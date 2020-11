NDBC BIDA BALITA (Nov. 9, 2020)

HEADLINES:

1. Diocesan priest Fr. Ike Monegro, sumakabilang buhay dahil sa matagal nang sakit

2. 216 na Covid-19 positive patients sa BARMM, naka-recover at gumaling. Sa Soccsksargen, 23 pasyante din ang gumaling.

3. North Cotabato, may 10 bagong kaso ng Covid-19

4. ANIM NA MGA NPA, sumuko sa Army, pagod na daw sila sa pakikipaglaban sa Army.

5. MARAMING lugar sa North Cotabato, binaha nitong weekend kasunod na malakas na buhos ng ulan

6. BANGKAY ng lalaki at babae, natagpuan sa Dole plantation sa Tupi, S. Cotabato; tricycle driver patay sa pamamaril sa Pikit

7. PANGULONG DUTERTE at Vice Pres. Robredo, nagpaabot ng pagbati kay US Pres elect Joe Biden at Vice Pres elect Kamala Harris

ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

Local………………..

PUMANAW NA KAHAPON SI FATHER ROQUE “IKE” MONEGRO ng Diocesan Clergy of Cotabato (DCC) sa isang pagamutan s Davao City dahil sa sakit.

Siya ay nagdiwang pa ng kanyang 77 birthday nooong August 16.

Taga Bagumbayan, Sultan Kudarat, si Monegro ay pumasok sa Archdiocesan Seminary sa Sultan Kudarat, Maguindanao at na-ordinahan bilang ganap na pari noong March 3, 1989.

Siya ay nagsilbi bilang parish priest ng ibat ibang parokya sa archdiocese of Cotabato, kabilang na bilang kura paroko ng Sta Catalina de Alexandria parish sa Dukay, Esperanza, Sultan Kudarat.

Ang kanyang mga labi ay nakaburol sa St. Peter chapel sa Isulan at wala pang naitkdang petsa ng kanyang libing.

-0-

Local…

DALAWA PANG MGA Covid-19 patients sa Region 12 ang pumanaw hanggang kagabi. Dahil diyan, lampas 100 na ang bilang ng mga nasawi dahil sa naturang sakit.

Ito ay kinabibilangan ng isang 81 taong gulang na babae na taga Cotabato City at 43-year-old na lalaki sa Gen. Santos City.

Naitala naman ng DOH-12 ang 23 mga pasyente na gumaling habang 25 ang panibagong kaso.

Ang mga bagong kaso ng Covid ay tig-walo sa Cotabato City at North Cotabato, apat sa Gen. Santos City, tatlo sa Sarangani at dalawa naman sa Sultan Kudarat.

Sa 23 mga gumaling na pasyente, 11 ang taga Cotabato City, 9 sa General Santos City, 2 Sarangani at isa sa South Cotabato. Kaya abot na ngayun sa 2,359 ang total recovered patients sa Rehiyon.

Pinakamarami ang naitalang nasawi sa Gensan na mayroong 34 deaths, Cotabato City 25, South Cotabato 16, North Cotabato 10 at tig-walo sa Sarangani at Sultan Kudarat

-0-

Local………………..

NAITALA NG HEALTH Ministry sa Bangsamoro Region ang highest single day recovery ng mga may sakit na COVID sa rehiyon nitong weekend.

Abot sa 216 ang mga Covid-19 positive na naka-recover sa mga lalawigan ng Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at mga lungsod ng Marawi at Lamitan.

Sinabi ni acting Health Miniser Dr. Amirel Usman na lampas 1,775 ng gumaling mula noong March 18.

Aniya doble ang pagsisikap ng MOH-BARMM na mapabuti ang sitwasyon sa rehiyon at mabawasan kundi man tuluyang mapigil ang mga kaso ng Covid 19.

Nananatili ang BARMM sa may pinaka-konting kaso ng Covid na naitala sa regional level sa buong bansa.

Nanatili rin sa 78 ang bilang ng mga nasawi.

-0-

Local………………..

