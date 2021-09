NDBC BIDA BALITA (Sept. 28, 2021)

HEADLINES

1 TACURONG City Councilor na positibo sa COVID-19 antigen test, sumakabilang buhay

2 7-MONTH OLD na batang taga Sto Nino, South Cotabato, nasawi dahil sa COVID-19 sa Region 12

3 MAHIGIT 8 libong Pfizer vaccines para sa Region 12, dumating kahapon, ayon sa DOH.

4 APAT kataong sakay ng kotse na taga Davao, natagpuang walang malay sa Datu Montawal, Maguindanao.

5 TAGA DAVAO DE ORO, huli sa Lanao del Sur anti-drug operation, P500,000 halaga ng shabu, nakumpiska.

6 Kakayahan ng LGU Koronadal sa pagresponde sa panahon ng kalamidad, kinilala ng OCD-12.

Naka-half mast ngayon ang bandila sa Tacurong City Hall. Ayon kay Tacurong Information Officer Allan Freno ito ay bilang pagadadalamhati na rin ng LGU sa pagpanaw ni City Councilor Maximo Casador Jr. kahapon ng madaling araw.

Nilinaw naman ni Freno na bagama’t nagpositibo sa COVID-19 ang antigen test ng sumakabilang buhay na city councilor wala pang kumpirmasyon ang RT-PCR test nito.

Gayunpaman ayon kay Freno nagdesisyon ang pamilya ng pumanaw na city councilor na ipa-cremate ang mga labi nito.

Ayon kay Freno ang 77 taong gulang na si Casador ay nasa ikalawang termino nito ngayon bilang councilor ng Tacurong City.

Ipinahayag din nito na si Casador ay mayroon ding comorbidities dahilan para siya isugod sa ospital Sinabi ni Freno na para maiwasahan ang hawaan sakali mang may magpositibo sa kanila, ipinatutupad ngayon ng Tacurong LGU ang 50/50 work scheme sa kanilang mga kawani.

NASAWI ANG ISANG 7-month old baby girl sa Sto Nino, South Cotabato dahil sa kumplikasyon dulot ng COVID-19.

Siya ay isa sa 11 mga namatay sa Soccsksargen region batay sa pinakahuling talaan ng Dept of Health.

Kabilang dito ang anim na taga North Cotabato, lima sa kanila ay mga senior citizens na at ang isa ay 56 years old. Tatlo sa mga namatay ay mula sa Libungan, dalawa sa Magpet at isa sa Kidapawan City.

Binawian din ng buhay ang tatlo pang taga South Cotabato at isang taga Gensan. Dahil dito, abot na sa 1,605 ang total death toll.

Naitala din ng DOH ang 698 katao ang gumaling mula sa sakit habang may 344 na bagong kaso.

Gensan ang may pinakamaraming bagong kaso na abot sa 120. Sinundan ito ng South Cotabato na mayroong 106 new infections, North Cotabato 95 at Sultan Kudarat 23.

Sa pangkalahatan, 49,575 na ang coronavirus infections habang nasa 42,257 ang recoveries.

Nasa 5,705 naman ang aktibong kaso.

SA BANGSAMORO REGION, tatlo pang mga pasyente na taga Lanao del Sur at Marawi City ang namatay dahil sa komplikasyong dulot ng COVID-19.

Dahil dito, abot na sa 499 ang total death toll sa BARMM.

Samantala, nakapagtala ng karagdagang 57 na panibagong kaso ng COVID-19 ang Ministry of Health, 44 sa mga ito ay mula sa Lanao del Sur at Marawi City, 11 sa Cotabato City habang may dalawa sa Basilan at Lamitan.

Sa ngayun, abot na sa 12,694 ang total COVID infections.

Gumaling naman ang 48 pang mga pasyente kayat ang total recoveries ay abot na sa 10,936.

Nasa 1,259 naman ang aktibong kaso.

DUMATING SA REGION 12 ang karagdagang vaccines laban sa COVID-19 para sa nalalabing pang grupo na hindi pa nabigyan ng bakuna.

Ayon sa report ng DOH-12, abot sa 8,775 vials ng Pfizer vaccine ang dala ng Cebu Pacific flight Manila-Cotabato kahapon ng umaga.

