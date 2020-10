NDBC BIDA BALITA (Oct 23, 2020)

HEADLINES:

1. DOH 12, nakapagtala ng 59 na bagong kaso ng COVID-19.

2. Pulis, dalawang security guard at dalawang iba pa, patay sa pamamaril sa magkahiwalay na lugar sa North Cotabato kahapon

3. Provincial jail ng South Cototabato COVID-Free pa rin ayon sa OIC Provincial Jail Warden.

5. Quarantine violators sa Kidapawan, dumarami.

'ANG DETALYE NG MGA BALITA…

Local…

Nakapagtala ng 59 na mga bagong Covid 19 patients ang Department of Health sa region 12 hanggang kagabi.

Dahil dito abot na sa 2,298 ang total COVID 19 positive sa rehiyon.

Sa mga bagong kaso, 29 ang taga Gen. Santos City, 11 Cotabato City, 10 South Cotabato, 5 North Cotabato, 2 Sarangani at 1 Sultan Kudarat.

Umaabot na sa 1,587 ang bilang ng Covid 19 recoveries sa SOCCKSARGEN region matapos nadagdagan pa ng 39 na mga pasyente ang gumaling.

Sa naturang bilang, 23 ang mula sa Gen. Santos City, 7 sa Cotabato City, 5 South Cotabato, 3 Sarangani at 1 sa North Cotabato.

Isang 61 anyos na babae na taga Aleosan at 40 anyos na babae na taga koronadal ang nadagdagan sa mga pasyenteng nasawi kung kayag abot na sa 66 ang mga binawian ng buhay sa rihiyon.

Inaresto ng mga otoridad ang isang babae sa drug buy-bust operation ng Police Station 3 sa Governor Gutierrez Avenue, Barangay Rosary Heights 9 Cotabato City.

Kinilala ni City Police Station 3 Commander Police Major Theng Bacal, ang suspek na si Norhaya Normaya Monadin, 30 years old, single, walang asawa at taga Barangay RH 6, sa lungsod.

Sa report mula sa PNP nakabili ng isang sachet ng shabu ang isang police asset na nagpanggap na buyer mula sa suspek dahilan ng kanyang pagkaka-aresto.

Inihayag naman ni Police Major Bacal na nag dalawang isip sila na dakpin ang suspek dahil bitbit nito ang kanyang dalawang anak ng isinagawa ang operasyon.

Inamin naman ng suspek na nagbebenta ito ng iligal na droga dahil umano sa kahirapan.

Nakatakda namang iturn over sa DSWD ang dalawang mga anak ng suspek dahil wala na umanong asawa at ibang pang kamag anak na mag kukupkop sa mga bata.

Kalaboso na ngayun ang suspek sa custudial facility ng Police Station 3 at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Bangkay ng pulis na nawala sa kasagsagan ng kotrobersya sa Pulis Paluwagan Movement investment scam, ipahahanap ng tyuhin na si Atty. Remegio Rojas at kanilang mga kaanak sa PNP 12 Regional Headquarters sa General Santos City

Naghihintay na lamang ngayon ng search warrant ng korte ang mga kaanak ni Police Officer I Christine Joy Rojas para hanapin ang bangkay nito sa compound ng Police Regional Office 12 sa General Santos City. Ipinahayag ito sa Radyo bida ng tyuhin ng nawawalang pulis na si Atty., Remegio Rojas.

Ayon kay Atty. Rojas, maaring hindi nakalabas at inilibing lamang sa compound ng PNP 12 regional headquarters ang kanyang pamangkin. Dinagdag din ni Atty. Rojas na mayroon umano siyang recorded conversation ng paguusap nina Christine Joy at ni dating PNP 12 Regional Director Police Brigadier General Eliseo Rasco.

Ayon kay Roxas maririnig sa recorded na paguusap ng dalawa na inuutusan umano ni Rasco si POI Rojas na ituro na mastermind sa Police Paluwagan Movement o PPM si Colonel Manuel Lukban. Pero ayon kay Atty. Rojas walang sinabi ang pamangkin kaya sinabihan umano ito ni Rasco na tatangalin sa serbisyo o ipapapatay. Sinabi ni Rojas na hiniling din nila ang paglipat sa ibang lugar ng mga sangkot na personalidad habang iniimbistigahan pa ang kaso ng pagkawala ng kanyang pamangkin.

