NDBC BIDA BALITA (Nov. 21, 2020)

NEWSCAST

HEADLINES:

1. Office of the Presidential Adviser on the Peace Process o OPAPP employee sa Cotabato City, COVID-19 positive

2. Isa pang COVID-19 positive na taga Gen San, nasawi, ayon sa DOH-12

3. Pitong mga bagong kaso ng Covid at isang gumaling, naitala sa North Cotabato

4. JAIL warden, may warning sa jail guard na mag-ingat upang hindi makapanakit ng bilanggo.

5. GAWAIN ni Malu Cadelina Manar bilang mamamahayag, inalala ng kanyang mga taga hanga.

6. 5 BIFF sumuko sa pamahalaan sa Shariff Aguak, Maguindanao

ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

ISANG KAWANI NG Office of the Presidential Adviser on the Peace Process o OPAPP Cotabato City office ang nagpositibo sa Covid-19.

Dahil diyan, ang iba pang kawani ng OPAPP ay isinailalim na din sa swab at RT-PCR tests sa ilalim ng pangangasiwa ng Ministry of Health in the Bangsamoro Region in Muslim Mindanao.

Ang kawani na unang nagpositibo sa virus ay bumiyahe ng Zamboanga City kung saan mataas ang kaso ng Covid-19 infections.

Siya ay naka-isolate ngayon sa BARMM Covid-19 center sa Cotabato Sanitarium Hospital sa bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao at nasa stable condition.

-0-

Local..

ISA ANG NASAWI na taga Gen. Santos City dahil sa Covid-19 virus. Siya ay lalaki at nagkakaedad ng 56 taong gulang.

Sa talaan ng Dept of Health in the Soccsksargen Region, may 121 na nag total fatality sa buong rehiyon.

Sa ngayon, meron nang 3,644 total Covid-19 patients sa buong rehiyon at 2,902 ang gumaling habang 620 ang nasa ospital at Covid Ligtas Center.

Gen. Santos City pa rin ang may pinakamarami na abot sa 1,054 at sumusunod ang South Cotabato na may 935 cases.

-0-

Local………………..

SA BARMM, 17 lang ang panibagong kaso na naitala ng Ministry of Health kagabi.

Kaya sa buong rehiyon, meron nang 2,304 confirmed cases with 84 fatalities.

Sa 17 bagong kaso, 11 ang taga Maguindanao, isa sa Lanao del Sur, dalawa sa Basilan at tatlo sa Sulu.

May 10 mga pasyante naman ang gumaling kaya abot na sa 2,026 ang total confirmned cases habang 194 ang active cases.

-0-

Local………………..

Limang miembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o (BIFF) sa ilalim ng Bungos Faction ang nagbalik-loob sa 1st Mechanized Infantry Battalion sa pamamagitan ng Shariff Aguak LGU.

Ang mga sumuko ay pormal nang nai-presenta ng LGU kay 1st Mechanized Infantgry Brigade commander Colonel Ferdinand B Lacadin.

Isang mataas na pinuno ng BIFF kasama ang apat na miembro nito na mula sa bayan ng Shariff Aguak at Datu Unsay ang mga sumuko.

Dala nila ang kanilang armas na kinabibilangan ng isang Barret Rifle Cal.50, dalawang Sniper Rifle Cal. 7.62, isang M14 Rifle at isang 81mm Mortar.

Nagpapasalamat din si Colonel Lacadin sa pagbabalik-loob ng limang BIFF sa tulong ng military at Shairff Aguak Mayor Marop B Ampatuan.

Samantala, ang lima na dating rebelde ay nakatanggap ng paunang pinansiyal na tulong mula sa LGU at sila ay kasalukuyang nasa Army headquarters habang pino-proseso ang kanilang paglalagyan.

-0-

Local………………..

HUli ang isang lalaki drug suspect sa isinagawang Buy Bust Operation ng Cotabato Police Station 2 sa pakikipagtungan ng mga Barangay officials sa Purok Cinco Rosary Heights-9, Cotabato City.

Ang suspek ay nakilalang si DATUKAN MANTIKAYA, nasa hustong gulang at taga Cotabato City.

Ayon kay Police Station 1 chief Capt. Rustum Pastolero, malaking tulong sa kanila ang mga tanod at mga Barangay officials na nakatuwang nila sa isang linggong pagmamanman sa suspek na naaresto makaraang makatransaksyon ang isang undercover agent.

