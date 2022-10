NDBC BIDA BALITA (Oct 14, 2022)

NEWSCAST HEADLINES

1 14 NA TAGA KIDAPAWAN, nagpositibo sa COVID-19; BILANG ng mga bagong nagkakasakit nito, patuloy na tumataas

2 HIGIT 100 na mga motor, tricycle, na-impound sa Oplan Lambat Bitag ng PNP sa Pikit, karamihan walang registration documents

3 KALABAW na apat ang paa at isang ulo sa Alamada, North Cotabato, hindi abnormal ayon sa isang veterinary doctor

4 HUMAN Settlements and Urban Development Region 12 official, nagbabala laban sa homelots at housing for sale

5 SA SOUTH COTABATO, Voters registration, gagawin uli ng Comelec ngayong postponed na ang Barangay at SK elections

6 Cebu Pacific, magbubukas ng Cotabato-Zamboanga-Tawi-Tawi flights

AT NGAYON SA DETALYE NG MGA BALITA

SIMULA SA NOV. 7, MAGKAKAROON na ng regional flights ang Cebu Pacific mula Cotabato airport patungong Zamboanga at Tawi-Tawi.

Tatlong beses kada llinggo ang biyahe ng Cebu Pacific sa mga sumusunod na lugar.

Zamboanga to Cotabato

Zamboanga to Tawi Tawi

TawiTawi to Zamboanga

Tawi Tawi to Cotabato

Cotabato to TawiTawi

Cotabato to Zamboanga

Kapag natuloy, maituturing na ang BARMM at Western Mindanao ay emerging tourist destination ng national at international tourists.

Sa dagdag na detalye, bisitahin ang Cebupacific.com website.

-0-

LABING APAT katao na taga Kidapawan City ang nagpositibo sa COVID-19 at kabilang ito sa 105 na bagong pasyente sa buong Soccsksargen region.

May 58 pasyente ang gumaling at walang iniulat na namatay kahapon, batay sa DOH bulletin.

Pinakamarami sa bagong kaso ay mula Gen. Santos City na may 18.

SA BARMM, walo ang bagong nahawaan ng virus. Limang taga Cotabato City at tatlong taga Maguidnanao ang mga ito.

Walo ang gumaling at walang iniulat na nasawi.

-0-

Magingat para hindi mauwi sa wala ang investment.

Ito ang paalala sa mga mamamayan ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD 12 Housing and Real Estate Development Regulation Division Chief Jayharie Mantil.

Ayon kay Mantil may mga mamamayan kasing nagrereklamo sa kanila at humihingi ng tulong para sa refund ng ibinayad sa mga biniling lupain.

Payo pa ni Mantil sa publiko huwag maniwala sa murang bentahan ng mga raw lots na nakapost sa social media na madalas ay iligal.

Ipinahayag din nito na kadalasan nakakausap din ng mga nais bumili ng lupa ang mga agents na walang certificate of registration and license to sell o CRLS na nanghihingi pa ng advance payment.

Ayon kay Mantil para maresolba ang nasabing problema at mahabol ang mga scammer na nagbebenta ng mga raw lots o iligal na mga subdivision magtatag ng Anti-illegal Real Estate Practices Inter-agency Task force ang DHSUD 12.

-0-

Ipatutupad ng provincial government ng South Cotabato ang capacity building course para sa mga civil society organizations, peoples organization, at non-government organizations na kasama sa pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno.

Ayon kay DILG 12 Regional Director Josephine Leysa ang South Cotabato ang unang local government unit sa rehiyon at maging sa buong bansa na magpapatupad ng CSO Academy for SOCCKSARGEN.

Ayon kay Leysa ang CSO Academy ay isang training school na maaring gawin sa iba’t ibang lugar at magtuturo ng capacity building courses para mapaigting ang kaalaman at kapasidad ng mga CSO leaders at organization.