Matatandaan na si POI Christine Joy Rojas ay nawawala simula pa noong March 2019 kung kelan pumutok ang kontrobersyal na PPM investment scam na kinasngkutan umano ng ilang matataas na opisyal ng PNP sa region 12. Sinusubukan pa ng Radyo Bida na makuha ang panig ng PNP 12 sa nasabing usapin.

Wi-fi services na libre sa publiko ilalagay ng Department of Information and Communications Technology sa 83 priority sites sa South Cotabato

Magkakaroon na ng libreng wi-fi services ang walumput tatlong mga prayoridad na lugar sa South Cotabato. Ang mga ito ay natukoy sa ikalawang bugso ng pagpapatupad ng “Free Wi-Fi for all Program” ng Department of Information and Communications Technology o DICT . Ito ay sa pakikipatulungan naman ng nasabing ahensya sa United Nations Development Programme o UNDP.

Ayon kay UNDP Institutional Development Officer Pam Galenzoga sa 83 na mga priority site sa South Cotabato, 60 sa mga ito ay nasa mga tanggapan ng local government unit. Kinumpirna ni Galenzoga na ang bayan ng Banga at Koronadal ay magkakaroon ng tig pitong wi-fi access , walo sa Lake Sebu, sampu sa Norala; tatlo sa Sto. Niñ0, apat sa Surallah, labindalawa sa Tboli, 14 sa Tampakan , anim sa Tantangan at dalawa sa Tupi. Ipinahayag ni Galenzoga na sa region 12 target nilang malagyan ng libreng wi-fi access ang 344 na mga site sa limang mga local government unit.

Maliban sa South Cotabato kabilang din sa mga priority sites para sa libreng wi-fi access ang 116 na mga lugar sa North Cotabato, 70 sa Sarangani Province, 65 sa Sultan Kudarat, at sampu sa General Santos City. Paliwanag ni Galenzoga, napili para maging priority site sa libreng wi-fi ang mga LGU na may pinakamataas na poverty incidence.

Nanantili pa ring ligtas sa COVID-19 ang South Cotabato Rehabilitation and Detention Center na mas kilalang Provincial Jail.

Ipinahayag ito ni OIC Provincial Jail Warden Felicito Gumapac. Ayon kay Gumapac, nagkapagsagwa na ng disinfection at sanitation activities ang provincial disaster risk reduction and management office sa provincial jail. Layon nito na matiyak ang kaligtasan ng mga inmate sa nasabing pasilidad. Sinabi din ni Gumapac na mariin ipinatutupad sa provincial jail ang minimum health protocol.

Kalakip sa mga ito ang pagsailalim sa 14-day quarantine sa mga bagong dating na inmate. Ayon kay Gumapac, bawal din ngayoon ang mga bisita sa provincial jail. Dinagdag din nito na ang mga pagkain at pera na bigay ng mga kaanak ng mga inmate ay sa gate na lamang muna tinatanggap ng mga jail guard. Sinabi ni Gumapac na sa ngayon ang provincial jail ng South Cotabato ay mayroong 1,540 inmates; 1,454 sa mga ito ay mga lalaki at 86 naman ay mga babae.

Kinumpirma din ni Gumapac na mahigit walong daan sa mga nakapiit sa provincial jail ay sangkot sa iligal na droga.

Pagtugis sa motorcycle-riding criminals paiigtingin ng PNP Highway Patrol Group 12 sa pamamagitan ng pagsasanay ng dagdag na “motocycle cops” sa rehiyon.

Nakikipagugnayan na ang pamunuan ng Highway Patrol Group o HPG 12 sa Police Regional Office 12 para sa gagawin nilang pagsasanay ng mas maraming mga “motorcycle cops.” Sinabi ito ni HPG 12 Deputy Chief Major Roel Villarin. Ayon kay Villarin, layon nito na mapaigting pa ang pagtugis sa mga kriminal na gumagamit ng motorsiklo. Ipinaliwanag ni Villarin na sa ngayon kasi ay kulang ang “motorcycle cops” sa kada police station para maitalaga sa mga strategic na lugar.

Ipinahayag ni Villarin na isinusulong kasi ngayon ng HPG 12 ang paglalagay ng motorcycle cops sa mga pampublikong lugar. Ito ayon kay Villarin ay bilang pagtalima na rin sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang lingo na pagpapaigting ng pagtugis sa mga motorcycle-riding criminals. Ayon kay Villarin ang HPG 12 ay magbibigay ng apatnaput limang araw na tactical skills course sa pagamit ng motorsiklo sa mga patrol team ng local police stations at iba pang support unit ng PNP.

