NDBC BIDA BALITA (Nov. 17, 2020)

1. Mas marami ang gumaling sa Covid-19 sa Region 12 kahapon, kaysa bagong kaso, ayon sa DOH.

2. Sa South Cotabato, pwede daw ang paputok sa pagdiriwang ngayong pasko at bagong taon, pero bawal sa mga bata, ayon kay Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

3. Mga nakatrabaho, kakilala at tagahanga ni Malu Cadelina Manar, nagpaabot din ng kanilang pagkadalamhati sa kanyang pagpanaw

4. Malapit na ang pasko, presyo ng noche buena products, walang pagbabago so far, ayon sa DTI-12

5. Council of elders ng mga katutubo sa Polomolok, South Cotabato, dapat itatag, ayon kay Gov Tamayo, upang iwas gulo.

6. Earthquake faultline sa North Cotabato, bumubuti na, ayon sa Phivolcs pero dapat ingat pa din lahat.

7. PARA IWAS ANOMALYA, medical post audit at pre-payment review sa claim ng mga ospital, ginagawa ng PHILHEALTH 12.

8. Pope Francis, nag-alay ng panalangin sa mga biktima ng bagyong Ulysses at Rolly sa Luzon

Mas marami parin ang bilang ng mga gumaling na mula sa Covid 19 ang naitala ng Dept. of Health sa Region 12.

Limamput pitong bagong kaso ang gumaling kagabi habang 34 naman ang bagong nagpositibo sa sakit.

Sa 34 na bagong COVID-19 cases, 9 ang taga General Santos City, kapwa pitong bagong kaso ang naitala sa Cotabato City at South Cotabato, 6 Sarangani, 4 North Cotabato at 1 sa Sultan Kudarat.

Sa ngayun, abot na sa 3,451 ang total infections ng Covid 19 sa Rehiyon.

Sa 57 pasyente na gumaling, 16 ang mula sa Cotabato City, tig-labing tatlo sa South Cotabato at Gen. Santos City, 10 North Cotabato at 5 Sarangani.

Dahil diyan meron na ngayung 2,658 ang gumaling na mula sa sakit.

Nanatili naman sa 114 ang nasawi sa rehiyon.

Sa Bangsamoro Region, anim ang bagong kaso ng COVID 19 ang naitala ng Ministry of Health.

Sa naturang bilang, lima ang taga Maguindanao at isa naman sa Sulu.

Dahil dito abot na sa 2,245 ang total Covid 19 positive sa BARMM.

Nanatili sa 1,873 ang total recovered patients sa BARMM.

Ang active cases ay abot sa 292 at walang nai-ulat na nasawi.

MAHIGIT SA 65 MGA REBELDENG NEW PEOPLES Army ang sumuko sa Anti-Terror Task Force Central sa Sultan Kudarat.

Sinabi ni 6th Infantry Division spokesperson Lt. Col. Anhouvic Atilano, isinuko rin ng mga rebelde ang matataas na kalibre ang 40 mga armas at mga pampasabog.

Nahikayat ang mga rebelde na magbalik-loob sa pamahalaan upang mamuhay nang mapayapa dahil na rin sa tulong ng mga local officials at sa pakikipagtulungan ng mga ito sa Inter-Agency Regional Peace and Order Council at Anti-Terror Task Force Central.

Nahihirapan na rin ang mga rebelde sa pakikipaglaban sa mga sundalo at pagod na buhay nila sa kabundukan.

TATLONG MGA REBELDENG BANGSAMORO Islamic Freedom Fighters naman ang sumuko sa PNP sa Bangsamoro Region.

Sinabi ni PNP-BARMM regional director Brig. Gen. Samuel Rodriguez na ang mga sumukong BIFF ay kabilang sa grupo ni Kagi Karialan at nag-ooperate sa mga bayan ng Gen. SK Pendatun, Buluan, Sultan sa Barongis at maging sa Pikit at Pagalungan.

Isinuko nila ang tatlong rocket propelled grenade launchers at tatlong mga bala nito.

