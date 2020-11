NDBC BIDA BALITA (Nov. 18, 2020)

NEWSCAST

HEADLINES:

1. APAT pa na COVID-19 patients, sumakabilang buhay sa Region 12; isa naman sa BARMM

2. BARANGAY AFFAIRS officer ng Banga, South Cotabato, patay sa police law enforcement operation

3. NO MOVEMENT SUNDAY quarantine policy sa Maguindanao, inalis na.

4. MOTORCYCLE DRIVER at backrider, kapuwa patay sa vehicular crash sa North Cotabato.

5. BUY LOCALLY PRODUCE rice upang matulungan ang rice farmers sa Region 12, hiling ng DA-12 sa publiko.

6. SERBISYO CARAVAN ni Gov. Nancy Catamco, ginawa sa dating NPA infested barangay sa Magpet, North Cotabato

7. NORTH COTABATO Provincial Veterinary office, gumagawa ng hakbang upang matiyak na tuluyan nang mawala ang African Swine Fever o ASF sa lalawigan.

8. MGA NAMATAY namatay dahil sa bagyo sa Luzon, abot na sa 73 katao.

Local…

Apat pang mga pasyente ang nasawi dahil sa COVID 19, ayon sa report ng Department of Health Region 12 kagabi.

Ang mga nasawi ay kinabibilangan ng isang 72 years old at 52 years old na kapwa taga Cotabato City, isang 57 taong gulang na taga Tulunan North Cotabato at 59 years old na taga Glan Sarangani, lahat ay mga babae.

Dahil diyan abot na sa 118 ang kabuoang bilang ng mga binawian ng buhay dahil sa virus sa Soccsksargen.

Kahapon din, naitala ang 43 bagong kaso ng Coronavirus disease sa Rehiyon.

Sa bilang na ito, 18 ang taga Gen. Santos City, kapuwa sampu ang naitala sa Cotabato City at South Cotabato, 3 North Cotabato at 2 sa Sarangani.

Sa ngayon abot na sa 3,528 ang total Covid 19 cases sa rehiyon.

Samantala, 42 na mga pasyente ang gumaling kayat meron nang 2,757 total recovered patients sa rRegion 12.

Sa 42 na gumaling, 14 ang mula sa Gen. Santos City, 11 sa South Cotabato, 7 sa North Cotabato, 5 sa Cotabato City, 2 sa Sarangani at isa sa Sultan Kudarat.

Sa ngayon, isang libo na ang naitalang kaso sa Gen. Santos City at ito ang pinakamataas sa rehiyon.

Sumusunod ang South Cotabato na mayroong 928 Covid positive, pangatlo ang Cotabato City na may 798 na kaso, Sarangani 335, NOrth Cotabato 274 at Sultan Kudarat 193.

-0-

Local………………..

Sa Bangsamoro Region, isa pang taga Maguindanao ang iniulat ng Ministry of Health na binawian ng buhay dahil sa Covid 19.

Dahil diyan abot na sa 81 ang kabuoang bilang ng mga nasawi sa rehiyon.

Labing tatlong bagong pasyente naman ang nadagdag sa talaan ng Ministry of Health. SA ngayon, ang buong BARMM ay merong 2,258 total Covid-19 infections.

Ang mga bagong pasyente ay taga Maguindanao, Lanao del Sur at Marawi City at Sulu.

Pinakamarami parin ang naitatalang kaso sa Lanao del Sur at Marawi City na may 1,074 Covid positive.

Sumusunod ang Maguindanao na may 555 na kaso, pangatlo ang Sulu na may 197 cases, BAsilan at Lamitan 184 at Tawi-tawi 128.

-0-

Local………………..

UMAABOT SA 4,400 na mga mamamayan sa Gen. Santos City ang lumabag sa community quarantine protocols at naparusahan ng community service.

Sinabi ni acting Gen. Santos City police director Col. Gilberto Tuzon na ang mga naparusahan ay lumabag sa protocols mula Nov. 8 hanggang Nov. 15.