Habang iniimbestigahan halata pa diumano na tila bangag pa ang suspek sa ipinagbabawal na gamot. Iba-iba ang sagot kada tanong. Kahit na ulit ulitin ng police ang tanong, iba iba din ang kanyang sagot.

Nakuha sa kanya ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu at marked money na ginamit sa operasyon.

-0-

LOCAL...

Mas dumami pa ngayon ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa North Cotabato batay sa ulat ng Department of Health o DOH 12 kagabi.

Tatlo ang naiulat na mga pasyente mula sa bayan ng Kabacan. Silang lahat ay may history of contact sa confirmed COVID -19 patient. Nagpositibo din ang isang taga Kidapawan City at Makilala, Cotatabto na may close contact sa isang Authorized Person Outside Residence o APOR na nakatira sa Cotabato City.

Nagpositibo din ang isa pang mamamayan ng Kidapawan City na may travel history mula sa Davao City. Patuloy pang nagpapagaling sa ngayon ang pitong mga pasyente at sumasailalim sa quarantine period.

Isa din ang naiulat na recovery na taga Midsayap, Cotabato. Sa ngayon, abot na sa 285 ang kabuuang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19.

-0-

LOCAL...

Aprubado na ang resolusyon na ipinasa ni North Cotabato Board Member Maria Krista Pinol-Solis na hinihimok ang bawat LGU sa probinsya ng North Cotabato na mas palakasin pa ang preventive side dahil na rin sa mga sunod-sunod na mga kalamidad sa lalawigan.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay Solis, particular na tinuko nito ang nagdaang lindol, mga pagbaha dulot ng La Nina at maging ang paglitaw ng mga makamandag na ahas at snake-bite related deaths.

Mahalaga anyang malaman ng bawat local officials ang sanhi ng mga kalamidad at agad na gumawa ng kaukulang hakbang upang mapigilan at hindi gaano kalaki ang danyos maging masayang na buhay dahil sa kalamidad. Nakasaad sa Provincial Government Code na dapat ipatupad ng City and Municipal LGU ang regular reforestation projects maliban sa protected areas at critical watersheds.

Bukod dito, kapansin-kapansin din ang pagsisilabasan ng mga ahas dahil sa mating at breeding season na ng mga ito.

Sa usaping African Swine Fever naman, bubuo ng Barangay ASF taskforce para sa pagpapatupad naman ng Bantay Barangay Program na programan rin ng Philippine Cull practitioners. Layon nito na mapigilan na ang pagkalat ng ASF sa iba pang lugar sa probinsya.

-0-

LOCAL...

Tuluyan ng mamamaalam sa mundong ibabaw ang isa sa mga pinakamagaling sa industriya ng pagpobroadcast na si Malu Cadelina Manar matapos itong bawian ng buhay dahil sa cardiac arrest gabi nitong linggo.

Si Malu ay nasawi sa edad na 52 at tuluyan ng ihahatid sa kanyang huling hantungan ala 1:00 ng hapon ngayong araw sa Cotabato Memorial Park sa Datu Icdang Street Kidapawan City.

Nabalot naman ng paghihinagpis at pagkalungkot lalo na sa mga nakakakilala, malapit na kaibigan, mga nakatrabaho at mga tagahanga ni Malu sa kanyang huling gabi.

Nagpasalamat din ang kaniyang kabiyak na si Rey Manar at dalawang anak sa lahat ng mga nag-alay ng panalangin para sa kanilang mahal sa buhay.

Maging ang mga ordinaryong mamamayan ay nagbigay din ng kanilang huling mensahe para sa namapayang si Malu. Bagamat hindi na nila makikita physically ang kanilang idolo sa radyo, mananatili naman sa kanilang bawat puso at babaunin ang mga aral na kanilang napulot mula sa nag nag-iisang Malu Cadelina Manar.

Ang tinig ng ilan lamang sa mga tagahanga ni Malu Cadelina Manar. Nagluluksa at nag-alay din ng panalangin ang mga nakasama sa trabaho ni Malu sa NDBC, na nagsilbi bilang newswriter, anchor at researcher sa loob ng halos tatlong dekada.

-0-

LOCAL..

Sa pagpapatuloy ng DILG Memorandum Circular 2020-145 o Road Clearing Operation, sinisimulan na ng LGU ang pagsagawa ng information campaign sa bayan ng Kabacan, North Cotabato bago ang pagpapatupad nito.

