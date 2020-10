NDBC BIDA BALITA (Oct 29, 2020)

HEADLINES:

Mga libingan sa Cotabato Provice, sarado mula ngayon; mga mamamayan sa Koronadal City humabol pa sa huling araw ng pagbisita kahapon Dalawa pang barangay sa South Cotabato drug-free na raw – ayon yan sa PDEA 12 Region 12, nakapagtala ng 36 na kaso ng COVID-19 cases batay sa ulat ng DOH kagabi Lokal na pamahalaan ng Cotabato City, patuloy na nagpapaabot ng tulong sa mga apektado ng pagbaha sa lungsod.

Nakapagtala ng tatlumput anim na panibagong kaso ng COVID-19 ang Soccksargen kagabi.

Dahil dito abot na sa 2,614 ang kabuuang bilang ng mga nagpositibo sa virus.

Patuloy na nagpapaalala ang health authorities na sundin ang proper protocol upang iwas COVID-19.

Samantala, maaga namang dinalaw ni Diocese of Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo upang basbasan Ang mga puntod sa Catholic Cemetery sa lungsod.

Simula ngayong araw kasi ay isasara na sa gustong bumisita ang sementeryo kung saan maraming nakalibing.

Alas 5:30 kaninang umaga nang mag-alay ng kanyang dasal ang obispo at pagkatapos nito ay binasbasan ang mga puntod sa sementeryo.

Sinabi ng Obispo na kahit nakasara ang mga sementeryo ay ipagdasal parin ang mga kamag-anak na nauna na.

Hinimok rin nito na magsimba ngayong linggo at ipagdasal ang mga kamag-anak na namatay.

Sa Maguindanao, Pansamantala ding hindi pahihintulutan na bumisita sa Marian Hills Memorial Park sa Barangay Tamontaka,Datu Odin Sinsuat ,Maguindanao simula ngayong araw October 29 hanggang November 4 2020.

Ito ay ayon kay Datu Odin Sinsuat MPS Chief of Police PMajor Rommel Dela Vega.

Ang direktiba ay base na rin sa Executive Order ni Mayor Cheryl Mary Rose Ann Lu Sinsuat kasabay pa rin ng nararanasanang krisis na dulot ng COVID-19.

Bukod sa pagbabawal sa pagpasok sa sementeryo , hindi rin pahihintulutan ang pagpapalibing.

Samantala, sa November 5 muling bubuksan sa publiko ang sementeryo ngunit magiging limitado pa rin ang bilang dagdag pa ni Major Dela Vega.

Humihingi naman ng pag-unawa ang mga kapulisan dahil naitaon pa mismo ito sa pag-oobserba ng Undas

Dead on the spot ang dalawang mga lalaki matapos na pagbabarilin sa Barangay Macabual, Pikit North Cotabato alas 6:30 kagabi.

Nakilala ang mga napatay na sina Jomar Mustapha,30 anyos, may asawa, walang trabaho na residente ng Barangay Fort Pikit at Ali Wahab,20 anyos, binata at nakatira naman ng Barangay Macabual Pikit.

Ayon kay Pikit Chief of Police Captain Mautin Pangandigan, lulan ang mga biktima sa isang motorsiklo sa bahagi ng Barangay Batulawan Pikit nang tambangan ng mga hindi kilalang suspek gamit ang M16 Armalite rifles at kalibre.45 na pistol.

Mabilis namang tumakas ang mga namaril patungo sa liblib na lugar sa bayan ng Pikit.

Agad binawian ng buhay ang mga biktima nang magtamo nang maraming tama ng bala sa ibat-ibang parte ng kanilang katawan.

Sa ngayon ay blangko pa ang Pikit PNP sa motibo sa pamamaslang sa mga biktima at patuloy pa silang nag-iimbestiga.

NAGPALABAS ng advisory ang Cotabato City Government patungkol sa sunod-sunod na holidays umpisa ngayong araw hanggang December 24 taong kasalukuyan.