Kalakip sa pagaaralan ng mga sasanaying “motorcycle cops” ang riding safety, basic maneuver, firearms handling habang naka-motorsiklo at iba pang kahalintulad na kasanayan. Pero ayon ay Villarin habang wala pang training, ang ginagawa muna ngayon ng HPG 12 ay ang pagtalaga ng dagdag na personnel sa mga crime prone area sa rehiyon.

Hiniling ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng kanilang Agribusiness and Marketing Division o AMAD ang tulong ng iba pang ahensya ng pamahalaan.

Ito ay upang matiyak ang tuloy tuloy na pagbili ng National Food Authority o NFA ng mga produktong palay ng mga magsasaka. Napagusapan ito sa virtual meeting na pinangunahan ni DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen kasama ang mga kinatawan ng iba pang ahensya ng gobyerno.

Sa kanilang virtual meeting hinikayat nina DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen at NFA 12 Regional Director Miguel Tecson ang mga ahensya ng gobyerno na bumili ng bigas sa mga bodega ng NFA. Ang mga ahensyang ito ay ang Bureau of Jail Management and Penology , PNP, Department of Social Welfare and Development 12, Department of the Interior and Local Government, Government Service Insurance System, Philippine Army at Provincial Government of Cotabato province.

Tiniyak din ni Mangelen sa virtual meeting na solusyon sa mga problema sa sektor ng agrikultura ang mga programa at proyekto na ipinatutupad ngayon ng DA 12.

Pulis, dalawang security guard at dalawang iba pa patay sa pamamaril sa magkahiwalay na mga lugar sa North Cotabato

NORTH COTABATO- Nauwi sa palitan ng putok ang dapat sana’y pagsisilbi lang ng warrant of arrest ng Arakan PNP laban sa isang suspek sa Sitio Pine Tree, Brgy Libertad, Arakan, Cotabato, mag-aalas otso ng umaga kahapon.

Kinilala ni Arakan PNP Chief Police Captain Gaspar Maguiwe ang nasawing biktima na si Police Senior Master Sergeant Rofel Manuel, 41-anyos, may asawa, na residente ng Brgy New Cebu, President Roxas.

Habang kinilala naman ang suspek na si Arnold Maligatong, 40-anyos, may asawa , dating sundalo, isang security guard at residente ng nabanggit na lugar.

Ayon sa ulat ng PNP, natunugan ng suspek na si Maligatong ang paparating na mga pulis dahilan para bumunot ito ng baril at nagpaputok.

Sinubukan pa umanong pakiusapan ni Manuel ang suspek na kusa nalang itong sumuko pero nagmatigas si Maligatong at nagpaputok ng kanyang baril dahilan para tamaan ang nasabing pulis.

Nagawa pa umanong gumanti ni Manuel laban sa suspek bago ito binawian ng buhay, dahilan din para tamaan ang suspek at napatay.

Nadala pa ang dalawa sa pagamutan pero idineklara itong dead-on-arrival ng doktor.

Si Maligatong ay may standing warrant of arrest dahil sa kasong murder.

Narekober sa crime scene ang sampung mga basyo ng caliber 45 pistol.

Samantala, patay naman ang isang security guard matapos pagbabarilin sa Purok Everlasting, Brgy Sta.Maria, Matalam, Cotabato, alas otso kamakalawa ng gabi.

Kinilala ang biktima na si Arthur Masanit, 42-anyos na residente ng Purok Talisay, Dalapitan, Matalam.

Sa ulat ng Matalam PNP, nilapitan ng biktima ang suspek na kunwaring nag-aayos ng motorsiklo at dito na ito pinagbabaril, na nagresulta sa kanyang agarang kamatayan.

Agad namang tumakas ang salarin sa di malamang direksyon habang narekober sa crime scene ang limang basyo ng caliber 45 pistol.

Samantala, sa Makilala, Cotabato patay rin ang isang Butsoy Nioda, habang ito’y nasa waiting shed sa national highway ng bayan.

Pinakahuling naitalang kaso naman ng pamamaril na naitala sa lalawigan ay naitala muli sa bayan ng Arakan, kung saan patay kagabi ang isang Roland Allamillo, residente ng Brgy Malibutuan sa nabanggit na bayan.

Ayon sa ulat katatapos lang mag video-k ng biktima at habang ito’y natutulog sa bahay ng kanyang kakilala nang ito’y pasukin at barilin ng malapitan ng gunman.