ANIM NA KASAPI NG rebeldeng New Poeples Army ang ngbalik loob sa military.

Ang mga ito na nakilalang sina Darwin Lion Buti, Aquilyn Dulunan Buti, Kenken Angkeg, Ariel Angkeg, Eric Angkeg, at Sonny Narciso Florencio, ay kabilang sa Dragon Fruit Platoon, Sub-Regional Command Daguma, Far South Mindanao Regional Committee.

Isinuko nila sa 6th Infantry Division na pinamumunuan ni Major Gen. Juvymax Uy ang ibat ibang uri ng kanilang baril.

Dalawa sa kanila ay mga medic habang ang iba ay mga foot soldier ng 1st squad ng Dragon Fruit Platoon at nag-o-operate sa boundary ng South Upi sa Maguindnao at Lebak sa Sultan Kudarat.

Sinabi ni 6th ID spokesperson Lt. Colonel Anhouvic Atilano na pagod na daw sila sa pakikipaglaban sa gobyenor.

-0-

Local………………..

SA PAGLAT, Maguindanao, nasawi ang isang armadong lalaki matapos na manlaban sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) habang isinagsawa ang law enforcement operation.

Idineklarang dead on arrival sa Sultan Kudarat provincial hospital si Salikin Pandita.

Ang kanyang kasamang si Tony Bolagen na siyang target ng warrant of arrest kaugnay ng kasong frustrated murder at carnapping ay nakatakas.

Gamit ang kanyang cal. 38 revolver, nakipagbarilan si Pandita sa mga tauhan ng CIDG.

Nakuha ng CIDG-Maguindanao ang isang cal. 38 revolver at isang motorsiklo mula sa nasawing biktima.

-0-

LOCAL

Tinupok ng apoy ang isang bahay sa Barangay Liboo, Mlang North Cotabato alas 3:00 ng madaling araw linggo.

Batay sa imbestigasyon ng mga otoridad, nagising na lamang umano ang pamilyang Jose na nasusunog na ang kanilang bahay. Mabilis ding tinupok ng apoy ang buong bahay dahil sa gawa ito sa light materials. Sinasabing ang sinindihang katol ng pamilya ang itinuturong dahilan ng nasabing sunog habang wala namang naisalba pa ang pamilya dahil sa bilis ng apoy.

Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng Bureau of Fire Mlang hinggil sa nasabing insidente.

-0-

LOCAL..

Umapaw sa National Highway ang tubig sa ilang mga lugar sa North Cotabato dahil sa malakas na buhos ng ulan sa nitong sabado. Dahil dito, pinaalerto ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management ang publiko lalo na ang mga mamamayan na nakatira sa low lying areas na maging mapagmatyag at agad na lumikas kung kinakailangan.

Sa bayan ng President Roxas, North Cotabato, pumasok pa ilang mga bahay ang tubig baha sa Barangay Labuo. Kanya-kanyang hakot naman ng kanilang gamit ang mga residente nitong sabado ng gabi dahil sa hindi pa rin tumitigil ang malakas na pagbuhos ng ulan.

Panawagan din ni President Roxas Mayor Jonathan Mahimpit na kung makakaranas pa ng pagbaha ay tumungo agad sa mga ligtas na lugar dahil sa banta ng landslide, maaring pagkatumba ng kahoy at poste ng kuryente na malapit sa mga bahay. Sinabi din ng Alklade na mayroong designated areas ang bawat barangay para mga pamilyang lilikas.

Bukod sa President Roxas, binaha rin ang ilang parte ng Kidapawan City, Pikit, kabacan, Makilala at iba pang bayan sa probinsya. Patuloy pa ngayon ang isinasagawang assessment ng bawat Local Disaster team hinggil sa pinsalang hatid ng kalamidad.

-0-

LOCAL....

Sa ospital na binawian ng buhay ang isang tricycle driver matapos na pagbabarilin ng di pa nakikilang suspek sa Barangay Poblacion, Pikit North Cotabato.