Non-working Holiday ngayon sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at pribadong sektor dahil sa paggunita sa Maulidin Nabi - ang araw ng kapanganakan ni Prophet Muhammad, Peace Be Upon Him.

Special non-working holiday din sa Lunes November 2, All Souls Day.

Wala ding pasok sa City government sa darating na December 8 dahil sa pista ng Immaculate Concepcion at December 24 bisperas ng pasko.

NAGPAPATULOY ang pamimigay ng ayuda ng City government sa halos 20 libong pamilya na apektado ng baha sa Cotabato City.

Matapos isagawa ng validation sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Office, agad ipinag-utos ni Mayor Cynthia Guiani-Sayadi ang pagpapaabot sa mga bigas at grocery packs sa mga biktima.

Umabot sa 16 na mga barangay ang nalubog sa baha dulot ng lumipas na Bagyong Quinta.

Patuloy ang ginagawang monitoring ng City Disaster Risk Reduction and Management office sa iba pang barangay na maaring maapektuhan ng inaasahang bagong bagyo.

Ayon kay CDRRMO Officer Rey Ridao, 24/7 silang nakaantabay dahil binabantayan nila ang isang sama ng panahon na umano ay papalapit sa Philippine Area of Responsibilies o PAR

OPISYAL nang binuksan ang Balay Silangan Reformation Center sa bayan ng Shariff Aguak Maguindanao.

Sa unang araw ng operasyon nito, 30 katao agad ang ipinasok upang sumailalim sa 90 days rehabilitation program na ipinagkaloob ng Philippine Drug Enforcement Agency at lokal na pamahalaan ng Shariff Aguak.

Sinabi ni Mayor Marop Ampatuan na katuwang nila sa programa ang Technical Education Skills and Development Authority, Department of Health at Department of Interior and Local Government o DILG.

Habang nasa center, sasailalim sa skills training ang mga drug surrederers upang maging kapaki-pakinabang ang kanilang pagpasok sa Balay Silangan katuwang ang TESDA-BARMM.

Ang programang ito ay naglalayon na bigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay ang mga indibidwal na minsan nang nalulong sa ipinagbabawal na droga, ayon naman kay Executive Secretary to the Mayor Datu Anwar Emblawa.

OPISYAL nang naaprubahan ang Bill No. 60 o Bangsamoro Administrative Code, ang batas na magbibigay ng istruktura at direction sa BARMM government.

Sinabi ni Parliament Member Atty. Rasul Mitmug na kinailangan nilang gawin ang nabanggit na batas upang may basehan ang lahat ng kanilang operasyon sa pagpapatakbo ng gobyerno sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Wala namang di sumang-ayon sa pag-apruba sa Bill.

26 sa BTA members ay bomoto nang pisikal habang ang 32 ay bumoto sa pamamagitan ng zoom.

ARESTADO ang isang miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT sa isang buybust operations ng Philippine Drug Enforcement Agency at PNP sa Purok 1-Rose B, Barangay. Nes, Midsayap North Cotabato.

Kinilala ito sa pangalang Randy Manto, 38 yrs old at residente ng Brgy Tumbras.

Nakumpiska sa suspek ang pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng Six Hundred Thousand pesos.

Sinabi ni Midsayap Chief of Police Lt./Col John Miridel Calinga na isa si Manto sa mga tinaguring kasapi ng large scale drug syndicate na nag-ooperate sa lalawigan ng North Cotabato at lalawigan ng Maguindanao.

Ang suspek ay sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.

Dinagsa ng maraming mga mamamayan ng Metro Manila buyers ang booth ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa ginanap na Minda Tienda.

Tampok dito ang Handcrafted artisan products, fruits, dried fish and rare marine products like Sea Mantis, Coconut Crabs, huge groupers, lobsters and mud crabs na ibenenta ng BARRM kabilang na ni Mayor Isko Moreno Domagoso sa isinagawang Minda Tienda.

Sa ikalawang araw pa lamang, wipe out na ang marine products section ng BARMM.