Kasama ng DILG 12 sa pagtataguyod sa programa ang Department of Budget and Management o DBM 12 at non-government organizations na the Association of Foundations at Mahintana Foundation Inc. o MFI.

Ayon kay MFI Executive Director Liza Hora, sinimulan na ng provincial government ng South Cotabato ang selection process para sa unang batch ng mga trainees.

-0-

Makalipas ng dalawang taon na wala nito dahil sa COVID-19 pandemic ibinida ng 48 food and non-food micro, small and medium enterprises sa South Cotabato ang kanilang mga produkto sa “Bugal Trade Fair sa Negosyo Festival” ng Koronadal City.

Ayon kay DTI 12 OIC Regional Director Flora Gabunales ang nasabing trade fair ay para lamang sa mga MSMEs na sumailalim sa business and product development interventions ng DTI.

Layon nito ayon kay Gabunales na matiyak na handa ang mga maliliit na negosyante sa pag-market ng kanilang mga produkto.

Ang sampung araw na trade fair sa Rizal Park ng Koronadal ay magtatagal hanggang bukas.

-0-

Magsasagawa muli ng registration of voters ang Comelec.

Ito ang sinabi ni South Cotabato provincial election supervisor Atty. Jay Gerada matapos katigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaliban sa Barangay at SK Election.

Ayon kay Gerada may direktiba na ang Comelec central office sa pagbubukas muli ng voters registration.

Sa ngayon ayon kay Gerada ay hinihintay na lamang nila ang en banc resolution para sa resumption ng registration of voters.

Ayon kay Gerada bukas pa rin ang voters registgration sa mga new voters, reactivation at correction ng mga datus.

Sa ngayon ayon kay Gerada ang South Cotabato ay maryoong mahigit 600,000 na registered voters.

-0-

Nakinabang sa Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo o 4Ks Program ng Department of Agriculture 12 ang grupo ng mga Lumad Farmers sa Maasim, Sarangani Province.

Ang DA 12 ay nagbigay ng 38 bags ng open pollinated variety o OPV white corn seeds, hoes, at abaca stripping machine sa Tubak Lumad Farmers Association sa Barangay Lumasal.

Ang mga ito ay nagkakahalaga ng mahigit P120,000.

Ang nasabing equipment ay malaking tulong sa corn at abaca fiber production ng nasabing farmer association.

Ang 4ks ng DA 12 ay nagbigay din ng livestock at poultry animals at nakapagsagawa ng training para madagdagan ang kaalaman ng mga benepisyaryong IP farmers.

Layon ng nasabing programa na maiangat ang kabuhayan ng mga Indigenous Cultural Communities sa mga liblib na lugar sa bansa.

-0-

Hindi pinipilit dahil boluntaryo lang ang pagbibigay sa pangkain ng personnel ng Department of Social Welfare and Development Office.

Ito ang nilinaw at pahayag ni Magpet Senior Citizen Federation President Ruby Quiño matapos makatanggap reklamo ang himpilan.

Anya bago ito ipinatupad ay dumaan ito sa kanilang pagpupulong bilang konsiderasyon sa mga personahe ng DSWD na pumupunta sa bawat barangay sa halip na sa Municipal Gymnasium lamang ng Barangay Poblacion gayung mas gastos sa pamasahe.

Sa 50 pesos, 30 pesos dito para sa pagkain habang 20 pesos ay bayad sa pagrenta ng sasakyan.

Hindi deduction ang tawag dahil boluntaryo lamang ang pagbibigay dahil “kinasing-kasing ang paghatag”

-0-

Rare case kung maikonsidera pero maaring hindi na magtatagal ang buhay ng twin carabao na iisa ang ulo pero walo ang paa at mayroong apat na tenga na ipinanganak sa Alamada, North Cotabato.

Ang paliwanag ni Kidapawan City Veterinarian Dr. Eugene Gornez, sa development ng hayop maaring naduplicate o nagkaroon ng genetic mutation pero hindi pa siya fully develop.

