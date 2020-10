NDBC BIDA BALITA (Oct. 28, 2020)

HEADLINES:

PNP, tinutugis ang suspects sa paghahagis ng granada Cotabato city LSI, nasawi habang naka-isolate sa Kidapawan City

3. Tatlong mga taga North Cotabato, nadagdag sa talaan ng IPHO na nagpositibo sa COVID-19

4. Baha nakaapekto sa mahigit 20 thousand na mga pamilya sa Soccksargen ayon sa OCD 12.

5. Higit sampung milyong pisong danyos sa agrikultura, naitala sa Pikit, Cotabato dahil sa nararanasang pagbaha

6. Baradong ilog sa Maguindanao dahil sa water hyacinth, dahilan ng pagbaha sa maraming lugar.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Local…

NAKAALERTO ngayon ang Cotabato City PNP kasunod ng naganap na grenade attacvk sa bahay ng isang kawani ng Minsitry of Public Works and Highways sa Bangsamoro Region in Muslim Mindanao.

Hinagisan ng granada ang bahay ni Engr. Sukarno Sulaik, 58 yrs old, at empleyado ng Ministry of Public Works Maguindanoa 1st Engineering District, sa San Pablo Village, Cotabato City, ayon kay Police Station 2 Commander Police Captain Rustom Pastolero.

Aniya naganap ang pagsabog dakong alas sais ng gabi.

Bago ang pangyayari ay may nakitang dalawang lalaki sa tapat ng bahay ng engineer subalit di nakilala ng mga tao sa lugar.

Natagpuan sa crime scene ang safety lever ng isang granada at wala namang nasaktan sa pangyayari.

-0-

LOCAL

NAGPAPATULOY ang Bakuna kontra Rubella at Tigdas sa mga kabataang may edad 9 na buwan hanggang limang taong gulang dito sa Cotabato City.

Matapos ang Kickoff ceremony sa Barangay poblacion 4 ay agad ipinagpatuloy ang pagbabakuna sa mga barangay health units sa pangunguna ng Department of Health SOCCSARGEN Region at Office on Health Services.

Ayon kay NIP Medical Coordinator Dr. Edvir Jane Montañer, abot sa 415 ang kaso ng tigdas na kanilang naitala sa buong Region 12, 80 rito ay mula sa lungsod at isa ang naiulat na nasawi.

Sinabi ni Montañer na dahil sa COVID 19 pandemic hindi magbabahay-bahay ang mga health workers at volunteers bagkus pinapayuhan ang mga magulang na dalhin ang kanilang mga anak sa pinakamalapit na health centers sa kanilang barangay.

Target ngayon ng DOH na makapagbigay bakuna laban sa Tigdas sa 453, 675 na mga kabataan sa buong rehiyon at inaasahang makakabenepisyo rito ang 29, 837 na mga kabataan.

-0-

LOCAL

Dahil sa nagpapatuloy ang pagtaas ng tubig sa rehiyon dulot ng Bagyo at walang tigil na pag ulan,patuloy ang monitoring ng Department of Public Works and Highways 1st District Engineering Office.

Sa panayam kay Engr. Eliseo Otoc, OIC District Engineer na nakabase sa Midsayap, North Cotabato, limang tulay umano ang kanilang binabantayan na matanggal ang mga water hyacinth.

Ayon pa kay Engr. Otoc, tungkulin ng ahensiya na malinis ang ilalim ng mga tulay upang hindi ito masira dahil sa nagkukumpulang water lilies at hyacinth.

Gumagamit pa umano sila ng Water Master Dredger, Backhoe at chainsaw lalo't may dalang lupa na ang mga ito.

Halos cleared na umano sa water hyacinth ang apat na tulay sa kanilang distrito maliban sa Datu Piang Bridge na nasa boundery ng Region 12 at BARMM.

Sa ngayon,closely monitored umano nila ang nasabing tulay at binigyan nila ng babala ang mga residente na maglalagay ng kanilang mga hayop sa ilalim ng tulay dahil lubha itong delikado.

