NDBD BIDA BALITA (May 31, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES:

1 Kidapawan barangay kagawad, inatake sa puso matapos na habulin ang No Movement Sunday violators

2. 9 patay dahil sa COVID-19 sa Region 12; Anim naman ang binawian ng buhay sa BARMM

3. UNANG No Movement Sunday sa North Cotabato, matagumpay sa pangkalahatan.

4. Dalagita, nalunod at namatay dahil sa baha sa Norala, South Cotabato, tatay missing pa; North Cotabato, nakaranas din ng pagbaha

5. Fr Jun Mercado, nailibing na; buhay niya isinalarawan ni Cardinal Quevedo

6. Nonito Donaire, world champion na naman, gumawa pa ng world record sa boxing

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local…

WALA NANG BUHAY ang isang 14 na taong gulang na dalagita na si Divine Moreno sa Purok Lambunao, barangay BS Aquino, Norala, South Cotabato matapos na ito ay tangayin ng tubig baha kahapon.

Ang kanyang ama na si Prudencio, 55 years old, ay pinaghahanap pa.

Ang mag-amang Moreno ay natangay ng baha sa Purok Paraiso, Barangay San Miguel, Norala, South Cotabato kahapon ng umaga.

Huli silang nakita na ini-ipon ang mga alagang itik di kalayuan sa Banga River na umapaw sa lakas ng ulan.

Ayon kay Norala Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Aiza Lim, nakatawag pa ang dalagita sa kanyang ina at sinabing mataas na ang tubig sa kanilang kinororoonan pasado alas kwatro ng madaling araw kahapon.

Pero ayon kay Lim hindi na naabutan pa sa lugar ng ina ang kanyang mag-ama.

Sinabi din ni Lim na labis na sinira ng baha ang mga pananim sa mga barangay sa Norala na malapit sa Banga River.

Apektado rin ang mga barangay ng San Miguel, Puti, BS Aquino, Kibid, Simsiman at matapol.

Sinabi ni Lim na ang tubig baha na rumagasa sa nasabing mga barangay ay posibleng mula sa mga bayan ng Tboli at Lake Sebu na inulin ng malakas.

Maliban sa Norala ang baha ay sumira din sa mga pananim, naanod ang mga alagang hayop at sinira ang ilang tulay.

Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Aquino nagpapatuloy pa ang kanilang assessment sa mga nasirang pananim at ari-arian.

-0-

local...

SIYAM KATAO, patay dahil sa Covid sa Region 12, mahigit 300 bagong kasong naitala.

KABILANG SA MGA nasawi ay ang apat na taga North Cotabato, dalawa sa mga ito ay taga Midsayap habang tig-iisa naman sa Magpet at Tulunan.

Tatlong COVID-19 patients din ang nasawi sa General Santos City habang dalawa naman sa Sultan Kudarat, ang mga ito ay taga Lambayong at Isulan.

Dahil dito, pumalo na sa 374 ang Covid-19 related deaths sa rehiyon.

Samantala, lumubo pa ng hanggang 11,982 ang total tally ng deadly virus matapos makapagtala ang Department of Health ng karagdagang 308 na panibagong kaso sa rehiyon.

Nanguna sa may pinakamaraming bagong kaso ang General Santos City na umabot sa 80, sinundan ng North Cotabato at South Cotabato na kapwa may 61 coronavirus infections, ang Sultan Kudarat ay may 40 new cases, Sarangani 37 at Tacurong 29.

Nasa 9,209 naman ang total recoveries matapos gumaling ang 273 pang mga pasyente. Sa bilang ng mga gumaling, 100 sa mga ito ay taga Sarangani, 67 naman sa South Cotabato, 58 sa General Santos City, 34 sa North Cotabato at 16 sa Sultan Kudarat. Tumaas pa ng hanggang 2,397 ang aktibong kaso.

-0-

LOCAL..

SA BANGSAMORO REGION, anim pang mga pasyente ang namatay dahil sa Covid-19 ayon sa Ministry of Health.

Apat sa mga nasawi ay taga Lanao del Sur at Marawi City habang kapwa tig-iisa sa Cotabato City at Maguindanao.

Samantala, isang daang mga pasyente ang naitalang gumaling mula sa coronavirus disease.

Dahil dito, pumalo na sa 5,435 ang total recoveries.

Naitala naman ang 81 bagong kaso ng nakamamatay na sakit para maging 6,532 na ang total coronavirus infections sa rehiyon.

24 sa mga bagong kaso ay mula sa Maguindanao, 17 sa Lanao del Sur at Marawi may 14 cases naman sa Basilan at Lamitan habang kapwa 13 ang naitalang kaso sa Cotabato City at Sulu.

