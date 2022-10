NDBC BIDA BALITA (Oct 11, 2022)

HEADLINES

1 BIGTIME OIL PRICE HIKE, ipinatupad na kanina. Kagabi sa Cotabato City, may ilang gas station ang maagang nagsara.

2 Maguindanao mayor, hinatulan ng ng Sandiganbayan ng 128 years na pagkabilanggo dahil sa graft

3 DALAWA PATAY dahil sa COVID-19 releated diseases sa Region 12

4 STOP ILLEGAL DRUGS South Cotabato provincial jail

5 ISA PANG KASO ng pamamaril, naganap sa Pikit kahapon; Bata pay dahil sa rabies sa Matalam

6 DATU ODIN SINSUAT, Maguidnanao pinasabugan ng 60mm mortar

7 Reward money, alok ng Tampakan mayor sa makapagtuturo sa pumatay sa isang estudyante sa bayan

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

NAGSIMULA nang ipatupad ng mga oil companies sa bansa ang big time oil price increase na abot sa P6.80 per liter ng diesel habang P1.20 naman para sa gasolina.

Idinahilan ng Dept of Energy at mga oil companies ang desisyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries na magbawas ng produksyon ng hanggang 2 million barrels a day.

Ito ang pinakamataas na production cut ng OPEC mula noong March 2020 nang magsimula ang pandemic.

Sa Cotabato City, maagang nagsara ang ilang gas station habang mahaba ang pila sa ilang gas statio para magpa-full tank.

Ganito din ang stiwasyon sa Tacurong, Isulan, Midsayap at sa PALMA area ng North Cotabato.

Local..

HINATULAN NG SANDIGANBAYAN si dating Mayor Datu Sajid Islam Ampatuan ng Shariff Saydona Mustapha, Maguindanao ng 128 taon na pagkabilanggo dahil sa multiple counts of graft and malversation.

Sinabi ng Sandiganbayan First Division na si Ampatuan ay napatunayang “guilty beyond reasonable doubt on four counts of graft and four counts of complex crime of malversation through falsification of public documents.”

Ito, ayon sa Sandiganbayan, ay upang ipalabas na ginamit ang halagang P79 million na pera ng bayan para pambili ng food supplies tulad ng sardinas, brown sugar, at bulad mula sa tatlong magkaibang suppliers gayong wala naman talagang nangyaring transaksyon at pagbili.

Ipinag-utos din ng Sandiganbayan ang perpetual disqualification ni Ampatuan sa pagkandidato sa anumang elective position at magbayad ng P79 million.

Ayon sa kanyang abogado na si Atty. Glenn Nuestro na maghaharap sila ng motion for reconsideration at hihilingin sa anti-graft court na payagang magpiyansa ang kanyang client.

Hindi naman tumutol ang government prosecutors.

-0-

Local…

DALAWA KATAO ang namatay dahil sa COVID-19 related diseases sa Region 12.

Abot naman sa 86 katao ang nagpositibo sa sakit habang 80 mga pasyente ang gumaling.

SA mga bagong kaso, 28 ang mula Sarangani, 15 mula North Cotabato, 21 sa South Cotabato, 15 sa Sultan Kudarat at pito sa Gen. Santos City.

Ang mga nasawi ay taga Gen. Santos at taga Tacurong City.

May 18 bagong kaso naman ang naitala sa BARMM kung saan sampu ay mula Cotabato City at walo mula Maguidnanao.

Sampu ang gumaling at 206 ang nanatiling aktibo o mga nasa isolation facilities ng rehiyon.

-0-

Local…

Mas pinapalaliman na ngayon ng otoridad sa Mlang, North Cotabato ang imbestigasyon kaugnay sa pagpatay sa magtiyahin sa Barangay Tawan-tawan.

Sa update ni Mlang PNP Chief Police Lt. Col Realan Mamon, sinabi nitong mayroon na sila ngayong tinututukang persons of interest sa pagpatay sa mga biktima.

Pero hindi na nito ibinunyag ang iba pang mga detalye upang hindi na makompromiso ang gagawing imbestigasyon.

Tiniyak naman nito na kanilang tututukan ang kasong ito upang mapanagot sa lalong madaling panahon ang mga suspect at mabigyan ng hustisya ang mga biktima.

Isa din sa mga motibo na kanilang tinututukan ay personal grudge base sa mga nakuhang ebidensiya at circumstances sa pangyayari.

Pasalamat din siyang cooperative ang pamilya ng mga biktima na makakatulong sa pagpapabilis ng paglutas ng kaso.

-0-

Tatlong miyembro ng Guerilla Front 53, SRC3, SMRC na nagbalik-loob sa pamahalaan ang inipresenta ng 90th Infantry (Bigkis-Lahi) Battalion sa Lokal na Pamahalaang Bayan ng Matalam, Cotabato noong ika-05 ng Oktubre 2022.