Upang maging ligtas sa kapahamakan,nanawagan si Otoc na manatili sa tahanan at lumikas kung mataas na ang level ng tubig.

-0-

LOCAL

ARESTADO ang isang lalaki sa drug buy-bust operations na ikinasa ng Police Station 4 sa Jose Lim Sr. Street, Cotabato City.

Kinilala ang suspek sa pangalang Abdulmanap Piang, residente ng Purok Talitay, Rosary Heights 7 Cotabato City.

Sinabi ni Station 4 Commander Police Captain Elexon Bona na tatlong linggo nilang sinubaybayan si Piang at nabuo ang bentahan ng iligal na droga sa tulong ng isang confidential informant hanggang sa nagresulta sa pagkakahuli sa suspek.

Nakumpiska mula sa pag-iingat ni Piang ang 2 medium heat sealed transparent sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng 3 libong piso.

Ang suspek ay nakapiit ngayon sa kulungan at inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

-0-

LOCAL

NAISAMPA na sa City Prosecutors office ang kasong Attempted Homicide at Violation of Republic Act 10591 laban sa isang lalaking balak pumaslang sa isang estudyante na residente ng Purok Pagkakaisa, Brgy Poblacion 2, Cotabato City.

Ang suspek na kinilala sa pangalang Moner Abo ay inireklamo matapos na barilin ang biktimang si Aladin Esmael subalit masuwerte itong hindi pumutok.

Nanlaban si Esmael at naagaw nito ang 357 revolver na gamit ni Abo. Nasukol ito at di na nagawang makatakas.

Agad itong dinakip ng PNP at pansamantalang nakakustodiya sa detention facility ng Police Station 1 habang dinidinig ang kaso nito sa korte.

-0-

\local...

Nakikipag-ugnayan na ngayon ang Department of Education o DepEd Kidapawan City Division sa City Health Office hinggil sa pagkasawi ng isang Locally Stranded Individual o LSI na binawian ng buhay sa loob ng classroom na ginamit bilang quarantine facility.

Tumanggi naman si Schools Division Superintendent Omar Obas na pangalanan ang nasabing paaralan.

Ayon kay Obas, kahit paman walang kumpirmasyon na positibo sa sakit ang pasyente magsasagawa ng disinfection activity ang DepEd sa nasabing paaralan.

Sa panayam ng Radyo BIDA sa Barangay Chairman ng nasabing lugar, mula sa Tagum City ang pasyente at dumating sa kanilang lugar nitong biyernes gamit ang ambulansiya.

Sinabi din nitong may iba pang medical underlying condition ang pasyente at kompleto naman dokumento ng pasyente at nakapagpresenta ng negative COVID-19 result mula sa lugar kung saan siya nanggaling.

Ayon naman kay City Information Officer Atty Paolo Evangelista, hindi anya nakipag-ugnayan ang Tagum City sa LGU- Kidapawan at dumiritso lamang sa Barangay.

-0-

local..

Empleyado ng LGU-Mlang na nagsauli ng nawalang 80,000, binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan

Kusang loob na ibinalik ni Cristano Bacalso alyas “Nonoy” sa may ari ang isang waist pack na naglalaman ng mahigit P80,000.00 na naiwan sa isang bangketa sa Mlang, North Cotabato. Sa salaysay ni Bacalso, bandang alas 4:00 ng madaling araw kamakalawa habang siya ay nagwawalis sa nasabing bangketa ay napulot nito ang isang maliit na waist pack na medyo nakatago sa isang upuan.

Agad niya itong kinuha at binuksan at nakita ang mga naka-usling mga papel na pera sa loob ng bag. Dahil wala siyang makitang tao sa paligid, ipinagpatuloy niya umano ang kanyang paglilinis sa nasabing lugar habang nanginginig at bitbit ang nasabing bag. Makalipas ang isang oras, binalikan ni Bacalso ang lugar kung saan niya nakita ang bag at naabutan niya doon ang isang lalaking hindi mapakali.

Sinasabing 20 anyos na lalaki na taga Kidapawan City at nagtatrabaho sa isang lending company ang may ari ng nasabing pera.

Ayon kay Samoras magtatakipsilim noong October 21 habang papauwi siya nang hindi niya naramdamang kumalas sa bewang niya ang nasabing bag at sa Kidapawan na niya napansing nawawala ang waist pack nito. Si Bacalso ay kasalukuyang nag tatrabaho sa lokal na pamahalaan ng Bayan ng Mlang bilang isang job order na na assign sa General Services Office.

-0-

local...

Higit sampung milyong pisong danyos sa agrikultura, naitala sa Pikit, Cotabato dahil sa nararanasang pagbaha

Higit sa sampung milyong pisong danyos sa agrikultura ang naitala ng Municipal Agriculture Office ng Pikit LGU dulot pa rin ng malawakang pagbaha sa bayan nitong mga nakalipas na linggo.

Ayon kay Pikit Mayor Sumulong Sultan, ang inisyal damage report ay mula sa mga nasirang halos pitong daang hektaryang maisan at palayan mula sa 42 mga barangay ng bayan kung saan karamihan sa mga sakahan ay lubog pa rin sa tubig-baha. Kaugnay nito ay nagdeklara na rin ng state of calamity ang bayan.

Sa tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO nasa mahigit dalawampu’t dalawang libong pamilya ang apektado. Ayon kay MDRRMO Head Tahira Kalantungan, 30 mula sa 42 mga barangay ng bayan ang lubog parin sa tubig baha.

Sa ngayon, 17 mga barangay pa lamang ang tapos ang nakatanggap ng ayuda na siyang itinuturing na severely affected ng naturang kalamidad. Kahit pahirapan sa paghatid ng tulong, aasahang ngayong linggo ay matatapos din ang relief distribution kung saan gamit ng MDRRM at MSWDO ang mga Bangka upang pasukin ang mga barangay na lubog sa tubig baha.

Kaugnay nito, hiniling naman ni Mayor Sultan ang kooperasyon ng publiko lalo na sa ipinatutupad na minimum health standard.

-0-

local..

Tatlong mga taga North Cotabato, nadagdag sa talaan ng IPHO na nagpositibo sa COVID-19

Umabot na ngayon sa 210 ang kabuuang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Cotabato Province batay sa ulat ng DOH 12. Sa patuloy na contact tracing ng health authorities, positibo ang 22 anyos na lalaki mula sa bayan ng Pigcawayan. Siya ay may close contact kay patients 191 at 192 na mag-asawa mula din sa nasabing bayan.

Isang senior citizen din mula sa Kidapawan City ang nagpositibo sa virus kung saan may close contact kay patient 200 na kanyang family member. Siya ay minomonitor at nakaisolate na sa Kidapawan City Temporary Treatment and Monitoring Facility. Itong dalawang kaso ay maiuugnay sa localized form ng local transmission. Taga Libungan Cotabato naman ang pangatlong nagpositibo sa sakit. Siya ay may history of travel sa labas ng Cotabato Province.

Siya ay nakapunta sa Pagadian City, Zamboanga del Sur at natest bilang IgM positive sa pamamagitan ng anti body rapid test at isinailalim din sa RT-PCR test sa kapareho ring araw.

-0-

local..

Magbyenan kritikal matapos magtagaan sa Polomolok, South Cotabato

Kinilala ni Polomolok Deputy Chief of Police, Captain Rommel Hitalia ang mga sugatan na sina Reynaldo Butanas, 49 years old na tumaga umano sa manugang nitong si Lucedro Dakwa, 22 years old .

Ayon kay Hitalia, bago ang insidente sinundo pa umano ng manugang na si Dakwa at pinakaalma ang byenang lasing at nagwawala na si Butanas sa kanilang lugar sa Barangay Landan, Polomolok, South Cotabato. Pero nang makarating na ang mga ito sa bahay ni Butanas, tinaga nito ng lagaraw sa ulo si Dakwa.

Nang maagaw naman ng manugang na si Dakwa na lasing din ang lagaraw, ginantihan naman nito ng taga sa leeg ang byenang si Butanas. Ang magbyenan ay agad namang dinala ng kanilang mga kaanak sa ospital. Ang suspek na byenan ay maaring makasuhan ng homicide ayon pa kay Hitalia.

Ayon kay Hitalia tinaga ng magbyenan ang isa’t isa dahil na rin sa kalasingan.

-0-

local...

Sinimulan ng ng Department of Education o Deped sa General Santos city ang pamimigay ng limang libong mga smartphones sa kanilang mga district supervisor.

Ayon kay Deped Gensan Schools Division Superintrendent Romelito Flores ang mga district supervisor naman ang siyang naatasang mamigay ng mga ito sa kanilang mga guro. Ang mga ipinamimigay na smartphones ay mayroong unlimited call at text subscription at five-gigabyte monthly data allowance sa loob ng isang taon.

Sinabi ni Flores na ang nasabing mga cellphone ay binili ng lokal na pamahalaan ng Gensan sa halagang 12 million pesos. Habang ang 42 million pesos naman para sa data, call at text subscription nito ay pinondohan sa ilalim ng local school board mula sa Special Education Fund o SEF ng lungsod.

Naniniwala si Flores na malaking tulong sa bagong pamamaraan ng pagtuturo ngayong may pandemya ang communication assistance package na bigay ng Gensan LGU sa Deped. Matatandaan na inaprubahan ng lokal na pamahalaan ng Gensan ang 150 million pesos na funding support fund sa pamamagitan ng SEF para sa mga public school sa lungsod.

Mahigit 77 million pesos nito ay inilaan sa reproduction ng learning modules para sa mga magaaral sa pamamagitan ng modular learning.

-0-

local...

Baha nakaapekto sa mahigit 20 thousand na mga pamilya sa Soccksargen, ayon kay OCD 12 Information Officer Jorie Mae Balmediano

Apektado ng mga pagbaha dahil sa malakas na buhos ng ulan ang 19,747 na mga pamilya sa region 12. Ito ay base naman sa datus ng Office of the Civil Defense o OCD 12 simula noong October 13.

Nabatid na mahigit siyamnaraan sa binahang mga pamilya sa rehiyon ay hindi pa nakauwi at pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kaanak at mga evacuation center ng local government. Ayon kay OCD 12 Information Officer Jorie Mae Balmediano, karamihan sa mga binahang mamamahayan ay nasa siyam na mga bayan ng North Cotabato, at Sultan Kudarat. Dinagdag din nito na may ilan pa ring mga lugar sa North Cotabato ang lubog pa rin sa tubig baha tulad ng Pikit.

Tiniyak naman ni Balmediano na agad na nagbigay ng ayuda ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong mga mamamayan. Umapela din si Balmediano sa publiko na ngayong madalas ang mga pagulan na maging alerto. Payo nito sa mga mamamayan lalo na ang mga nakatira sa mga bahain at lugar na peligroso sa landslide gawin ang nararapat gawin ang makinig sa kanilang mga barangay official. Voice Clip….Si OCD 12 Information Officer Jorie Mae Balmediano

-0-

local..

Pedestrian na senior citizen patay sa vehicular crash sa Tupi, South Cotabato

Kinilala ng Tupi PNP na pinamumunuan ni Police Major Verlin Pampolina ang nasawing biktima na si Juritha Sanglap, 60 years old at nakatira sa Sitio Saboy, Barangay Lunen, Tupi, South Cotabato.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na ang biktimang si Sanglap ay nabundol ng isang motorsiklo. Ito ay habang tumatawid sa national highway, barangay Poblacion Tupi. Sugatan din sa insidente ang driver ng motorsiklo na nakabundol umano kay Sanglap na si Datumama Gumandil, 56 years old ng Datu Odin Sinsuat Maguindanao.