Tumanggap sila ng financial assistance ang mga sumuko mula sa PNP.

Pinapurihan ni Rodriguez ang mga local government executives na tumulong upang mapasuko ang mga dating BIFF.

Nagpalabas na ng Suggested Retail price ang DTI 12 para sa mga noche buena products ngayung palapit na ang kapaskuhan.

Sa panayam ng Radyo Bida, sinabi ni Department of Trade and Industry (DTI) Region 12 Consumer Protection Division Chief Mary Ann Morales na wala pa namang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa Region 12.

Nagbabala rin ito sa mga mapansamantalang negosyante na mahigpit nilang minomonitor ang galaw ng mga pangunahing bilihin sa pasko at bagong taon at pagmumultahin ang ang mga ito ng 1,000 hanggang sa 300,000 pesos kung sakaling mapapatunayang nag-overprice ang mga ito.

Kabilang sa mga pangunahing produkto na mahigpit na minomonitor ng DTI ay ang Ham,Fruit Cocktail, Cheese, sandwich spread, mayonaise, keso de bola, spaghetti pasta, macaroni at creamer.

Paalala ni Morales sa mga mamimili na maging matalino sa pagbili ng mga notche buena products lalo na ngayung panahon ng pandemya at ugaliing suriin ang expiry date ng mga bibilhin.

Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang mga nakakakilala sa isa sa mga kilalang brodkaster sa North Cotabato na si Malu Cadelina Manar matapos bawian ng buhay linggo ng gabi dahil sa kanyang sakit.

Nagpaabot naman ng pagkadalamhati ang kanyang mga kakilala lalong lalo na ang mga humahanga sa kanya bilang isang mamamahayag at magaling na komentarista sa radyo.

Kabilang na rin dito ang kanyang mga naging katrabaho at mga mag-aaral na tinuruan kung papaano maging magaling isang mamamayahag. Bukod dito nagpaabot naman ng pakikiramay sa pamilya ang National Union of Journalist of the Philippines Cotabato Chapter sa pamamagitan ng kanilang presidente na si Mark Anthony Tayco at hinihikayat ang lahat na mag-alay ng panalangin sa kanyang pagnapaw.

Isa sa mga tanyag na ekspresyon ni Malu sa kanyang mga programa noon sa Notredame Broadcasting Corporation o NDBC ay “Mahabaging langit” Nakalagak ngayon ang mga labi ni Manar sa Woodhaven Chapel sa Barangay Manongol, Kidapawan City.

Mahabaging langit is now Signing off. NDBC BIDA BALITA Phivolcs North Cotabato, hindi na anya nakapagtala ng local earthquake mula sa mga Faultline na nasa probinsya

Kasalukuyang nagpapahinga ang mga faultlines na nasa North Cotabato kung si Phivolcs North Cotabato OIC Manager Engineer Hermes Daquipa ang tatanungin.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay Daquipa, wala naman siyang nakikitang dahilan upang mangamba ang mga mamamayan ng probinsya matapos maiulat ang intensity 1 sa Kidapawan City matapos ang magnitude 6.4 na lindol sa Surigao umaga nitong lunes.

Sinabi ni Daquipa, sa nakalipas na ilang linggo wala naman anyang mga naitalang local earthquake sa probinsya pero pinayuhan nito ang publiko na huwag lamang pakampante at maging handa sa lahat ng pagkakataon. At rest na rin anya ang mga plate particular na sa mga lugar na mahaba ang fault system tulad ng sa bayan ng Tulunan, Makilala, Mlang at Kidapawan City pero hindi pa din anya tiyak ang nasa ilalim.

North Cotabato Province, nakapagtala ng 14 recoveries at apat na bagong kaso ng COVID-19

Sa DOH tracker, mayroong labin apat na mga pasyente ang tuluyan ng gumaling kung saan pito mula Kidapawan City, tatlo sa Mlang, dalawa sa Pigcawayan habang tig isa naman mula sa Aleosan at Pikit.

