NDBC BIDA BALITA (Nov. 23, 2020)

NEWSCAST

HEADLINES:

1. Police colonel sa BARMM, patay sa pamamaril sa Maguindanao

2. APAT pa na Covid-19 positive sa Region 12, nasawi nitong weekend.

3. Community-based Antigen Swabbing Stations, itinatatag ng Gensan LGU para sa mas maigting na COVID-19 testing

4. Mga terorista, BIFF at NPA, idineklarang “persona nn grata” sa Kabcan, North Cotabato

5. P6.8-M na halaga ng shabu, nakumpiska ng PNP sa Wao, Lanao del Sur

6. South Cotabato, may batas na kontra nagbebenta ng meat products na may African Swine Fever.

7. Mga naka-recover sa COVID-19 sa Pilipinas, pumalo na sa 386,486

ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

BINARIL AT NAPATAY ANG DATING hepe ng Jolo PNP na si Lt. Colonel Walter Annayo habang ito ay nakatakdang bumili ng ice buko sa gilid ng national highway sa Sultan Mastura, Maguindanao.

Si Colonel Annayo ay nalipat sa regional headquarters ng BARMM PNP at kinasuhan kaugnay ng pagpatay sa apat na Army intelligence operatives sa Jolo noong June 29.

INILIPAT siya sa Regional Personnel Holding Administration Unit (RPHAU) sa Gen. SK Pendatun, Parang, Maguindanao dahil nahaharap sa kaso kaugnay ng pagpatay ng apat na Army agents sa Sulu.

Wala siyang direktang partisipasyon sa insidente pero dahil siya ang hepe ay Merong siyang command responsibility kayat nailipat sa RPHAU.

Matapos bumaba sa kanyang fortuner para bumili ng ice buko, dumaan ang isa pang Toyota Fortuner at siyay pinaulanan ng bala pasado ala una ng hapon noong sabado.

Sa report ng Sultan Mastura PNP, si Annayo, na taga Baguio City, ay nasawi on the spot. Tumakas ang mga suspect sa direction ng Sarmiento, Parang, Maguindanao.

-0-

Locall..

SAMANTALA, agad na ipinag-utos ni PNP regional director Brig. Gen. Samuel Rodriguez ang isang malalimang imbestigasyon sa kaso.

Sa ngayon, walang umamin kung sino ang pumatay sa police colonel.

Hindi rin matukoy pa kung ano ang motibo at kung may kinalaman ba ito o wala sa naganap na pagpatay sa apat na Army officer sa Jolo noong June 29.

Tumutulong na rin ang Army at Marine intelligence operatives para matukoy ang mga suspect.

-0-

LOCAL…

Apat pang mga pasyente ang nasawi dahil sa Covid 19 ang naitala ng Department of Health sa Region 12 nitong weekend.

Nitong Sabado, dalawang lalaki na taga Cotabato City ang binawian ng buhay, isang 63 anyos at 42 anyos. Kahapon nasawi din ang isang 59 anyos na babae na taga Gen. Santos City at 58 anyos na lalaki na taga Glan.

Dahil dito, abot na sa 125 ang total death cases sa buong Region 12.

Sa magkasunod na dalawang araw, mas marami parin ang bilang ng mga gumaling na mula sa sakit, nitong sabado 91 ang gumaling na pasyente at 18 naman kahapon.

Dahil dito abot na sa 3,011 ang total recovered patients sa rehiyon.

Batay latest case bulletin ng ahensya, nakapagtala pa ang DOH ng 16 na mga bagong kaso ng sakit.

Pinakamarami ang nai-report na new cases sa South Cotabato na nasa Pito, tig tatlo sa North Cotabato at Sultan Kudarat, Sarangani Isa at Cotabato City Dalawa.

Nagdulot ito ng pagtaas pa sa total Covid Cases na ngayon ay nasa 3,699 na.

Sa buong rehiyon, pinakarami parin ang Gen.Santos City sa may 1,070 Covid positive, South Cotabato 943, Cotabato City 855, Sarangani 344, North Cotabato 288 at Sultan Kudarat 199.

-0-

Local……………………

SA BANGSAMORO REGION, TATLONG BAGONG kaso ng Covid-19 ang naitala ng Ministryt of Health at ng Bagnsamoro inter-agency task force kagabi.

Walang naitalang gumaling sa buong BARMM hanggang kahapon, araw ng linggo.

SA ngayon, ang total confirmed cases sa BARMM ay abot na sa 2,314, pinakamababa pa din sa buong bansa sa regional level.