Sa ulat ng PNP, nakilala ang biktima na si Homidei Dadtugan Omar, 34 anyos, may asawa na residente ng Barangay Lagunde ng nabanggit na bayan. Kwento ng kanyang asawa, pinagbabaril ng riding in tandem suspek ang kanyang mister habang sakay ng motorsiklo na sinasabing sinundan ng mga suspek. Nagtamo ng sugat sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan biktima na agad namang isinugod sa ospital ng mga concern citizen.

Batay sa pahayag ng kanyang misis, wala naman daw nakaaway ang kanyang mister bago ang pamamaril. Sa ngayon, patuloy pa ang imbestigasyon ng Pikit PNP sa naturang insidente.

-0-

LOCAL....

Lumubo pa ngayon sa 252 ang kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa North Cotabato batay sa pinakahuling ulat ng DOH-12 mula nitong sabado hanggang kagabi.

Nitong sabado, naiulat ang dalawang kaso na mula sa bayan ng Midsayap at Aleosan. Sila ay may travel history mula sa labas ng probinsya. Samantala, kagabi nadagdagan pa ito ng walong panibagong kaso ng sakit.

Tatlo ang mula sa bayan ng Mlang kung saan may histories of exposure sa isang confirmed COVID patient. Isang ROF na mula sa Midsayap at LSI naman na mula pa rin sa bayan ng Mlang. Nagpositibo din ang 36 anyos na Authorized Person Outside Residence o APOR na mula sa Kabacan.

Patuloy din ngayon ang ginagawang imbestigasyon ng IPHO sa local cases na mula sa Kidapawan City at Kabacan North Cotabato.

-0-

LOCAL...

Ngayong nalalapit na ang pasko, puspusan ang paggawa ng mga bilanggo ng North Cotabato District Jail o NCDJ ng mga palamuti gaya ng parol at iba pang mga christmas decorations bilang isa sa mga pinagkakakitaan dahil pa rin sa krisis na dulot ng COVID-19.

Ayon kay NCDJ Jail Warden Chief Inspector Israel Arboleda, halos walong buwan na kasing bawal tumanggap ng mga dalaw ang nasabing bilangguan simula nitong buwan ng Marso bilang hakbang na rin laban sa nakakahawang sakit.

Dahil dito, maging ang mga skills training na isinasagawa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ay nahinto na rin. Pero sa kabila nito, patuloy ang nakagawiang livelihood activities ng mga inmates sa loob upang kumita ng pera lalo’t papalapit na ang pasko.

Dagdag pa ni Arboleda na maliban sa livelihood, pinalalakas din ng pamunuan ang iba’t-ibang sports at religious activities habang nagpapatuloy naman ang Alternative Learning System o ALS ng DepEd para sa mga bilanggong nag-aaral sa loob, kung saan nagsisilbing guro ang iilang mga BJMP personnel.

-0-

LOCAL...

Inaalam pa ng pulisiya ang pagkakakilanlan sa dalawang mga bangkay na natagpuan sa pineapple plantation sa barangay Kablon,Tupi,South Cotabato, madaling araw noong Sabado.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Tupi PNP na pinamumunuan ni Police Major Verlin Pampolina na ang lalaking biktima ay nakasuot ng gray na T-shirt, itim na leather jacket, blue jogging pants at may taas na five feet at four inches at nasa 40 hanggang 45 years old.

Habang ang kasama nitong babae ay naka pulang sweatshirt, itim at brown leggings may taas na 5’1” at nasa 30 hanggang 35 years old. Ang dalawang mga bangkay ay nagtamo ng mga tama ng bala ng baril sa ibat ibang parte ng kanilang mga katawan na naging sanhi ng kanilang dagliang pagkasawi.

Natagpuan ng mga kasapi ng Scene of the crime operatives o SOCO malapit sa bangkay ng mga ito limang mga basyo ng 45 pistol. Ang labi ng mga biktima na dinala na sa isang punerarya sa Tupi ay nakatakddang isailalim sa post mortem examination.

-0-

LOCAL...

Aminado si General Santos City Councilor Franklin Gacal na maaring hindi kakayanin ng lokal na pamahalaan na bayaran lahat ang 4 million pesos na bill sa kuryente ng City Police Station sa South Cotabato Electric Cooperative o SOCOTECO II.

Pero tiniyak nito na naghahanap ng pondo para dito ang city government. Dinagdag ni Gacal na isinusulong ng lokal na pamahalaan ang dagdag na pondo para sa electric bill ng city police station. Ito ang tugon nito Gacal sa hiling sa city council ni Gensan Acting City Police Director , Lieutenant Colonel Gilbert Tuzon.

Inamin ni Tuzon na bahagi lamang kasi ng naipon nilang electric bill na umabot noon sa 4.9 million pesos ang nabayaran ng Gensan PNP. Nangangamba ang nasabing police official na kapag hindi sila nakabayad sa accumulated bill ay maputulan na sila ng kuryente.

Ito ayon kay Tuzon ay ipinaalala na rin sa kanila ng Police Regional Office 12. Nilinaw ni Tuzon na ang balance sa electric bill ay hindi actual na ginamit ng Gensan PNP.

Paliwanag nito, kumukuha din kasi ng supply ng kuryente sa compound ng Gensan police ang ibang mga national support unit ng PNP. Dinagdag din nito na may mga detachment din at police stations na minimintina ang Gensan PNP. Ayon kay Tuzon sa ngayon ang Gensan Police ay mayroon lamang 90 thousand pesos na monthly allocation para sa kanilang electric bill.

-0-

LOCAL...

Naghahanap ngayon ng dagdag na pondo para sa pagpapatuloy ng upgrading ng kanilang merkado publiko ang lokal na pamahalaan ng Koronadal.

Ayon kay City Mayor Eliordo Ogena isa sa plano ng LGU ay ang pag-apply ng loan. Sinabi ng alkalde na nais kasi ng city government na gawing moderno o mallengke ang merkado publiko na ginastusan na ng mahigit 91 million pesos.

Ipinahayag ni Ogena na target ng LGU na matatapos ang ikatlong bugso ng konstruksyon ng palengke sa susunod na buwan. Ito ay matapos pondohan ng 40 million pesos ng national government. Habang ang market building project na pinaglaanan ng Department of the Interior and Local Government ng 40 million pesos ay matatapos na sa Disyembre.

Kinumpirma din ni Ogena na naglaan ng ten million pesos para sa proyekto ang Dumper Philippines Taxi Drivers Association Incorporated o Dumper Party-list group. Matatandaan na matapos masunog noong October 2017, ang city government ay naglaan ng 51 million pesos para sa expansion ng merkado publiko.

Kapag natapos na ang dalawang palabag na wet market sa city public market, mayroon itong elevator, comfort rooms at mas malawak na floor area. Paliwanag ni Ogena isinusulong ng LGU ang modernisasyon sa palengke upang makaagapay din sa mga mall at iba pang mga malalaking establisemento sa Koronadalal City

-0-

LOCAL...

Abot na sa 12,497 na mga overseas Filipino workers na apektado ng COVID-19 pandemic ang nakauwi sa region 12.

Kinumpirma ito ni Overseas Workers Welfare Administration o OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog. Ayon kay Sumalinog, ito ay base sa kanilang datus buhat noong May 25 kung kelan sinimulang ipatupad ang Balik Probinsya program ng pamahalaan.

Sinabi ni Sumalinog na dumami ang mga nakinabang sa programa dahil may mga pagkakataon na nagkakaroon ng dalawang sweeper flights kada araw para sa mga benepisyaryo ang mga airline company. Tiniyak din ni Sumalinog ang pagpapatuloy ng nasabing programa para makatulong pa sa mas maraming mga OFW na apektado ng pandemya.

-0-

LOCAL...

National Rice Awareness Month Celebration sinimulan ng DA 12 sa pamamagitan ng pagbubukas ng Kadiwa ni Ani at Kita on Wheels sa General Santos City

Mabibili na rin ng mga mamamayan ang produkto ng mga magsasaka sa region 12 sa Robinson’s Place sa General Santos City. Kasunod ito ng pagbubukas ng Department of Agriculture sa nasabing establisemento ng Kadiwa ni Ani at Kita.

Ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen, ito ay bilang kabahagi ng National Rice Awareness Month Celebration ngayong Nobyembre. Dumalo sa pagbubukas nito sina DA Undersecratary Zamzamin Ampatuan, na ipinaalala naman sa publiko ang kahalagahan ng bigas.

Nagbigay daan din ang aktibidad para mapagusapan nina Ampatuan, Mangelen kasama ang mga nasa hog industry ang pag-supply ng karneng baboy na kulang ngayon sa Kalakhang Maynila.

Layon ng Kadiwa ni Ani at Kita na matulungan ang mga magsasaka sa marketing ng kanilang mga produkto. Ito ay sa pamamagitan ng paghahanap ng lugar na maaring mapagtindahan ng mga ito. Ipinatutupad din ang nasabing programa tuwing araw ng Byernes sa harap ng tanggapan ng DA 12 sa Regional Center sa Koronadal City.

-0-

NARITO ang mga balitang mula sa Tingog Mindanao Radio Alliance o TIMRA hatid ng MX3 CAPSULE AND TEA na ipinamamahagi ng DMI Medical Supplies.

SA DAVAO CITY … NAGBABALA ang Securities and Exchange Commission o SEC-Davao Extension Office sa publiko laban sa patuloy na pagdami ng mga investment scam sa harap ng nararanasang pandemya sa rehiyon.

Sa isang pahayag, sinabi ng SEC na kahit naghihigpit ang mga ahensya ng pamahalaan laban sa malinaw na investment scam, tuloy pa rin ang panloloko at pagsasamantala ng ilan. Gumagamit ang mga ito ng ibat ibang estratehiya para makumbinsi ang mga tao na mag-invest ng capital kapalit ng malaking return of investment.

High tech na daw ang mga scammers, ayon sa SEC, dahil gumagamit na ito ng internet. Bukod sa paggamit ng traditional Ponzi at pyramiding schemes, ang mga mapagsamantala ay gumagamit na din ng bagong illegal investment schemes tulad ng crypto-currencies at foreign exchange trading.

Mag-ingat at tandaan na walang investment scheme na ang balik sa inyo ay doble o triple ng inyong pinasok na cash. Huwag matulad sa KAPA dahil marami na ang nagkapa-kapa kay kwarta nawala na, ayon ng SEC.

-0-

SA MARAWI CITY AT LANAO DEL SUR, pinabulaanan ng PNP ang kumakalat na report sa social media na nagbabalak na naman ang mga terorista na maghasik ng kaguluhan. Kumalat kasi ang report na namataan ang mga teroristang

Dawlah Islamiya-Abu Sayyaf Group (DI-ASG) at Maute group mga bayan ng Madalum, Marantao and Piagapo sa Lanao del Sur. Fake news yan, sabi ni Lanao Sur operations officer Lt. Colonel Juanito Jamis.

-0-

SURIGAO CITY, sinunog ng mga NPA ang isang P3-million worth na pison sa Barangay Mat-i, kagabi. Ito ay pag-aari ng JMT construction company na gumagawa ng kalsada sa naturang lugar. Makailang beses nang tumanggap ng extortion letter ang kumpanya mula sa NPA na nagde-demand ng P2 million monthly revolutionary tax pero di ito pinansin.

-0-

SA TAWI-TAWI, nakumpiska ng Philippine Naval Task Force at Coast Guard ang smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng mahigit P150 million pesos. Ayon kay Naval Forces Western Mindanao (NFWM) commander, Commodore Toribio Adaci Jr. ang kontrabando ay namataan na karga ng isang lantsa malapit sa karagatan ng bayan ng Simunul. Sakay ng lantsa ang 3 libong karton ng sigarilyo mula sa Indonesia. Inaresto ang kapitan ng lantsa na si Sahibul Hiyang Sirajan at walong mga tauhan.