Ayon kay Kabacan Mayor Herlo P. Guzman, Jr. bago pa man simulan ang pagbabaklas ay magsisimula muna sa pamamahagi ng impormasyon at pagbibigay ng tamang kaalaman kaugnay sa kautusan ng DILG. Sinuyod ng grupo ang kahabaan ng National Highway mula Barangay Katidtuan hanggang Barangay Poblacion upang ipagbigay alam ang muling pagsisimula ng road clearing.

Naging positibo naman ang pagtanggap ng publiko sa isinagawang kampanya ng LGU. Nagpaalala naman si Mayor Guzman sa mga Punong Barangay na magsagawa rin ng kanilang pamamaraan upang mabigyan ng tamang impormasyon ang kanilang mga nasasakupan.

Kaugnay nito, siniguro din ng Barangay Officials na kanilang minomonitor ang road clearing sa ibang barangay at mahigpit nitong binabantayan ang mga barangay sa pagpapatupad muli ng road clearing operation.

-0-

LOCAL....

Kabuuang mahigit sa P333-milyon pesos na pondo ang inilagak ng national line agencies bilang ayuda sa nangyaring malalakas na lindol noong 2019 kung saan epicenter ang Tulunan, Cotabato.

Mula ang naturang pondo sa Office of the Civil Defense, NDRRMC, DPWH at National Housing Authority bilang tugon sa mga lubos na naapektuhan ng nagdaang lindol.

Kasali na rito ang budget para sa potable water system facilities, multi-purpose building, brgy hall, road rehab, pagpapatayo ng housing units at iba pa. Apat na mga barangay ang prayoridad ng LGU na kinabibilangan ng Brgy Batang, New Caridad, Bacong at iba pang lubos na naapektuhan ng lindol. May karagdagang P33-milyon pesos din ang nalikom ng LGU mula sa mga donasyon para sa lindol na inilaan sa lupaing pagtatayuan ng housing units na abot sa 25 hectares.

Nabatid na P19milyon pesos ang inilaan sa apat na mga nabanggit na barangay habang P1.3 million pesos sa nasirang classroom at ang natitirang pondo ay para sa iba pang mga gastusin.

Dagdag pa sa ulat, mayroon dingP17 million pesos ang pondo mula Bayanihan to heal as one ang LGU at P24 million pesos mula naman sa Bayanihan 2. Isinagawa ang State of the Municipality Address o SOMA ni Tulunan Mayor Pip Limbungan kasabay ng ika-59th year anniversary celebration ng bayan.

-0-

LOCAL..

Nanatili pa ring sapat ang supply ng karneng baboy ngayon sa South Cotabato. Ito ay sa kabila ng banta pa rin ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan at pag-supply nito sa Luzon. Ipinahayag ito ni South Cotabato Provincial Veterinarian Dr. Flora Bigot.

Pero ayon kay Bigot tumaas naman ang presyo ng karneng baboy ngayon sa lalawigan. Ang presyohan ng karneng baboy ngayon sa South Cotabato ay umaabot sa 180 hanggang 230 pesos per kilogram. Mas mataas ito sa dating presyo na 140 pesos per kilogram.

Paliwanag ni Bigot dahil ito sa law of supply and demand. Ibig sabihin nito ayon kay Bigot, naging sanhi ng pagtaas sa presyo ng karneng baboy ngayon sa South Cotabato ang pagdami din ng mga nangangailangan nito at pagbaba ng supply.

Sinabi din ni Bigot na pumapalo ngayon sa 120 hanggang 140 pesos per kilogram ang bentahan ng buhay na baboy sa South Cotabato. NDBC News AM Nov 20 Headline : Jail guards pinagiingat sa pag-warning shot ni ni OIC Jail Warden Felicito Gumapac matapos tamaan ng bala ng baril ang isang preso sa provincial jail.

Maging mas maingat at tiyakin na walang matatamang preso kapag nag-warning-shot. Ito ang paalala sa mga jail guard ng provincial jail ni South Cotabato OIC Provincial Jail Warden Felicito Gumapac. Kasunod ito ng pagkasugat ng isang preso sa nasabing pasilidad matapos mag-warning shot ang jail guard na si Ronelio Gazo.

Ayon kay Gumapac dahil itinutok ng jail guard sa lupa ang kanyang M16 service fire arm posibleng tumama sa bato ang bala kaya nito talsikan ang preso. Kinilala ni Gumapac ang sugatang inmate na si Aliman Mutalib, 27 years old at nakatira sa Barangay Datu Angal, Midtimbang, Maguindanao.

Ayon kay Gumabac si Midtimbang na may kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ay tinamaan ng bala ng armas sa kanyang binti.

Paliwanag ni Gumapac, nag-warning shot ang nasabing jail guard matapos lumapit sa perimeter fence sa likod ng provincial jail ang mga inmate kung saan umano ibinabato ang iligal na droga ng kanilang mga kakutsaba sa labas ng pasilidad.

Ang sugatang si Mutalib ay nasa ligtas ng kalagayan matapos dalhin sa South Cotabato Provincial Hospital.

-0-

LOCAL...

Bumaba ng 58 percent ang occumpancy rate sa mga COVID-19 facilities sa General Santos City. Kinumpirma ito ni City Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging and Re-emerging Infectious Diseases Deputy Incident Commander Dr. Ryan Aplicador.

Ayon kay Aplicador, ibig sabihin nito dumami ang mga bagong kaso ng COVID-19 na hindi na ngangailangan pa ng admission sa mga ospital ng Gensan. Sinabi din ni Aplicador na ang pagbaba na ito ay maaring sanhi din ng pagdami ng kapasidad ng anim na mga private hospital para sa treatment ng COVID-19.

Dinagdag din nito na sa government hospital na Dr. Jorge P.Royeca Hospital, labin apat lamang o 37 percent sa 42 bed capacity nito ang nagagamit. Kaugnay nito sinabi ni Aplicador na manageable na sa ngayon ang COVID-19 occupancy rate ng mga ospital sa Gensan. Ito ayon kay Aplicador ay inaasahan nilang magpapatuloy sa mga susunod na araw.

Naniniwala din si Aplicador na ang patuloy na pagbaba ng COVID-19 cases sa Gensan ay patunay ng mas pinahahalagahan ngayon ng maraming mga mamamayan sa lungsod sa health protocols.

-0-

LOCAL...

Natapos na ng 70 mga aplikante sa OFW-Enterprise Development Loan Program ng Overseas Workers Welfare Administration o OWWA ang kanilang immersion sa Organikian Urban Farm sa Koronadal City.

Layon nito na maturuan ang mga OFW at kanilang mga dependent na nag-apply sa programa na pamahalaan ang ipatatayong kabuhayan. Kabilang sa mga ito ang mga aspetong pinansyal at marketing.

Ang immersion ay bilang kabahagi din ng Social Preparation Stage ng mga benepisyaryo ng nasabing programa. Kaugnay nito, pinayuhan naman ni Organikian Owner at dati ring OFW na si Christian Castañeda ang mga participant na palaging maging positibo sa piniling kabuhayan.

Ayon naman kay OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog, ang immersion ay isa lamang sa mga aktibidad ng OWWA para matulungan ang mga OFW na maging matagumpay na negosyante. Ang OFW-Enterprise Development Loan Program na dating 2B OFW Reintegration Program ay programa sa pautang ng OWWA para mga OFW at kanilang dependent nais magtatag ng sariling negosyo. Katuwang ng OWWA sa pagpapatupad nito ang Land Bank of the Philippines.

-0-

LOCAL..

Planong lokal na pamahalaan ng Koronadal na ilunsad ang giant parol at iba pang mga palamuting pamasko sa December 8.

Ito ay magtatagal naman hanggang sa Enero a kinse sa susunod na taon. Pero paalala ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena maari pa ring ipagbawal ng lokal ng pamahalaan ang publiko sa city hall grounds. Ito ay kung marami pa ring mga mamamayan ang pasaway at hindi sumusunod sa health protocol, tulad ng pagsusuot ng facemask, faceshield at pagtalima sa physical distancing.

Binigyan diin ni Ogena na mas mahalaga pa rin na pangalagaan ang kalusugan ng publiko. Ito ay kahit pa na malaking tulong ang pagbisita ng mga mamamayan sa magandang mga tanawin tulad ng city hall para ma-distress ngayong may pandemya.

Matatandaan na kahit hindi pa tapos ang paglalagay ng mga palamuting pamasko dinarayo na ng maraming mga mamamayan ang New City Hall Complex. Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Civil Security Unit o CSU Chief Raul Miramon, hinigpitan nila ang pagpapasok ng mga mamamayan sa lugar. Bawal din sa city hall ang mga kinse anyos pababa at ang mga hindi sumusunod sa minimum protocols.