Nasa 850 naman ang aktibong kaso.

-0-

Local………………..

Ang bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao, nagpatupad din ng no movement Sunday.

Sinabi ni Municipal Administrator Banjo Mampon na alisunod ito sa kautusan ni Mayor Shammem Mastura pang magpatupad ng disinfection sa mga pampublikong lugar tulad ng mga talipapa at mga palengke.

Hindi naman mataas ang kaso ng Covid-19 infections sa Sultan Kudarat town pero ayon kay Mampon ang hakbang ay preventive measure.

-0-

LOCAL..

BAGO SIYA SUMAKABILANG BUHAY, sinabi ni Fr. Eliseo Mercado Jr sa kapuwa niya mga pari na may nag-imbita sa kanya para ipagdiwang ang kanyang birthday noong May 29 sa isang hindi ibinunyag na lugar.

Malapit na kaibigan ni Fr. Jun ang nag-imbita pero maayos niya itong tinaggihan at sinabi na gusto niyang magdiwang ng kanyang 73rd birthday kasama ang mga kapuwa niya Oblates priests and brothers.

Sinabi ito ni retired Cotabato Archbishop Orlando Cardinal Quevedo sa kanyang homily noong sabado sa funeral mass para kay Fr. Jun.

Ayon sa cardinal, nang sabihin ni Fr. Jun na mas gusto niyang magdiwang ng kanyang birthday na kasama ang mga OMI ay senyales o pakahulugan ng kanyang pamamaalam kayat nais niyang kapiling ang OMI priests and brothers sa kanyang kaarawan.

Sa kanyang homily, sinabi rin ni Cardinal Quevedo na ang buhay ni Fr. Jun ay itinuturing na “life as a gift to be shared.”

-0-

Local…

Tinatayang nasa 60 mga sasakyan ang hindi pinalusot ng mga nakatalagang mga pulis sa boundary checkpoint ng Brgy. Bulatukan, Makilala, North Cotabato kahapon kasabay ng pagpapatupad ng unang ‘No Movement Sunday’ sa lalawigan.

Ayon kay Bulatukan checkpoint team leade PLt Xiart Gatinao, ang mga ito ay nagmula sa mga lugar ng Davao Region, GenSan at South Cotabato na dadaan lang sana ng North Cotabato papuntang Maguindanao at Cotabato City.

Sinabi ng opisyal na hindi aniya alam ng mga biyahero na may ipinatupatupad na No Movement Sunday kaya napilitan na lamang na bumalik ang mga ito sa kanilang mga pinanggalingan. Kaugnay nito naging matiwasay naman sa pangkalahatan ang pagpapatupad ng nasabing kautusan.

Wala naman aniyang nagpumilit na pumasok sa at madali ring napaintindi sa mga ito ang No Movement Sunday.

-0-

local...

Mayroong anim naput isang panibagong kaso ng nakakamatay na COVID-19 sa batay sa latest report ng Department of Health kahapon, linggo.

Ang bayan ng Midsayap na mayroong 24 at Kidapawan City na may 22 ang nakapagtala ng mas maraming kaso ng sakit sa buong Cotabato Province. Sa ngayon, umabot na sa 461 ang aktibong kaso ng probinsya habang 108 naman ang COVID-19.

Kahapon lamang apat ang binawian ng buhay dahil sa sakit kung saan dalawan galing sa Midsayap, isa sa Tulunan at Magpet.

Samantala, inanunsyo naman ng Cotabato Provincial Hospital na pansamantalang sarado ang Operating Room/Delivery Room hanggang hanggayong araw para sa gagawing disinfection at fumigation. Ang operasyon ay magbabalik bukas June 01, 2021 alas 8:00 ng umaga.

-0-

local...

Inatake sa puso ang isang Barangay Kagawad habang ipinatutupad ang Provincial Executive Order sa General Community Quarantine sa Kidapawan City kahapon.

Batay sa impornasyon, ideneklarang dead on arrival sa ospital si Kagawad Jim Batislaon matapos ma heart attack makaraang habulin nito ang violator habang nag ma-man sa quarantine control point kasama ang ilang Barangay Peacekeeping Action team o BPAT members pasado ala 1:00 ng hapon.

Hinarang anya nila ang dalawa ka tao na sakay ng motorbike pero sa halip na huminto ay kumaripas palayo dahilan para habulin ni Kagawad Batislaon.

Biglang natumba si Kagawad Batislaon habang minamaneho ang motorbike angkas ang isa sa mga teenager na kanilang hinabol. Naiturn over naman kaagad ang dalawa sa local police station.

