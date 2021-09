NDBC BIDA BALITA (Sept 21, 2021)

HEADLINES:

1 18 KATAO PATAY dahil sa COVID-19 related diseases sa Soccsksargen, 12 sa mga nasawi taga North Cotabato

2 North Cotabato board member, positibo sa COVID-19

3 Sapat na supply ng medical oxygen sa lalawigan, tiniyak ng DTI South Cotabato

4 Ilang mga magulang sa Cotabato City, pabor sa plano ng gobyerno na ibalik ang face-to-face classes.

5 Ilang teachers, gusto din ng face-to-face classes

6 Construction worker patay matapos tangayin ng baha sa Tampakan, South Cotabato

Local…

LABING WALO katao na may sakit na COVID-19 ang sumakabilang buhay kahapon, ayon sa report ng Dept of Health o DOH-12.

At 12 sa mga nasawi ay taga North Cotabato.

Kaya ang total number of death dahil sa COVID-19 related diseases ay abot na ngayon sa 1,479 sa buong rehiyon.

Sa 12 namatay sa North Cotabato, tig-tatlo ang mula sa Mlang at Alamada, tig dalawa naman sa Kabacan at Carmen at tig-isa sa Arakan at Aleosan.

Apat naman ang nasawi sa South Cotabato at ang mga ito ay mula Koronadal, Polomolok, Tampakan at Tupi. Dalawa ang namatay na taga Gen. Santos City.

Naitala rin ng DOH ang paggaling ng 672 katao habang may 560 katao ang bagong mga nahawaan ng sakit.

-0-

Local..

Kung ihahambing sa Region 12, mabagal ang COVID-19 infection sa Bangsamoro Region in Muslim Mindanao. Batay ito sa comparative statistical data na nakalap mula sa dalawang rehiyon.

TATLONG MGA mga pasyente na taga Lanao del Sur at Marawi City ang binawian ng buhay dahil sa komplikasyon na dulot ng COVID-19.

Batay ito sa pinakahuling COVID-19 bulleting na ipinalabas ng BARMM Ministry of Health..

Dahil dito, abot na sa 470 ang total deaths cases sa BARMM.

Samantala, nadagdagan ng 82 ang bilang ng COVID-19 infections sa Rehiyon, dahilan para umakyat din ang total coronavirus infections sa 12,056.

Muling nanguna sa may pinakamaraming bagong kaso ang Lanao del sur at Marawi City na umabot sa 34.

Sumunod ang Maguindanao na may 30 new infections, Cotabato City ay may 13 bagong kaso at lima naman sa Sulu.

Gumaling naman ang 31 pang mga pasyente kayat ang total recoveries ay umakyat na sa 10,415.



-0-

NDBC BALITA EXPRESS LOCAL…

North Cotabato Board Member Shirlyn Macasarte-Villanueva at ilang kapamilya, nagpositibo sa COVID-19.

Board Member Shirlyn Macasarte-Villanueva at ilang kapamilya, nagpositibo sa COVID-19. Information Technology Equipment na gagamitin para sa implementasyong ng Learning Continuity Plan sa rehiyon ngayong School Year 2021-2022, dumating sa BARMM education ministry office.

Technology Equipment na gagamitin para sa implementasyong ng Learning Continuity Plan sa rehiyon ngayong School Year 2021-2022, dumating sa BARMM education ministry office. Level ng tubig sa Tunggol Bridge sa Datu Montawal, Maguindanao, tumataas, ilang mga barangay lubog na naman sa tubig baha.

sa Tunggol Bridge sa Datu Montawal, Maguindanao, tumataas, ilang mga barangay lubog na naman sa tubig baha. BARMM Environment ministry office, tumanggap ng Geographic Information System equipment mula sa International Organization for Migration (IOM)

Pinapurihan ni 6th Infantry Division commander at Joint Task Force Central head Maj. Gen. Juvymax Uy ang mga bagong kasapi ng Civilian Armed Auxiliary na magsisilbi sa lalawigan ng Maguindanao.