KUMPIYANSA si Maguindanao 2nd District Congressman Esmael 'Toto' Mangudadatu na magiging positibo ang isinusulong na paghahati sa lalawigan ng Maguindanao.

Ito ay matapos na umpisahan ang pagdinig ng senado sa pagbuo sa Southern Maguindanao at Northern Maguindanao.

Sinabi ni Mangudadatu na suportado ni Senate Comittee Chair on Local Government Senator Francis Tolentino ang House Bill 6413.

Sakaling maaprubahan, pasok sa Northern Maguindanao ang 12 mga bayan ng Matanog, Barira, Buldon, Parang, Sultan Kudarat, Sultan Mastura, Datu Odin Sinsuat, Datu Blah Sinsuat, Upi, Northern at Mother Kabuntalan kasama ang bayan ng Talitay.

Ang 24 na mga bayan na pasok sa Southern Maguindanao ay ang mga sumusunod; Ampatuan, Buluan, Datu Abdulla Sangki, Datu Anggal Midtimbang; Datu Hoffer Ampatuan, Datu Montawal, Datu Paglas, Datu Piang, Datu Salibo, Datu Saudi Ampatuan, Datu Unsay, Gen. Salipada K. Pendatun, Guindulungan, Mamasapano, Mangudadatu, Pagalungan, Paglat, Pandag, Radjah Buayan, Shariff Aguak, Shariff Saidona Mustapha, Sultan Sa Barongis , Talayan, at South Upi .

Nakapaloob din sa House Bill 6413 na gagawing seat of government ng North Maguindanao ang bayan ng Datu Odin Sinsuat habang Buluan naman para sa South Maguindanao.

Nagpahayag ng kanyang suporta si Maguindanao Governor Bai Mariam-Sangki Mangudadatu, Vice Gov Datu Lester, at 1st District Cong. Datu Roonie Sinsuat.

Samantala lumapit kay Gov. Bai Mariam ang 24 na mga alkalde upang iapela ang usapin na gawing seat of government ang Buluan.

Ayon sa gubernadora, imbes na Buluan mas mainam na gawing seat of government ang bayan ng Shariff Aguak dahil mas accessible ito para sa kanila at dito rin matatagpuan ang orihinal na seat of government ng Maguindanao.

Matapos talakayin ang batas sa kongreso at senado dadaan ito sa plebisito para hingin ang hatol ng taumbayan sa paghahati sa Maguindanao.

Mga pampublikong sementeryo sa Cotabato Provice, sarado na rin simula ngayong araw para iwas COVID-19

Hinihingi ngayon ng mga otoridad ang pang-unawa at kooperasyon ng publiko lalo na ang mga mamamayan ng Cotabato Province na sumunod sa kautusan na ipinagbabawal na ang pagpasok sa lahat ng mga sementeryo sa lalawigan batay na rin sa kautusan ng National Interagency Task Force.

Ito ay magsisimula ngayong araw October 29 hanggang sa Novermber 04, 2020. Batay sa monitoring ng DXND news team, bago paman ang pagbabawal sa pagpasok ngayong araw hindi naman masyadong marami ang dumadalaw o pumupunta sa mga sementeryo para maglinis ng libingan ng kanilang mga mahal sa buhay dahil na rin sa epekto ng COVID-19 habang ang iba namang kaanak ay nastranded sa ibang probinsya.

Kabilang dito ang pampubliko at pribadong sementaryo, memorial parks at mga kolumbaryo sa buong lalawigan bilang bahagai ng quarantine protocols upang iwas sa COVID-19. Maari kasing muling madagdagan ang mga kaso ng sakit lalo na at inaasahang magsisi-uwian sa kani-kanilang mga lugar at magsisiksikan ang mga tao sa loob ng sementeryo.

