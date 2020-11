NDBC BIDA BALITA (Nov. 6, 2020)

HEADLINES:

1. Kidapawan City Council session, napakagulo; Sangguniang Panglungsod halos zero budget na next year.

2. Kidapawan Bishop Bagaforo, nanawagan ng tulong para sa mga biktima ni Bagyong Rolly sa Bicol.

3. Tatlo pa, nasawi dahil sa COVID-19 sa Region 12.

4. Terminal-to-terminal na byahe ng mga bus at van ipinagtanggol ni LTFRB 12 Regional Director Paterno Renato Padua

5. Pagpatay sa mga katutubo sa South Upi, kinundina ng miembro ng BTA-BARMM.

6. Ordinansa para sa honorarium ng mga Barangay Nutrition Scholars, aprubado na ng Koronadal City Council, ayon kay Vice Mayor Peter Miguel

Tatlo pang mga pasyente ang nadagdag sa bilang ng mga binawian ng buhay dahil sa Covid 19 ang naitala ng Department of Health sa Region 12 hanggang kagabi.

Sa magkasunod na limang araw, muli na namang nakapagtala ng dalawa pang nasawi dahil sa Covid 19 ang Cotabato City.

Isang 62 anyos na babae at 60 anyos na lalaki ang binawian ng buhay sa lungsod.

Habang isang 76 years old din ang nasawi na taga General Santos City.

Dahil dito abot na sa 95 ang Covid 19 death toll sa Soccsksargen Region.

May 43 ang nadagdag sa talaan ng DOH na mga gumaling at 16 sa mga ito at mula sa Sarangani, 12 sa Cotabato City, 10 General Santos City, 3 sa North COtabato at 2 mula South Cotabato.

Sa ngayun, abot na sa 2,237 ang total recovered patients sa rehiyon.

Kahapon din nakapagtala ng 42 na mga bagong Covid infections sa Soccsksargen.

Sa mga bagong kaso, 16 ang mula sa Cotabato City, 12 Gen. Santos City, 6 sa Sarangani at kapwa apat ang naitalang bagong kaso sa South Cotabato at Sultan Kudarat.

Dahil dito, abot na 3,011 ang total Covid 19 positive sa Region 12.

PORMAL nang binuksan ang 10-bed capacity Covid 19 center sa Datu Montawal, Maguindanao kahapon.

Ang pagtatayo ng Ligtas Covid-19 center ay alisunod sa kautusan ni Maguindanao Gov. Bai Mariam Sangki-Mangudadatu.

Ito ay merong sapat na amenities, kabilang na ang hygiene kits at TV sets upang hindi mainip ang mga Covid patients o mga locally stranded individual at Returning Overseas Filipinos na kailangang ma-quarantine.

Wala pang isa mang taga Datu Montawal na nagpositibo sa Covid-19.

PAGOD NA sa pakikipaglaban kayat sumuko sa Army ang isang opisyal ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Ampatuan, Maguindanao.

Kinilala ng military ang sumuko na si Abdulani Dimalen, BIFF deputy chief of staff ng Kagi Karialan faction.

Siya ay sumuko kay First Mechanized Brigade commander Colonel Ferdinand Lacadin at Shariff Aguak Mayor Marop Ampatuan Army headquarters in Barangay Kamasi.

Dala niya ang kanyang M-14 rifle.

Pinuri naman ni 6th ID commander Major General Juvymax R. Uy ang military sa patuloy na kampanya nito laban sa bandidong grupo habang bukas ang pinto para sa mga gusting sumuko.

Nitong nakalipas na linggo lang, abot sa 42 mga BIFF combatants ang sumuko sa pamahalaan.

NADISKUBRE ng mga kasapi ng 90th Infantry Battalion ang anim na mga armas na inabandona ng armadong grupo sa Matalam, North Cotabato.