Ang mahigit 1,500 ay naparusahan dahil sa di paggamit ng face maks at face shields habang nasa labas ng kanilang mga bahay o nasa pampublikong lugar.

Sinabi ni Tuzon na patuloy ang PNP sa pagpapatupad ng health protocols lalo na ngayong patuloy din ang pagdami ng mga kaso ng Covid 19 infections sa lungsod.

-0-

Local…

INALIS NA ng Maguindanao provincial government ang “No Movement Sunday” quarantine policy simula noong nakaraang linggo, Nov. 16.

Alinsunod ito sa Executive Order na ipinalabas ni Maguindanao Gov. Bai Mariam Sangki-Mangudadatu.

Inalis na rin ng naturang kautusan ni Gov. Mangudadatu an odd-even scheme sa plate number ng mga sasakyan sa mga boundary ng lalawigan at kalapit lugar nito.

Samantala, nananatili naman ang 7 p.m. to 5 a.m. curfew hours sa lalawigan.

-0-

Local………………..

INATASAN NI Bangsamoro Region police director Brig. Gen. SAMUEL RODRIGUEZ ang mga bagong police patrolman and patrolwoman sa rehiyon na pagsilbihan ang taumbayan nang punong-puno ng katapatan at integridad.

Ginawa ni Brig. Gen. Rodriguez ang kautusan kasabay ng oath-taking the 193 Police Attrition Recruits sa Camp SK Pendatun headquarters parade ground sa Parang, Maguindanao.

“Serve the people of BARMM with greater level of accountability and responsibility,” utos niya sa mga bagong police na itatalaga ibat-ibang police stations sa mga lalawigan ng Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu and Tawi-TAwi.

-0-

Local………………..

ANG MALA-PALOS na drug pusher, nahulog din sa kamay ng mga pulis sa Cotabato City.

Sinabi ni police Capt. Rustom Pastolero, matagal nang sinusubaybayan ng Cotabato Ctiy Police Station 2 operatives si Puti Talib, 47 taong gulang na taga Tanghal Subdivision.

Palagi niyang natatakasan ang mga police sa isinasagawa nitong buy bust operation.

Kahapon, ilang beses na nagbabago ng venue ng bentahan ng shabu sa pagitan ni Talib at ng police undercover agent. Halos tatlong lugar na ang sinabi ng suspected pusher para sigurado daw na safe siya.

May pagkakataon na tanaw na ng police si Talib para sa hand over ng shabu pero biglang mag text ang suspect at sasabihin na lipat uli ng lugar.

Matapos ang halos isang oras na palitan ng text, na-corner din si Talib sa Tanghal bridge, SK Pendatun Avenue.

Kaya himas ng rehas na bakal na ngayon ang suspected drug peddler sa police lock-up cell.

-0-

Local…

NAGTANIM ang mga dating rebelde na ngayon ay mga forest rangers ng mahigit 30 libong mahogany seedlings sa lalawigan ng Maguindanao.

Mahigit isang buwan nang ginagawa ang pagtatanim, ayon kay BARMM Environment Minister Abdulraof Macacua.

Nauna rito ang Ministry of Environment and Natural Resources (MENRE) sa BARMM ay nag-deploy ng mahigit 400 na mga “Palaw” o forest rangers na mga dating kasapi ng Moro Islamic Liberation Front para sa Integrated Bangsamoro Greening Program.

Ang mga mahogany seedlings ay itinanim sa mga bukid ng Barira, Datu Odin Sinsuat at Datu Hofer, Maguindanao.

Sinabi ni acting Maguindanao environment officer Forester Noroden Abdullah na ang mga palaw at ang mga local officials ay magkatuwang na i-monitor upang matiyak na mabubuhay ang mga itinanim na puno.

Magkakaroon din ng katulad na tree planting activities sa iba pang BARMM provinces.

-0-

Local…

NILAGDAAN KAHAPON nina Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) Chief Minister Murad Ebrahim at Bangsamoro Transition Authority (BTA) Parliament Speaker Pangalian M. Balindong Bangsamoro Administrative Code.

