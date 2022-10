NDBC BIDA BALITA (Oct 27, 2022)

HEADLINES

1 DALAWANG TAGA Midsayap, isang taga Tulunan at isa pa mula Tboli, namatay dahil sa COVID-19 complications

2 TOYOTA VIOS, ninakaw sa Davao, narecover sa Lanao

3 GURO, naaresto dahil sa higit 22 kaso ng estafa sa Kidapawan City

4 BABAENG BARANGAY Health Worker, patay matapos barilin habang nasa loob ng kanyang tindahan sa Kabacan, North Cotabato

5 HIGHWAY Patrol Group sa South Cotabato, nagpaliwanag bakit may checkpoint sila sa barangay at provincial roads

6 DTI South Cotabato, nagbabala sa mga kawani nananghihingi o tatanggap ng suhol

DALAWANG TAGA Midsayap, North Cotabato, isang taga Tboli, South Cotabato at isang taga Tulunan ang nasawi kahapon dahil sa COVID-19 related complications.

Kahapon din, naitala ng Dept of health sa Soccksargen region ang 70 katao na bagong nagkaroon ng COVID-19 virus.

Pinakamarami sa bagong kaso ay taga South Cotabato na abot sa 29, sumunod ang North Cotabato na nakapagtala ng 22 at walo sa Gen. Santos City.

SA BARMM, isa lang ang bagong nagpositibo sa COVID-19 sa rehiyon at ito ay taga Cotabato City.

May 22 ang gumaling at 181 ang nanatili sa isolation facilities o ospital.

LASING at nag-amok na senior citizen, patay nang mabaril ng pulis sa Aleosan, North Cotabato

NANGYARI ANG PAGBARIL SA 63-anyos na padre de pamilya matapos na siya ay mag-amok sa Sitio Bato, Brgy. San Mateo, Aleosan, North Cotabato.

Kinilala ni Aleosan town chief Police Major Jennefer Amotan ang nasawing senior citizen na si Warlito Capio na residente ng nasabing lugar.

Ayon kay Amotan, mismong ang anak ng suspek ang nagsumbong sa PNP na nag-aamok ito habang dala-dala ang bolo at tinangkang patayin ang kanyang ina.

Sinubukan pang awatin ng mga pulis ang suspek ngunit imbes na sumuko ay nagmatigas ito at pinagtataga pa ang isang pulis na umawat sa kanya kaya siya ay nabaril.

Tinamaan sa dibdib si Capio at dinala ng mga police sa ospital ngunit binawian din ito ng buhay.

HULI ANG ISANG Jaime Baria Olarte na nagmamaneho ng pinaniniwalaang nakaw na kotseng Toyota Vios sa Kapatagan, Lanao del Sur.

Sinabi ni Kapatagan town police chief Lt. Chervil Ferenal na nakatanggap sila ng carnapping alert mula sa Regional Highway Patrol Unit ng PNP-BAR hinggil sa kotse na ninakaw sa Davao City.

Ang kulay itim na Vios ay may license plate na LAH 7231 ay minamaneho ni Jaime Baria Olarte na taga Legazpi City nang maharang ng mga police sa Barangay Daguan, Kapatagan, Lanao del Sur alas 9 umaga araw ng Mierkules.

Ayon kay Lanao del Sur police director Colonel Jibin Bongcayao ang dark brown na kotse ay naka-rehistro sa pangalan ng isang Susan Montero na taga Ecoland Subdivision, Davao City.

Nakaimpound sa municipal police station ang kotse habang si Olarte ay nasa police custodial facility.

TRAFFIC ENFORCER ng Northern Kabuntalan, Maguindanao, naaresto ng PDEA sa drug buy bust operation.

ANG NAARESTONG suspected drug peddler ay nakilalang si Loben Agpalo, 34 na taong gulang at miembro ng Traffic Management Unit ng LGU Northern Kabuntalan, Maguindanao.

Naglunsad ng drug buy bust operation ang pinagsamang pwersa ng PDEA-Maguindanao, PNP, Highway Patrol Group at NBI BARMM Barangay Gayonga, Northern Kabuntalan, kahapon matapos makumpirma na si Agpalo ay nagbebenta ng shabu.