ni 6th Infantry Division commander at Joint Task Force Central head Maj. Gen. Juvymax Uy ang mga bagong kasapi ng Civilian Armed Auxiliary na magsisilbi sa lalawigan ng Maguindanao. Ministry of Social Services and Development ng BARMM, namigay ng ayuda sa mamamayang Moro sa Davao Occidental at Sarangani province.

of Social Services and Development ng BARMM, namigay ng ayuda sa mamamayang Moro sa Davao Occidental at Sarangani province. Babaeng sangkot sa pagnanakaw sa isang warehouse store sa Kidapawan City na nakatangay ng mahigit P100 libong piso at nakunan ng CCTV camera, pinaghahanap pa rin ng mga otoridad.

Mga motorista , nagrereklamo laban sa DPWH-12 dahil sa mabagal at usad pagong na trabaho sa malaking tulay sa Barangay ECJ Montilla na nag-uugnay sa Tacurong at Isulan, Sultan Kudarat.

, nagrereklamo laban sa DPWH-12 dahil sa mabagal at usad pagong na trabaho sa malaking tulay sa Barangay ECJ Montilla na nag-uugnay sa Tacurong at Isulan, Sultan Kudarat. Cotabato City engineering district office, sakop na ngayon ng BARMM Ministry of Public Works matapos na i-turn over ni Sec. Mark Villar.

engineering district office, sakop na ngayon ng BARMM Ministry of Public Works matapos na i-turn over ni Sec. Mark Villar. NBI tumutulong na sa imbestigasyon ng pagpatay kay Atty. Juan Macababbad ng Surallah, South Cotabato

LOCAL…

MATAPOS ANG PAGSABOG ng homemade bomb sa covered court ng Datu Piang, Maguindanao nitong sabado, isang babae naman ang pinagbabaril at napatay ng di pa nakilalang suspect.

Kinilala ng PNP ang biktima na si Muslimah Hasim na nakatira malapit lang sa town plaza.

Batay sa pahayag ng mga kaanak ng biktima, [pumasok sa kanilang bahay ang di nakilalang suspect at agad na pinaputukan si Muslimah.

Dinala siya sa ospital subalit binawian din ng buhay.

-0-

LOCAL...

Sapat na supply ng medical oxygen sa lalawigan, tiniyak ng DTI South Cotabato Sapat pa rin ang supply ng medical oxygen sa South Cotabato.

Ito ang nilinaw ni Department of Trade and Industry o DTI Provincial Director Rectoniel Regenio. Sinabi ni Reginio na kaya ng Gensan Industrial Compressed Gas Corporation na tugunan ang mataas na demand ngayon ng medical oxygen sa lalawigan.

Pero ang problema nila ayon kay Reginio hindi sila makapag-refill dahil hindi kaagad ibinabalik ang kanilang oxygen tank.

Paliwanag ni Reginio tanging nire-refill lamang kasi Gensan Gas na kaisa-isang manufacturer ng medical oxygen sa region 12 ang sarili nilang mga tangke.

Ayon kay Reginio handa ring magdag ng shift sa kanilang mga trabahante ang nasabing kompanya para mapataas ang kanilang produksyon kung kinakailangan. Binigyan diin ni Reginio na pwedeng mag-supply ng medical oxygen sa mga ospital ang Gensan Gas basta’t maibalik lamang ang kanilang mga oxygen tank.

Sinabi ni Reginio na ang manufacturer price ng 50 pounds na medical oxygen ngayon sa South Cotabato ay nasa P750 hanggang P850 pesos habang ang 20 pounds naman ay nasa P400 hanggang P500.

Habang ang retailer price naman ayon kay Reginio ay nasa P800 sa 20 pounds at P1,000 sa 50 pounds.

-0-

LOCAL...

Kulong ang isang wanted person matapos maaresto ng mga pulis sa Polomolok, South Cotabato.

