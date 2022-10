NDBC BIDA BALITA (October 5, 2022)

HEADLINES

1 NGAYONG WORLD TEACHERS DAY, mga guro sa North Cotabato, kinilala ng DepEd official

2 KALIGTASAN NG LAHAT sa Datu Odin Sinsuat, tiniyak ng PNP

3 ILANG MAGULANG dismayado sa PRC at Kidapawan City LGU dahil sa polisiya sa LET examinees

4 SA KORONADAL, traffic unit, umapela sa mga LET examinees na biktima ng overcharging sa pasahe sa tricyle na magsampa ng reklamo.

5 LALAKING may 10 kaso ng illegal possession of firearms, naaresto; BIFF sumuko naman sa NBI-BARMM

6 KORONADAL PNP, tiniyak ang kaligtasan ng publiko ngayong “ber” months

7 22nd Charter Anniversary ng Koroandal, nakasentro daw sa negosyo.

8 ISA PANG KASO ng pamamaril, naganap na naman sa Pikit, North Cotabato

-0-

Local..

HIMALANG NAKALIGTAS ang dalawang pamilya matapos na mabagsakan ng puno ng niyog ang kanilang bahay sa Sitio Silingan, Barangay Poblacion, Dalican, Datu Odin Sinsaut, Maguidnanao.

Malakas ang hangin at buhos ng ulan kayat nasa loob ng kanilang mga bahay ang mamamayan nang bumagsak ang malaking puno ng niyog.

Maswerteng walang tinamaan pero may mga kagamitang nasira.

Sila ay agad nabigyan na ng ayuda ng local government ng DOS.

-0-

Local…

HULI NG PNP SA BARMM ang isang lalaking may kinakaharap na 10 kaso ng illegal possession of firearms sa ikinasang law enforcement operation sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Kinilala ni Major Esmael Madin ng BARMM Regional Special Operations Group ang nadakip na Mubarak Bangon, 36 na taong gulang na taga Barangay Bitu, Datu Odin town.

Siya ay nadakip sa bisa ng search warrant alas 10 ng umaga sa Barangay Bitu.

Si Bangon ay nahaharap sa sampung kaso illegal possession of firearms na inisyu noon pang 2018 ni retired RTC Branch 13 Judge Bansawan Ibrahim.

Ang kanyang kaso ay lahat paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Act.

Naglaan ang korte ng P720,000 bail para sa paglaya ng suspect.

Sa tulong ni Datu Odin town police chief Maj. Janz Vladimir Hilarion, nadakip ng special operations group si Bangon at ipinaalam sa kanya ang lahat ng kanyang karapatan bilang mamamayan bago tuluyang dinala sa PNP custodial facility.

Pinasalamatan ni Madin at Hilarion ang mga local officials na tumulong upang madakip si Bangon.

-0-

LOCAL..

DALAWANG persons of interest sa pagbaril kay dating Dalican Chairman Sinsuat sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao, tukoy na ng PNP

BATAY ITO SA MALALIMANG imbestigasyon ng Datu Odin Sinsuat PNP hinggil sa pagbaril at pagpatay kay Dalican Chairman Jam Sinsuat nitong Biyernes.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida kay Datu Odin Sinsuat PNP Chief Major Janz Vladimir Hilarion, sinabi nito na ang dalawang suspek ay patuloy pa nilang tinututukan na maaaring kasamahan ng nasawing gunman na pumaslang sa barangay kapitan.

Inamin ni Hilarion na hirap ang PNP sa pangangalap ng impormasyong mahalaga sa imbestigasyon dahil sa kakulangan ng kooperasyon ng mga makakatulong sana para maresolba ang krimen.

Samantala, sa kabila ng serye ng barilan sa bayan, balik normal na ngayon ang sitwasyon sa lugar kasunod ng isinagawang security efforts ng PNP katuwang ang Army.

Nabatid kasi na may napaulat pang hiwalay na ambush incident sa bayan kung saan dalawa ang sugatan.

Tiniyak naman ni Hilarion ang kaligtasan ng publiko kasunod ang panawagan sa kooperasyon ng bawat mamamayan sa bayan.

-0-

LOCAL…

INAASAHANG MAGIGING MAS PRODUKTIBO ang corn farmers sa Carmen, North Cotabato na kasapi ng Malapag Agrarian Reform Beneficiaries (ARB) Farmers Association matapos na silay bigyan ng DAR North Cotabato ng 3-in-1 hammer mill, collapsible dryers at training.

