NDBD BIDA BALITA (Feb. 1, 2023)

HEADLINES

1 PULITIKA, motibo daw sa pagpatay sa Barangay Kapitan ng Polloc, Maguindanao Norte; PNP Special Investigation Task Group, binuo

2 Bilang ng Hand, Foot and Mouth disease sa Kidapawan, dumarami, ayon sa health expert

3 TRAFFIC enforcer na na-stroke dahil sinagot-sagot ng driver na nag-wrong parking, tuluyang namatay; mayor umapela sa publiko na igalang ang mga enforcer

4 MAGSASAKA SA TUPI, South Cotabato, tinaga ng kapatid, pagkatapos suspect nagpakamatay din

5 AWAY ng dalawang grupo ng MILF sa Rajah Buayan, Maguindanao Sur, naayos na, Army nanawagan sa kanilang iwasan ang gulo

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

BINAWIAN na ng buhay ang traffic enforcer na-stroke matapos pagalitan ng isang driver na kanyang sinita dahil sa parking violations sa Cotabato City. (MARK)

Ito ang kinumpirma ni Barangay Poblacion 9 Chairman Nasrudin "Kap Jonas" Mohammad sa kanyang social media page.

Kung matatandaan, pinagsabihan lamang ng enforcer ang di kinilalang driver na ayusin ang pagparada ng sasakyan nito.

Pero, sa halip na sumunod ay nakipag-sagutan pa ito at tinakot pa umano ang traffic enforcer na malakas siya kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalao at BARMM Chief Minister Kagi Murad Ebrahim.

Sinabi naman ni City Mayor Bruce Matabalo na kilala na niya ang nasabing driver at pinapahanap na sa PNP para kausapin.

Nilinaw ng alkalde, hindi dahilan ang pagpapakilala nito bilang suporter niya para abusuhin ang kahit na sino, lalo na ang mga traffic enforcer.

Bago bawian ng buhay ay binisita pa ni Matabalao ang enforcer sa CRMC at nangakong aakuin ng LGU ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot.

Nakiusap din siya sa mga mga driver na irespeto ang mga enforcers na nagpapatupad lang ng batas trapiko.

-0-

SUPPORTADO ni Lanao del Sur Gov. Mamintal Adiong ang draft Bangsamoro electoral code at meron siyang suggestion para sa ikabubuti nito.

Sinabi ni Adiong na mahalagang baguhin ang requirement sa pagpapatala ng mga political parties na lalahok sa parliamentary elections sa 2025.

Sa ilalim ng proposed electoral code ng BARMM, kailangan may 10,000 members ang isang political party bago sila makasali sa parliamentary elections.

Sa ginanap na public consultation provincial capitol gymnasium sa Marawi City, sinabi ni Adiong na suportado ng mga local officials ng lalawigan ang draft law maliban sa isyu ng number of membership requirements.

Nais rin Atty. Jamal Latiph ng Jamal Law Firm na ilagay sa draft code kung ang eleksyon ba ay manual o automated para malinaw sa lahat.

-0-

Kawalang kooperasyon mula sa mga witnesses, nanatiling hamon sa pagresolba ng mga kaso ng patayan sa Cotabato City ayon sa PNP

YAN ANG sinabi ni City PNP Spokesperson Police Lt/Col. Carmelo Mungkas kasabay ng kanyang pagharap sa sesyon ng Sangguniang Panlungsod kahapon.

Sinabi ni Mungkas, kahit may mga eyewitnesses na pero mas pinili ng mga ito na itikom ang kanilang bibig.

Maliban dito, pahirapan din ang PNP sa pangungulekta ng mga CCTV footages mula sa mga business establishment na malaking tulong sana na maresolba ang kaso.

Kaya, iminungkahi ng SP sa public safety division na rebyuhin ang CCTV Ordinance ng lungsod.

Sa limang kaso ng pamamaril sa lungsod nitong Enero, isa palang dito ang may natukoy na suspek ayon kay Mungkas.