Kasabay sa kanilang pagbabalik-loob sa pamahalaan ay ang pagsuko ng kanilang mga armas kay Hon. Oscar M. Valdevieso, Alkalde ng Matalam, Cotabato. Kabilang dito ang isang (1) M1 Garand Rifle, isang (1) Shotgun, isang Uzi Submachine Gun, isang (1) M79 Grenade Launcher, dalawang (2) Hand Grenades at isang (1) Anti-personnel Mine.

Batay sa rebelasyon ng tatlo, ang naranasang hirap at labis na pangamba sa kaligtasan ng kanilang mga pamilya ang naging dahilan upang magpasya na makipag- ugnayan sa kasundaluhan ng 90th Infantry (Bigkis-Lahi) Battalion, 6ID, PA upang magbalik-loob at makapag-bagong buhay.

Sa pamamagitan ng Enhanced-Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) ng pamahalaaan at sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Matalam, nakatangap ng tulong pinansyal ang tatlong (3) nagbalik-loob na sya namang gamitin nilang panimula ng kanilang bagong buhay sa lipunan.

Nananatiling bukas ang tangapan ng 90th Infantry (Bigkis-Lahi) Battalion sa mga miyembro ng CPP-NPA-NDF na biktima ng maling ideolohiya na nagnanais magbalik-loob sa pamahalaan, magkaroon ng panibagong buhay at ng magandang kinabukasan kapiling ang kanilang pamilya at ng pamayanang kinabibilangan.

-0-

Kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kakaharapin ng security guard matapos makuhanan ng armas habang nasa selebrasyon ng Sinabbadan Festival sa Makilala, North Cotabato.

Kinilala ni Makilala PNP Chief Police Lt. Col Jojet Nicholas ang naaresto na si Joemar Ojano Quiriqui-ol, 31 years old na security guard ng Dole Stanfilco at taga Buena Vida.

Sinabi ni Nicholas, balisa kasi at kahina-hinala ang galaw ng security guard dahilan kung bakit nasita ng security personnel at dito na napag-alamang may dala siyang baril.

Kanyang sinabi na siya ay off duty pero napag-alaman mula sa Detachment Commander ng kanyang pinagtatrabahuan, duty hours pa sana nito nang masita.

Kahapon pormal ng isinampa ang kasong paglabag sa Republic Act 10591 laban sa suspect na ikinustudiya sa Makilala PNP dahil batid naman niyang ipinagbabawal.

Lisensyado naman ang kanyang baril sa agency pero ang pagdadala ng baril sa labas ng compound o AOR kung saan siya nagtatrabaho ay malinaw na paglabag.

-0-

Natanggap na ng mahigit 2,000 na mga mahihirap na senior citizen sa Koronadal city ang kanilang tig 4,600 cash grant mula sa DSWD 12.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. P3,600 sa nasabing halaga ay para sa P300 per month allocation noong 2020 na ngayon lamang naibigay dahil sa COVID-19 pandemic.

Habang ang P1,000 naman ay bahagi ng Targeted Cash Transfer na para naman sa mga mahihirap na pamilya na binigyan ng tig P500 na pinansyal na tulong kada semester.

Ang mga tumanggap ng cash grant ay first batch pa lang sa mahigit 10,0000 na mga senior citizens sa Koronadal.

Ayon kay DSWD 12 Unconditional Cash Transfer o UCT Focal Person Amenoden Baniaga, layon ng programa na matulungan ang mga mahihirap na pamilya na makaagapay sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.

Sinabi naman ni Senior Citizens Focal Person Labinia Bañez na ang mga benepisyaryo ay ibinase sa 2017 data ng Social Pension Program.

Kaya hindi nalakip sa payout ang ilang mga bagong senior citizens.

-0-

Naibigay na ng OWWA 12 sa mga naulila ng OFW na si Marelou Occeña ang self-insurance claim nito na P220,000.

Sa kabila nito ayon kay OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog, wala nang mas mahalaga pa sa buhay ni Occeña na OFW galing Saudi Arabia.

Matatandaan na ang taga Pigcawan,North Cotabato na si Occeña na natagpuang duguan sa Barangay Saravia, Koronadal ay binawian ng buhay sa ospital noong September 26.

Kasama ni Sumalinog na naghatid ng cash grant sa mga naulila ni Occeña ang Public OFW Desk Officer ng Pigcawayan na si Beverly Yu.

Tiniyak ni Sumalinog ang patuloy na suporta ng ahensya sa mga naulila ng nasabing OFW. Samantala 18 pang mga OFW sa region 12 ang nabigyan ng livelihood grant ng OWWA.

Ang mga ito ay benepisyaryo ng Balik Pinas, Balik Hanapbuuhay o BPBH program ng nasabing ahensya.

Ayon kay Sumalinog ang mga BPBH beneficiary ay isinailalim din nila sa skills training para mapalago ang kabuhayan na ipinagkalaoob sa kanila ng pamahalaan.

Layon ng BPBH na mabigyan ng tig P20,000 na puhunan ang mga distressed o displaced OFWs.

-0-

Nagbigay ng ultimatum si South Cotabato Vice Governor Arthur Pinggoy Jr kay OIC Provincial Jail Warden Lory Celeste na resolbahin ang mga problema sa provincial jail.

