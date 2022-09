NDBC BIDA BALITA (Sept. 26, 2022)

HEADLINES

1 TATLONG sundalo ng Phil. Marines, sugatan sa ambush sa Lanao del Sur kagabi

2 LABING ISA KATAO MULA MIDSAYAP, nagpositibo sa COVID-19

3 SOUTH Cotabato veterinarian, umapela sa publiko na huwag magkatay o magbenta ng swine na hindi na test tungkol sa ASF.

7 TULONG sa mga biktima ng vehicular crash sa Tupi, South Cotabato tiniyak ng DSWD 12

8 ILANG BUSINESS establishments sa Region 12 na nagbebenta ng sub-standard products pinagmulta ng DTI

9. Municipal Councilor ng North Cotabato, nasawi matapos atakehin ng cardiac arrest

SUGATAN ANG tatlong kasapi ng 2nd Marine Battalion Landing Team o MBLT-2 matapos pagbabarilin sa Barangay Picong, Lanao del Sur pasado alas sais kagabi.

Ito ay kinumpirma mismo sa DXMS Radyo Bida ni MBLT-2 Battalion Commander LTCOL Serge Ronquillo.

Kinilala ang mga biktima na sina PFC Stephen Saragal, PFC Elijah Taccas at PVT Romy Torallo Jr.

Lumalabas sa imbestigasyon na nagpapatrolya sa lugar ang mga biktima sakay ng KM450 ng bigla silang paputukan ng di pa natukoy na mga suspect.

Hanggang sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng hot pursuit operation ang PNP at AFP upang maaresto ang mga salarin.

Samantala, ang mga biktima ay nagtamo ng tama ng bala sa paa ngunit nasa maayos na silang kalagayan, ayon kay Lt. Colonel Ronquillo.

HINDI NA NAKATAKAS pa ang dalawang big-time drug peddlers makaraang arestuhin sa ikinasang buy-bust operation ng Midsayap PNP sa Barangay Arizona, Midsayap, North Cotabato nitong weekend.

Sa report ng Midsayap PNP sa pangunguna ni Midsayap town chief Lt. Col. Rolly Oranza, nakilala ang mga nadakip na sina Rhoda Magallanes 47 anyos, at Richard Racelis, 40 anyos, na kapwa taga Midsayap.

Nakuha mula sa mga suspek ang limang gramo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng P37,500.

Ang mga suspek ay nahaharap sa kasong paglabag sa

Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

LABING ISANG taga Midsayap, North Cotabato ang nagpositibo sa COVID-19 as of yesterday, ayon sa report ng Dept of Health 12.

Sila ay kabilang sa 41 new infections na naitala sa Soccsksargen region.

Isa naman ang nasawi na taga Tampakan, South Cotabato at may 27 katao ang gumaling.

SA BARMM, may 13 bagong kaso ng COVID-19 infections, 14 ang gumaling at isa ang nasawi.

Nasa 148 ang aktibong kaso at nagpapagaling sa ngayon.

NGAYON na ang PinasLakas Special Vaccination Days.

Ang mga hindi pa nabakunahan ay pinayuhang pumunta sa mga local govnerment units o health centers para magpatala.

Ang PinasLakas special vaccination days ay magsisimula ngayong Sept. 26 hanggang Sept. 30.

Ayon sa DOH, hindi sapat ang first at second doses, kailangan pa rin ang dalawang booster shots upang 100 percent na protektado.

South Cotabato provincial veterinarian nanawagan sa publiko na ipasuri muna ang mga kakatayin at ibebentang baboy para mapigilan ang pagkalat ng ASF

Huwag ibenta o katawin ang mga baboy na hindi sumailalim sa testing.

Ito ang panawagan sa publiko ni South Cotabato Provincial Veterinarian Dr. Flora Bigot.

Ayon kay Bigot layon nito na mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF na banta pa rin ngayon sa lalawigan.

Binigyan diin ni Bigot na ang mga baboy lalo na sa mga red zone at pink areas na hindi na-test ay suspect sa ASF.

Sa ngayon nasa ASF pink areas ang mga bayan ng Tantangan, Tupi, Tboli, Lake Sebu at Koronadal City.

Habang nasa red zone naman ang mga bayan ng Banga at Norala.

Ayon kay Bigot dahil sa wala bakuna, mas lalala pa ang problema sa ASF kapag nagpapatuloy ang pagkatay ng mga baboy na hindi na test.

Paliwanag nito ang ASF virus ay kayang mamuhay ng hanggang 18 buwan sa environment.

Nabubuhay din ang nasabing virus na hanggang 1,000 days kahit na nasa frozen meat.

Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Bigot hanggang ngayon problema pa rin sa bansa ang ASF.

Tulong sa mga biktima ng vehicular crash sa Tupi, South Cotabato tiniyak ng DSWD 12

May nakalaang pinansyal na tulong sa mga biktima ng vehicular crash sa Tupi, South Cotabato ang DSWD 12.

Sa katunayan ayon kay DSWD 12 Crisis Intervention Unit Koronadal Head Nanig Sanoy, nakapagbigay agad sila ng tig P10,000 sa tatlong mga biktima na naka-admit sa ospital.

Ipinahayag nito na agad na rumesponde sa mga biktima ang mga health professionals at social workers ng DSWD 12.

Sinabi din nito na patuloy din na nakikipag ugnayan ang ahensya sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng South Cotabato.

Ayon kay Sanoy ang mga biktima ng vehicular crash ay makatatanggap ng mula lima hanggang tatlong libong pisong financial assistance mula sa DSWD depende sa kalagayan ng mga ito.

Matatandaan na patay ang isang mag-ama habang sugatan naman ang may lapinpitong iba pa nang araruhin ng ten-wheeler truck na nawalan ng preno ang may labinapat na mga sasakyan sa national highway sa Tupi noong Byernes ng hapon.

Pinagmulata ng Department of Trade and Industry o DTI 12 ang 25 ininspeksyon nilang mga establisemento sa SOCCKSARGEN.

Ito ay ayon kay DTI 12 Consumer Protection Division Chief Mary Ann Morales.

Ayon kay Morales ang mga pinagmulta na establisemento ay lumabag sa Fair Trade Laws.

Ang mga ito ay ininspeksyon ng DTI 12 mula noong Enero at natuklasan nilang nagbebenta ng mga produktong walang Philippine Standard o PS mark at Import Commodity Clearance o ICC sticker.

Ang paglalagay ng PS Mark at ICC sticker sa mga produkto ay inuutos ng bureau of Philippine Standards ng DTI.

Sinabi ni Morales na ang DTI 12 ay nakakolekta ng P600,000 mula sa P652,000 na halaga ng mga natuklasan nilang uncertified na mga produkto.

Pero nilinaw nito na naka-pending pa ang kaso ng mga establisemento na hindi pa nakabayad ng penalty.

Ito ay matapos hilingin sa DTI na bayaran ng installment ang kanilang multa.

Katiwasayan sa region 12 tiniyak ng isang army official

Nakapagtala lamang ng minimum incidence ng karahasan ng nga lawless group ang 6th Infantry Division ng Army.

Kaya ayon sa kanilang Deputy Commander na si Major Saturnino Marbiem Perez generally peace full pa rin sa pangkalahatan ang kanilang area of responsibility.

Sinabi ito ni Perez nang dumalo sa 3rd quarter meeting ng Regional Peace and Order Council o RPOC 12 sa Koronadal City.

Ayon pa kay Perez nanatiling matiwasay ang region 12 dahil na rin sa mga programa tungo sa kapayapaan ng mga provincial government at pagbabantay sa seguridad ng iba’t ibang sector.

Nasa area of responsibility ng 6th ID ang mga lalawigan ng Sultan Kudarat maliban sa Columbio, South Cotabato maliban sa Tantangan, North Cotabato maliban sa Kidapawan, Tulunan, Makilala, Arkan, Magpet, President Roxas at 63 mga barangay na sakop ng BARMM.

Saklaw din ng 6ID ang mga bayan ng Maitum, Kiamba, at Maasim sa Sarangani Province.

Tumanggap ng Fuel Discount Card mula sa Department of Agriculture 12 ang 58 na mga mangingisda at magsasaka ng mais sa Palimbang Sultan Kudarat.

Ang mga benepisyaryo ay naka-register sa Registry System on Basic Sector in Agriculture o RSBA ng nasabing ahensya.

Katuwang ng DA 12 sa pamimigay ng fuel discout card ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 12.

Ayon sa DA 12, layon ng programa na matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na apektado sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.

Ang tig P3,000 na Fuel Discount Card ay maari lamang gamitin sa mga point-of-sale o POS terminal o mga gasolinahan na tumatanggap ng BancNet at Visa Card.

Gagamitin lamang ito sa pagbili ng gasolina o diesel na kailangan sa mga makinarya ng mga magsasaka at mangingisda.

Sumakabilang buhay ang isang konsehal dahil sa cardiac arrest sa President, Roxas North Cotabato.