Sinabi ni PDEA BARMM regional director Rogelito Daculla na isang buwan ding isinailalim sa surveillance ang suspek bago tuluyang nadakip matapos magbenta ng shabu sa mga non-uniformed police officer.

Nakuha sa kanya ang apat na sachets ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng higit P40,000.

Nakakulong na ngayon si Agpalo sa PDEA BARMM custodial facility at inihahanda ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanya.

MAINIT at masayang tinanggap ng BARMM finance officials ang bagong kinatawan o representante ng Japan International Cooperation Agency (JICA) sa rehiyon.

Ito kasabay ng pagbuo muli ng partnership commitment ng JICA at BARMM Ministry of Budget, Finance and Management o MFBM.

Sinabi ni MFBM Minister Ubaida Pacasem na nagagalak siya sa walang humpay na pagtulong ng JICA sa BARMM financial management.

Pinasalamatan ni Pacasem si Mr. Yo Ebisawa, outgoing JICA represenetrative for BARMM sa tulong nito sa paagpapalakas ng public financial management sa rehiyon.

Mainit na pagtanggap naman ang bigay ng MBFM sa kapalit ni Mr. Ebisawa na si Ide Soichiro.

Kilala ang Japan bilang isa sa nangungunang international partner ng BARMM sa pagsusulong kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon.

Higit 100 Bangsamoro scholars, nakatanggap ng cash assistance mula sa Ministry of Science and Technology.

ANG MGA NAKATANGGAP ng financial aid ay science education grantees sa ilalim ng Bangsamoro Assistance for Science Education o BASE Program at BASE Merit grantees mula SA Maguindanao, Special Geographic Area sa North Cotabato, at Cotabato City.

Isinagawa ang pamamahagi ng allowance sa Shariff Kabunsuan Cultural Complex sa BARMM compound kung saan pinangunahan ito nina Bangsamoro Chief Minister Ahod Ebrahim, Senior Minister Abdulraof Macacua, Science and Technology Minister Aida Silongan, Education Minister Mohagher Iqbal, Grand Mufti Sheik Abu Huraira Udasan, MOST employees at mga magulang ng scholars.

Ang BASE scholars ay tumanggap ng P80,000 bawat isa habang ang BASE-Merit grantees ay nakatanggap ng P200,000 each para sa buong school year.

Sinabi ni Minister Silongan na layunin ng scholarship program na mas mapalakas pa ang siyensya at teknolohiya sa BARMM.

Nakatakda namang tumanggap ng kaparehong assistance ngayong buwan ang mga scholars mula sa Lanao del Sur, Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi.

Ang BASE Program ay isang scholarship program ng MOST BARMM sa ilalim ng Science Education, Grants and Scholarship Section. Beneficiary nito ang mga mag-aaral na kumukuha ng Science, Technology, Engineering, and Mathematics o STEM courses sa kahit saang state university and colleges sa rehiyon.

Highway Patrol Group ng PNP South Cotabato dumepensa sa paglalagay ng mga checkpoint sa mga provincial at barangay roads

Tungkulin ng Highway Patrol Group o HPG ng PNP na bantayan hindi lamang mga national highway kungdi maging ang mga provincial at barangay road.

Ito ay ayon kay HPG South Cotabato Chief Police Executive Master Sergeant Juanito Paparon Jr.

Paliwanag ni Paparon bilang anti-carnapping unit ng PNP kailangan ng HPG na bantayan ang mga dinadaanan ng mga carnapper.

Ipinunto din nito na bilang mga police tungkulin din ng HPG na hulihin ang mga nagdadala ng iligal na armas at droga.

Sinabi ito na Paparon matapos ireklamo ng ilang mga mamamayan ang pagbabantay ng HPG sa mga provincial at barangay road ng lalawigan.

Ayon kay Paparon ginawa nila ito kasunod ng mga insidente ng nakawan ng motorsiklo sa ilang mga lugar sa South Cotabato noong nakaraang lingo.

Wala nang second chance.

Ito ang babala ni Department of Trade and Industry o DTI South Cotabato Provincial Director Rectoniel Regionio sa mga kawani nilang mapapatunayang tumatanggap ng bribe money.