Ang mga gamot na ito ay para sa nalalabi pang A1, A2, A3, at A5 priority groups.

Ngayong araw, nakatakdang ideliver ng DOH-Soccsksargen region ang mga vaccines sa mga lalawigan ng North Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato at Sarangani, gayundin sa mga lungsod ng Kidapawan, Tacurong, Koronadal at Gen. Santos City.

NAGPADALA NG 10,000 additional food packs ang Rapid Emergency Action for Disaster Incidence-Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o READi-BARMM sa mga mamamayan ng Wao, Lanao del Sur na apektado ng lockdown.

Sinabi ni BARMM Interior Minister at BARMM READi chair Atty. Naguib Sinarimbo na ang karagdagang food packs ay ipinadala sa Wao bilang tugon sa kahilingan ni town Mayor Elvino B. Balicao Jr.

Bukodsa food packs, nagpadala din ang BARMM ng medical provisions tulad ng personal protective equipment, face masks, face shields, at alcohol para sa mga health frotnliner na tumutugon sa mga taong posibleng may COVID-19.

Ayon kay Balicao, 16 sa 26 barangay ng Wao ang nananatili sa granular lockdown mula pa noong Sept. 5 hanggang ngayon.

Tinuring ni Mayor Balicao ang sitwasyon sa Wao na “alarming and very economically exhausting” lalona sa mga barangay na naka-lockdown hanggang sa pagtatapos ng buwang kasalukuyan.

MAHIGIT kalahating milyong pisong halaga ng suspected shabu ang nakumpiska ng PNP sa Bubong, Lanao del Sur na nagresulta rin sa pagkahuli ng dalawang suspected pusher.

Kinilala ni Bangsamoro Police Regional Director Brig. Gen. Eden Ugale ang dalawang mga supsects na sina Anwar Taha Sultan at Mariel Zamora, pawang taga Compostela, Davao de Oro.

Nakuha sa kanila ang P530,900 na halaga ng shabu.

Naharang ng mga tauhan ng Bubong municipal police sation ang itim na Honda CRV sa checkpoint sa Barangay Madanding, Bubong town, Lanao Del Sur.

Nakatanggap kasi ng intelligence report ang Bubong PNP na may kargang shabu ang naturang sasakyan.

Ang dalawa ay nakapiit na ngayon sa Bubong municipal police sation lock-up cell at inihahanda ang kaso laban sa kanila.

Family Alliance ng Maguindanao, nagsagawa ng “kanduli” upang magpasalamat sa pagkakaisa ng pamilyang Mangudadatu, Sinsuat, Mastura at Midtimbang para sa 2022 elections.

Koronadal City Vice Mayor Peter Miguel, kakandidato sa pagka-kongresista ng ikalawang distrito ng South Cotabato sa 2022 elections.

Mahigit 10 mga bahay ang nalubog sa tubig baha sa Purok Nursery, Barangay Tanansang, Lutayan, Sultan Kudarat. Umapaw kasi ang maliit na ilog kasunod ng malakas na buhos ng ulan linggo ng gabi, ayon kay Jemuel Albaladejo sa kanyang FB post. Wala namang nasawi.

Malakas na ulan nagdulot ng landslides sa Brgy. Assumption, Koronadal City. Nangyari ito sa Sitio Ladol habang gumuho naman ang lupa sa sitio Elnalam dahil naisra ang pader ng Nelmida Elem. School.

Dakawang baka patay nang mabundol ng isang SUV sa Barangay Impao, Isulan, Sultan Kudarat noong linggo. Mabilis ang takbo ng sasakyan kasi clear ang highway dahil no movement Sunday at huli na para iwasan nito ang patawaid na dalawang baka.

1st BANGSAMORO Women's Summit, ginanap sa Provincial Gymnasium sa Barangay Amas, Kidapawan City. Tema nito ay "Challenging Empowered Women Towards Sustainable Peace and Development for Masaganang North Cotabato."

Misis ni GenSan Mayor Ronel Rivera na si Jane at bayaw ni Sen. Manny Pacquiao, posibleng magkaharap sa mayoralty race ng lungsod.