Nanatili pa rin ngayon sa mga evacuation center ang nasa 18, 497 na mga pamilya na lubos na naapektuhan ng baha sa Cotabato Province dahil sa patuloy na nararanasang pag-ulan sa ibat-ibang bahagi ng Central Mindanao.

Pinaka-apektado dito ang bayan ng Pikit, Kabacan, Makilala, Matalam at sa bayan ng Antipas batay sa report ng bawat Local Disaster Risk Reduction and Management Office.

Nagbabala naman si Provincial Disaster Risk Reduction Management (PDRRM) Officer Mercy Foronda sa patuloy na pag-ulan hanggang matapos ang taon kung kaya’t pinayuhan ang publiko na maging maingat at mapagmatayag sa lahat ng pagkakataon.

Paliwanag ng PDRRM na ang naranasang mga pagbaha ay bunsod ng low pressure area, localized thunder storms, at pagpasok ng bagyong Ofel at Pepito nitong nakalipas na linggo.

Sa ngayon, nakapaghatid na ng tulong ang bawat LGU sa nasabing mga apektadong pamilya habang patuloy naman ang isinasagawang rapid assessment ng PDRRM personnel sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng mga pagbaha.

local.

Simula ng ipinatupad ang quarantine protocols dahil sa COVID-19, umabot na sa walong daan na mga violator ang naitala ng PNP sa Kidapawan City base sa ordinance No. 20-1318. Sa datus ng PNP, ang mga paglabag ay kinabibilangan ng hindi pagsusuot ng facemask at face shield, hindi pagsunod sa 1-meter physical distancing at paglabas ng lampas sa itinakdang curfew hours.

Sa nasabing bilang, 107 dito ang nahuli noong buwan ng hulyo, 272 para sa Agosto, 341 noong Setyembre habang 89 naman ngayong buwan. Nabigyan ng citation ticket ng mga otoridad ang mga nahuli at pinagbabayad ng 500 pesos bilang first offense, 1,000 pesos sa second offense habang 2,000 pesos naman para sa third offense.

Samantala, sinabi sa Radyo BIDA ni Janice Garcia na siyang Compliance Monitoring team head na may iilan pa ring mga establisyemento sa lungsod na lumalabag sa minimum health protocol tulad ng hindi pagsunod sa 50 percent capacity, paglalagay ng foothbath, hand sanitizer at iba pa.

Pero matapos naman anyang mapadalhan ng warning notice ay nacomply nila ang mga kinakailangan upang hindi maipasara ang kanilang mga establisyemento sa sandling hindi susunod sa panuntunan sa ilang pagkakataon.

NARITO ang mga balitang mula sa Tingog Mindanao Radio Alliance o TIMRA

Mahigpit paring ipinagbawal sa buong Isla ng Camiguin ang pagtanggap ng mga turista lokal man o banyaga sa kabila na nasa modified general community quarantine na ang probinsya.

Sinabi ni PDRRMO Head Jejomar Bollozos, naiintindihan naman umano ng mga nagmamay-ari ng tourist spot sa kanilang lugar ang desisyon ng LGU dahil mas prayoridad nila ang kanilang kaligsan laban sa COVID-19.

Aniya, tanging mga residente lamang sa lugar ang pinahihintulutang makapasok.

Maalalang sa kahalintulad na buwan noong nakaraang taong ay dinarayo na ang isla dahil maliban sa mga magagandang pasyahan, ginugunita din nila ang Lanzones Festival.

SA DAVAO CITY – Pinagbawalan na ng lokal na pamahalaan ng Lungsod ang mga government at private offices, restaurants, business establishments, home associations, community organizations, barkadahan, tropa, mga simbahan at iba pang kahalintulad na mga grupo, associations at mga organizations sa pagsasagawa ng trick-or-treat at iban pang mga Halloween events ngayong taon.

Maliban nito, mahigpit ring pinagbabawal ng Davao City LGU ang pagsasawaga ng mga christmas parties at iba pang mga holiday celebrations sa lungsod ng Dabaw.

SA DAVAO OCCIDENTAL-Niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang lalawigan ng Davao Occidental.

Ayon sa Phivolcs, naitala ang pagyanig sa 47 kilometers southeast ng bayan ng Don Marcelino, alas-4:10 madaling araw ng Biyernes (October 23).

May lalim na 139 kilometers at tectonic ang origin ng pagyanig. Wala namang naitalang pagkasira ng mga ari-arian, intensities at aftershocks bunsod ng pagyanig.

SUMAINYO ang mga balitang mula sa Tingog Mindanao Radio Alliance o TIMRA