Paalala pa nito sa mga empleyado ng ahensya malalagay sa panganib ang kanilang mga sarili at trabaho kapag tumanggap ng suhol.

Aminado naman si DTI 12 Consumer Welfare Division Chief Mary Ann Morales na may mga negosyante na talagang nagtatangkang manuhol sa mga kawani ng DTI na nagiinspeksyon sa kanilang mga establismento.

Pero binigyan diin nito na nakadepende na sa mga empleyado kung tatanggapin nila o hindi ang bribe money.

Nilinaw din nito na bagama’t may nagaalok walang kawani ang DTI na tumatanggap ng suhol.

Environment Office at NIA nagkasundo na papalitan ang mga punong maapektuhan ng irrigation projects sa dalawang mga barangay ng Sultan Kudarat province

Mayroon nang Memorandum of Agreement o MOA para sa Tree Replacement Program ang Community Environment and Natural Resources Office o CENRO ng Kalamansig Sultan Kudarat at National Irrigation Administration-Sultan Kudarat Irrigation Management Office o NIA-SKIMO.

Ang MOA ay nilagdaan mismo nina Kalamansig CENRO Head Forester Iskak Dipatuan, Sultan Kudarat Environment and Natural Resources Officer Shalimar Disomangcop at NIA-SKIMO head Gina Lozano.

Layon ng MOA na matiyak na mapapalitan ang mahigit 1,400 na mga puno na maapektuhan ng irrigation projects sa Barangay Pansud at Barurao II sa bayan ng Lebak.

Hinikayat naman ni Depatuan ang kanilang mga stakeholders na umaksyon para sa mas maayos na pagpapatupad ng tree replacement project.

Nakasaad sa kasunduan na ang isang puno ng indigenous tree na mapututol ay papalitan ng isang daang seedlings.

Habang limampung seedlings naman ang itatanim kapalit ng isang planted tree na pututulin.

Sinabi naman ni PENRO Disomangcop na layon din ng programa na maibsan ang kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng insentibo sa mga mahihirap na komunidad na magtatanim ng mga tree seedlings.

54 na pamilya sa Koronadal graduate na sa 4Ps program ng pamahalaan

Binigyang pugay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 at lokal na pamahalaan ng Koronadal ang 54 na mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps beneficiaries na naitawid ang kahirapan.

Isa sa mga ito ang magbabalot na taga Barangay Magsaysay na si Mang Allan na kumikita na ngayon ng hanggang P20,000 kada buwan.

Ayon kay Mang Allan, nakapagpondar na rin ang kanilang pamilya ng dalawang mga tricycle na ginagamit sa kanilang negosyo.

Ito ayon sa kanya ay naging posible matapos makinabang sa 4Ps program ng pamahalaan.

Para maibalik ang biyayang natanggap, nagbigay din si Mang Allan ng mga alagaing itik sa mga mahihirap na pamilya para makapagpatayo ng kabuhayan.

Dumalo sa graduation ng mga 4Ps members sina DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr., 4Ps Regional Coordinator Naifah Balindog at Koronadal Mayor Eliordo Ogena.

Pinaalalahanan ni Koronadal City Veterinarian Dr. Charliegmagne Calo ang publiko na manatiling magingat sa African Swine Fever o ASF.

Ito ay sa kabila ng pagiging ASF-free na ngayon ng lungsod.

Ayon kay Calo perwisyo kasi ang dulot ng ASF sa mga hog raiser ng Koronadal.

Sinabi ni Calo na abot sa mahigit P500,000 na halaga ng mga baboy sa mga barangay ng Namnama at Rotanda ang inilibing noong mga nakaraang buwan dahil sa ASF.

Dagdag pa nito, maliban sa ASF nagpapatuloy din ang mahigpit na monitoring ng city veterinary office sa Avian Influenza o bird flu.

Sinabi naman ni Calo na ito ay hindi rin naging hadlang sa pagpapatuloy ng animal dispersal program ng kanilang tanggapan.

Sa katunayan ayon kay Calo, ang city veterinary office ay nakapagbigay ng mahigit 3,000 mga alagaing hayop tulad ng mga baboy at manok sa mga mamamayan ng lungsod sa nakalipas na dalawang taon.