-0-

local...

Naging generally peaceful ang "No movement Sunday" na unang pagkakataon na ipinatupad sa buong North Cotabato kahapon sa ilalim ng General Community Quarantine.

Ito ang sinabi ni Deputy Provincial Director Police Lt Col Bernard Tayong ng Cotabato Police Provincial Office.

Bagaman may mga naitalang violator at nanatili ng ilang oras sa holding area ng PNP narelease din ang mga ito pagkatapos ng ginawang orientation.

Batay sa pinakahuling datus ng CPPO, mayroong higit siyam napu ang nahold kahapon matapos na lumabas kahit bawal at hindi mga APOR. Kanilang katwiran, hindi pa nila alam ang hinggil sa kautusan kahapon. Sa Kidapawan City lamang, tatlong put isa ang nadakip.

Sinabi ni Kidapawan PNP chief Police Lt Col Rammel Hojilla, madaling araw pa lamang ay nakastandy na ang mga pulis sa kanilang area of responsibility upang ipatupad ang kautusan hinggil sa “No Movement Sunday”.

-0-

lcoal...

Nasa kulungan na ngayon dalawang most wanted person matapos matapos mahuli ng pinagsanib pwersa ng Pikit PNP, Cotabato Police Provincial Office o CPPO, PNP Regional Intelligence Division at ng Philippine Army sa Sitio Edzap Barangay Lagunde, Pikit, Cotabato alas 5:20 ng umaga kahapon, kasagsagan ng No Movement Sunday.

Ayon kay Pikit PNP Chief Police Major Rolando Dillera Jr., apat katao sana ang pagsisilbihan ng warrant of arrest na kinabibilangan nina Walo Bungay alyas Otso, Mentokan Bungay alyas Toks, Landoni Solaiman Kasulotan alyas Landoni Totin at Kahar Abdillah, mga walang trabaho, lahat residente ng nasabing lugar.

Ayon kay Dillera, natunugan ng mga suspek ang raiding team kaya’t nakatakas ang mga ito, ngunit dalawa naman sa apat na suspek ay nahuli rin bago magtanghali kahapon kasunod ng hot pursuit operation ng PNP at army.

Ang dalawang nahuli ay sina Walo Bungay, na may kasong 2 counts of murder at robbery with homicide samantalang si Mentokan Bungay naman ay may kasong murder.

Nakuha naman mula kay Walo ang isang unit ng M16 rifle na may sampung lamang mga bala sa magazine habang isang unit M16 rifle na may anim na balaD isang caliber .45 pistol at isang magazine.

Samantala, narekober din sa bahay ni Mentokan ang mga bala, sampung mga pouch mga magazine, mga pixelized uniform at tatlong pares ng combat boots.

Patuloy naman ngayong tinutugis ang mga nakatakas na sina Landoni Solaiman Kasulotan at Kahar Abdilla dahil pa rin sa kasong robbery at homicide. A

yon kay Dillera, ang mga nahuli kabilang ang dalawang mga nakatakas ay mga Private Armed Group o kilala bilang PAGs Bungay Group na sangkot sa gun-for-hire, carnapping at iba pang krimen na nag-ooperate sa Pikit at iilang mga bayan sa Maguindanao. NDBC BIDA BALITA

-0-

local..

Bawal munang lumabas sa kanilang mga tahanan ang mga mamamayan sa bayan ng Norala, South Cotabato sa mga araw ng linggo sa buwan ng Hunyo.

Kasunod ito ng pagpapatupad ng “No Movement Sunday” ni Norala Mayor Clemente Fedoc. Layon nito na mapigilan ang pagdami ng COVID-19 infection sa Norala.

Sa “No Movement Sunday” ayon kay Fedoc, sarado ang lahat ng mga establisemento sa Norala maliban na lamang sa mga essential establishments.

Kabilang sa mga ito ang mga botika, ospital, at klinika. Sarado din maging ang public Market ng Norala kaya pansamantalang inilipat ang market day sa nasabing bayan sa araw ng Sabado. Pero ayon sa alkalde bawal pa pa rin ang mga vendor mula sa ibang mga lugar.

-0-

local...

Naniniwala si Koronadal Health Officer Dr. Edito Vego na malaking banta din sa lungsod ang maraming kaso ng COVID-19 sa General Santos City.

Ayon kay Vego posible kasing ang pagkapuno ng mga ospital sa Gensan ay mangyayari din sa Koronadal. Ito ay kung paiiralin pa rin ng maraming mga mamamayan ang kawalan ng disiplina.