Ang tatlong bagong kaso ay pawang taga Maguindanao, ayon sa Bagnsamoro IATF.

May 204 ang mga active cases habang 84 ang mga nasawi.

-0-

Local………………..

ISINUKO NG MGA barangay official ng Balindong,Lanao del Sur ang mahigit sa 13 mga loose firearm bilang suyporta sa kampanya ng Lanao del Sur PNP laban sa mga illigal na armas.

Ayon kay BARMM police regional Director Brig. Gen. Samuel Rodriguez, ang mga baril at mula sa 13 mga barangay kapitan.

Kabilang sa mga isinukong mga armas ay siyam na cal. 45 pistol, tatlong 9mm pistol at isang 357 revolver.

Sinabi ni Rodriguez na bahagi ito ng pambansang kampanya kontra loose firearms o mas kilala sa tawag na Oplan Bilang and Oplan Kontra Boga na ipinatutupad ngayon sa BARMM.

-0-

Local………………..

Namangha ang mga residente ng Alamada, North Cotabato nang umulan ng yelo o ice sa kanilang lugar nitong sabado.

Sa isang FB Post ni Ervien Tenizo, nakunan nito ng video ang pag-ulan ng yelo na mas malaki pa sa butil ng mais sa Brgy Pigcawaran sa bayan ng Alamada.

Tumagal lamang ng ilang minuto ang pag ulan ng Yelo na sinabayan ng malakas na hangin at ulan.

Paliwanag ng PAGASA, Normal lamang sa isang lugar ang makaranas ng Hailstorm o Pag ulan ng yelo lalo na kung may thunderstorm at makakapal na ulap ang isang lugar.

-0-

Local………………..

HULI ANG MAG-ASAWA sa anti-drug operation na isinagawa ng mga tauhan ng Philippine National Police (PNP) Drug Enforcement Group (PDEG) na sangkot sa pagtutulak ng iligal na droga sa Lanao Del Sur nitong sabado ng hapon.

Kinilala ni PDEG Director P/BGen. Ronald Lee ang mga nadakip na sina Busran Saripada alyas Commander Manong at asawa nito na si Monira Alipapa Ampatua.

Ayon kay Lee, ikinasa ang drug buy bust operation sa Purok Dos, Barangay West Kili-kili sa Wao matapos makatanggap ng impomasyon mula sa isang tipster.

Nakuha sa mga ito ang isang kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P6.8-milyong batay na rin sa pagtaya ng dangerous drugs board.

Agad sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 O Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawang suspek na nasa kostudiya ng Wao PNP.

-0-

Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi bibisita ang mga kamag-anak ng media workers na pinatay sa Ampatuan massacre case sa Maguindanao.

Ito ay dahil sa banta ng COVID-19.

Ayon kay Mary Grace Morales, ito ang unang pagkakataon na hindi siya bibisita sa massacre site sa loob ng 11 taon.

Napatay sa massacre ang asawa ni Morales na si Roselle Morales at kapatid na na si Marites Cablitas na kapwa nagtatrabaho sa News Focus.

Ayon kay Morales, mag-aalay na lamang sila ng misa sa Forest Lake Memorial Park sa General Santos City kung saan inilibing ang ibang media worker na kasamang pinatay sa masaker.

-0-

local..

Physically close pansamantala ang tanggapan ng PNP Highway Patrol Group o HPG North Cotabato na nasa Kidapawan City sa loob ng 14-araw na nagsimula noong nakaraang linggo matapos na dalawa sa mga tauhan nito ang nagpositibo sa COVID-19.

Naka quarantine na rin ngayon ang tatlo pa nilang tauhan na siyang may close-contact sa dalawang COVID-positive at kung makitaan ng sintomas ay isasailalim sa swab test. Ito ang sinabi sa Radyo Bida ni Kidapawan City Information Officer Atty. Paolo Evangelista.

Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang contact-tracing sa iba pang nakasalamuha ng dalawang COVID-positive. Sinabi naman ni North Cotabato HPG Chief Police Major James Baugbog na sa ngayon, lahat ng transaksyon sa HPG Office ay isasagawa muna sa kanilang sub-office sa Kabacan, North Cotabato.

Magbubukas ang kanilang tanggapan sa Kidapawan City sa susunod na linggo pagkatapos ng quarantine period.

-0-

local...

Matapos ang halos kalahating dekadang pagtatago sa batas, arestado ng Matalam PNP ang 81-anyos na senior citizen sa Brgy Tanglaw, Braulio E. Dujali, Davao del Sur, tanghali nitong Sabado.