Ang dalawa ay dinala ng mga kasapi ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC sa Tupi Municipal Hospital. Pero ang pedestrian na si Sanglap na nagtamo ng matinding mga sugat ay ideklarang dead on arrival sa nasabing ospital.

Habang ang driver naman ng motorsiklo na nakabundol sa biktima na si Gumandil ay agad na inilipat sa isang ospital sa Gensan para sa dagdag na medikasyon. Ang motorsiklo nito ay ikinustodya naman ng Tupi PNP.

-0-

Agri-pulis project inilunsad ng DA 12 sa Koronadal sa pamamagitan ng pamimigay ng garden tools sa city police station

Nakatanggap ng garden tools mula sa Department of Agriculture o DA 12 ang Koronadal City Police Station. Ito ay bilang pagpapatupad sa Agri-Pulis sa Soccksargen project ng nasabing ahensya. Ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen, layon ng programa na matiyak ang survival ng bawat mamamayan. Magagawa ito sa pagmamagitan ng pagtatanim.

Binigyan diin ni Mangelen na trabaho ng ahensya na magpatupad ng mga programa para sa pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain. Pero ayon sa nasabing DA 12 official para ito magawa, kailangan din nila ang tulong ng iba pang ahensya ng pamahalaan.

Kaugnay nito, sinabi naman ni Koronada Chief of Police, Lieutenant Colonel Jofel Siason na bilang mga pulis kailangan din nilang isulong ang pagtatanim. Naniniwala din si Siason na makatutulong ang nasabing programa para sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa hapag kainan.

-0-

National Meat Inspection Service 12 Regional Director Myrna Habacon tiniyak na ligtas pa rin sa ASF ang South Cotabato ang Gensan

Ligtas pa rin sa pinangangambahang African Swine Fever o ASF ang lalawigan ng South Cotabato at General Santos City. Tiniyak ito ni National Meat Inspection Service o NMIS 12 Regional Director Myrna Habacon. Umaasa naman si Habacon na hindi makapapasok sa nasabing mga lugar ang ASF na malaking banta sa hog industry ng mga ito.

Ayon kay Habacon, hindi rin kasi nakaligtas sa ASF ang ilang mga lugar sa region 12 . Ang mga ito ay ang bayan ng Makilala at Kidapawan City sa North Cotabato. Kinumpirma ni Habacon na apektado din ng ASF ang bayan ng Malungon sa Sarangani Province.

Tiniyak ni Habacon na para hindi na lalala pa ang problema sa ASF ,naghigpit na rin ang mga lokal na pamahalaan sa pag-inspection sa mga pork products na pumapasok sa rehiyon. Ito ayon kay Habacon ay maliban pa sa pinaigting na kaampanya ng kanilang tanggapan laban sa mga online seller na hindi tiyak ang pinangalingan ng mga ibinibentang pork products.

-0

Driver ng motorsiklo sugatan nang mahagip ng ilang mga nagda-drug race sa Koronadal City, mga suspek ikinustodya na ng PNP

Putol ang kanang paa ng isang lalaking nakamotorsiklo matapos masangkot sa vehicular crash sa national highway, Barangay Carpenter Hill , Koronadal City.

Kinilala ni Barangay Saravia Kagawad Raymond Marin na unang rumesponde sa insidente ang biktima na si Danilo Musico 44 years old nakatira sa Barangay Carpenter Hill. Ayon kay Marin ang biktimang si Musico ay nahagip ng motorsiklo ng ilang mga nakasunod sa kanyang nagda-drag race sa nasabing daan pasado alas singko kahapon.

Matapos tumakas ang apat na mga suspek ay sumuko din matapos makipag-negosasyon kay Kagawad Marin pasado alas dyes kagabi .

Ang mga ito ay sina John Rey Olanday, 20 years old ng at Nico Pitogo ng Barangay Saravia; John Paul Alcuzar , 19 years old ng Poblacion, Tupi at isang 17 years old na menor de edad. Dala ng mga sugatan ding rider na ikinustodya ng Koronadal PNP sa kanilang pagsuko ang minanehong mga motorsiklo.