Ang mga nakumpiskang mga baril ay kinabibilangan ng isang Armalite rifle, dalawang cal. 45 pistol, dalawang Garand rifle, isang carbine at mga bala.

May report na natanggap ang Army na merong nagtitipon na armadong grupo sa bulubunduking bahagi ng Matalam kayat tinungo ito ng military. Bago pa man nakarating sa lugar ay tumakas na ang mga kalalakihan at naiwan ang dalawang fatigue backpack.

Samantala, isang unexploded ordnance naman ang na-recover ng 37th Infantry Battalion Barangay Sta Clara, Kalamansig, Sultan Kudarat.

Nakita ng mga kawani ng DSWD ang tila isang rifle grenade sa tabi ng kalsada kayat agad silang nagreport sa mga barangay officials at sa Army.

PATAY SA ENGKWENTRO ang isang leader ng Dawla Islamiya sa Esperanza, Sultan Kudarat.

Kinilala ng Army ang nasawi na si Jazzer Nilong, kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at may kinalaman sa dalawang insidente ng pambobomba sa Gen. Santos City at sa pagpatay sa isnag police lieutenant sa Polomolok, South Cotabato.

Nakatanggap ng tip ang PNP at Army na nasa isang loding house sa Barangay Saliao si Nilong alias Khalid Nilong kayat nagtungo ang Army at police upang i-serve ang warrant of arrest laban sa kanya.

Sa halip na sumuko, bumunot ng kanyang baril si Nilong at pinaputukan ang tropa ng pamahalaan alas 4 ng hapon.

Nakuha sa kanya ang isang cal. 45 pistol at nadiskubre sa kanyang bag na may dala itong rifle grenades at 60mm mortar projectile na maaring gawing improvised bomb.

MAHIGPIT NA kinundina ng isang miembro ng Bsangsamoro Transition Authority sa BARMM ang pagpatay sa isang katutubobng Teduday sa South Upi, Maguindanao.

Dalawang katutubong Teduday na ang napapatay sa pamamagitan ng shooting sa South Upi.

Ito ay sina Regie Mailon na pinatay noong Nov. 3 at kinabukasan naman ay pinatay si Jay-ar Datuwata, kapuwa taga Barangay Kuya, South Upi.

Sa panayam ng Radyo Bida, sinabi ni Member of Parliament Romy Saliga na nalulungkot siya sa mga pangyayari sa mga katutubo sa ngayon.

OPEN NA ULI sa publiko ang Asik-Asik falls sa Alamada, North Cotabato makaraang luwagan ang restrictions sa quarantine protocol.

Ayon sa Alamada Tourism Development and Promotion Unit, layon nito na makabangon ang sektor ng turismo sa bayan na labis na naapektuhan ng pandemiya.

Pero kinailangan munang magpatala o mag-prebooking ang mga nais bumisita sa naturang tourist destination dalawang araw bago ang nakatakdang pagpunta rito.

Bukas ang booking process ng Alamada Tourism Development and Promotion Unit mula lunes hanggang biyernes, alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon.

Lilimitahan lamang sa 200 turista kada araw ang maaaring makapunta sa Asik-Asik Falls bilang pagsunod sa panuntunan sa mass gatherings kontra COVID-19.

Dahil sa mga matinding pagbaha dulot ng bagyong Rolly, maraming mga mamamayan ngayon sa Bicol Region ang nawalan ng bahay at panghanapbuhay.

Kaugnay nito, nanawagan naman ang Diocese of Kidapawan sa mga mamamayan ng Cotabato Province ng kaunting tulong pinansyal upang maipadala sa mga biktima ng nasabing kalamidad. Sinabi ni Diocese of Kidapawan Bishop Jose Collin Bagaforo,DD mayroong second special collection sa mga simbahan ngayong linggo at sa susunod na linggo.

Maari rin nila itong maipabot sa kani-kanilang mga kuraparoko, opisina ng diocese of Kidapawan, Bishop’s Palace at ang malilikom na halaga ng pera ay agad na ipapadala ng simbahan sa mga lugar na lubhang nasalanta ng bagyo.

Dagdag pa ng obispo, sa panahon anya ng lindol na tumama noong nakaraang taon nagpaabot din ng tulong ang ibat-ibang Diocese para sa mga residente ng lalawigan. Isa na anya dito ang pagpapatayo ng mga temporary shelters sa mga mamamayan ng probinsya at ngayon hiling nito na makatulong din sa mga Bicolandia.

Opisyal nang itinatag nitong miyerkules ang National Center of Electric Cooperative Consumers o NCECCO - Barangay chapters sa sampung mga barangay sa Makilala, North Cotabato.

Ito’y matapos ang permahan ng Memorandum of Agreement sa pagitan nina General Manager Engr. Godofredo Homez ng COTELCO at barangay chairmen ng San Vicente, Dagupan, Bulakanon, Luna Norte, Luna Sur, Guangan, Malabuan, Villaflores, Sinkatulan at Leboce.

Ang NCECCO ay tatayong ‘COTELCO ng Barangay’ saan gagawin ang pagbayad ng monthly bills na pangangasiwaan ng mismong organisasyon; habang ang barangay council na rin ang mangangasiwa sa Line Clearing activity sa kanilang nasasakupan.

Ayon kay Homez, hakbang ito upang maiwasan ang dagsaan sa collection offices at maiwasan ang banta ng Covid-19. Layon rin ng programa na mas mapatatag ang samahan ng COTELCO at komunidad tungo sa pagkakaisa at ikauunlad ng bawat sektor.

Habang lubos naman ang pasasalamat ng barangay officials dahil mas napagaan ang pagtugon ng kanilang buwanang obligasyon at may dagdag hanapbuhay na ang ilan nilang kababayan.

Ang MOA signing ay sinaksihan mismo ni Makilala District Board of Dir. Alfonso Jack Sandique, NCECCO President at Collectors.

Inaasahang ilulunsad rin ang kahalintulad na hakbang sa iba pang mga barangay upang mapagaan at mapabilis ang bayaran ng Power bills sa kabila ng Online payment na sinimulan na rin ngayong buwan ng Nobyembre.

Epektibo na ang pagpapatupad ng bagong Executive order na nag-uutos sa PNP na palakasin at striktong ipatupad ang direktiba na ipinalaas ng Interagency Task Force sa pag-iwas sa COVID-19.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay Mlang PNP Chief Police Lt. Col Realan Mamon, sinabi niyang mahigpit nilang tututukan ang mga pampublikong lugar ng bayan dahil sa tila may iilan pa rin kasing hindi sumusunod sa nasabing kautusan.

Aminado din siyang hindi lahat ng lugar sa bayan ng Mlang ay malalagyan ng police visibility kung kaya’t apela nitong makipagtulungan sa mga pulis upang hindi na madagdagan pa ang kaso ng sakit. Ayon kay Mamon, maaring sampahan ng karampatang reklamo ang mga hindi susunod o lalabag sa utos lalo ka kapag sa ilang pagkakakaton na ito.

Sa ngayon, mas pinalalakas pa ang Barangay Visitation at Oplan sita sa mga pampublikong lugar upang madagdagan pa ang kaalaman ng publiko hinggil sa minimum health protocols. Naglagay din ang PNP ng Hotline numbers lalo na sa mga Barangay kung saan pwedeng maireport kung makakita ng lumalabag na itinakadang minimum health protocols laban sa COVID-19 upang agad na makapag responde ang PNP.

Abot na sa mahigit 20 anti-drug operations ang nailunsad ng Kidapawan City PNP kasagsagan ng community quarantine sa lungsod na kinabibilangan ng drug buy-bust at search warrant operation.

