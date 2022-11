NDBC BIDA BALITA (Nov. 8, 2022)

NEWSCAST

1 Army may natukoy nang motibo sa Tacurong bus bombing

2 BABAE na sumakay mula North Cotabato ang primary suspect na nagdala ng bomba sa bus, ayon sa Westmincom

3 Special Investigation Task Group o SITG Yellow Bus, binuo para mapabilis ang imbestigasyon, pagkilala at paghaharap ng kaso kontra mga suspect

4 KIDAPAWAN LGU at PNP, nag-imbestiga din kung sino-sino ang mga sumakay sa YBL bus 2588 nang ito ay umalis sa lungsod patungong Tacurong

5 SMUGGLED cigarettes, nakumpisa ng PNP sa Parang, Maguindanao del Norte; labing-isang mga suspects, nahuli

6 MGA BIKTIMA ng human trafficking na kasapi ng Dulangan Manubo, nailigtas ng Lebak PNP; dalawang suspects, naaresto

7 HUSTISYA hiling ng lolo at kapuwa guro para kay public school teacher Benharl Kahil na pinatay sa Lebak, Sultan Kudarat

8 CEBU-COTABATO flight, bubuksan ng Phil. Air Lines simula Disyembre.

-0-

Bumuo ng Special Investigation Task Group o SITG ang police regional office o PRO 12 na mangunguna sa imbestigasyon sa bus bombing incident sa Tacurong City kamakalawa.

Ayon kay PRO 12 Regional Director Brig. General Jimili Macaraeg layon nito na maresolba kaagad ang krimen at maaresto ang mga suspek.

Sinabi din ni Macaraeg na bagama’t may mga persons of interest o POI na ang PNP sa insidente, hindi pa nila ito maaring isapubliko sa ngayon.

Ipinunto nito na isolated incident ang naganap na pagpasabog.

Tiniyak din ng nasabing police official na walang dapat ipangamba ang publiko dahil kontrolado pa rin ng Task Force Talakudong ang seguridad sa Tacurong.

Nanawagan din si Macaraeg sa publiko na maging mapagmatyag at ireport ang mga pangyayari o personalidad na maaring makatutulong sa pagresolba sa krimen.

Ito ay upang hindi na maulit pa ang nasabing insidente.

Matatandaan na ang isa katao ang patay at labinisa naman ang sugatan sa pagsabog ng improvised explosive device o IED sa isang bus ng Yellow Bus Line Incorporated.

Naganap ang pagsabog may isang daang metro bago dumating sa public terminal ang bus na galing sa Kidapawan City.

-0-

Extortion ang nakikitang motibo ng army sa pagpasabog ng improvised explosive device o IED sa isang bus ng Yellow Bus Line sa Tacurong City kamakalawa.

Sinabi ito sa Radyo Bida ni 6th ID Spokesperson Lt. Col. Dennis Almorato.Ayon kay Almorato suspect sa pagpasabog ang grupong Dawlah Islamiya na responsable din sa mga insidente noong ng pambobomba sa region 12 at karatig lugar.

Ito ayon sa army official ay base na rin sa signature na ginamit sa Tacurong Bus bombing.

Gayunpaman ayon kay Almorato nakatutok ngayon ang imbestigasyon ng military sa apat na babaeng mga babaeng pasahero na sumakay bus sa bayan ng M’lang.

Isa sa mga ito ayon kay Almorato ay bumaba malapit sa rotunda area, habang ang isa naman ay bumaba paglagpas sa St. Louis Hospital kung saan sumabog ang bomba.

Ang bus na pinasabugan sa Tacurong ay galing nang Kidapawan at patungo na sa Koronadal City

-0-

LOCAL…

NAKUNAN NG CCTV camera ang pagpasok ng lalaking nasawi sa Yellow Bus Bombing sa Tacurong City, Sultan Kudarat dahil nabatid na galing ng Kidapawan City ang nasabing bus.

Sa panayam kay City Disaster Risk Reduction and Management Head Psalmer Bernalte, sinabi nito na matapos ang insidente agad na sinuri ang CCTV footage sa maaring pagkakakilanlan ng suspect o responsable sa pag-iwan ng pampasabog.

Sa kanilang pagsusuri, wala namang nakitang kahina-hinalang tao na may dalang kahina-hinalang bagay na pumasok sa City Overland.