Nagpalabas na ng guidelines ang lokal pamahalaan sa Mlang, North Cotabato na dapat sundin ng lahat ng mga dadalaw sa mga sementeryo.

Sinabi ni Mlang Mayor Russel Abonado, sila ay tatalima sa National Interagency Task Force na boluntaryo na lamang ang pagsusuot ng facemask sa open space.

Samantala, paman ang undas sa susunod na linggo, naghahanda na sa pagpapaasyos ng mga sementeryo ang LGU upang mas madaling mahanap ng kapamilya ang namayapang kapamilya.

Pinayuhan naman ang publiko o dadalaw sa mga sementeryo na pumunta ng mas maaga upang maiwasan ang siksikan ng tao.

Para may maisalba pa kung may nasusunog, nakapahalaga na gawin ang mga hakbang para maiwasang matupok ang buong establisyimento.

Narito ang payo sa publiko ni BFP - Makilala Fire Officer 2 Racyl Jade Ramirez.

Dagdag pa niya, ilang minute lamang kasi kapag matagal ang reporting ay malaki ang posibilidad na agad matupok ang buong gusali lalo an kung mag mga gamit na magiging dahilan ng paglagablab ng apoy.

Ngayong Ber Months, mahalaga ang palagiang pagsuri ng electrical connection lalo na sa mga gumagamit ng Christmas lights at iba pa na nagiging dahilan minsan ng sunog.

Sa mga malalaking establisyimento, dapat din ang regular maintenance sa wirings.

Ang kanilang numero na maaring magreport ay 0999-8910-418.

Wala pang natukoy na motibo ang mga pulis sa pamamaril sa barangay health worker na babae sa Barangay Kayaga, Kabacan, North Cotabato.

Ang biktima ay nakilalang si Alilaya, 47 anyos at nakatira sa nasabing lugar.

Ayon sa report ng Kabacan PNP, nasa loob lamang ng kanyang tindahan ang biktima nang lapitan ito ng suspek at pinagbabaril.

Nagtamo ng sugat sa paa at dibdib si Alilaya na tumagos sa kaniyang balikat.

Siya ay isinugod sa pinakamalapit sa ospital ngunit ideneklara itong dead on arrival ng mga doctor.

Samantala, agad namang nakatakas ang suspek papalayo sa pinangyarihan ng krimen sakay ng kaniyang bajaj motorcycle patungo sa di malamang direksiyon.

Patuloy paring inaalam ng pulisya kung sino at ano ang motibo sa pamamaril at pagpatay sa biktima.

Hindi lang isa, dalawa o tatlo kundi maraming mga reklamo na rin ang natanggap ng Radyo BIDA hinggil sa mga tricycle drivers sa Kidapawan City.

Kabilang na dito ang hindi maayos na singil o sobra sa itinakdang taripa, pakikitungo ng mga drivers sa kanyang mga pasahero at marami pang iba.

Ang pinakahuling relamo na natanggap ng Radyo BIDA ay ang pambabastos ng driver sa kanyang babaeng pasahero at sinabing mentally challenged.

Una na ring naiulat ang panunutok ng kutsilyo ng isa pang tricyle driver sa lungsod dahil lang sa heated argument sa kanyang pasahero na kung saan nagdulot ng takot sa maraming commuters.

Samantala, may paglilinaw ni FKITA association President Jabby Omandac hindi lahat ng tricyle miyembro nila at kanyang tiniyak na mabibigyan ng penalidad ang mga may paglabag sa kanilang lebel pa lamang.

Seven counts ng estafa at karagdagan pang 15 counts din na estafa with falsification of public documents ang kinakaharap ng guro na inaresto at naka-detine sa Kidapawan City.

Ang guro ay sadyang hindi kinilala sa report at nagtuturo sa Kidapawan City National High School, 38 anyos na taga Barangay Katipunan sa Kidapawan.

Ang mga kaso laban sa kanya ay naka-salang sa Municipal Trial Court in Cities sa Kidapawan City.

Siya ay kusa ng nagpa-aresto sa mga operatiba ng Kidapawan City Police Office nang dumating sa kanyang tahanan upang mag-hain ng warrant of arrest kaugnay ng naturang mga kaso.

Nagtakda ng pyansang P396,000 ang korte para sa kanyang pansamantalang paglaya.