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Alex Joe Orcajada ang suspek na si Samer Ali, alyas “Mer” biente nuebe anyos, magsasaka at nakatira sa Barangay Lapu na nasabing bayan.

Si Ali ay facilitator din ng recruitment sa Daulah Islamiya SOCCKSARGEN KHATIBA sa kanilang lugar na Lapu, Polomolok at barangay Basag sa Tboli.

Siya ay inaresto ng mga pulis sa bisa ng warrant of arrest ng korte dahil sa kasong attempted murder. Nakuha din ng mga pulis sa kanya ang isang granada na agad na na-disposed ng explosive ordnance division o EOD team ng PNP.

Inihahanda ng Polomolok PNP ang kasong illegal possession of explosive laban sa aresadong suspek.

-0-

LOCAL...

Construction worker patay matapos tangayin ng baha sa Tampakan, South Cotabato

Bangkay na nang matagpuan ng mga rescuer sa ilog na nasa boundary ng Barangay Santa Cruz, Tampakan at Barangay Magsaysay sa Koronadal City ang 32 anyos na si Eric Sardido kahapon..

Ang nakamotorsiklong si Sardido ay nawala matapos tangayin ng rumagasang tubig nang suungin ang umapaw na tulay sa Barangay Liberty Tampakan, noong Linggo ng gabi.

Lumabas sa imbestigasyon ng Tampakan PNP na hindi umano napansin ng biktimang construction worker ang pagapaw ng tubig sa tulay. Ayon naman kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Aquino ang pagkikilanlan ng biktima ay kinumpirma mismo ng ina nito.

Ayon kay Aquino, ang bangkay ng biktima ay unang nakita ng isang concerned citizen na nagreport nito sa MDRRMO Tampakan.

Nanawagan naman si Aquino sa publiko na kapag may nagbabadyang kalamidad maging mapagmatyag at agad na lumikas kung kinakailangan.

-0-

LOCAL...

Pagpapasuot ng diaper sa mga nurse ng Dr. Jorge P. Royeca Hospital sa halip na PPE pinabulaanan ng employees Union ng Gensan LGU

Hindi papayag ang General Santos City Employees Association o GSCGEA na magtrabaho sa poor working condition ang kanilang mga myembro.

Ito ang ipinahayag ng GSCGEA sa pamamagitan ng kanilang presidente na si Restituto Facurib Jr. Kaya ayon kay Facurib walang katotohanan ang lumabas sa isang online na pahayagan na para mabawasan ang gastusin sa personal protective equipment o PPE pinagsusuot ng diaper ang mga nurse sa Dr. Jorge P. Royeca Hospital o DJPRH.

Ito ayon kay Facurib ang napaglaaman din nila matapos ang konsultasyon sa management team ng DJPRH at kanilang mga myembro. Ang GSCGEA ay binubuo ng mahigit 1,400 regular na mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Gensan kabilang ang mga nurse sa DJPRH.

Ayon kay Facurib bagama’t kinikilala nila ang freedom of expression ang maling impormasyon na lumabas ay isang pagatake sa mga frontliner na inilalagay sa panganib ang buhay sa pakikpaglaban sa COVID-19 at mga mamamayan ng Gensan.

Dagdag pa nito na para masolusyunan ang mga problema lalo na sa pagharap sa COVID-19 nakikipagtulungan ang employees union ng Gensan sa management ng DJPRH.

Tiniyak din nito ang patuloy na pagsulong ng GSCGEA sa karapatan ng mga kawani ng LGU.

-0-

LOCAL...

Matapos ang anim na dekadang paghihintay, magkakailaw na rin ang limampung mga tahanan sa liblib na Sitio ng Tupi-bato sa bayan ng Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat.

Ang nasabing lugar kasi ay napili din na maging benepisyaryo ng Project TALA o TESDA Alay ay Liwanag at Asenso ng Technical Education and Skills Development Authority.

Ayon kay TESDA Sultan Kudarat Provincial Director Benigno Aquino, hindi hadlang ang layo hirap ng daan para maabot nila ang nasabing Sitio. Ito ay matapos ipangako ang nasabing programa ng TESDA at Poverty Reduction, Livelihood Employment Cluster.