Sinabi ni DAR North Cotabato provincial agrarian reform program officer 2 Charish Paña na ito ay sa ilalim ng programang DAR Climate Resilient Farm Productivity Support Program (CRFPSP)-Sustainable Livelihood Support.

Ang proyekto ay nagkakahalaga ng P450,000/.

-0-

Local..

ISANG kasapi ng BIFF sumuko sa NBI-BARMM sa Maguindanao sa tulong ng MILF. Siya ay dating tauhan ni bomb maker Basit Usman.

BOLUNTARYONG sumuko sa National Bureau of Investigation Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o NBI-BARMM ang isang kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Datu Abdullah Sangki, Maguindanao.

Sa report ng NBI-BARMM na pinamumunuan ni Atty Victor John Paul Ronquillo nakilala ang sumuko na si Manap Mamaluba na residente ng nasabing bayan.

Nabatid na si Mamaluba ay taga sunod ng international terrorist na si Bassit Usman.

Sa ginawang turn-over ceremony, personal na tinanggap ni Datu Abdullah Sangki Mayor Suharto Wali Mangudadatu si Mamaluba.

Nangako ang alkalde na tutulungan ang sumuko na maayos na makabalik sa kumunidad.

Naging matagumpay ang pagsuko ni Mamaluba sa tulong ni MILF commander Tiger.

Kasamang isinuko ni Mamaluba ang kanyang mga baril na ngayun ay isinailalim na sa ballistic examination ng NBI.

-0-

Local…

SA KAUGNAY NA ULAT, nagpapatuloy ang clearing operations ng 601st Infantry Brigade ng Army sa Shariff Saydona Mustapha, Maguindanao matapos makubkob ng militar ang pagawaan ng improvised bomb ng BIFF.

Ito ay natagpuan sa Barangay Inaladan na nasa kalagitnaan ng Liguasan marshland.

Nakuha sa lugar ang bomb making components at buo nang IED pero wala na doon ang mga bandido.

Ayon kay 601st brigade commander Colonel Oriel Pagcog tuloy ang kanilang manhunt laban sa grupo nina Commander Yusa Ganoy, Abdulkarim Lumbatan Hashim alias Boy Jacket, Ben Harris, at Emarudin Kulaw, alias Alpha King.

-0-

Local…

Dumaan man sa ibat-ibang pagsubok at hamon panahon, nanatiling matatag ang mga guro habang tumatagal ang panahon.

Ganito kung isalarawan ni Cotabato Schools Division Superintendent Dr. Isagani Dela Cruz ang mga guro kasabay din ng pagdiriwang ng World Teacher's Day.

Ang hiling ni Dela Cruz, ipagpatuloy lamang ng mga guro ang kanilang pagsisikap na matulungan ang bawat kabataan sa paaralan hanggang sa sila ay makatapos.

Ang mga guro ang nagsisilbing nanay, nurse, kaibigan, kakampi at iba pa kapag nasa paaralan.

Kanya ring panalangin ang magandang kalusugan ng bawat teaching personnel upang maipagpatuloy ang kanilang mandato sa bawat mag-aaral.

Si DepEd Cotabato Schools Division Superintendent Dr. Isagani Dela Cruz.

Tema ng selebrasyon ngayon taon "Gurong Pilipino, dangal ng sambayanang Pilipino".

-0-

Isa nanamang kaso ng pamamaril ang naitala sa Pikit, North Cotabato kahapon; isa sugatan

Tila hindi na natatapos ang shooting incident sa Pikit, North Cotabato.

Kahapon, isang 29 anyos na lalaki ang sugatan sa panibagong kaso ng pamamaril particular sa Barangay Calawag Pikit alas 5:30 ng hapon.

Nakilala ang biktima na si Pahmudin Samsudin Angkatan ng Barangay Balong kung saan kabilang sa Special Geographic Area.

Siya ay agad namang isinugod sa pinakamalapit sa ospital ang biktima upang agad na malapatan ng lunas.

Hindi pa tiyak ng mga pulis kung ano ang motibo sa panibago nanamang kaso ng pamamaril sa bayan.

Sila ay nagsasagawa pa ng mas malalimang imbestigasyon.

-0-

Magulang dismayado sa naging patakaran ng PRC at Kidapawan City LGU dahil sa polisiya sa LET takers na hindi pina exam dahil walang vaccine card

Yan ang hinaing ng isa sa mga magulang ng LET taker na hindi pinapasok dahil walang vaccine card sa Kidapawan City nitong linggo.