Sa impormasyon mula sa pamilya si Councilor Elenito "Toto" Cuzon, alas 4:00 ng hapon kahapon ay tuluyan itong bawian ng buhay dahil sa karamdaman.

Nakikiramay ang lahat ng kakilala at mga katrabaho ni Councilor Cuzon. Panalangin at comfort ang hiling ng pamilya sa lahat.

BARMM government, nagpaabot ng serbisyo sa mga MILF at Bangsamoro na nasa mga lugar na hindi sakop ng BARMM.

ITO AY SA PAKIKIPAGTULUNGAN ng ibat ibang ministries ng BARMM sa pangunguna ng Office of the Chief Minister o OCM.

Mahigit 3,000 mga IPs at pamilya ng MILF ang tumanggap ng pangunahing serbisyo na kaloob ng mga ahensyang kabilang sa Project TABANG o ‘Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan.’ ng Kabilang dito ang Ministry of Social Services and Development, Transportation and Communications, Ministry of Health, Science and Technology at ang Interior and Local Government sa pamamagitan ng Rapid Emergency Action on Disaster Incidence.

Ang mga benepisyaryo ay mga Indigenous People o IP at miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng Moro Islamic Liberation Front o BIAF-MILF na naninirahan sa Maasim town sa Sarangani Province.

Abot sa 2,500 na sako ng tig 10-kilo bigas ang naipamahagi ng Project TABANG at MILG-READI, hygiene kits mula sa MSSD, driver’s essential kits mula sa MOTC, free medicines at medical consultation naman ng MOH, habang ang MOST ay nagbukas ng aplikasyon para sa scholarship programs.

Ayon kay Project TABANG development officer Norodin Donton, ito ang unang pagkakataon na nagdala ng ayuda ang BARMM gov’t sa mga Moro na nakatira sa mga lugar na hindi na sakop ng Bangsamoro Region. Susunod naman na tutunguhin ng Project TABANG ang mga lugar ng Davao region at Zamboanga Sibugay.

SA KAGUSTUHANG MAMUHAY ng mapayapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, nagpasyang sumuko sa pamahalaan ang anim na kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) Karialan Faction.

Dala nila ang kanilang mga baril sa pagsuko na kinabibilangan ng tatlong M14 rifles, dalawang caliber 30 Garand rifles, isang M2 Carbine rifle at isang caliber 30 sniper rifle.

Sa ginawang turn-over ceremony nitong Sabado sa Midsayap Municipal Hall, pormal silang tinanggap ni Midsayap town mayor Rolly Sacdalan, 602nd Brigade Deputy Commander Col. Donald Gumiran, at 34th Infantry Batalion acting commander LtCol. Rey Rico. Nangako si Mayor Sacdalan na tutulungan ang mga sumuko na muling makabalik sa kumunidad.

Tumanggap ang anim na surrenderies ng tig-P20,000 food packs, medical assistance, livelihood at legal assistance mula sa Midsayap LGU at DSWD 12.

Mula Enero, mahigit 60 kasapi na ng BIFF ang sumuko sa Army units sa AOR ng 6th Infantry Division.

GINUNITA ng Ministry of Public Order and Safety o MPOS-BARMM ang ika-48 anibersaryo ng massacre sa Barangay Malisbong, Palimbang, Sultan Kudarat Province.

Noong September 24, 1974 nangyari ang massacre kung saan abot sa 1,500 lalaki, babae at bata ang nasawi na isinisi ng kamag-anak ng mga biktima sa mga sundalo ng gobyerno.

Dumalo mismo ang MPOS sa Palimbang nitong Sabado upang magsagawa ng outreach activity sa mga kaanak ng mga biktima.

Sinabi ni MPOS Minister Hussein Muñoz na ang paggunitang ito ay hindi upang iukit muli ang sakit ang puso ng bawat isa kundi isa itong hudyat ng pagsulong ng mga programa at polisiya upang protektahan ang kapakanan, buhay, at pag-aari ng bawat Bangsamoro.

MULING ITINALAGA NI BARMM Chief Minister Ahod Ebrahim ang 21-member cabinet officials na magsisilbi sa susunod na tatlong taon.

Ang mga ito ay nanumpa sa harap ni Chief Minister Ebrahim after officer hours noong Biernes.

Ang paglabas ng cabinet appointments mula sa opisina ni Minister Ebrahim ay hindi inanunsyo na kahit mga appointees mismo ay nabigla na napanatili pala sila sa pwesto, ayon sa isang insider.

Naniniwala si Chief Minister Ebrahim sa kakayahan ng mga kasalukuyang opisyal kayat muli niya itong itinalaga sa kanilang mga pwesto.