Ito ay ang pagbaril patay sa Payong-payong driver sa Rosary Heights 7 kung saan personal grudge ang natukoy na motibo at inaantay nalang ang warrant of arrest mula korte para maaresto ang suspek na hindi muna pinangalanan ng PNP.

-0-

MAY NATUKOY NANG mga taong posibleng may kinalaman sa pagpatay kay Barangay Chairperson Abobakar Abdul ng Polloc, Parang, Maguindanao at sa misis nito kamakalawa sa national highway, Barangay Timbangan.

Ito ang natukoy ng Special Investigation Task Group o SITG Abdul na binuo ng PNP kahapon upang bilisan ang imbestigasyon at pagresolba sa pagpatay sa barangay kapitan.

Sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Parang town chief Major Christopher Cabugwang na tatlong mga person of interest na ang kanilang tinututukan kabilang na ang dalawang riding tandem gunmen.

Sa ngayon ay may isa na silang hawak na eye-witness na makakatulong sa pag resolba ng kaso.

Aniya, politika ang isa sa motibo ng ambush.

Idinagdag niya na ang SITG Abdul ay mayroong isang buwan para resolbahin ang kaso.

Ang SITG ay pangungunahan ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, Maguindanao PNP, Parang PNP katuwang ang Criminal Investigation and Detection Group, Provincial Intelligence Unit at iba pa.

-0-

AWAY ng mga kasapi ng MILF sa Rajah Buayan, Maguindanao del Sur, naayos na ng Army, PNP at LGU.

ANG SETTELEMENT AY SA PANGUNGUNA ng Maguindanao Peace Mediation, Reconciliation, Unification and Investigation Team o MP-MERUIT kasama ang lokal na pamahalaan ng Rajah Buayan at Lambayong Sultan Kudarat, Army, PNP, at MILF-CCCH.

Sinabi sa DXMS Radyo Bida ni MP MERUIT Vice Chairman Hamsa Abdullah, na grupo nina Chairman Andingan "Bravo" Omar ng Sigayan, Lambayong Sultan Kudarat at Sukarno Ampatuan ng Barangay Sampao, Rajah Buayan, Maguindanao del sur ang matagumpay na nagkasundo.

Isinagawa ito sa Headquarters ng 33IB sa Barangay Zapakan, Rajah Buayan na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Benjamin Cadiente Jr.

Parehong pumirma ng kasunduan ang dalawang grupo at nangakong hindi na muling magkaka-engkwentro. Kung may paglabag, sila ay kakasuhan ng PNP, ayon kay Abdulla.

Nanawagan naman si Army's 601st Brigade Commander BGEN Oriel Pangcog sa dalawang grupo na huwag nang daanin sa gulo ang anumang di pagkakaunawaan.

-0-

Kulong ang tatlong matataas na lider ng CPP-NPA matapos maaresto ng mga kasapi ng Crime Investigation and Detection Group o CIDG 12 sa Barangay Labangal, General Santos City.

Sinabi ni PNP-CIDG 12 Regional Director Brig. Gen. Romeo Caramat Jr. na ang arestadong si Alyas Ruben ay Secretary ng National Propaganda Commission of the CPP Central Committee at dati ring Secretary ng Panay Regional Committee o PRPC.

Ayon kay Caramat si Alyas Presentacion naman ay pinuno ng Komiteng Rehiyonal Panay o KR-Panay.

Ang isa pang suspek na kilala sa mga alyas na Travis, Inigo at Kaber ay lider ng Sentro-De-Gravidad-Guerilla Front 35, Southern Regional Mindanao Committee o SMRC.

Ipinahayag ni Caramat na inaresto ang nasabing mga CPP-NPA Officials dahil sa mga kasong rebellion at murder.

Nakumpiska din sa kanila ng mga pulis ang mga matataas na kalibre ng armas, gadget at subersibong dokumento.

Ang pagaresto sa mga ito ay resulta ng OPLAN PAGTUGIS AT OPLAN PAGLALANSAG OMEGA ng PNP.

Layon nito na masugpo ang mga komunistang grupo.

