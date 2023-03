"No Helmet, No Travel" policy balik na sa Kidapawan City

KIDAPAWAN CITY - Ito ang kinumpirma ni City Mayor Atty. Jose Paolo Evangelista sa Radyo BIDA.

Nilinaw nitong tanging Traffic Management Enforcement Unit o TMEU lang ang allowed sa ngayon na manghuli at hindi kasama ang Land Transportation Office (LTO) at Highway Patrol Group (HPG) dahil sa nagpapatuloy na imbestigasyon sa umano'y iregularidad.

Base aniya sa City Ordinance No.1352 o "AN ORDINANCE REQUIRING THE MANDATORY USE OF STANDARD PROTECTIVE MOTORCYCLE HELMET WHILE DRIVING AND/OR RIDING, AND PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF" mas pinamura ang multa sa mga mahuhuling violators kung saan nasa P250 lang ang bayad sa first offense.

Inihayag din ng pamunuan ng TMEU na may ilang nahuli na ngayong araw na nagbayad sa treasury office at nag community service dahil sa paglabag.