Ang mga mamamayan sa nasabing Sitio ay makikinabang din sa iba pang mga programa kontra kahirapan ng gobyerno. Katuwang ng TESDA sa pagpapatupad ng mga ito ang Department of Trade and Industry at militar.

-0-

LOCAL..

Nais marinig ng pamilya Alcontin ang paliwanag ng taga Amas Provincial Hospital kung bakit ipinasok sa COVID-19 isolation facility at binigyan ng gamot na pang COVID gayung negatibo naman ang kanilang pasyente batay sa resulta ng isinagawang swab test.

Ayon kay Noria Alcontin ina ng nasawing pasyente na si Garry Alcontin, pneumonia ang sakit ng kanyang anak at hindi COVID-19 malakas pa anya ito nang dalhin sa ospital.

Maraming mga ospital na rin ang kanilang napuntahan pero dahil sa punuan na at sa requirements bago makapasok tulad swab testing. Nang bawian ng buhay, sinabihan rin anya silang ipacremate o ilibing kaagad ang pasyente.

Pero nanindigan ang pamilya muling isailalim sa testing at nagnegatibo sa COVID infections kaya’t nilamayan ng ilang araw at kahapon ay tuluyan ng hinatid sa kanyang huling hantungan. Disidido rin ang pamilya na magsampa ng kaso sa kung sino man ang responsible sa pasyente.

-0-

LOCAL..

Patuloy lang sa pagbili ang National Food Authority o NFA ng mga produktong palay ng mga magsasaka ngayon sa ibat-ibang lugar sa Region 12.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay Department of Agriculture 12 Executive Regional Director Arlan Mangelen, inihayag nitong patuloy din ang kanilang paghikayat sa bawat Local Government Unit na magparticipate at mag isip rin ng pamamamaraan kung papaano makatulong sa mga magsasaka sa kanilang lugar.

Nabatid rin kasing bumaba na ang presyon ng palay at said na rin ang pondo ng lokal na pamahalaan dahil na rin sa krisis na kinakaharap dulot ng pamdemya.

Bukod sa paglalaan ng pondo ng Department of Agriculture upang pambili ng mechanical drier nagbibigay rin ang ahensiya ng training sa pamamagitan ng ATI sa target farmers sa kanilang intervention programs.

Hiling din nito bawat Congressional Office na makibahagi rin sa pagbibigay tulong sa kanilang bawat distrito. Sa ngayon, pinaghahandaan na ng DA ang harvest season at nakabili na rin mula sa mga magsasaka na nagsimula ng mag ani ng kanilang produkto.

Nilinaw din ng opisyal na bawat Regional Level ay tumutupad lamang sa mga polisiya na ibinababa ng central office.

-0-

local...

Maraming mga mamamayan na lalo na ang mga senior citizen ang nagtatanong hinggil sa bakunang Sputnik V na hanggang sa ngayon ay hindi pa nila natatanggap ang kanilang pangalawang dose.

Ayon kay DOH 12 Health Education and Promotion Officer Arjhon Gangoso, sinabi niya na magkaiba ang una at ikalawang component ng bakuna kung kaya’t nagkaroon ng delay sa distribution nito.

Hindi kasi pwedeng basta lang iturok ang unang dose ng bakuna para sa ikawalang dose dahil magkaiba ang nilalaman ng una at ikalawang bakuna hindi katulad ng iba pang bakunang binibigay ng Pamahalaan sa mga eligible population.

Mula 21 hanggang 42 days ang pagitan ng first at second dose ng Sputnik V para maging epektibo kung kaya ay marapat lamang na payuhan ng LGU na maghintay ng kanilang schedule para sa second dose ang una ng nabigyan nito.

Sa kasalukuyan ay may mga bago ng Sputnik V na dumating sa Pilipinas mula sa bansang Russia na tanging para sa second dose ng mga una ng nabigyan nito.