-0-

Nakapagsagawa ng 25 Anti-illegal drug operations ang Koronadal City PNP sa nakalipas na limang buwan.

Ayon kay Koronadal Chief of Police Lt. Col. Amor Mio Somine, nagresulta naman ito sa pagkakaaresto nila ng 34 na mga drug suspect.

Ang mga ito ayon sa nasabing police official ay nakumpiskahan nila ng mahigit P1.1 million pesos na halaga ng iligal na droga.

Dagdag pa ni Somine, nakaaresto din ang Koronadal PNP ng 46 na Wanted Persons.

Tiniyak din ni Somine ang patuloy na kampanya ng kontra loose firearms, robbery at iba pang street crimes ng city PNP.

Ipinahayag din nito na ang Koronadal PNP ay mayroon ngayong 129 na mga personnel mas marami sa 97 na inaprubahan noon ng PRO 12 at South Cotabato provincial police office.

-0-

Nakinabang sa mahigit 13 million pesos na livelihood grants ng DSWD 12 ang 45 Sustainable Livelihood Program Associations o SLPA sa lalawigan ng Sultan Kudarat.

Ang seed capital payout na isinagawa sa provincial capitol sa Isulan ay pinangunahan nina DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya , Governor Datu Pax Ali Mangudadatu kasama ang provincial board members.

Kaugnay nito, tiniyak naman ni Cabaya ang pamimigay ng DSWD ng tulong sa mga mamamayan ng SOCCKSARGEN.

Ayon naman kay SLP Regional Program Coordinator Edgar Guerra, ang seed capital na natanggap ay ipatatayo ng mga benepisyaryo ng coffee production, rice retailing, cattle production, at agricultural supply business.

Ang livelihood grants ay ibingay ng ahensya sa mga SLPA sa Eseranza, Lebak, Columbio, Kalamansig, Lambayong, Palimbang, Senator Ninoy Aquino at Tacurong City.

-0-

Nagpapagaling pa ngayon sa ospital ang magsasakang si Renato Casi, 30 anyos, na tinaga ng kapatid sa Tupi, South Cotoabato

Ang biktimang si Casi ay nataga ng walang dahilan sa kaliwang balikat ng nakatatandang kapatid na si Robin Casi 36 anyos.

Ito ay habang natutulog sa kanilang bahay sa Barangay Acmonan, kahapon ng madaling araw.

Sinabi ito ni Tupi PNP Spokesperson Police Staff master Sergeant Rea Mae Gatinao.

Ayon kay Gatinao matapos tagain ang kapatid ginilitan din ni Robin ang sarili na ikinasawi nito.

Ipinahayag ni Gatinao na si Renato ay nataga ng kuyang si Robin na maaring depressed dahil hindi na magagamit ang isang paa matapos maaksidente noon sa sinakyang motor.

Ayon kay Gatinao, makailang beses na rin noon nagtangkang magpakamatay ni Robin.

-0-

Magsisilbing multi-purpose building at testing center ng mga board examinees na may maliit na bilang ang ipatatayong dalawang palapag na gusali ng Professional Regulatory Commission o PRC 12 sa Koronadal City.

Ayon kay PRC 12 Regional Director Rotelo Cabugsa, ang P95 million na gusali ay katuparan nang matagal na nilang hangarin na mas mapalapit pa ang serbisyo sa mga mamamayan.

Saklaw ng PRC 12 ang limang mga lungsod at 45 mga bayan sa rehiyon.

Kaya ayon naman kay Koronadal Mayor Eliordo Ogena malaki ang maitutulong ng presensya ng PRC sa local economy ng Koronadal.

Ayon sa alkalde inaasahan kasi ang pagtungo ng mga mamamayan sa Koronadal para makipag-transaksyon sa PRC 12.

Ang pagpapatayo ng PRC building sa regional center sa Barangay Carpenter ay pamamahalaan ng Department of Public Works and Highways o DPWH.

Inaasahan naman na matatapos ang konstruksyon nito sa loob ng 320 calendar days.