Pinakahuli rito ay ang pagka-aresto sa dati nang nasangkot sa illegal drugs na si Rene Salazar Barrientos, 42-anyos na taga Brgy. Lanao, na sinundan naman ng isang Ramil Castillo Andal, 35-anyos na residente ng Brgy Sudapin ng lungsod.

Nahuli ang dalawa matapos mabilhan ng droga ng nagpakilalang undercover agent na ngayon ay nasa custodial facility na ng Kidapawan PNP. Ayon sa ulat ng intelligence section ng Kidapawan PNP, kanya-kanyang diskarte ngayon ang mga drug user at pusher gaya ng online transaction at paggamit ng mga quarantine pass para lamang makatawid sa ibang mga bayan upang makapagpuslit ng droga.

Dagdag pa sa ulat, batay na rin sa mga isinisiwalat ng mga nahuhuling drug suspek, nagmumula sa mga bayan ng Pikit, Kabacan, Midsayap at sa iilang mga bayan sa lalawigan ng Maguindanao ang pinagkukunan nila ng iligal droga.

Ayon sa PNP, sa ngayon bagamat hindi na gaano katalamak ang illegal drug trade sa lungsod pero sa pagluwag ng galaw ng mga tao nitong Modified General Community Quarantine ay siyang pagbabalik operasyon ng mga sangkot sa illegal-selling activity. NDBC BIDA BALITA

Selos ang isa sa mga sinusundang anggulo ngayon ng M'lang PNP hinggil sa pagtaga ng mister sa kanyang mismong live-in partner bago nito tinaga ang sarili sa Purok 4, Barangay La Fortuna M'lang alas 8:00 kagabi.

Kinilala ang biktima na si Emelyn Pawon Liwantang, 35 anyos habang ang mister nitong suspek na si Eddie Pael Sumongsong, 38 anyos na isang magsasaka at kapwa residente ng nabanggit na lugar.

Sa report ng M'lang PNP, bago pa nangyari ang pananaga ay may mainitinang pagtatalo na ang mag live-in partner matapos paulit-ulit umanong akusahan ni mister ang kinakasama nitong may ibang karelasyon.

Ang pagtatalo ay naulit pa kagabi hanggang sa humantong sa pananaga ni Eddie kay Emelyn. Sa mismong crime scene ay nakita ang itak na ginamit ng suspek sa pagtaga sa biktima at ginamit rin ni Eddie para tagain din ang sarili.

Patay din si Eddie dahil sa taga nito sa kanyang sarili na di kalayuan ang bangkay mula sa pinatay nitong live-in partner.

Kaligtasan ng publiko laban sa COPVID-19 ang dahilan ng mariing pagsakay at pagbaba sa terminal lamang ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan.

Ipinahayag ito ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 12 Regional Director Paterno Renato Padua. Nilinaw ni Padua na ang point-to-point scheme na mariing nagbabawal sa pagsakay at pagbaba ng mga pasahero sa mga highway ay inutos ng Regional Inter-Agency Task Force o RIATF at hindi isyu pang-transportasyon.

Ayon kay Padua layon nito na matiyak na sumusnod sa minimum health protocol ang mga sumakasay ng bus, van at iba pang public utility vehicles. Dinagdag din nito na kapag sa terminal lamang ibinababa ang mga pasahero madali ring malaman kung lumabag sa franchise ang isang PUV. Paliwanag ni Padua, inirerekomenda kasi ng RIAFT na bago umalis ng terminal ay lalagyan muna ng selyo ang pintuan ng mga pampublikong sasakyan.

Sinabi ni Padua na ang mga lalabag sa nasabing kautusan ay maaring mabawian ng prankisa.

Ito ang tugon ni Padua sa hinaing ng publiko na dagdag pahirap at gastusin lamang sa kanila ang terminal-to-terminal na byahe ng mga bus at van. Madalas kasi ayon sa mga commuter lalo na sa Koronadal, kailangan pa ng mga ito na dumeretso sa terminal at sumakay ulit ng tricycle pabalik para makapasok sa trabaho.

Naniniwala si Koronadal City Vice Mayor Peter Miguel na makatutulong ang The Barangay Nutrition Scholar Code para mapabuti pa ang paglilingkod ng mga Barangay Nutrition Scholar o BNS. Ipinahayag ito ni Miguel kasunod ng pag-apruba ng city council sa nasabing ordinansa na ang pangunahing may akda ay si Koronadal City Councilor Annabelle Pingoy.

Ayon kay Miguel na siya ring presiding officer ng konseho, kapag naipatupad na ang ordinansa, ang mga bagong hire na BNS ay makatatanggap ng tig tatlong libong pisong honorarium kada buwan.

Kung irerekomenda naman ng kanilang Barangay Chairman, ang honorarium ng isang BNS na nakapaglingkod ng mabuti ay madadagdagan ng isang libo kada taon, hanggang sa umabot sa maximum na anim na libong piso. Sinabi din ng bise alkalde na sa pamamagitan ng ordinansa ay may mga panuntunan nang susundin ang mga opisyal ng barangay sa recruitment ng mga BNS.

Dinagdag din nito na naniniwala din ang konseho na ang pag-institutionalize sa honorarium ng mga BNS ay hihikayat din sa mga ito na dagdagan ang kanilang mga kaalaman at pagbutihin pa ang pagbibigay ng nutrition at health services sa mga mamamayan.

Magsasaka patay sa banggaan ng dalawang mga motorsiklo sa Surallah, South Cotabato

Kinilala ng Surallah PNP na pinamumunuan ni Police Major Romy Castañares ang nasawing biktima na si Julius Pelipid, 23 years old at nagakatira sa Barangay Tasiman, Lake Sebu,South Cotabato.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyaat ng Surallah PNP na ang Honda motorcycle na minamaneho ni Pelipid ay naka-head on collision ng kasalubong na Suzuki Raider motorcycle sa barangay Colungulo, Surallah, South Cotabato

Ang Susuki raider na nag-overtake sa sinsundang sasakyan na naging sanhi ng vehicular crash ay minamaneho naman ni Renerio Pagulong, 54 years old ng Barangay Dajay, sa nasabing bayan. Ang nasawing si Pelipid ay papuwi na sana ng Lake Sebu ng mabangga ng kasalubong na Suzuki raider na noon ay patungo namang Surallah.

Dahil sa lakas ng impact ng banggaan ng dalawang mga motorsiklo parehong tumilapon sa highway ang dalawang mga driver.. Ngunit sa kasamaang palad ang biktimang si Pelipid ay na-hit and run pa ng paparating na di pa matukoy na sasakyan.

Si Pelipid na nagtamo ng matinding sugat sa ulo ay agad na binawian ng buhay. Habang ang sugatang ding si Pagulong ay isinugod sa isang pribadong ospital sa Surallah. Ang motorsiklo na minamaneho ng mga ito ay ikinustodya ng Surallah PNP. Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa naganap na vehicular crash.

Nakapagtala ng 242 na krimen ang PNP sa General Santos City mula noong Setyembre hanggang Oktobre nitong 2020. Mas mababa ito ng 44 percent sa 556 crime incidents na naitala sa lungsod sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.

Kinumpirma ito ni Gensan Acting City Police Director Police Colonel Gilbert Tuzon.

Naniniwala si Tuzon na ito ay dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng COVID-19 quarantine measures. Sinabi ni Tuzon na dahil sa limitadong economic activities dahil sa pandemya kokonti lamang ang mga mamamayan na lumalabas sa lungsod.

Ito ayon kay Tuzon ay mas lalo pang nagpababa ng mga krimen sa Gensan. Tiniyak ni Tuzon na sa kabila ng movement restriction nagpatuloy pa rin ang maigting na kampanya ng PNP kontra krimen. Sa katunayan ayon kay Tuzon nakapagsagawa ng limamput apat na anti-illegal drug operation ang PNP sa Gensan noong Oktobre.

Nagresulta naman ito sa pagkakapatay sa sampung mga drug suspect, pag aresto sa limamput isa pa at pagkakakumpiska ng mahigit 200 thousand pesos na halaga ng iligal na droga. Sinabi ni Tuzon na nagungunang krimen pa rin sa Gensan ang robbery na sinundan naman ng murder, rape at physical injury.

Nakikipagtulungan na rin sa mga academic institution ang Department of Agriculture 12 para sa pagkakaroon ng dagdag pang mga production areas.

Ito ang dahilan kung bakit sinimulan na rin nag ahensya ang pamimigay ng garden tools sa mga academic institution sa rehiyon. Pinakahuling nabigyan nito ang Mindanao State University sa General Santos City city na tumanggap ng mahigit 600 thousand pesos na halaga ng farm machinery at equipment.

Nanguna sa pagbigay ng mga ito si DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen. Ayon kay Mangelen ang pakikipagtulungan nila sa nasabing unibersidad ay lalo pang magpapataas ng food production na kailangan ngayon may pandemya. Dinagdag din ni Mangelen na sa pamamagitan nito ay maipapakita rin sa publiko na agrikultra lamang ang tanging paraan hindi lamang sa survival kungdi para na rin kumita sa panahoon ng krisis.

Tiniyak naman ni MSU-Gensan Chancellor Dr. Anshari Ali na handa silang makikipagtulungan sa DA para na rin sa kapakanan ng mga magsasaka. Kinumpirma naman ni MSU-Gensan College of Agriculture Dean Dr. Edward Lupong na hiniling nila ang nasabing mga equipment sa DA.

Umaasa si Lupong na sa pamamagitan nito ay lalo pang mapalawak ng unibersidad ang pagtulong sa mga komunidad. Ito ay sa pamamagitan ng capacity building activities sa kanilang at pagsasanay sa mga magsasaka, estudyante, staff at farm workers.

NARITO ang mga balitang mula sa Tingog Mindanao Radio Alliance o TIMRA

PINAGPALIBAN NI DAVAO CITY Mayor Sara Duterte ang pagpapatupad ng “NO QR code, NO ENTRY” na sana ay magsisimula bukas, Nov. 7.

Medyo bumagal ang system sa registration dahil napakarami ang gustong magpa-rehistro sa Safe Davao Quick Response (DQR).

Dahil diyan, sa Nov. 23 pa epektibo ang bagong sestema na naglalayong mapigilan ang pagdami ng mga kaso ng Covid 19.

Pansamantalang inalis ang website matapos na ito ay mag-crash kasunod ng napakarami ang sabayang nagparegister.

Ayon kay Mayor Sara, may pagkakataon na halos 10 libong katao ang sabay-sabay na nagparehistro kaya nagkaroon ng traffic.

Para sa mga non-resident ng Davao City na wala pa namang balak pumasok sa lungsod bago ang Nov. 23 ay pinapayuhan na magpatala lang sa site pagkatapos ng nagturang petsa upang ma-cater muna ang taga Davao.

Pinabulaanan niya ang report na ipapakulong ang mga walang QR code.

SA SULU, nakatakdang bumisita doon si Sen. Sherwin Gatchalian pang mamahagi ng relief goods at cash assistance sa mga biktima ng twin bombings nong August 24. Kasabay nito, nanawagan si Gatchalian sa mga mamamayan ng Sulu na tumulong sa pagsugpo ng terorismo.

SA DAVAO DEL NORTE, abot sa 200 hogs ang inilibing bilang bahagi ng proseso upang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Mataas ang kaso ng ASF infections sa mga bayan ng Sto Tomas, Carmen at sa Tagum City kayat kailangang gawin ang culling o sabayang pagpatay sa mga hayop na nahawaan ng virus.