Sa Kidapawan City, ipinag-utos ng LGU sa Compliance Monitoring team na makipag ugnayan sa PNP at Traffic Management Unit na ipatupad ang direktiba ng National IATF. Kaninang umaga ay inikot ni Diocese of Kidapawan Bishop Jose Collin Bagaforo ang Posibleng isasara din sa mga motorista ang mga daan na nakapalibot sa Public Cemetery sa Barangay Binoligan, Catholic Cemetery, Cotabato Memorial Park, Kidapawan Memorial Park at sa Cautivar Private Cemetery sa mga petsang nabanggit.

Militar may panawagan sa mga kasamahan ng namatay na NPA top leader sa Matalam, Cotabato na magbalik loob na sa pamahalaan

Samantalahin na ang magandang programa ng gobyerno- ito ang sinabi ni 602nd Brigade Commander BGen Roberto Capulong sa mga kasamahan ng napaslang na si Zaldy Gulmatico Pulido, alyas Joel.

Ayon kay Capulong, tinatayang nasa 20-30 regular members ni alyas Joel ang nakatakas matapos ang nangyaring operasyon sa pagitan ng militar at Guerilla Front 53 sa Brgy Arakan, Matalam, Cotabato nitong Sabado. Nagpapatuloy naman ang clearing operation ng militar sa nasabing lugar habang sinabi ng opisyal ligtas na ring makabalik sa kani-kanilang mga tahanan ang mahigit 50 mga pamilya na nauna nang naipit sa gulo.

Binigyang diin ni Capulong na maraming programa ang gobyerno ang nakahanda sa mga rebeldeng nais magbalik loob sa pamahalaan.

Isa rin sa tinututukan ngayon ng 602nd Brigade ay ang programang Ending Local Communist Armed Conflict o ELCAC lalo sa mga barangay na sakop ng kanilang AOR na may natitira pa ring mass base supoorters. Sinabi rin ni Capulong nananatiling stronghold area ng NPA sa North Cotabato ay ang mga bayan ng Arakan, President Roxas at Magpet.

Protective Gears at mga armas na nagkakahalaga ng mahigit 12 million pesos ibinigay ng PNP national headquarters sa mga police units sa Soccksargen

Natanggap na ng mga police units sa region 12 ang mahigit 12 million pesos na halaga ng mga armas at protective gears. Ang mga ito ay bigay mismo ng kanilang national headquarters at bahagi ng operational equipment para sa rehiyon ngayong taon.

Kinabibilangan ang mga ito ng 350 na mga 9mm pistols, mahigit tatlong daang undershirt Level III vest, at may animnaraang ballistic eyewear. Ipinahayag ito ni PNP12 Regional Director Police Brigadier General Michael John Dubria. Sinabi ni Dubria na layon nito na mapaigting pa ang police operations.

Kaugnay nito, ang South Cotabato Provincial Police Office ay nabigyan ng 10 assorted 9mm pistols, 63 undershirt vests, at 28 ballistic eyewear habang ang Sultan Kudarat Provincial Police Office naman ay nakakuha ng 15 9mm pistols, 79 vests, at 28 ballistic eyewear. Nakapagbigay naman ang PRO 12 ng 45 9mm pistols, 68 vests, at 28 eyewear sa North Cotabato PPO at 78 pistols, 29 vests, at 28 eyewear sa Sarangani PPO.

Ang Gensan PNP ay nakatanggap naman ng 83 pistols, 28 vests at 28 eyewear habang ang Cotabato City Police Office ay may 12 bagong undershirt vests at 28 ballistic eyewear. Habang natanggap naman ng Regional Mobile Force Battalion 12 ang 104 9mm pistols at 468 ballistic eyewear. Dinala naman ang 15 pistols sa PRO-12 logistics depot bilang standby stock. Tiniyak naman ni Dubria ang ang bagong mga protective gears at armas ay magagamit sa tama ng mga pulis tungo sa pagkakaroon ng ligtas at mapayapang komunidad.

Disaster Risk Reduction and Management Department itatatag ng provincial government ng South Cotabato

Target na pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato na makapagtatag ng hiwalay na departamento ng disaster risk reduction and management o DRRM sa susunod na taon. Ito ay ayon kay Provincial DRRM Acting Head Rolly Doanne Aquino.