Bangsamoro Government, naghatid ng tulong sa mga residente ng Barangay Malisbong, Palimbang, Sultan Kudarat na kamag-anak ng mga biktima ng Malisbong Massacre o Palimbang massacre.

63 taong gulang na lolo na si Reynaldo Cojano, patay nang masagasaan ng cement mixer truck sa Poblacion, Makilala, North Cotabato kahapon.

Patay ang isa bicycle rider matapos masangkot sa vehicular crash sa Surallah, South Cotabato.

Kinilala ng Surallah PNP na pinamumunuan ni Police Major Romy Castañares ang biktima na si Rene Tayco, kwarenta’y syete anyos, may asawa at nakatira sa Barangay Libertad sa nasabing barangay. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na ang biktimang si Tayco ay nabangga ng nakasunod sa kanyang kotse. Ito ay habang nabibisekleta sa National Highway Barangay Libertad, Surallah.

Ang biktimang si Tayco ay nagtamo ng matinding mga sugat sanhi ng lakas ng pagkakabangga sa kanya. Siya ay dead on arrival sa isang pribadong ospital sa Surallah.

Ang driver naman ng kotseng nakabangga sa kanya na si Miko Aturdido, 20 anyos,estudyante ng Barangay Liwanay, Banga at minanehong kotse ay ikinustodya ng Surallah PNP. Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa insidente.

Tumanggap ng Certificate of Compliance mula sa Office of the Civil Defense o OCD 12 ang lokal na pamahalaan ng Koronadal.

Ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management Officer Cyrus Urbano pinatunayan nito ang kahandaan ng lokal na pamahalaan sa pagresponde sa kalamidad. Ang pagbibigay ng certificate ay ibinase ng OCD 12 sa Local Government Unit Self-Assessment Toolkit para sa local CDRRMC category.

Ayon kay Urbano isang karangalan para sa lungsod ang mabigyan ng certificate of compliance. Paliwanag ni Urbano ito ay dahil sa hirap ng mga criteria na dapat sundin. Naging batayan kasi ng OCD 12 sa pagbigay ng nasabing certificate ang mga itinakdang panuntunan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC.

Ayon kay Urbano ang certificate ay malaking motivator hindi lamang sa mga personnel at myembro ng CDRRMO kungdi maging sa kanilang mga volunteer at barangay sa Koronadal.

Kailangan na mapalakalas ang testing at contact tracing sa mga barangay bilang pangunahing depensa sa patuloy na pagdami ng COVID-19 cases sa General Santos City.

Hiniling ito sa lokal na pamahalaan ni Philippine Medical Association Gensan Chapter President Dr. Fidel Peñamante. Binigyan diin ni Peñamante na dapat ang mga may minimal symptoms sa barangay pa lamang ay mag-patest at magpa-isolate para magamot.

Dagdag pa ni Peñamante kailangan din ng Gensan LGU na palawakin ang libreng RT-PCR testing para sa mga service workers at mas nanganganib na sektor.

Sinabi ni Peñamante na dahil sa babayaran maraming mga mamamayan sa Gensan ang nagaatubiling magpa COVID-19 test.

Ayon kay Peñamante ang singilin sa RT-PCR test sa Gensan ay mula P3,800 hanggang P5,000. Kaya hiling din nito sa LGU ilibre ang RT-PCR test.

Sinabi na noon ni Gensan Mayor Ronnel Rivera ang patuloy na expansion ng testing activities sa dalawamput anim na mga barangay sa lungsod.

Maliban sa testing at contact tracing pinalawak din ng LGU ang vaccination sa mga eligible na mamamayan ng Gensan.

Wala pang COVID-19 vaccination sa mga mamamayang nasa labindalawa hanggang labinpitong taong gulang. Nilinaw ito ni Department of Health 12 Health Education and Promotion Officer Arjohn Gangoso.

Maliban dito ayon kay Gangoso, hindi pa rin nagsisimula ang pamimigay ng booster shots ng bakuna sa SOCCKSARGEN. Sa katunayan ayon kay Gangoso sa ngayon ay naghihintay pa sila ng utos para sa pagbakuna sa mga kabataan at maging sa pamimigay ng booster shots.