Sa mga bagong kaso naman isang senior citizen ang nagpositibo na taga Kabacan na may history of travel mula sa Davao City. Positibo din ang 55 years old na taga Libungan habang 31 anyos naman na lalaki ang nadagdag sa bayan ng Tulunan na isang healthcare worker frontliner.

Isang APOR naman na taga Kidapawan City ang ika 271st case. Siya ay may travel history mula sa Davao City na may close contact sa confirmed positive case. NDBC BIDA BALITA

Natagpuang patay ng mga mamamayan ang isang lalaki sa Sitio Tabulon, Barangay General Luna, Carmen Cotabato nitong lingo.

Matapos ang panawagan ng Municipal Police Station, nakilala na ang nasabing lalaki sa tulong na rin ng mga concern citizen.

Batay sa report, ang biktima ay kinilalang si Yason Pairat Vicente, 25 anyos na taga Purok Old Damulog Bukidnon. Kahapon ng tanghali nang dumulog sa Carmen MPS ang isang babae na nagpakilalang in anito kasama ang live in partner at mga kaibigan ng nasawing biktima.

Batay sa huling impormasyon na natanggap ng PNP, huli itong namasada sa Kibawe Bukidnon at tumanggap pa ito ng kontratang pasada. May natagpuan ding itim na Kawasaki bajaj CT100 na may license plate 1001-492545 hindi kalauyan sa bangkay nito na posibleng pagmamay-ari ng biktima.

Panawagan din ng PNP sa lahat ng mga nakakakilala o may mahalagang impormasyon na may kaugnayan sa pagkamatay ng biktima, sumangguni lamang sa kanilang himpilan sa pamamagitan ng kanilang numero 0917-147-3780 at 0947-442-6864 o maari ring magpadala ng mensahe sa kanilang facebook page na Carmen Municipal Police Station.

Isinusulong ngayon ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang pagtatag ng council of elders sa Barangay Koronadal Proper at karatig barangay sa Polomolok, South Cotabato.

Naniniwala si Tamayo na sa pamamagitan nito ay matigil na ang karahasan sa nasabing lugar. Ayon kay Tamayo nakakalito na kasi ang dami ng mga umanoy umaaktong lider sa Koronadal Proper kaya minsan nalilito na rin ang mga mamamayan kung sino ang kanilang paniniwalaan.

Ipinahayag ito ni Tamayo kasunod ng pagkakapatay ng mga otoridad sa umano’y Dawlah Islamiya member na si Arafat Bulacanon at pagkasawi ng limang mga supporter sa nasabing barangay noong nakaraang lingo. Ipinaliwanag ni Tamayo mas madali kasing mamomonitor ng Council of elders ng ma tribu kung may lumihis ng landas sa kanilang mga pamilya kung buo ang kanilang grupo.

Naniniwala din ang gobernador na long term solusyon sa problema ang pagtutok sa edukasyon ng mga kabataan sa lugar.

Sinabi din ni Tamayo na maaring humupa na rin ang galit ng mga mamamayan sa Barangay Koronadal Proper.

Pero hindi nito isinantabi na ang pagkakapatay kay Bulacanon ay maaring gamitin ng ibang grupo para makapaghasik ng karahasan. Kaya panawagan nito sa mga mamamayan ng Barangay Koronadal Proper isuko na lamang sa ma otoridad ang mga kaanak na may standing warrant of arrest.

Nagpalapas na ng advisory sa kanilang mga surveillance office hinggil sa reporting ng mga mabibiktima ng mga paputok ang Integrated Provincial Health Office o IPHO South Cotabato.

Ipinahayag ito ni Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. Sinabi ni Aturdido na ngayong may pandemya dalawang panganib ang maaring kahaharapin ng publiko sa Holiday season.

Ipinahayag ni Aturdido na maliban sa peligro na dala ng mga maputok, ang mga kasiyahan at patitipon ng maraming mga mamamayan sa holiday season ay maari ring maging sanhi ng pagkalat ng COVID-19.