Kinilala ni Matalam PNP Chief Police Captain Junrel Amotan ang suspek na si Gonsalo Alipio Cariño, may asawa, na residente ng Brgy Kilada, Matalam, North Cotabato.

Ayon sa ulat, matagal na aniyang nagtatago sa nasabing lugar ang suspek mula nang lisanin nito ang Brgy Kilada, Matalam matapos lumabas ang kanyang warrant of arrest dahil sa kasong rape. Mula sa mga tip ng mga residente sa lugar ay natunton ng mga otoridad ang suspek at dito na ito nahuli.

Kulong na ngayon sa custodial facility ng Matalam PNP si Cariño at kakarahapin ang kanyang kaso sa korte.

-0-

local...

Sa pamamagitan ng Municipal Peace and Order Council o MPOC Resolution No. 2019-05 at Sangguniang Bayan Resolution No. 2019-104-A, ideneklarang “Persona Non Grata” ang mga makakaliwang grupo sa Kabacan, North Cotabato.

Partikular na tinukoy ang Communist Party of the Philippines-New Peoples Army o CPP-NPA upang tuluyan nang wakasan ang problema sa insurhensiya sa nasabing bayan. Pinangunahan naman ni Kabacan Mayor Herlo Guzman Jr, MLGOO Ranulfo Martin kasabay si 90 IB Commanding Officer Lt. Col Rommel Mundala , PNP, Bureau of Fire Protection, BJMP at mga punong barangay.

Samantala, hinimok naman ng lokal na pamahalaan ng bayan ang bawat mga mamamayan ng Kabacan na makiisa sa kanilang kampanya laban sa insurgency.

-0-

Hindi na umabot pa ng buhay sa pagamutan ang isang dating drug suspek matapos pagbabarilin ng hindi pa tukoy na mga salarin gabi nitong Sabado sa Brgy Sudapin, Kidapawan City.

Kinilala ni Kidapawan City PNP Chief Police Lt.Col Rammel Hojilla ang biktima na si Dennis Gopio, nasa hustong gulang na residente ng nasabing barangay.

Sa ulo tinamaan ang nasabing biktima. Ayon kay Hojilla, si Gopio ay dati nang nahuli ng PNP dahil sa pagkakasangkot nito sa iligal na droga at nakalaya nito lang 2019 matapos sumailalim sa plea-bargaining program ng pamahalaan. Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng PNP na naturang pamamaril.

-0-

local...

Nagpadala na ng request ang local government unit ng Kidapawan City sa tanggapan ng provincial government hinggil sa karagdagang pondo na kakailanganin ng city government para sa relocation site ng mga bakwit na nasa evacuation center ng Brgy Balabag, Kidapawan City.

Ayon kay Kidapawan City Information Officer Atty. Paolo Evangelista, tinatayang nasa sampung milyong pisong pondo ang kakailanganin para sa bibilhing 2.5 hectares na lupain na siyang pagtatayuan ng permanent shelters ng mga evacuees sa nabanggit na lugar.

Sa ngayon, mayroong 144 families ang nasa evacuation center ng Brgy Balabag kung saan kalahati sa nasabing bilang ay ililipat sa bibilhing lupa ng LGU. Sinabi ni Evangelista na ang city government na ang siyang maglalaan ng pondo para sa gagawing site development sa bibilhing lupa.

Ang national government naman ang siyang magbibigay ng pondo para mga bahay na ipatatayo sa lugar. Nabatid na una nang nagkulang ng pondo ng city government dahil itinuon ito sa isinagawang mitigating measure matapos nakaranas ng pagguho ng lupa sa nasabing relocation site.

Dagdag pa ni Evangelista na bago magtapos ang taong 2021 ay mailalagay na sa maayos na tirahan ang daan-daang bakwit na halos isang taon na ring nagtitiis sa maliit sa temporary shelter sa Brgy Balabag ng lungsod.

Nabatid na ang nasabing mga bakwit ay mula pa sa Umpan Village, na isa sa mga matinding tinamaan ng malalakas na lindol sa lungsod noong nakaraang taon. Maliban sa Brgy Balabag, mayroon pang tatlong mga evacuation site ang lungsod na nasa Brgy Ilomaviz, Perez at Indangan pero ang mga ito sa ngayon patapos na pagpapatayo ng mga permanent shelter. NDBC BALITA

-0-

local...

Una na nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 ang 1,070 sa 1,525 kwalipikadong mga pamilya sa lalawigan ng Sultan Kudarat.