Tiniyak naman nitong mahigpit ang inspection sa lahat ng mga papasok lalo na ang mga sasakyan na kadalasang may naireport na acts of terrorism, explosion at iba pa.

-0-

Local…

LOCAL TERRORISTS ang sinasabing nasa likod ng Tacurong bus bombing noong linggo.

Ito ang sinabi ni PNP spokesperson Col Jean Fajardo kung saan dalawang grupo ang tinitingnan ng special investigation task group (SITG).

Ang BIFF ay ang primary suspect, ayon kay Fajardo.

Ang grupong ito, aniya, ay sankot sa mga extortion at pambobomba sa Maguindanao, North Cotabato at Sultan Kudarat ngayong taon at sa mga nakalipas na taon.

Idinagdag niya na posibleng may kinalaman din ang pagpapasabog sa bus sa Koronadal noong Mayo 26 sa Tacurong bus bombing.

Ayon sa pamunuan Yellow Bus Line, noong nakaraang linggo pa ay nakatatanggap na ang kumpanya ng banta kapalit ng pera mula grupong nagbanta na magpapasabog ng bus.

-0-

Local…

ISANG BABAE ANG SINASABING may dala ng IED na pinasabog sa loob ng YBL bus sa Tacurong City.

Ito ang pahayag acting Western Mindanao chief Maj. Gen. Arturo Rojas.

Aniya, may malinaw nang lead sa posibleng may dala ngpampasabog, kabilang ang isa sa apat na babaeng sumakay ng bus sa Mlang, North Cotabato at bumaba sa harap ng Iglesia ni Kristo bus stop area ng Tacurong.

Sinabi ni Maj. Gen. Rojas na ang information hinggil sa apat na pasaherong babae ay mula sa driver at conductor ng bus.

Idinagdag ni Rojas na ang pinasabog ay isang celphone command-detonated type of improvised explosive device (IED).

Nakatanggap din ng tawag sa telepono ang YBL mula sa mga extortionist na nagpakilalang Dawlah Islamiyah na maglalagay sila ng IED kapag hindi pinansin ang kanilang demand.

-0-

SPONSORED NEWS

Tuloy na tuloy na ngayong November 10 to 11 ang 12th National Palm oil congress sa Grand Regal Hotel, Lanang, Davao City.

Ang Palm oil congress ay biennial nationwide major event sa industry sector bilang avenue of convergence sa mga stakeholder upang mapag-usapan at maipaalam ang pinakahuling kaalaman sa Pilipinas sa Palm Oil Industry.

Layon ng 12th National Palm oil congress na mas mapabuti pa ang kaalaman at pagkakaunawa sa palm oil industry.

Kaya naman, inaanyayahan ang lahat ng palm oil stakeholders na dumalo sa nasabing aktibidad.

-0-0

LOCAL…

Sasampahan ng kaso at huhulihin ang suspect sa pagnanakaw sa loob ng Paglaum Consolidated Cooperative sa Barangay New Cebu, President Roxas North Cotabato.

Ito ang sinabi ni PNP Chief Police Major Mautin Pangandigan sa panayam ng Radyo BIDA.

Anya, tukoy na ang suspect dahil nga sapul sa CCTV at malinaw ang kanyang mukha.

Posibleng taga bayan lamang ang suspect dahil alam kung saan nakalagay ang pera na abot sa kalahating Milyon.

Samantala, mas pinapalaliman na ngayon ng otoridad ang imbestigasyon at sa lalong madaling panahon ay masampahan at pamanagot ang mga suspect.

-0-

Mayroon nang Project Shield o Sanitation and Hygiene against Exploitation and Abuse to Women in their Local Dwelling ang bayan ng Tboli, South Cotabato.

Isinagawa ang ceremonial groundbreaking sa nasabing proyekto sa liblib na Sitio ng Lemleting sa Barangay Laconon.

Pinangunahan ito ni Tboli OIC Mayor Kirk Tuan na siya ring Chairman ng Committee on Social Services ng konseho.

Ayon kay Tuan, layon ng proyekto na maprotekahan laban sa pangaabuso at exploitation ang mga kababaihang IP.