Sinabi din ni Aturdido na bagama’t unti unti nang bumabalik sa normal ang pamumuhay ng mga mamamayan, pinaghahandaan din ngayon ng mga health worker ang pinangangambahang mas matinding hagupit ng COVID-19. Kaya para maiwasan ang pagdami muli ng COVID-19 cases, nanawagan ito ng tulong sa mga mamamayan. Hinikayat din ni Aturdido ang mga magulang na huwag hayaang gumamit ng mga paputok ang kanilang mga anak.

Dadaan muna sa medical post audit at pre-payment review ang claim ng mga ospital sa PhilHealth. Ibig sabihi nito ayon kay PhilHealth 12 Acting Regional Vice President Dr. Hector Zenon Leonardo Malate gagawa sila ng utilization review.

Saklaw nito ang pagsasagawa ng profile kung anong mga ospital ang may pinakamataas na claim o binayaran ang PhilHealth. Ayon kay Malate oras na kanila itong makita,aalamin naman nila kung ano anong sakit ang may pinakamataas na claim sa nasabing mga ospital. Pagkatapos nito ayon kay Malate, isusunod naman nila ang pagsasagawa medical post audit . Layon nito ayon kay Malate na malaman kung naging tapat sa kanilang mga claim ang mga ospital.

Sa pamamagitan nito kasi ayon kay Malate ay makikita din nila ang trending sa claim ng mga ospital. Ayon kay Malate, inatasan na nito ang health care delivery management division ng ahensya na magsagawa ng utilization review at profiling kung ano ang pinakamataas na claim ng ospital. Binigyan diin ni Malate na mahalaga na ma-reconcile ang record ng mga ospital sa Philhealth.

Dinagdag din nito na kinakailangan pa ng Philhealth na tingnan sa kanilang data base kung nabayaran ba o hindi ang mga isinumite sa kanilang claims.

Nauna nang ipinahayag ni Malate na dahil sa kontrobersya, kailangan diin ng PhilHealth 12 na maging maingat sa pag-release ng kanilang pondo.

Handa nang makapagsimula ng alternatibong kabuhayan ang 168 na mga mamamayan sa Surallah, South Cotabato. Ang mga ito ay pawang mga benepisyaryo ng mahigit 2.4 million pesos na tulong pangkabuhayan ng Department of Labor and Employment o DOLE 12 at Surallah Local government.

Ito ay ayon kay DOLE 12 Assistant Regional Director at DOLE South Cotabato Head Arlene Bisnon. Ayon kay Bisnon ang nabiyayaan ng nasabing tulong ang mga self-employed pero kulang ang kita, persons with disabilities, kababaihan, senior citizen, magulang ng mga child laborer, magsasaka at surfacing personalities involved in drugs o SPID.

Ang SPID na makatatanggap ng ayuda ay sumailalim sa community-based rehabilitation program. Kabilang sa mga kabuhayang pinili ng mga benepisyaryo ang food vending, banana chips making, calamansi production, bread and pastry making, food processing, car wash, hollow block making, dress making at maraming iba pa.

Pinasalamatan din ni Bisnon ang lokal na pamahalaan ng Surallah na naging tulay para mabigyan ng kabuhayan starter kits ang nangangailangan nilang mga mamamayan. Hamon naman ni Bisnon sa mga benepisyaryo lalo na sa mga SPID, palaguin ang kabuhayan na ipinagkalob sa kanila ng pamahalaan.

Ang pamimigay ng livelihood assistance sa Surallah ay bilang pagpapatupad sa DOLE Integrated Livelihood Program o DLIP ng ahensya. Layon nito na maibsan ang kahirapan ng mga nasa informal sector sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng dagdag o alternatibong kabuhayan.

Pinagaaralan ngayon ng lokal na pamahalaan ang pagbawi sa “No Movement Sunday” sa General Santos City. Kasunod ito ng pag-adjust ng LGU ng curfew hours sa nasabing lungsod. Ito ay ayon kay Gensan City Mayor Ronnel Rivera.