Kaugnay nito, nananawagan muli si Gangoso sa publiko na para makatulong sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19 tumalima sa minimum public health standards.

Binigyan diin din ni Gangoso na walang pagbabago sa minimum public health standards. Paliwanag nito, pareho lamang kasi ang mode of transmission ng lahat na COVID-19 virus.

Samantala sa South Cotabato nauna nang ipinahayag ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. na posibleng matutukan na rin sa lalawigan ang pagbakuna sa mga kabataan sa susunod na taon. Ito ay kapag naabot ang target na herd immunity sa lalawigan bago magtapos ang 2021.

Ngayong wala ng naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa buong North Cotabato, nagpapatupad na ng sentinilling ang Office of the Provincial Veterinary bilang paghahanda na rin sa repopulation program.

Ayon kay OPVET Head Dr Rufino Suropia, ilang barangay na sa probinsya ang nakapagsagawa ng sentinilling maging ang environmental swabbing upang matiyak na wala ng kaso ng ASF bago payagan ang mga magsasaka na mag alaga ng baboy. Para sa 90day process kasali na ang cleaning at disinfection maging ang pagkuha ng collection sample.

Sinabi ni Suropia, tiniyak ni Suropia isusunod na rito ang bayan ng President Roxas, Magpet at sa Arakan. Pero may mga namonitor din anya na mga magsasaka na nagsimula na sa pagbuhay ng baboy kahit wala pang abiso mula sa OPVET.

Samantala, tiniyak naman nitong makakatulong ang pagsasanay sa biosecurity officer sa bawat barangay. Ito ay upang matiyak na nasusunod pa rin ang mga panuntunan at maiwasan na pagbabalik ng ASF.

Tatlong OFW ang natulungan matapos niya itong ilapit kay DOLE Secretary Silvestre Bello III kasabay ng kanyang pagbisita upang matulungan sa problemang kinakaharap ng mga taga North Cotabato.

Si Jolly Cedeño, anak ni Perla Cedeño na isang OFW na galing sa bayan ng Magpet ay humiling rin na tulungan makauwi mula sa Saudi ang kanyang ina.

Kasalukuyan itong may karamdaman dahil sa bukol sa spleen. Hindi ito makauwi dahil nagkaroon ito ng problema sa exit visa. Si Zenaida Agaracar ng Kabacan ay una na rin humiling na matulungan ang kanyang asawa na si Francis Agaracar makauwi mula sa Damam, Saudi Arabia.

Ang pangtatlo ay si Janice Omilid Alilian, isang IP at kasalukuyang nasa Alcalcadon, Hawalle Kuwait City. Nakipag ugnayan si Alilian sa pamagitan ng FB page Governor Nancy Catamco. Si Alilian ay nakaranas ng pagbubogbog ng kanyang amo.

Hiniling nito sa Gobernador na makauwi na sa bayan ng Arakan Nabigyan ng pagkakataon na makausap ng pamilya si Secretary Bello kahapon at ipinaliwang ang kanilang sitwasyon. Agad na inaksyunan si Secretary Bello ang hiling ng Provincial Gov’t at ipinag-utos ang agad na pag-asikaso dito.

Sa bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 infection sa Kidapawan City, mas marami pa rin ang local cases o walang travel history sa labas ng lungsod.

Ito ay batay sa ipinalabas na real time COVID-19 situationer ng City Health Office. Mataas rin ang bilang ng mga symptomatic patient na nasa 226 samantala nasa 25 lamang ang asymptomatic.

Sa age distribution naman, may mataas na numero ang 30 – 60 years old sa mga tinamaan ng virus. Para sa history og gatherings, pinakamarami sa kanila ay hindi batid kung saan posibleng nakuha ang virus habang ang iba ay nakuha sa birthday, wedding, burial at christening at iba pang okasyon.

Karamihan din sa mga nahawaan ay walang comorbidity at marami pa rin ang kasalukuyang naka home quarantine kung saan abot sa 97 mula sa ibat-ibang barangay ng lungsod. Sa mga quarantine facility naman, marami ang nasa TTMF, Apo Summit at sa ilan pang ospital na nasa Kidapawan City.