Ayon kay Pingoy irerekomenda nito kay Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang pagtanggal kay Celeste.

Ito ay kung sakaling mabigo ito na maresolba ang paulit ulit na problema sa iligal na droga, at pagpositibo sa illegal drugs ng mga inmate na isinasailalim sa drug testing.

Dagdag pa ng bise gobernador hanggang ngayon ay nakakapagpuslit pa rin ng cellphone sa nasabing pasilidad ang ilang mga inmate.

Nauna nang ipinahayag ni Celeste na magbibigay ito ng reward sa sinumang makapagtuturo na nagpupuslit ng iligal na droga at iba pang mga kontrabando sa South South cotabato provincial jail.

-0-

Magbibigay ng P30,000 na pabuya si Tampakan, South Cotabato Mayor Leonard Escobillo sa makapagturo ng suspek sa pagpatay sa isang estudyante sa kanilang lugar.

Ayon kay Escobillo bagamat hawak na ng pulisiya ang dalawang mga suspek hindi pa nahuli ang isa nilang kasama.

Isa sa mga suspek ayon kay Escobillo ang tatayong saksi sa krimen.

Umaasa naman ang alkalde na madakip kaagad ang isa pang salarin para hindi na pamarisan pa ang krimen.

Sinabi ni Escobillo na bagama’t may CCTV footage na narekober ang mga pulis kailangan pa rin ng mga saksi para maidiin ang mga salarin.

Voice Clip…Si Tampakan Mayor Leonard Escobillo.

Matatandaan na ang biktimang si Jade Vince Eribal, 21 anyos, estuyante ay dead on arrival sa ospital.

Ito ay matapos pagsasaksakin ng salarin na nakaangkas sa minamaneho nitong motorsiklo sa kanila mismong lugar sa Barangay Poblacion, Tampakan noon Sabado ng gabi.

-0-

Na-accredit na ng PhilHealth 12 ang 95 percent sa target nilang mga KonSulta Providers o KPs sa rehiyon hanggang noong Setyembre.

Ito ay ayon kay PHilHealth 12 KonSulta Technical Working Group Vice Chair Dr. Antoniette Ladio.

Tatlo pa sa 63 target facilities sa rehiyon ang hindi pa nabigyan ng accreditation bilang KonSulta Providers ng PhilHealth.

Isinusulong din ng Accreditation and Quality Assurance Section na ma-accredit bilang KonSulta providers ang mga private clinics and facilities.

Ayon kay Ladio dahil sa pagdami ng mga KPs magkakaroon din ng mas maraming option ang publiko kung saan health facility magpa-register.

Ang bawat mamamayan pati na ang kanilang mga dependent ay binibigyan laya ng Universal Health Care Program na pumili ng KPs.

Ayon naman kay PhilHealth 12 Information Officer Hannah Naanep ang publiko ay maaring magpatala online sa pamamagitan ng www.philhealth.gov.ph o di kaya ay dumulog sa mga PhilHealth Offices o PhilHealth cares sa mga ospital.

Sa ngayon ay patuloy na nakikipagpulong ang KolSulta TWG sa mga KonSulta providers para masulosyunan ang mga problema sa unang taong pagpapatupad ng nasabing programa.

-0-

MILF member, patay sa pamamaril sa Maguindanao

NAKILALA ANG NASAWING biktima na si Thoks Angkupa, 45-anyos, magsasaka, taga Sitio Bagurot, Tuayan Mother, Datu Hoffer, Maguindanao at kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF 118th Base Command.

Sa ulat ng Datu Hoffer PNP na pinamumunuan ni Police Lt. Billy Fontanilla, SINABI NITO NA binabaybay ng biktima ang daan ng Sitio Aliman, Tuayan Mother sakay ng motorsiklo kasama ang kanyang maybahay nang bigla silang pagbabarilin ng dalawang hindi pa kilalang mga suspek kagabi.

Maswerte namang nakaligtas sa pananambang ang kanyang misis.

Sa dibdib tinamaan ang biktima na sanhi ng kanyang pagkasawi habang mabilis namang tumakas ang mga salarin matapos ang pamamaril.

Kinondena naman ng Datu Hoffer PNP ang nasabing insidente at hiniling ang kooperasyon ng publiko na makakatulong upang maresolba ang kaso.

-0-

POSIBLENG pananakot lang ang pagpasabog ng bomba sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Ito ang sinabi ni Datu Odin Sinsuat PNP commander Lt. Colonel Nelson Madiwo sa panayam ng DXMS Radyo Bida.

Aniya, hanggang ngayon ay inaalam nila kung sino ang nasa likod ng pagsabog at posible aniyang pananakot lamang ito dahil nangyari ito sa hindi mataong lugar.

Sinabi rin si Colonel Madiwo na wala itong kaugnayan sa mga nakalipas na insidente ng pamamaril at tension sa bayan.

Samantala, naka full alert ngayon ang PNP at Army upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente ng Datu Odin Sinsuat.

-0-