Ayon sa hindi nagpakilalang magulang na nakapanayam ng Radyo BIDA, sabi ng taga PRC and I quote “wala miy labot sa certification kay vaccine card ang kinahanglan”, mayroon din kasing memorandum of agreement ang PRC at LGU-Kidapawan sa lahat ng takers.

Ang kanyang anak ay nakapagbakuna na pero first dose palang dahil hindi pa available ang sputnik vaccine simula pa noong Marso kung saan hindi rin ito kinonsidera.

Nais mangyari ng mga hindi nakapagtake, paglilinaw mula sa PRC at LGU at kung may ordinansa sana ipakita sa kanila.

Tiniyak naman ng mga magulang makikipagtulungan dahil hindi lamang pera ang nasayang kundi ang pagsisikap ng bawat estudyante dahil lang ng bakuna.

Dahil sa pagkakadismasya, sila ay naghain na ng reklamo sa Ombudsman laban sa LGU at PRC.

-0-

“Hindi basta-basta nanghuhuli o mag-flag down kung hindi deputized”

Ito ang ipinaalala ni Land Transportation Office o LTO 12 Region 12 Director Macario Gonzaga.

Ang deputized ay sumailalim sa pagsasanay, workshop on traffic rules at may malaking Identification Card habang nasa checkpoint o operasyon base sa ipinalabas ng Department of Interior and Local Government Unit.

Sinabi ni Gonzaga, maaring hingan ng motorista ang nag-flag down na nagpapatunay na sila ay deputized katulad ng ID.

Sa tanong kung maaring hulihin ang mga nakapark sa gilid ng daan na ayaw dumiritso dahil malinaw na may paglabag, ang sagot ni Gonzaga ay pwede naman dahil maikonsidera itong illegal parking.

Samantala, ang payo sa lahat upang iwas abala at disgrasya bumiyahe ng kompleto ang dala.

-0-

Month-long celebration ng 22nd charter anniversary o Negosyo Festival ng Koronadal City nagpapatuloy; ilang senador magiging panauhing pandangal

Nakatutok sa promosyon ng negosyo ang tema ng 22nd Charter Anniversary at Negosyo Festival sa Koronadal City.

Ayon kay Koronadal City Mayor Eliordo Ogena, mayroong isasagawa na mga orientation at mga seminar kaugnay sa negosyo kasabay sa pagdiriwang.

Maliban pa dito, asahan din ang pagdalo ng ilang sikat na mga personalidad na magiging panauhing pandangal katulad nina Senator Mark Villar at JV Ejercito.

Nabatid na nasa P5 million ang inilaang pondo ng city government para sa naturang aktibidad.

Noong Oktobre 1 nagsimula ang pagdiriwang at magtatagal ito hanggang Oktobre 24.

Tema ng pagdiriwang ay “Rising to the Challenge of the New Normal”.

-0-

Koronadal City Traffic Management Office, may panawagan sa mga LET examinees na nabiktima ng mga oportunistang tricycle drivers

Makipag-ugnayan lamang sa Koronadal City Traffic Management Office upang maaksyonan ang reklamo ng mga pasahero.

Ito ang panawagan ni City Traffic Management Office head Joy Placer kasunod ng mga reklamo ng sobrang paniningil ng ilang tricycle drivers.

Nag-ugat ito sa mga post sa social media ng mga kumuha ng Licensure Examination for Teachers noong Linggo kung saan sobra-sobra umano ang siningil sa kanila ng kanilang sinakyang tricycle.

Ayon kay Placer, maaaring tumawag sa kanilang tanggapan o personal na pumunta sa kanilang opisina upang maproseso ang kanilang reklamo laban sa mga oportunistang drivers.

Aminado rin ang opisyal na nabahala ang ilang tricycle drivers sa ginagawa ng kanilang mga kasama, sa ginanap public hearing tungkol sa pamasahe sa lungsod.

Samantala, isasagawa naman ngayong araw ang public hearing kaugnay sa fare hike adjustment sa lungsod ng Koronadal.

-0-

Koronadal PNP, tiniyak ang preparasyon sa seguridad laban sa mga kriminalidad ngayong Ber Months

Handa ang Koronadal City PNP laban sa mga kriminalidad na maaaring maganap sa kasagsagan ng Ber months.

Ito ang siniguro ni PNP Koronadal chief Lt. Col. Amor Mio Somine sa panayam ng Radyo Bida.

Ayon kay Lt. Col. Somine, pinapaigting pa nila ang kanilang mga deployment at pakikipag-ugnayan sa mga force multipliers upang masiguro ang peace and order.

Binigyang-diin din nito ang kahalahagan ng closed-circuit television o CCTV cameras na isa sa mga pangunahing kasangkapan upang mapabilis ang imbestigasyon at maresolba ang isang krimen.

Ayon kay Somine, alinsunod ito sa direktiba ng PNP central office kung saan kanila ring pinaigting ang koordinasyon sa mga stakeholders na makabitan ng CCTV ang kanilang nasasakupan.

-0-

Department of Social Welfare and Development 12, namahagi ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng landslide sa Lake Sebu, South Cotabato

Kaagad nagpaabot ng tulong ang Disaster Response Management Division (DRMD) ng Department of Social Welfare and Development O DSWD-12 sa mga naapektuhan ng landslide sa Barangay Lamlahak, Lake Sebu, South Cotabato.

Ito’y matapos ang isinagawang validation at assessment sa mga apektadong residente.

Nagtayo ng tatlumpung modular tent ang ahensya sa Lake Sebu Gymnasium, kung saan namahagi sila ng apatnaraang family food packs na kinabibilangan ng bigas, mga de-lata, cereals at kape.

Ayon naman kay Mia na isa sa mga benepisyaryo, na malaki itong tulong sa kanila habang nananatili sa evacuation center.

Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa tulong na ipinaabot ng DSWD-12.

-0-

Anim na tupa mula sa Department of Agriculture 12 nasa pangangalaga na ng Rural Improvement Club Lemsnolon sa T'boli, South Cotabato

Naibigay na ng Department of Agriculture Region 12 ang anim na mga tupa sa Rural Improvement Club o RIC Lemsnolon sa T'boli, South Cotabato.

Ito ay matapos natanggap nila ang nasabing mga hayop sa pamamagitan ng Office of the Municipal Agriculture o OMAg-Tboli.

Ayon kay RIC Lemsnolon president Ederlita Calis, palalaguin muna ng isa sa kanilang mga kasama ang nasabing mga tupa upang maibahagi sa dalawamput-apat na iba pang mga miyembro.

Ayon kay Calis, magsasagawa din sila ng pagtitipon para sa lahat ng kanilang miyembro upang maipabatid sa mga ito kung paano palalaguin ang proyekto at kung paano makikinabang ang bawat isa sa kanila.

Magbabahagi rin ng sapat na kaalaman ang OMAg-Tboli sa tamang pamamaraan ng pag-aalaga ng mga tupa bilang technical na tulong mula sa kanilang tanggapan.

Kaugnay nito, ang kawani ng OMAG-Tboli ay patuloy na bumubuo ng mas marami pang project proposals upang dumami rin ang mga magsasaka na mabigyan ng mga kahalintulad na programang pangkabuhayan.

-0-

ABOT SA 36 katao ang nagpositibo sa COVID 19 sa Region 12 kung saan pinakamarami sa Gen. Santos City na may 16.

Nasa 66 katao ang gumaling habang dalawa ang nasawi na isang taga Koronadal City at isang taga Norala, South Cotabato.

SA BARMM, October 1 pa ang pinakahuling reportna na-post ng Bangsamoro Inter-Agency Task Froce on Covid-19 sa rehiyon.

Wala pang na-post ang MOH-BARMM at task force na COVID-19 bulletin para sa October 2, 3 at 4.

-0-

LUMIKAS ANG ILANG MGA RESIDENTE SA LIBLIB na barangays ng Midsayap, North Cotabato matpaos na magbakbakan ang dalawang naglalabang pamilya kahapon.

Hanggang ngayong umaga na sinusulat ang balita ito ay may mga putok pa na naririnig, ayon kay Midsayap town police chief Lt. Colonel Rolly Oranza.

Rido ito, ayon sa kanya. SAngkot ang grupo ng MILF at MNLF.

Isang sibilyan ang tinamaan ng ligaw na bala at kinilala sa pangalang Hasan Abdulla, 51 taong gulang at isang Islamic preacher.

Ang labanan ng dalawang Moro families ay sa Barnagay Sambolawan na sakop na ngayon ng Special Geographic Area.