Ang mga ito ay apektado ng granular lockdown dahil sa COVID-19 na ipinatupad ng mga local government unit. Ito ay ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo. Ayon sa datus ng DSWD abot sa 7,267 na mga pamilya sa buong region 12 ang kwalipikado na mabigyan ng tig limang libong pisong ayuda.

Ayon kay Espejo ang mga ito ay nakatira sa labinsiyam na mga bayan na nasa critical zone. Ang mga critical zone na ito ay pinahintulutan ng Regional Inter-Agency Task Force na magpatupad ng granular lockdown.

Layon nito na mapigilan ang pagdami ng COVID-19 cases. Kwalipikado na mabigyan ng tulong sa Bayanihan 2 ang mga pamilya na hindi nabigyan nito sa Social Amelioration Program o SAP financial assistance noong Mayo.

Kaugnay nito, nilinaw ni DSWD Secretary Rolando Bautista na isang beses lamang makatanggap ng cash subsidy ang isang pamilya. Tiniyak din ni Bautsita na maipamimigay ang nasibang ayuda sa iba pang kwalipikadong pamilya sa region12 bago mapaso ang Bayanihan 2 sa Disyembre.

-0-

local...

Magsagawa ng follow up monitoring sa wastewater treatment facility ng ilang mga establisemento sa South Cotabato.

Ito ang isinushestyon ni South Cotabato Board Member Hilario de Pedro VI sa Provincial Multi-Partite Monitoring Team on Land Use and Environmental Policies Implementation and Compliance o PMMT-LEPIC.

Sa pagpupulong ng grupo, inireport kasi ni DENR-Environmental Management Bureau o EMB 12 Pollution Officer II Jezreel Domingo na bagama’t may mga establisemento sa lalawigan na sumunod sa kanilang rekomendasyon, maryoon namang iba na pinagbawalang makapasok ang kanilang mga inspector.

Idinahilan ng mga ito ang pangamba sa African Swine Fever o ASF. Sinabi ni Domingo na ang kawalan ng kooperasyon sa kanila ng ilang mga kompanya sa South Cotabato ay idindorso na ng technical team sa kanilang legal office para maaksyunan.

Ipinahayag naman ni Board member de Pedro na maliban sa wastewater treatment facility dapat ding magsagawa ang team ng discharge water quality testing. Layon nito na matiyak ang pagsunod ng nasabing mga establisemento sa environmental laws. Sa isinagawang pagpupulong hiniling din ni South Cotabato Provincial Planning and Development Coordinator Jennifer Bretaña sa PMMT-LEPIC Team na ipagpapatuloy ang kanilang monitoring sa iba pang mga kompanya sa Lake Sebu.

-0-

local...

Pagmulutahin na provincial government ng South Cotabato ang mga mahuhuling nagpupuslit sa lalawigan ng mga pork-based products mula sa mga lugar na kontaminado ng African Swine Fever o ASF.

Paliwanag ni Provincial Veterinarian Dr. Flora Bigot, kasunod ito ng paglagda ni Governor Reynaldo Tamayo Jr, sa ASF Ordinance ng lalawigan. Ayon kay Bigot, magiging epektibo na ang nasabing ordinansa sa December 4, labin limang araw pagkatapos ng posting nito.

Binigyan diin ni Bigot na dahil pa rin sa banta ng ASF, kailangan ng South Cotabato ng mas may ngipin na ordinansa na papataw ng penalidad sa mga violator lalo na sa mga online seller. Voice Clip…Si South Cotabato Provincial Veterinarian Dr.Flora Bigot.

Kaugnay nito, ipinahayag naman ni Provincial Veterinary Office Veterinarian Dr. Byron Dela Cruz na ang mga lalabag sa ASF ordinance ng unang beses ay pagmumultahin ng tatlong libong piso at makukumpiskahan ng mga produkto.

Pagmumultahin naman ng five thousand pesos at makukumpiskahan din ng mga produkto ang mga second offender pataas.

Tiniyak din ni Dela Cruz na nananatili pa ring ligtas sa ASF ang South Cotabato. Pero nilinaw nito na hindi ito dahilan para maging kampante ang mga otoridad. Kaya ayon kay Dela Cruz, matapos buksan ang mga boundary, pinaigting din ang monitoring ng provincial veterinary office sa mga online seller at mga dinadalang pork-based products sa South Cotabato.

-0-

local...

Binuksan na ang dalawang mga Community—Based Antigen Swabbing Stations o C-BASS sa General Santos City. Ang mga ito ay matatagpuan sa Calumpang Sports Complex at Dadiangas West Central Elementary School.