Ang ceremonial signing ay ginawa sa Session No. 44 ng 2nd regular session ng BTA.

Umaasa si Minister Murad na tuloy tuloy ang hangarin ng Bangsamoro government na maialatag ang mga progamang mas pakikinabangan ng nakararami sa kabila ng umiiral na pandemic sa bansa at sa buong mundo.

-0-

Local…

SA KAPAPASOK LANG NA BALLITA, himalang nakaligtas ang siyam katao sa gumuhong tulay na dinaanan ng mga ito sa Sitio Datal-Alah, Lake Sebu, South Cotabato.

Bumagsak sila sa ilog pero nakalangoy patungong pampang at tuluyang nakaligtas.

Ipinahayag ito sa Radyo Bida ni Dino Daham Jr. na taga Sitio Datal-Alah.

Ayon kay Daham, ang mga nakaligtas ay pawang mga mangagawa ng isang pineapple company na kagagaling lamang sa trabaho.

Sinabi nito na gumuho ang hanging bridge sa bahagi ng Allah River bunsod ng malakas na agos ng tubig.

Ipinahayag din ni Daham na hindi kasi inaasahan ng mga mamamayan ang biglaang pagtaas ng tubig sa ilog dahil hindi naman malakas ang ulan sa lugar.

Dinagdag din nito na dahil sa pagkasira ng tulay ang mga mamamayan papasok sa Sitio Datal-Alah ay dadaan pa sa mas malayong Barangay Veterans sa Surallah bago makarating sa kanilang barangay.

Pinaalalahanan naman ng lokal na pamahalaan ng Lake Sebu ang mga mamamayan na huwag nang pilitin pang tumawid sa ilog kung malakas ang agos ng tubig upang iwas aksidente.

Ayon naman Lake Sebu Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Roerto Bagong, na nagtalaga na sila ng Barangay Peacekeeping Action sa ilog para matiyak na walang magpumilit na tumawid dito.

Sinabi ni Bagong na nag-iisang short cut kasi ito patungo sa karatig bayan ng T’boli.

-0-

Local…

Bagamat hindi na nadagdagan pa ang bilang ng mga lugar na mayroong kaso ng African Swine Fever sa loob ng halos dalawang buwan, hindi pa rin maaring maedeklarang ASF free ang probinsya. Ito ang inihayag sa Radyo BIDA ni Provincial Veterinary Dr. Rufino Suropia.

Pinasalamat din ni Suropia ang barangay Officials maging ang hog owners dahil sa kanilang patuloy na kooperasyon at pakikipagtulungan upang hindi na mas lumawak pa ang epekto ng ASF sa ibang lugar batay na rin sa isinasagawang monitoring ang surveillance ng OPVET.

Sa report, nasa 3,132 na ang kabuuang bilang ng mga baboy ang isinailalim sa culling activity kung saan nasa higit pitong daan na mga hog owners ang naapektuhan na mula sa dalawangput anim na Barangay sa buong probinsya.

Tinatayang aabot sa higit 15Million pesos na ang danyos na mga baboy simula nang pumutok ang ASF sa probinsya. Inihayag din ni Suropia na hindi pa maaring mag-alaga muli ng baboy ang mga lugar na may naiulat na kaso ng sakit sa loob ng walong buwan. VC- SUROPIA Si Provincial Veterinary officer Dr. Rufino Suropia.

-0-

local...

Binigyang linaw ni Makilala PNP Chief Police Major Arniel Melocotones na hindi konektado sa kaso ng isa sa mga batikang journalist sa Kidapawan City na si Ed Dizon ang pagbaril at pagpatay sa magbayaw sa Makilala, North Cotabato.

Sinabi sa Radyo BIDA ni Melocotones, bagamat magka-ugnay ang hiwalay na pamamaril kay Butchoy Nioda at Jeoffry Gerozaga kamakailan sa bayan ng Makilala na kung saan magbayaw ang mga biktima, hindi pa rin masasabi ng PNP na pinatahimik sila dahil sa umano’y may alam sa kaso ni Dizon. Dagdag pa ni Melocotones, iisang hired killer lamang anya ang pumatay sa dalawa batay na rin sa salaysay ng mga nakasaksi sa krimen.