Ayon kay Rivera, sa ngayon kasi ay hindi pa pinapayagan ng City Inter-Agency Task Force o CIATF ang pagtanggal sa ‘No Movement Sunday.” Ito ay dahil sa mataas pa ring COVID-19 cases sa Gensan. Pero ayon kay Rivera kapag bumaba na ng tuloy-tuloy ang mga kaso ng COVID-19 sa Gensan maaring magtatagal na lamang ang “No Movement Sunday” sa lungsod sa katapusan ng Nobyembre.

Umaasa din ni Rivera na papayag ang CIATF na bawiin ang “No Movement Sunday” sa Gensan sa Disyembre. Kasunod naman ito ng pagpapabilis ng Gensan LGU sa kanilang contact tracing.

Ayon kay Rivera, bagama’t sinisikap ng LGU na agad na matatapos ang contact tracing sa loob ng biente kwatro oras kailangan din nila ang tulong ng mga mamamayan lalo na ang mga nakasalamuha ng COVID-19 positive. Hiling ni Rivera sa mga ito huwag magatubling dumulog sa kanilang Rural Health Unit o RHU para masuri at malaman kung sila ay positibo sa COVID-19.

LIMANG MGA BARANGAY sa Davao City ang isinailalim sa "very high risk areas category" dahil sa patuloy na pagdami ng Covid-19 cases.

LIMANG MGA BARANGAY sa Davao City ang isinailalim sa “very high risk areas category” dahil sa patuloy na pagdami ng Covid-19 cases.

Ang mga ito ay kinabibilangan ng Barangays 12-B, 21-C, 27-C, 32-D, at Barangay Ubalde.

Meron namang 18 “high risk areas” na na-identify ang city disaster office. Kabilang dito ang Barangay Bucana, Angliongto Sr., Buhangin Proper, Cabantian, Catalunan Grande, Sentro Agdao, Maa, Matina Crossing, Panacan, Talomo proper at Toril proper.

May mga na identify din na “moderately high risk” barangay at “likely high risk areas” dahil sa mataas na bilang ng nagka-Covid sa katabing barangay.

Inamin ni Mayor Sara Duterte na medyo mahirap ang kalagayan ng mga taga Davao sa bagong quarantine policies pero kailangan itong gawin dahil sa walang tigil na pagdami ng mga pasyente.

Napansin din kasi na talagang may mga matitigas ang ulo, di gumagamit ng face masks at face shields at panay ang labas ng bahay nang walang sapat na dahilan.

-0-

SA ZAMBOANGA CITY, ini-imbestigahan na ng PNP ang pagkamatay ng isang senior high school student dahil sa fraternity initiation rites o hazing nitong nagdang linggo. Kinilala ang nasawi na si Joselito Enviado, 21-year-old at nakatira sa Sarangani Drive, Barangay San Jose Guzu. Siya ay Grade 12 student ng Zamboanga City National High School West at ni-recruit para maging kasapi ng Tau Gamma Phi fraternity.

-0-

SA BUTUAN CITY, sa kabila ng umiiral na pandemic at maraming mga negosyo ang nagsara o nalugi, pormal nang binuksan ang SM Mall of Butuan. Ito ang pang-anim na SM Mall sa Mindanao at pang-75 sa buong bansa. Ito ay matatagpuan sa JC Aquino Avenue in Butuan City na inaasahang magpapalakas sa economic activities sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur dahil merong pandemic.

-0-

SA CAGAYAN DE ORO CITY, nagtulong tulong ang mga civic organization sa lungsod para makatulong sa mga nabiktima ng kalamidad sa buong Luzon. Inilunsad ng mga ito ang "Kagay-an Para Sa Cagayan" sa pangunguna ng Ateneo de Manila University alumni. Cash at in kind ang kanilang dadalhin sa Luzon.

SUMAINYO ang mga balitang mula sa Tingog Mindanao Radio Alliance o TIMRA hatid ng MX3 CAPSULE AND TEA na ipinamamahagi ng DMI Medical Supplies.