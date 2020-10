NDBC COVID-19 WATCH: 3 women die in Soccsksargen, 44 patients recover from disease

COTABATO CITY - Tatlo pang mga pasyente ang binawian ng buhay dahil sa novel coronavirus disease (Covid-19) sa Region 12.

Iniulat ito ng Dept of Health 12 kagabi.

Isang 84 taong gulang na taga Kiamba, Sarangani, isang 71 taong gulang na taga Cotabato City at isang 61 anyos taga Gensan, lahat pawang mga babae ang nasawi. Dahil diyan, meron na ngayong 52 ang bilang ng mga binawian ng buhay dahil sa virus.

Habang mas marami naman ang gumaling kaysa nagkasakit ng Covid 19 ang naitala ng DOH kagabi.

Nadagdag ang 44 na mga pasyenteng gumaling mula sa sakit kayat meron ng 1,284 ang total recovered patients sa rehiyon.

Sa naturang bilang, 27 ang mula sa South Cotabato, 10 Gen. Santos City, 3 Cotabato City at North Cotabato at 1 sa Sarangani.

Meron namang 21 na mga bagong COVID 19 patients ang nadagdag sa Soccsksargen Region.

Dahil dito abot, na sa 1,901 ang total cases ng Covid 19 sa rehiyon.

Sa mga bagong kaso, sampu ang mula sa Cotabato City, walo Gen. Santos City, dalawa South Cotabato, at isa sa North Cotabato.

Pinakamarami parin ang bilang ng mga nagpopositibo sa Covid 19 ang South Cotabato na mayroong 552 cases, sumusunod ang Gen. Santos City na may 521, pangatlo ang Cotabato City na may 381, North Cotabato 167, Sarangani 141, at Sultan Kudarat 139.