Mayroon anyang dalawang anggulo na tinitingnan ang PNP sa pagkamatay ng dalawa kung saan hindi anya muna ibubunyag ng mga pulis dahil sa nagpapatuloy pa ang imbestigasyon sa kaso at hindi pa rin anya masasabing case close na ito.

Nabatid na kabilang sa akusado sa pagpatay kay Dizon si Junell Gerozaga na siyang gunman kung saan iniugnay ito ng ilan dahil sa di-umano’y pinatahimik. Pero sinabi ni Melocontones na distance relative na si Junnel at Jeofry Georozaga na isang AWOL na pulis.

-0-

local...

Idenekalarang patay ng mga doctor ang driver ng motorsiklo at backrider nito makaraang mahit-and run sa Barangay Binolingan, Kidapawan City pasado alas 2:00 ng hapon kahapon.

Batay sa report ng PNP, nakilala ang mga nasawi na sina Jahid Lampatan Lu, 38 anyos, driver at Joedin Sendad, 27 years old na parehong taga Kabacan, North Cotabato.

Lumalabas sa imbestigasyon ng mga pulis na habang lulan ng honda click motorcycle ang mga biktima na patungo sa bayan ng Kabacan ang direksyon nang aksidente umanong nabundol ng sasakyan na mabilis namang tumakas matapos ang insidente.

Dahil sa lakas ng impact tumilapon ang dalawa at nagtamo ng sugat sa ibat-ibang bahagi ng kanilang katawan na agad ding isinugod sa pagamutan pero hindi na ito umabot pa ng buhay.

Wasak din ang motorsiklo ng mga biktima. Sa ngayon, patuloy pa ang hot pursuit operation ng Kidapawan City PNP upang mahuli ang drayber ng sasakyan na nakabundol sa dalawa. NDBC BIDA BALITA

-0-

local...

Sa dalawang magkasunod na araw, mas marami pa rin ang gumaling kaysa nagpositibo sa Coronavirus Disease o COVID-19 sa North Coatabto batay sa ulat ng DOH-12 kagabi.

Base sa tracker, pito sa mga pasyente na mula sa probisnya ang tuluyang ng gumaling sa sakit kung saan apat ang mula sa bayan ng Matalam, dalawa sa Midsayap at isa sa Kabacan.

Tatlo naman ang naiulat na mga bagong kaso, isa ang mula sa Tulunan, isang taga Kabacan na isang healthcare frontliner at senior citizen na mula sa bayan ng Midsayap.

Naiualt din kahapon ang ika-labin isang kaso ng COVID-19 relates death na mula sa Tulunan. Ang pasyente ay isang dialysis patient na may history of contact sa confirmed positive case.

-0-

local...

Humantong sa shootout ang search warrant operation lang sana ng mga pulis sa Purok Magsaysay, Barangay Lamba, Banga, South Cotabato madaling araw kahapon. Ito matapos umanong magtangkang lumaban sa mga pulis ang kanilang target.

Kinilala ni Banga Chief of Police, Major Romy Castañares ang nasawing wanted person na si Allan Andatuan Abdullah. Ayon kay Castañares habang nagsasagawa ng search operation ang mga pulis ay bumunot ng baril si Abdullah at pinaputukan ang PNP operating team.

Nagresulta naman ito sa makikipagbarilan ng suspek sa mga pulis. Si Abdullah na may mga tama ng bala ng baril sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan ay dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital sa Koronadal City.

Kinumpirma din ni Castañares na si Abdullah ay Barangay Affairs Unit Officer sa South Cotabato. Nakuha ng mga pulis sa pamamahay nito ang may dalwampu’t anim na sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit 20 thousand pesos.

Nakakumpiska din ang mga otoridad sa bahay nito ng isang 45 pistol at 38 revolver at mga bala ng nasabing mga armas. Nabatid na si Abdullah na target ng search warrant operation ng mga pulis ay sangkot umano sa bentahan ng iligal na droga. May kaso rin itong Illegal posession of firearms.