Layon nito na mapaigting pa ang COVID-19 testing capacity sa Gensan. Kaugnay nito, sinabi ni Gensan City Health Office Medical Technologist Lester Lopez na ang lokal na pamahalaan ay mayroong mahigit 18,000 stock ng test kits.

Inaasahan nila ayon kay Lopez na aabot ang mga ito hanggang sa January 2021. Ipinahayag ni Lopez na mapapabilis ng bagong mga C-BASS ang monitoring ng COVID-19 cases sa kalapit na mga barangay at ma-isolate ang mga magpositibo sa virus. Dinagdag din ni Lopez na malaki rin ang maitutulong ng mga ito para mabawasan ang testing sa Dr. Jorge P. Royeca Hospital Modular Testing Laboratory.

Ayon naman kay Gensan Mayor Ronnel Rivera, plano din ng lokal na pamahalaan na magbukas pa ng tatlong C-BASS. Nais ng LGU na ilagay ang mga ito sa Airport, seaport, at mga pangunahing entry points sa Gensan.

-0-

Tuloy pa rin ang pagpapatupad ng mga sub-project ng Philippine Rural Development Program o PRDP sa Mindanao sa kabila ng COVID-19 pandemic.

Sa katunayan, abot na sa 125 IBUILD subprojects na nagkakahalaga ng mahigit limang bilyong piso ang natapos sa Mindanao cluster ng PRDP ng Department of Agriculture o DA-PRDP.

Animnaput tatlo sa mga ito na nagkakahalaga ng mahigit 6.345 billion pesos ang ginagawa pa at nasa procurement process naman ang 325 na iba pa na nagkakahalaga ng mahigit 19 million pesos.

Ang mga ito ay mapapakinabangan ng mahigit isang milyong mga indibidwal. Sa ilalim naman ng Enterprise Subproject, ang Mindanao ay mayroong 108 subprojects na mayroong 205 Proponent Groups at mahigit 27 thousand na mga benepisyaryo.

Umabot naman sa 628 million pesos total investment ng mga ito. Kaugnay nito, kinilala naman ni PRDP Project Director at DA-XI Regional Executive Director Ricardo Oñate ang pagtutulungan ng k mga stakeholder sa monitoring ng mga proyekto ng PRDP. Kaya ayon kay Oñate, sa kabila ng COVID-19 pandemic, maisasakatuparan pa rin ang mga subproject ng PDRDP sa Mindanao, na hindi makompromiso sang safety protocols.

Si Oñate ay nakilahok sa Updates of Accomplishments sa virtual 11th World Bank Implementation Support Mission na host ang DA-PRDP Soccksargen.

-0-

TIMRA NEWS

Kinumpirma ng Department of Agriculture sa Caraga region na may mga kaso na ng African Swine Fever (ASF) ang rehiyon partikular sa Barangay Matho, Cortes town sa Surigao del Sur.

Pero agad na sinabi ni DA-Caraga Executive Director Abel James Monteagudo na isolated lamang ang naturang kaso.

Aniya ito ay na-contain na at wala nagn panibagong kaso na naitala ang DA at local government units.

Tiniyak ni Monteagudo na ipagpatuloy ng ASF task force ang kanilang imbestigasyon at clearing activities sa iba’t ibang lugar ng Cortes town.

-0-

SA CAGAYAN DE ORO CITY, tiniyak ng grupo ng hog raisers sa Northern Mindanao na magpapatuloy parin ang kanilang pagsu-suplay ng baboy sa Luzon kahit naitala na sa Negion 10 ang unang kaso ng ASF.

Mismo si DA-10 Director Carllene Collado ang nagkumpirmang naitala ang unang kaso ng ASF sa Brgy Pugaan, Iligan City.

Ayon naman kay Hog raisers association Pres Leon Tan Jr. na isolated case lamang ang nangyari sa Iligan kayat hindi apektado ang kanilang kabuohang produksyon.

-0-

SA CAGAYAN DE ORO PA DIN, nagpasiya ang city government na bawal magpasok ng anumang meat products at processed meat products sa Cagayan de Oro City mula sa Iligan City.

This after the Department of Agriculture (DA)-Regional Field Office 10 on November 18 reported a confirmed ASF case in Barangay Pugaan, Iligan City.

-0-

SA SULU, pinangunahan nina Sulu Governor Abdusakur Tan and Joint Task Force Sulu Commander Major General William Gonzales ang peace covenant signing na nagdeklara sa sa mga bandidong Abu Sayyaf bilang persona non grata bayan ng Patikul.