Sinabi ni Vego na ang punuan ngayong mga ospital sa Gensan ay nagbabadya din ng surge sa COVID-19 infection na ayaw nitong mangyari sa Koronadal dahil hindi kakayanin ng mga medical frontliners.

Nangangangamba kasi si Vego na kapag umabot na surge ang COVID-19 cases sa Koronadal posibleng mahihirapan ang mga health workers na tugunan ang simpleng pangangailang pangkalusugan tulad ng panganganak at pangangailangan ng dugo.

Binigyan diin ni Vego na hindi biro ang COVID-19 kaya hiling nito sa publiko na kung may pagkakataon huwag magatubiling magpabakuna ng COVID-19 vaccine.

Sinabi din nito na ang pagdami ng COVID-19 cases ay nakadepende din sa galaw ng mga mamamayan kaya panawagan nito sa publiko, pakipagtulungan sa pamahalaan sa pagsugpo sa COVID-19.

-0-

local...

Napagkasunduan ng transition team ng provincial government ng South Cotabato at Department of Health o DOH 12 na bumuo muna ng plano.

Layon nito na matiyak na walang magiging aberya sa paglipat ng provincial government ng South Cotabato sa pamamahala sa Soccksargen General Hospital o SGH sa Surallah sa Department of Health.

Ang transition team ng DOH ay pinangunahan ni Regional Director Aristides Tan habang namuno naman sa transition team ng lalawigan si Governor Reynaldo Tamayo Jr. Inaasahan naman ng dalawang grupo na mabuo na nila ang plano ngayong linggo.

Ayon naman kay Tan ibibigay agad ng DOH 12 sa South Cotabato ang mga pangangailangan nito sa paglaban sa COVID-19. Ito ay ipinagpasalamat naman sa DOH ni Governor Tamayo.

Bago gawin ang turn over ng SGH sa DOH 12,magkakaroon muna ng Ceremonial Signing and Turn-Over of Book of Accounts, Properties and Equipment, Supplies, Records, at Automated System. Inaasahan naman ng transition team na magaganap ito sa Oktobre.

-0-

local..

Pinaigting pa ng integrated provincial health office O IPHO ng Sarangani ang kanilang COVID-19 mass testing sa mga lugar na malimit puntahan ng maraming mga mamamayan.

Ang mga ito ayon kay Provincial Health Officer Dr. Arvin Alejandro ay ang mga ospital,clinics, opisina, merkado publiko, transport terminal at convergence area sa pitong mga bayan sa Sarangani.

Paliwanag pa ni Alejandro dumami kasi ang detection ng COVID-19 infection sa nasabing lalawigan dahil sa pinaigting nilang testing strategy.

Kaya inaasahan din nila ayon kay Alejandro na makapag-detect pa sila ng maraming mga kaso ng COVID-19 sa mga susunod na araw. Sa pamamagitan ng proactive strategy inaasahan na maisailalim sa test ang mahigit animnalibong mga mamamayan sa Sarangani Province.

Sinabi ni Alejandro na ang mga mamamayan na magnetibo sa test ay pinapayuhan pa ring sundin ang minimum health protocols. Habang ang mga magpositibo naman ay isasailaim sa confirmatory RT-PCR-testing.

Pabubulanan din ni Alejandro ang paniniwala ng publiko na idinedeklarang COVID-19 ang ordinaqryong mga kaso ng sipon.

-0-

Nakilahok ang Department of Agriculture 12 sa dalawang araw na Regional Conference for Peace and Development o RCPD na isinagawa sa University of Southern Mindanao sa Kabacan, Cotabato.

Ito ay bilang suporta na rin sa Executive Order 70 ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tinalakay sa nasabing aktibidad ang mga peace and development programs ng gobyerno at mga hamon ng iba’t ibang sektor sa pagpapatupad ng mga ito.

Bilang isa sa tagapagpatupad ng programang pangkapayaan ng pamahalaan, pinamahalaan ng DA ang discussion sa mga problemang kinakaharap ngayon ng mga magsasaka at mangingisda.

Naging daan din ang aktibidad para makapagbalangkas ang mga participant ng mga programa para sa whole-of-nation approach ng gobyerno.

Binigyan diin naman ni Regional Agricultural and Fishery Council Chairman and Farmer-Director Eduardo Castin na “Kung walang laman ang tiyan wala ring katiwasayan.”

Kaya ayon kay Castin nararapat lamang na mabigyan pansin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa rehiyon.

Ang RCPD ay pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa pakikipagtulungan nito sa Sectoral Unification, Capability Building, Empowerment and Mobilization Cluster (SUCBEM) ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict (RTF-ELCAC) at Provincial Government of North Cotabato.