Ayon kay Aquino sa ngayon ay hinihintay na lamang nila ang approval ng Sangguniang Panlalawigan sa organization at management structure ng itatag na opisina. Kalakip dito ayon kay Aquino ang operational administrative structure, pati na ang pangangailangan sa plantilla at permanent na manpower.

Paliwanag ni Aquino layon ng pagsulong ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. ng hiwalay na PDRRM Departmant na mapaigting pa ang pagpapatupad ng kanilang mga programa. Sa ngayon ang PDRRMO kasi ay nasa ilalim pa ng Office of the Provincial Governor at mayroon lamang dalawang plantilla positions. Sinabi ni Aquino na kapag naging hiwalay nang Departamento, maraming mga position ang bubuksan sa PDRRMO tulad ng mga driver, administrative officers at responders.

Matatandaan na binuo noon ng provincial government ng South Cotabato ang PDRRMO bilang pagtalima na rin sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act.

AirAsia mayroon nang regular commercial flight sa Gensan

Sakay ng inagaural flight ng AirAsia mula Maynila na lumapag sa General Santos City Inaternational Airport ang mga locally stranded inviduals o LSIs, authorized persons outside residence o Apor, at returning overseas Filipino workers na mga taga Gensan at karatig lugar.

Ayon kay Philippines Air Asia Chief Executive Officer Ricardo Isla, hindi natuloy ang unang Manila-Gensan flight ng nasabing kompanya noong Marso. Ito ay matapos ipagpaliban dahil sa COVID-19 pandemic.

Kaya ayon kay Isla ikinatuwa nila ang paglapag ng kanilang eroplano sa Gensan. Ipinaliwag ni Isla na nag-expand sila ng operasyon kahit na may pandemic sa layong makatulong sa mga mamamayan na na-stranded sa Maynila at iba pang bahagi ng Luzon sa nakalipas na walong buwan.

Sinabi ni Isla ka karamihan sa kanilang ma pasahero ay matagal na na-stranded sa Metro Manila at unang beses pa lang makita ang kanilang mga pamilya buhat nang magsimula ang pandemya. Kinumpirma din ni Isla na kung wala nang pandemya, magdadagdag sila ng regular flights at magaalok ng “two in one” discounts o limampung porsyento na diskwento sa pasahe at hotel accommodation,

Kaugnay nito, ikinasiya naman ni Gensan Mayor Ronnel Rivera ang expansion ng AirAsia sa kanilang lugar. Ito ayon sa alkalde ay maiuugnay sa gingawang paghikayat sa mga turista at investors ng local government ng Gensan. Sa ngayon ang AirAsia ay may dalawang flights sa Gensan tuwing Myerkules at Byernes. Tanging papayagan lamang nasabing eroplano sa ngayon ang mga LSI,APORs at ROF.

Dalawa pang barangay sa South Cotabato drug-free na raw ayon sa PDEA 12

Matapos ilagay sa probationary status sa loob ng tatlumpung araw dahil sa kakulangan ng mga requirement kinilala nang drug-free ng Oversight Committee on Dangerous Drugs ang dalawa pang mga Barangay sa South Cotabato.

Ang mga ito ay ang Barangay Rizal 3 sa bayan ng Banga at San Isidro sa bayan ng Sto. Niño. Ang nasabing mga barangay ay nakapasa sa lahat ng mga requirement sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program o BDCP. Dumalo sa deliberation para sa mga ito na isinagawa sa Koronadal City si PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan na chairman din ng Oversight Committee.

Kasama nito ang mga kinatawan mula sa PNP, DILG at Sto. Nino Mayor Sulpicio Villalobos. Kaugnay nito pinasalamatan naman ni Duquitan ang pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato dahil sa matagumpay na pagpapatupad ng mga programa kontra iligal na droga sa lalawigan.