Kasama ng Banga PNP na sumalakay sa bahay ni Abdulla ang mga kasapi ng Regional Police Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Unit, Regional Mobile Force Battalion 12 at South Cotabato Police Drug Enforcement Unit.

-0-

local...

Naisakatuparan ang pagkakaroon ng health center para sa mga Manubo Dulangan sa Barangay Midtungok sa Senator Ninoy Aquino o SNA, Sultan Kudarat sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at komunidad.

Ang konstrukyon ng ay pinodohan ng lokal na pamahalaan ng Senator Ninoy Aquino. Habang natulungan naman sa pagpapatayo nito ang mga mamamayan sa lugar at 7th Infantry o TAPAT battalion ng militar. Kumuha naman ng Manobo Dulangan midwife para mamahala sa health center ang lokal na pamahalaan ng SNA.

Nagbigay naman ng inisyal na supply na mga gamut at equipment sa Center si Sultan Kudarat Governor Suharto “Teng” Mangudadatu.

Ayon kay SNA Mayor Randy Ecija Jr. ang health center na matatagpuan sa Sitio Lemangga ay may layo na 14 kilometers mula sa town proper. Ito ay mapapakianbangan ng mahigit walong daang pamilyang Dulangan Manobo mula sa labinisang mga Sitio sa Midtungok.

Layon lang sana noong una ng health center na maiwasan ang maternal deaths pero handog din nito sa mga mamamayan sa lugar ang regular check up,gamot, pre natal check up, immunization at iba pang serbisyong pangkalusugan.

Dinagdag din ni Ecija na bentaha rin ang pag-hire ng LGU sa isang Manobo midiwife para sa health center dahil hindi na magiging problema ang paguusap ng mga kliyente at health workers.

Paliwanag ni Ecija nagaalangan pa rin kasi ang mga indigenous peoples sa lugar na makipag usap sa mga nurse na itinalaga sa kanilang mga barangay sa pamamagitan ng Nurses Deployment Program ng Department of Health. Naniniwala din si Ecija na sa pamamagitan ng pag-hire ng Manobo midwife, mas marami ang makikinabang makinabang sa health services ng kanilang health center.

-0-

local...

Plano ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Sarangani na magtayo ng drive-through swabbing facility para sa COVID-19 rapid antigen screening.

Layon nito na mapalawak pa ang testing capacity ng lalawigan at mailagay kaagad sa isolation at magamot ang mga magpositibo sa COVID-19. Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng swabbing center kung saan hindi na kailangan pa ng mga mamamayan na magpa-COVID-19 test na pumila.

Pero ayon kay Sarangani Governor Steve Chiongbian Solon para mapanatili ang operation ng drive-through swabbing facility kailangan din itong bayaran ng mga mamamayan. Sa pamamagitan nito ayon kay Solon ay magkakaroon pa ng access sa COVID-19 testing ang publiko. Ito ngayon ayon kay Solon ay pinaghahandaan na ng provincial government.

Matatandaan na ang pagamit ng rapid antigen screening para sa COVID-19 ay aprubado ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ng Department of Health. Pero ang resulta nito ay kailangan pang sumailalim sa confirmatory reverse transcription –polymerase chain reaction o PCR testing.

Ang Sarangani province ay nakapagtala ng mahigit tatlong daang COVID-19 cases, 243 sa mga ito ang gumaling, at mahigit pitumpo naman ang active o hindi pa tuluyang gumaling. Dinagdag din ni Solon na tinututukan ngayon ng monitoring ng provincial government ang tumataas na kaso ng COVID-19 sa mga bayan ng Glan at Maasim.

-0-

Magsasaka patay sa pamamaril sa Lake Sebu, South Cotabato

Kinilala ng Lake Sebu PNP na pinamumunuan ni Police Major Johhn Rick Medel ang nasawing biktima na si Antonio Cabrito, 33 years old, magsasaka at nakatira sa Sitio Fidaw, Barangay Ned, Lake Sebu, South Cotabato.

Lumabas sa inisyal na imbestigasyon ng PNP na ang biktimang si Cabrito ay binaril ng salarin habang nakasakay sa kanyang kabayo sa karatig na Sitio ng Pulo Subong sa nasabing Barangay. Ang biktimang si Cabritio ay agad na binawian ng buhay.

Sanhi ito ng mga tama ng bala ng baril sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan. Inaalam pa ng PNP kung sino ang tumakas na salarin at ano ang motibo nito sa pagbaril patay sa biktimang magsasaka.

-0-

local...

Tangkilin ang mga locally produce rice ng mga magsasaka sa region 12. Ito ang panawagan sa mga mamamayan ni Department of Agriculture o DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen. Kaugnay ito sa Natioonal Rice Awareness Month Celebration ng ahensya ngayong Nobyembre.

Ayon kay Mangelen sa pamamagitan ng pagbili ng mga locally produce rice ay matutulungan pa ang mga magsasaska na kumita ng mas malaki. Para mapataas ang kanilang produksyon tuloy din ang interbensyon ng DA sa mga local farmer. Kabilang dito ang pamimigay ng iba’t ibang uri ng binhi, farm input tulad ng fertilizers, pestecides pati na insurance kada cropping.

Ayon kay Mangelen plano din ng ahensya na mamigay sa mga magsasaka ng mga warehouse na may dryer, combine harvesters at hauling trucks. Sinabi ni Mangelen na para bawas gastusin nakatutok ngayon ang DA 12 sa production support.

Naniniwala ang nasabing DA official na kapag nabigyan ng tulong ng mas maaga o sa production stage pa lamang makatitipid sa gastusin ang mga magsasaka at maisakatuparan ang mithiin ng ahensya na masaganang ani at malaking kita para sa mga ito.

-0-

SA ZAMBOANGA CITY, NAKUMPISKA ng pinagsanib na pwersa ng Bureau of Customs (BOC) and Regional Maritime Unit-9 (RMU-9) ang isang shipment ng smuggled cigarettes na nagkakahalga ng halos P10 million pesos habang ito ay nasa pantalan ng lungsod.

Sinabi ni Customs Zamboanga district collector Segundo Barte Jr., na nadikubre ang smuggle cigarettes na sakay ng isang malakign pumpboat na naka-daong sa Barangay Baliwasan here.

Nauna rito, nakatanggap ng tip ang Customs at Maritime police na may darating na wooden vessel mula Tawi-Tawi at may kargang kontrabando.

Wala nang tao ang motorboat nang datnan ng mga otoridad kahapon ng umaga at hindi rin alam kung sino ang consignee ng mga sigarilyo.

-0-

SA MATI CITY, nagdonate ang city government P8 milyong pisong halaga ng mga equipment at materials para sa module reproduction ng Department of Education. Personal na ibinigay ni Mati City Mayor Michelle Raba ang equipment sa mga opisyal ng DepED. Ito ay binili gamit ang Special Education Fund ng city government.

-0-

MULI SA ZAMBOANGA CITY, abot sa 12 mga kalalakihan ang inaresto ng city dahil sa kanilang pagkakasangkot sa initiation rites ng Tau Gamma Phi fraternity na nagresulta sa kamatayan ng isang plebe. Sinabi ni Zamobanga City PNP spokesperson Maj. Elmer Solon na anim pang miembro ng fraternity ang hinahanap. Sila ang suspect sa pagkamatay ni Joselito Enviado, 21 taong gulang at mag-aaral ng city national high school.

-0-

SA DAVAO CITY, patay ang dalawang miembro ng New Peoples Army sa sagupaan laban sa military sa BArngay Mapula, Paquibato district. Batay sa report ng 27th Infantry Battalion, ang mga nasawa ay mga kasapi ng Guerrilla Front (GF) 55, Sub-Regional Committee (SRC) 5 ng Southern Mindanao Regional Committee. Sila ay kinilala ng kanilang dating kasamahang nauna nang sumuko sa gobyerno.