Ito ay sa pamamagitan ng paglalaan ng ligtas na lugar para sa kanila sa mga IP Community.

Dagdag pa nito tututukan ng project SHIELD ang pagpapatayo ng mga pasilidad na ginagamit ng mga kababaihang IP sa hygiene at sanitation.

Katuwang din ng Tboli LGU sa pagtataguyod ng project SHIELD ang PNP.

-0-

Patuloy pa rin sa pamimigay ng ayuda sa mga mamamayan na sinalanta ng mga pagbaha at landslide noong nakaraang lingo ang Department of Social Welfare and Development.

Kahapon tinungo ng mga taga DSWD 12 ang bayan ng Lebak, Sultan Kudarat para mamigay ng mahigit 600 Family Food Packs o FFP sa mga mamamayan na biktima ng kalamidad.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr, kasama nilang naghatid ng tulong sa nasabing lugar ang mga personnel ng Lebak PNP at Bureau of Fire Protection.

Layon nito ayon kay Cabaya na mapabilis ang paghahatid ng ayuda sa mga biktima.

Bago pa man ito ang DSWD 12 ay namigay din ng 400 FFPs at mahigit 300 jerry cans sa mga binahang mga mamamayan dahil sa bagyong Paeng sa Barangay Darugao, Upi, Maguindanao.

Tiniyak din nito na magpapatuloy pa rin ang pamimigay ng tulong ng ahensya sa mga biktima ng kalamidad sa iba pang mga lugar sa region 12 at karatig lugar.

-0-

Sinimulan na ng provincial government ng South Cotabato ang inisyal na pagpapatupad ng Universal Health Care o UHC Law.

Ayon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr, may mga kawani na ang lalawigan na kumukuha ngayon ng medical record ng bawat mamamayan sa isang barangay ng lalawigan.

Umaasa naman si Tamayo na maayos kaagad ang process flow ng validation bago magtapos ang taon.

Ito ay upang maipatupad na ang sa lahat na 199 na mga barangay sa South Cotabato ang validation ng referral system sa UHC.

Ayon sa gobenardor pinupuntahan na rin ng UHC working committee ang mga ospital sa labas ng South Cotabato na maaaring makasama sa referral system.

Ipinahayag ni Tamayo na inaasahan nito ang full implementation sa lalawigan ng UHC at referral system sa Enero sa susunod na taon.

Ang South Cotabato ay isa sa 33 mga lalawigan sa bansa na napili ng Department of Health para maging pilot area ng UHC.

-0-

Local…

HUMIHINGI NG hustisya ang lolo ng pinaslang na teacher at award winning cartoonist sa Lebak, Sultan Kudarat.

Nais ni Fraklin Capote, lolo ni teacher Benharl Capote Kahil, na makamit niya ang hustisya sa walang awang pagpatay sa kanyang apo.

Ayon kay Lolo Franklin, siya ang nagpalaki kay Benharl na kilala hindi lang bilang guro kundi school paper adviser, cartoonist, designer at anti-fake news sa social media.

Si Benharl, 27 taong gulang, ay binaril ng di pa nakilalang salarin sa isang kalsada sa Barangay Pasandalan noong nakaraang sabado.

Hustisya rin ang sigaw ng kanyang mga kapuwa guro sa Lebak Legislated National High School.

Siya ay nagwagi ng first prize ng tatlong beses mula 2020, 2021 at 2022 sa Pitik Bulag 3rd editorial cartoon contest.

Sinabi ni Lebak police station chief Lt. Colonel Julius Malcontento na tuloy pa ang kanilang imbestigasyon.

-0-

LOCAL…

SINAMPAHAN NA NG KASONG PAGLABAG SA RA 9208 o Human Trafficking Act ang dalawa katao na naharang sa border checkpoint ng PNP sa Lebak, Sultan Kudarat nitong weekend na may dalang mga batang recruits.

Kinilala ni Lebak municipal police station chief Lt. Colonel Julius Malcontento ang mga kinasuhan sa prosecutors office na sina John Francis Dela Cruz, 32 years old na taga Barangay Landayan, San Pedro, Laguna and at si Keith Lyle Abeto Andraje, 32 taong gulang na taga Barangay ECJ Montilla, Tacurong City.

Kaugnay ito ng kasong suspected human trafficking of minors.