Sa ngayon ay limamput isa na lamang sa 199 na mga barangay South Cotabato ang kailangan pang makumpleto ang mga requirement para maideklara na ring drug free. Ayon kay Duquiatan tuloy pa rin ang maigiting na kampanyta kontra illegal na droga ng mga otoridad sa South Cotabato. Ito ay bilang pagsunod na rin sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawin ligtas sa droga ang bawat barangay sa bansa.

Driver ng motorsiklo nasawi matapos mahagip ng ilang mga kabataang nagda-drag race sa Koronadal City

Binawian ng buhay ang isang nakamotorsiklong lalaki matapos ma-hit run ng ilang mga kabataang nagda-drag race sa national highway Barangay Carpenter Hill, Koronadal City.

Kinumpirma ito mismo ng Kagawad ng karatig barangay ng Saravia na si Raymond Marin na isa sa mga unang tumulong sa biktima. Kinilala ang nasawing biktima na si Danilo Musico, 44 years old, nakatira din sa Carpenter Hill.

Ang nakamotorsiklong si Musico ay nagtamo ng matinding mga sugat. Ito ay matapos mahagip ng mga motorsiklo ng nakasunod sa kanyang nagda-drag race na mga kabataan sa nasabing lugar. Ang nasabing biktima ay binawian ng buhay kahapon sa isang ospital sa Koronadal City. Habang ang apat na mga suspek ay sumuko sa Koronadal PNP.

Ang mga ito ay sina John Rey Olanday, 20 years old at Nico Pitogo ng Barangay Saravia; John Paul Alcuzar , 19 years old ng Poblacion, Tupi at isang 17 years old na menor de edad. Ayon naman kay Koronadal PNP Traffic Section Chief Police Staff Sergeant Leo Dimaculangan ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting to homicide laban sa apat na mga suspek ay nakadepende na sa pamilya ng nasawing biktima.

Mga mamamayan humabol ng dalaw sa mga sementeryo sa Koronadal City at Tantangan, South Cotabato

Isang araw bago ang pagsara ng mga sementeryo kahapon, humabol naman ng dalaw sa kanilang mga mahal sa buhay ang mga mamamayan sa Tantangan, South Cotabato. Maaga pa lamang ay nagsimula magsidatingan sa Rainaisance Memorial Park sa barangay San Filipe ang mga mamamayan para manalangin at magtirik ng kandila sa puntod kanilang mga yumao.

Iba sa mga ito ay dumaan muna sa sementeryo bago pumasok ng trabaho. Ayon naman kay Joy Trabado hindi maaring maging hadlang ang pandemya para pahalagahan ang mga yumao nang mahal sa buhaya kaya siya dumalaw sa puntod ng mga ito.

Kapansin pansin naman na konti lamang ang mga tao na dumating sa nasabing pribadong sementeryo. Paliwanag ng caretaker nito, marami kasi sa mga nakahimlay sa lugar ay dinalaw na ng kanilang mga mahal sa buhay nitong mga nakalipas na araw.

Kasunod ito ng utos ni Tantangan Mayor Benjamin Figuroa na pagsasara ng kanilang sementeryo. Sa Koronadal Public Cemetery naman na pinakamalaking sementeryo sa lungsod, nagsimula na ring magsidatingan ang maraming mga mamamayan.

Pero karamihan sa mga ito ay hindi rin nagtagal at agad na umaalis pagkatapos manalangin at magtirik ng kandila. Mariin namang ipinagbabawal ang mga menor de edad at mga senior citizen sa sementaryo. Ganito rin ang sitwasyon sa katabi nitong Catholic Cemetery. Ang mga mamamayan naman na malayo sa kanilang mga yumao ay nagtirik na lamang ng kandila sa ilalim ng malaking cross na nasa gitna ng nasabing sementeryo.

Matatandaan na noong nakaraang lingo , ipinagutos na ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena ang pagsasara ng lahat ng mga sementeryo sa lungsod simula October 4 hanggang November 4. Ito ayon sa alkdalde ay bilang pagtalima na rin sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte.