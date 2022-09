NDBC BIDA BALITA (Sept. 16, 2022)

HEADLINES

1 PRES. MARCOS, bumisita sa BARMM, nagsalita bilang guest of honor ng BTA-BARMM inaugural session.

2 PAGKAKAISA NG MNLF AT MILF leaders, ipinakita sa pagbisita ni P. Marcos sa Cotabato City

3 KORONADAL CITY, nakapagtala ng 11 bagong kaso ng COVID-19 infections.

4 GURO at 5 estudyante sa Tampakan, South Cotabato, nag-positibo sa COVID, klase sinuspende.

6 TATLONG sundalo patay sa encounter sa Basilan

7 Bahay sa Makilala, North Ctoabato, pinasok ng magnanakaw, mahigit P100k natangay

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

LOCAL…

HINAMON NI Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. ang lahat ng mga lider ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, lalo na ang mga kasapi ng Second Bangsamoro Transition Authority o BTA na magkaisa, magtulungan sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon.

Si P. Marcos ay special guest of honor ng inaugural session ng BTA kahapon ng tanghali na ginanap sa Shariff Kabunsuan Cultural Complex.

Tiniyak niya sa BARMM leadership, sa BTA at sa lahat ng mga mamamayan ng Bangsamoro na suportado sila ng Malakanyang.

Kasabay nito, hinamon niya ang BTA na magpasa ng mga batas na magpapalakas sa fiscal capability ng rehiyon na pakikinabangan ng lahat sa BARMM.

Kasama ng pangulo sina Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Martin Romualdez, DILG Secretary Benhur Abalos, Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr., at Supreme Court Associate Justice Japar Dimaampao.

-0-

LOCAL…

BAGO YAN, TINIYAK NI BARMM Chief Minister Ahod Kagi Murad Ebrahim kay P. Marcos na sinusuportahan at ginagawa na nila ang panawagan ng presidente na magkaisa ang lahat ng Moro revolutionary leaders.

Noong nanumpa ang mga bagong lider ng BTA sa Malakanyang, hinamon sila ng pangulo, lalo na ang MILF na mag-reach out sa iba pang Moro leaders sa Mindanao.

-0-

Local…

KAHAPON NG UMAGA, muling napili ng mga kasapi ng Bangsamoro Transition Authority si Atty. Pangalian Balindong bilang BTA Speaker.

Lahat ng mga BTA members ay bumuto sa kanya at walang ibang kumandidato sa pagiging speaker sa election na pinangasiwaan muna ni Chief Minister Ebrahim.

Matapos mahalal, ipinagpatuloy ni Speaker Balindong ang election at napili ang mga deputy speakers, majority leader, secretary-general, at sergeant-at-arms.

Ang kanilang term of office ay nagsimula kahapon at magtatapos sa June 30, 2025.

-0-

SA KAUNA-UNAHANG PAGKAKATAON, wala ng minority at wala ng majority sa Bangsamoro Transition Authority o BTA.

Ibig sabihin, ang lahat ng miembro ng BTA ay nagkaisa sa iisang layunin na tapusin ang mga mahahalagang legislations sa maiksing panahon na ibinigay sa kanila ni P. Bongbong Marcos Jr.

Kahapon, pormal na nagsimula ang trabaho ng mga bagong talagang BTA members kung saan susundin nila ang mandato ni P. Bongbong Marcos Jr. at MILF Chairman Ahod “Hadji Murad” Ebrahim na tapusin ang electoral, revenue, local governance, Indigenous Peoples codes at iba pang mahalagang legislation.

Sinabi sa DXMS ni Member of Parliament Abdullah Hashim, na anak ng yumaong MILF Founding Chairman Shiek Salamat Hashim, na maituturing na historic ang pagkikita ng mga BARMM leaders kasama ang pangulo ng bansa.

Naroon din sina MNLF chair Nur Misuari at lider ng isa pang faction ng MNLF Chairman Muslim Sema, na ayon kay MP Hashim ay hudyat na ng tuloy-tuloy na kapayapaan sa Bangsamoro region.

-0-

Local…

NAKAPAGTALA KAHAPON NG 61 BAGONG KASO ng COVID-19 infections ang DOH-12.

Sa bilang na ito, 11 ang mula Koronadal City ayon sa report ng city IATF sa DOH-12.

Sa mga bagong kaso, 35 mula sa South Cotabato at 12 mula Gen. Santos City.

May 50 katao naman ang gumaling at dalawa ang namatay dahil sa kumplikasyon. Sila ay taga Banga, South Cotabato at Esperanza, Sultan Kudarat.

SA BARMM, MAY 15 MGA PASYENTE ang nagpositibo din sa COVID-19, ayon sa report ng Bagnsamoro IATF.

Nasa 19 na mga pasyente ang gumaling habang dalawa ang namatay. Ang aktibong kaso o yaong naka-isolate ay nasa 156.

Sa mga bagong kaso ng COVID sa BARMM, ang Maguindanao at Cotabato City ay parehong may tig-5 bagong pasyente, apat mula Tawi-Tawi at isa sa Basilan.

-0-

Local..

SA PALATUNTUNANG ALERTO BANGSAMORO SA DXMS, sinabi ni Maguindanao provincial administrator Atty. Cyrus Torreña na wala siyang alam na may grupong nangangampanya ng NO vote sa plebesito.

Aniya, sakaling meron man, mas mabuti dahil umiiral naman ang demokrasya sa lalawigan.

Si Maguindanao Gov. Bai Mariam Mangudadatu at Vice Gov. Ainee Sinsuat ay parehong nangangampanya ng YES.

Maging si Maguindanao First District with Cotabato City Rep. Bai Sittie Shahara 'Dimple' Mastura ay nanawagan sa publiko na lumahok sa plebesito.

Aniya nakasalalay sa kamay ng mamamayan ang kapalaran ng paghahati sa Maguindanao alinsunod sa RA 11550.

Nauna rito, hiniling ng IAM4PEACE, isang non government organzation, ang pagpapaliban sa halalan dahil sa kakulangan ng information campaign.

Pero, sabi ni Comelec spokesperson Atty. John Rex Laudiangco, sapat ang information drive na ginawa ng Comelec mula pa noong Agosto at ito ay tinawag niyang “pulong-pulong” na nagtapos kahapon.

-0-

LOCAL...

Hindi paman naipasa ang senate bill 1231 ni Senator Lito Lapid hinggil sa planong pagban ng junkfoods at iba pang sugary drinks sa mga pampublikong paaralan sa elementary at secondary school pero okay ito sa mga magulang na nakausap ng Radyo BIDA.

Sinasabi kasi sa bill na ipinagbabawal ang 100 meters sa labas sa paaralan ang pagbebenta ng nasabing mga unhealthy foods.

Para sa mga magulang, ito hindi lang mabigyang proteksyon ang kanilang anak sa malbutrition at obesity pero kampante rin ang mga magulang sa mga kinakain ng kanilang mga anak sa paaralan.

Panahon na rin anya dapat lalo na ngayong pagbabalik ng face to face classes ang pagpapabaon sa mga kabataan ng masustansyang pagkain katulad ng prutas at kakanin para sa meryenda.

-0-

Hindi solusyon sa anumang problema ang pagtapos ng buhay.

Yan ang pahayag ng mga magulang sa Barangay Luz Village, Mlang North Cotabato matapos maiulat ang sunod-sunod na kaso ng pagpapakamatay sa kanilang barangay kung saan mga kabataan ang nasasangkot.

May malaking papel dito ang mga magulang na mismong pundasyon ng mga kabataan sa bawat tahanan upang mapigilan pa ang hindi kaaya-ayang gawain kung may problema man.

Mahalaga ang komunikasyon at pagbibigay oras sa mga anak lalo na kung may mapapansing kakaiba sa mga bata lalo na sa personal life o sap ag-aaral.

Ito ang simpleng solusyon nga kung iisipin kaunting hakbang langs pero posibleng makapag ligtas ng buhay sa kakilala, kapamilya o ka-anak.

-0-

Umabot sa mahigit 100-thousand pesos ang nakulimbat ng mga kawatan matapos na sinira at pinasok ang bahay ng isang indibidwal sa Barangay Luna Norte, Makilala North Cotabato.

Ang may-ari ay nakilalang si Jessica Reginalde na natutulog lamang nang pumasok ang mga suspect. Perfectly cut pa ang ginagawang butas ng mga suspect sa bahay na gawa sa light materials at nakuha ang kanyang pera.

Ayon sa ulat, mga barya na lang ang iniwan ng mga kawatan sa kanilang alkansyang gawa sa glass. Ang nakapagtataka lang sa kanila, dahil nasa ulohang parte lang ng mga natutulog na biktima ang alkansiya pero hindi nila natunugan ang mga suspek.

Tinangka pa umanong nakawin ang motorsiklo nito pero mabuti nalang at naka lock ito. Ayon sa kapatid ng biktima tatlong taong inipon ito ng kaniyang kapatid ang perang nakuha ng mga suspect. Pero pasalamat pa din sila at hindi sila nasaktan sa insidente.

-0-

Smiling emoji na lamang ang huling post ng 22 years old na si Zachary Go na taga Purok 6, Ginatilan, Kidapawan City, ilang oras bago siya natagpuang wala ng buhay sa labas ng isang malaking mall sa Davao City hapon nitong martes.

Ang kanyang katawan ay nakita sa Sta. Ana Avenue sa ilalim ng multi-level parking sa likurang na bahagi ng naturang mall. Hindi pa naman batid kung tumalon o nahulog ang binata sa nasabing gusali.

Patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng mga awtoridad sa insidente. Nagdadalamhati ngayon ang kapamilya at mga kakilala ni Go kanyang sinapit at sa maagang pagnanaw nito.

-0-

Kritikal at ginagamot na sa ospital ang miyembro ng PNP matapos na pagbabarilin ng di pa kilalang suspect sa Barangay Poblacion, Pikit, North Cotabato.

Ang biktima sy si Patrolman Brian Singco, miyembero ng Pikit PNP, 33 years old na nakatira sa nasabing lugar.

Ayon sa ulat, dalawang suspect ang responsable sa pagbaril sa biktima. Nakapanayam ng Radyo BIDA kay PNP Chief Police Major Maxim Peralta, pinagbabaril ang biktima habang naka off duty at habang abala sa pag-aayos sa kanilang bahay.

Aniya work related ang pagbaril sa biktima dahil sa pagpapatupad ng batas sa bayan at maraming accomplishments ang PNP.

-0-

Umaasa si PhilHealth 12 Regional Vice President Dr. Hector Zenon Leonardo Malate na ma-accredit nila bilang KonsSulTa providers ang mas maraming health facility sa rehiyon bago magtapos ang 2022.

Ayon kay Malate sa ngayon kasi ang PhilHealth ay mayroon nang 48 Konsultasyong Sulit at Tama o KonSulTa package providers sa region 12.

Nakapagpatala naman sa mga ito ang mahigit 77,000 na mga benepisyaryo na 14% sa target ng PhilHealth 12 na mahigit 500,000 ngayong taon. Ayon pa kay Malate ang mga PhilHealt members ay maari nang magpa-enroll online sa 15 KonSulta providers na mayroong “My PhilHealth Portal.”

Sa kasalukuyan abot na sa mahigit 3,000 mga pasyente ang nakinabang sa KonSulTa package ng PhilHealth 12.

Ang bill ng mga ito na umabot sa mahigit P400,000 ay binayaran naman ng nasabing ahensya. Para sa mas maayos na pagpapatupad ng programa patuloy din na nagsasagawa ng orientation hinggil dito ang PhilHealth-12 KonsulTa Technical Working Group.

-0-

Mahigit P250,000 na halaga ng smuggled na sigarilyo nakumpiska ng mga pulis sa Tacurong City

Naharang sa checkpoint ng mga pulis sa Barangay EJC Montilla sa Tacurong City ang isang kotse na lulan ang mahigit P245,000 na halaga ng mga smuggled na sigarilyo.

Nagsagawa ng checkpoint operation sa nasabing lugar ang mga personnel ng 1202nd Manuever Company at Regional Mobile Force Battalion 12 matapos matunugan ang pagdaan ng itim na Toyota Vios na may kargang mga smuggled na sigarilyo.

Ito ay matapos makipagugnayan sa Bureau of Customs at Regional Special Operations Group o RSOG 12. Inaresto naman ng mga pulis ang transporter ng mga smuggled cigarettes na sina Johnson Reyes, 32 anyos, tricycle driver at Marlon Zamora, 27 anyos pawang mga nakatira sa Barangay Poblacion, Tantangan, South Cotabato.

Nakumpiska ng mga pulis sa mga ito ang 35 boxes ng smuggled Bravo cigarettes mula Malaysia . Ayon kay Police Regional Office 12 Director Brig. General Jimili Macaraeg ang dalawang mga suspek na ikinustodya ng Tacurong PNP ay kakasuhan naman ng paglabag sa Customs and Tariff Act.

-0-

Balik muna ngayon sa online at modular classes ang mga estudyante sa Tampakan National High School o TNHS sa bayan ng Tampakan, South Cotabato.

Kasunod ito nG suspension ng kanilang face-to-face classes simula noong Seyembre 14 hanggang Oktobre 3.

Ayon kay Deped South Cotabato Information Officer Ma. Teresa Hallegado nagpositibo kasi sa COVID 19 ang limang mga estudyante sa TNHS at isa nilang guro.

Nilinaw ni Hallegado na ang mga COVID-19 patient ay asymptomatic o walang sintomas at naka-home quarantine na sa ngayon.

Sinabi ni Hallegado na unang nakumpirmang positibo sa COVID-19 ang isang grade 10 student na posibleng nakahawa sa apat nitong mga kaklase noong September 10.

Kinumpirma ni Hallegado na bagamat naturukan na ng booster ang gurong COVID-19 positive hindi naman nabakunahan ang limang mga estudyante.

Gayunpaman ayon kay Hallegado nirerespeto pa rin ng Deped ang desisyon ng mga COVID-19 positive na estudyante at kanilang mga magulang.

Ipinunto din nito na ang bilang ng mga nag COVID-19 positive na estudyante ay maliit na porsyento lamang sa mahigit isang libong mga estudyante sa TNHS.

-0-

South Cotabato provincial government kukuha ng dagdag na barangay health workers para sa full implementation ng Universal Health Care Maglalaan ng P16 million pesos para sa hiring ng dagdag na mga Barangay Health Workers o BHW ang provincial government ng South Cotabato.

Ayon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr., sulit naman ang dagdag na pondo dahil mababawasan ang mga gastusin sa mga ospital. Ipinahayag ng gobernador na ito ay bilang paghahanda na rin sa full implementation ng Universal Health Care na inaasang maabot pagsapit ng 2027.

Paliwanag ni Tamayo gusto kasi nito na maging localized ang pagpapatupad ng UHC sa South Cotabato. Plano ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng isang BHW sa bawat 20 household sa mga barangay. Layon nito na mas matutukan pa ang mga serbisyong pangkalusugan.

Ipinunto ni Tamayo na para agad na matugunan ng mga health workers kailangan na ma-detect ng mas maaga ang mga sakit sa komunidad. Sa ngayon abot sa mahigit P400 million na expansion program sa mga ospital ang ipatutupad sa lalawigan.

-0-

Mapapaunlad pa ang itong mga coffe-growing sitio sa Bagumbayan, Sultan Kudarat ang kanilang produksyon ng kape.

Ito ay matapos makinabang sa mga proyekto ng Philippine Rural Development Program o PRDP ng Department of Agriculture. Ang DA 12 ay nakapag turn over ng “Production and Marketing of Green Coffee Beans Subproject” sa Masiag Farmers and Coffee Growers Association o MAFACGA Inc.

Ang P13.1 million na proyekto ay mapapakinabangan ng mahigit 400 mga magsasaka sa Barangay Masiag proper at mga Sitio ng Nalum, Blakol, Alas-as, San Vicente, Dinagaan, Kalupe at karatig bayan.

Kinabibilang naman ito ng post-harvest facilities, hauling truck, production at marketing support. Kailangan ang mga ito para mapataas ang produksyon at mapaganda ang kalidad ng green coffee beans ng mga benepisyaryo para lalo pang mapagtibay ang pagkilala sa Sultan Kudarat province bilang pangunahing producer ng kape sa bansa.

Hiling naman ni MAFACGA Chairperson Jennifer Farillon sa mga kapwa nito benepisyaryo, ingatan ang kabuhayan na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan.