKATAPOS ng pagdinig sa kanyang kaso ay nanumpa kahapon kay Judge Jocelyn Piang ng RTC Brach 50 bilang elected Barangay Chairman ng Tamontaka 1, Cotabato City si Chairman Akmad Bago Urak.

Kahit nasa kulungan dahil sa kaso, si Urak ay nanalo sa katatapos na barangay elections.

Siya ay itinalagang OIC chairman pero dahil may kasong murder, frustrated murder at attempted murder kaya sumuko at nakulong.

Sa panayam ng DXMS kay Atty. Asgar Mandal, abogado ni Urak na ipinaubaya na nito sa MILG at citiy government ang status ng barangay habang tuloy ang kanyang kaso.

Si Urak ay may pending petition to post bail sa korte.

Ayon kay Mandal, ang pagkapanalo ni Urak ay patunay na may tiwala sa kanya ang mga kabarangay.

Kung mananalo sa kaso at makaupo sa pwesto, magiging prayoridad ni Urak ang ayusin ang peace and order at ang mga pagkaloob ng basic services sa mga mamamayan.

-0-