Anya, kadalasan anya itong nangyayari sa mga dairy cattle na may highly nutrious food intake sa kanilang breeding time.

Ang conjoint twin ay kadalasang hindi nagtatagal ang buhay dahil sa pagbahagi ng vital organs kumpara sa normal twin na may sariling vital organs dahilan kung bakit sila ay nakakapagsurvive.

-0-

Bilang bahagi ng kampanya kontra kriminalidad, sinimulan na ng Pikit PNP sa pangunguna ng bagong OIC- Chief of Police na si PNP Chief Police Lt. Col John Miridel Calinga ang oplan lambat bitag sasakyan sa bayan kahapon.

Kahapon, higit isang daan na mga motorsiklo at limampung mga tricycle ang na-impound ng Pikit PNP dahil sa ibat-ibang paglabag.

Ang isinagawang intensified police operation ay katuwang ang iba pang police augmented police units laban sa mga motorsiklo at tricycle maging ng iba pang sasakyan na kulang ang dalawang dokumento.

Sinabi ni Pikit town chief of police Lt.Col. John Miridel Calinga na karamihan sa mga nakumpiska ay walang mga plaka, walang OR/CR at iba pa.

Isinagawa ang operasyon sa national highway ng bayan at iba pang mga katabing urban barangays.

-0-

May person of interest na ngayon ang Tulunan PNP na responsable sa hold-up incident sa convenience store kahapon sa Barangay Sibsib, Tulunan North Cotabato alas 2:30 ng hapon.

Sa report ng PNP, ang may-ari ay ng tindahan ay si Bhea Vanessa Carumba habang damay din ang nasa loob na mga costumer.

Sa isinagawang imbestigasyon, hindi bababa sa anim na armed suspect ang pumasok sa tindahan at biglang nagdeklara ng “hold-up” at tinangay ang kita na abot sa 10,000 at iba pang mahalagang gamit ng mga biktima.

Ang isa sa mga suspect ay tinangay rin ang nakaparadang Honda Motorcycle na pagmamay-ari ni Joseph Jev Bedaño sa labas ng nasabing tindahan.

-0-

DAHIL sa mas pinalakas na kampanya ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO BAR laban sa lahat ng uri ng kriminalidad, abot sa 56 law breakers ang kanilang nadakip.

Sa weekly report ng PRO BAR, sinabi ni Police Regional Directgor Brig. Gen. John Guyguyon na kabilang sa kanilang naaresto ang 26 na mga drug personalities na nakunan ng P67,000 halaga ng shabu.

Sa mas pinalakas na man-hunt operation ng PNP laban sa mga wanted persons, sampu ang kanilang naaresto.

Tuloy-tuloy din ang kampanya ng PNP laban sa loose firearms. Apat ng mga di lisensyadong baril ang nakumpiska.

Sa kampanya laban sa anti-smuggling, nakakumpiska ang PNP ng 187 na kahon ng sigarilyo na abot sa P2.3 million ang halaga.

-0-

BARMM, namigay ng farm equipment sa mga magsasaka

Ito ay bilang bahagi ng pagsisikap ng MAFAR BARMM na maitaas ang produksyon at mapagbuti ang kabuhayan ng mga magsasaka sa buong rehiyon ng Bangsamoro, natanggap

Pinangunahan mismo ito ni MAFAR-BARMM Minister Mohammad Yacob ang seremonya na ginanap sa BARMMIARC Compound sa Simuay, Sultan Kudarat Maguindanao kahapon.

Kabilang sa mga naipamigay sa mga magsasaka ng Maguindanao, Lanao del Sur at Special Geographic Areas ang Floating tillers, rice transplanters, hand tractors, rice thresher, corn sheller at corn mills.

Ang proyektong ito ay pinondohan sa ilalim ng Gen. appropariatiosn act for Bangsamoro 2021.

Malaki naman ang pasasalamat ng mga magsasaka na nakabenepisyo sa programa.

-0-