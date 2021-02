NDBC COVID 19 WATCH: 20 new cases in Region 12, three in BARMM

COTABATO CITY - May 20 bagong kaso ng Covid-19 ang naitala ng Dept of Health sa Region 12 hanggang kagabi habang may 11 naman ang gumaling mula sa Covid-19.

Isang 79 years old na babae na taga Kidapawan City ang nasawi dahil sa complication sa Covid.

SA kabu-uan, ang region 12 ay merong 5,505 confirmed Covid-19 positive hanggang kagabi habang may 418 na lang ang active o yaong nasa pagamutan at isolation facility.

Abot naman sa 4,891 ang gumaling na habang 194 ang kumpiramdong nasawi.

SAMANTALA, SA FEB. 25 BULLETIN ng BAgnsamoro Inter-Agency Task Force against Covid-19, may tatlong bagong kaso ng sakit ang naitala sa rehiyon.

Dalawa sa mga ito ay mula Maguindanao at isa mula Cotabato City.

May tatlong pasyente rin ang gumaling.

SA ngayon ang BARMM at ang Cotabato City ay meron nang 4,086 confirmed cases at 100 pa ang active cases habang ang gumaling ay abot na sa 3,831.

May 155 katao na ang nasawi.