Nagreklamo kasi si Marina Bayang Ongkas na taga Barangay Poloy-Poloy, Lebak na ang anak niyang minor ay dinala ng dalawa sakay ng van nang walang pahintulot.

Sila ay ni-recruit at pinangakuan ng magandang trabaho bilang katulong sa Maynila.

Kabilang sa nailigtas ng PNP ay tatlong kabataan na nagkakaedad ng 16 at 17 taong gulang na miembro ng Indigenous Peoples na Dulangan-Manubo Tribe.

Dahil sa agarang pagsumbong sa PNP, naharang ang van sa Barangay Christianuevo, ayon kay Malcontento.

-0-

NAHULI ANG labing-isang mga suspek sa isinagawang anti-smuggling operation Parang Municipal Police sa tabing dagat ng Sitio Lower Pinantao, Barangay Pinantao, Parang, Maguindanao del Norte.

Ito’y matapos magsumbong sa kanila ang isang informant na may magpupuslit ng smuggled cigarettes sa nasabing lugar.

Huli naman sa akto ang mga suspek na nag-aangkat ng nasa 50 kahon ng iba’t-ibang sigarilyo na nagkakahalaga ng abot sa P1 million pesos.Walang maipakitang papeles ang mga suspect na magpapatunay na legal ang kanilang dalang sigarilyo.

Kinilala ang mga nahuli na sina Julaspi Ismael, Darwin Asbani, Najir Sali, Albasri Anday, Alsaid Musahari, Julhavier Ahmad, Abdurahman Usman, Gadzfar Ismael, Almuhaimin Ibrahim, Dante Nasser at Lucman Jumadin, lahat nasa hustong gulang na taga Lugus at Siasi sa Sulu.

Nasa kostudiya na ngayon ng Parang PNP ang mga nahuli habang nai-turn-over na sa Bureau of Customs ang mga kontrabando.

-0-

Granada ang nadiskubre sa harap ng gate ng MSU Maguindanao sa Dalican, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte noong sabado at hindi IED.

Ito ang sinabi ni Datu Odin Sinsuat town police chief Lt. Colonel Nelson Madiwo.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida, sinabi ni Col. Madiwo na inaalam pa din ng mga police investigator kung sino ang nag-iwan ng dalawang granada sa madamong bahagi ng kalsada sa harap ng MSU noong sabado.

Aniya Madiwo na posibleng pananabotahe o pananakot lamang ang motibo nito.

Lumalabas sa imbestigasyon ng army at PNP na nakita umano ng ilang residente na may dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang naglagay ng kahina-hinalang bagay sa damuhang bahagi ng lugar. Agad silang nagreport sa PNP.

Ang pahayag ni Datu Odin Sinsuat police chief Lt. Colonel Nelson Madiwo.

Idinagdag niya na malaking tulong sa imbestigasyon ang CCTV footage sa entrance ng MSU Maguindanao.

-0-

LOCAL..\

Kapakanan ng mga kabataan sa rehiyon ng BARMM tampok sa talakayan ng mga young legislators sa Cotabato City.

Ito ay bahagi ng programang isinusulong ng Bangsamoro Youth Commission o BYC-BARMM.

Tinalakay sa naturang pagpupulong ang mga solusyon sa mga problemang kinaharap ng mga kabataan sa rehiyon sa pamamagitan ng pagbalangkas ng mga panukalang batas.

Naghain ang mga meimbro ng BYP ng mga panukalang batas na tatalakayin sa plenaryo ng BAngsamoro Transition Authority.

Sa mga panukala, pipili ng 10 ang mga young legislators na angkop, tugma at napapanahon sa mga kinakaharap ng suliranin ng mga kabataan sa rehiyon.

Sa mensahe ni BARMM chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, binigyang diin nito ang kahalagahan ng pakikiisa ng mga young leaders tungo sa pag-unlad at pagbabago sa rehiyon.

Hinikayat din nito ang mga young leaders na maging aktibo, makialam at makiisa sa lahat ng programa ng Bangsamoro Government.

Ang BYC ay itinatag ng Bangsamoro Youth Commission katuwang ang National Youth Commission kung saan ang mga kabataan ay binibigyan ng plataporma para sa makabuluhang pakikilahok sa pamamahala at decision making.